Зеленский назначил еще 37 судей. СПИСОК

Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 37 судей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ №265/ 2020 президент подписал 2 июля.

Так, Зеленский назначил судей в городские и районные суды Винницкой (4), Волынской (2), Донецкой (1), Житомирской (1), Закарпатской (1), Запорожской (1), Ивано-Франковской (2), Львовской (2) областей, города Львова (2), Николаевской (1), Одесской (1), Полтавской (4), Ривненской (1), Сумской (2) областей, города Сумы (1), Тернопольской (1), Черкасской (7) , Черновицкой (1) и Черниговской (2) областей.







Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСП отстранил судью райсуда Харькова, задержанную при получении $4 тыс. взятки

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах.