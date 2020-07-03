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Зеленский назначил еще 37 судей. СПИСОК
Президент Украины Владимир Зеленский назначил в местных общих судах на должности 37 судей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, соответствующий указ №265/ 2020 президент подписал 2 июля.
Так, Зеленский назначил судей в городские и районные суды Винницкой (4), Волынской (2), Донецкой (1), Житомирской (1), Закарпатской (1), Запорожской (1), Ивано-Франковской (2), Львовской (2) областей, города Львова (2), Николаевской (1), Одесской (1), Полтавской (4), Ривненской (1), Сумской (2) областей, города Сумы (1), Тернопольской (1), Черкасской (7) , Черновицкой (1) и Черниговской (2) областей.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский назначил 27 судей в местных общих судах.
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СУДЫ ЗАВАЛЕНЫ ДЕЛАМИ, АЛКАШИ ЗА РУЛЕМ ГУЛЯЮТ СВОБОДНЫМИ.
Тысячи пьяных за рулем и хулиганов избежали наказания, поскольку судить их было некому. В семи судах по Украине нет ни одного судьи, еще в восьми - есть, но судить не имеют права. В целом же в Украине не хватает более двух тысяч судей.
В частности, Валентина Троцюк - новая и единственная судья Радивиловского райсуда. Почти год здесь не было ни одного заседания, потому что некому было проводить. Тамошние судьи ушли в отставку, командированные имели право судопроизводства лишь год. И если уголовные дела еще можно направлять в другие суды, то иные - не рассматривались. "На сегодня в производстве есть около 1100 дел об административных правонарушениях и около тысячи гражданских дел", - отметила Троцюк. Люди ждали разводов, алиментов и наследства, а мелкие хулиганы, семейные дебоширы и пьяные водители оставались безнаказанными. "По нашим подсчетам около 600 правонарушителей избежали ответственности", - отметил руководитель аппарата Радивиловского районного суда Юрий Мартын.
Срок привлечения по закону - три месяца. В частности, весной не могли лишить родительских прав Веронику. У нее - пятеро детей. Она поднимала на них руку, психологически давила, пила.
В службе по делам детей отметили, что, к счастью, пока ждали судью - удалось пристроить детей в спеццентры и не вернуть матери. Накануне она с ножом напала на сожителя. "Во время ссоры причинила ножевое ранение потерпевшему, в результате которого последний скончался", - сообщил руководитель следственного отделения Радивиловской полиции Сергей Ясинский. Сейчас Вероника находится в следственном изоляторе.
Однако когда услышит приговор за убийство и когда ее смогут лишить прав на детей - неизвестно. Ибо хотя судья уже и есть, но судить не может: еще не присягнула. "Около 7 тысяч должностей судей в Украине. Сейчас пока работает 4 900 судей. То есть, вы сами почувствуете, какой безумный кадровый голод", - рассказал заместитель председателя Совета судей Украины Егор Краснов.
После присяги могли бы восстановить работу восемь судов из 15 парализованных в Украине. Но дата возобновления пока неизвестна. Да и один судья на район - мало. О кипы дел говорит судья Гощанского райсуда. Он ждет назначения коллеги, потому что здесь почти два года единственный. По штату должно быть три. Поэтому судья работает ненормированно. Его рекорд - почти 70 заседаний по админматериалам в день. "Европейские стандарты и те расчеты, которые проводит Государственная судебная администрация, - до 200 дел должна быть нагрузка на судей в год, а у нас такая статистика: 140 в месяц", - отметил судья Гощанского районного суда Дмитрий Пацко.
До того, как он стал здесь единственным судьей, - его коллеги ушли в отставку, а сам Дмитрий Пацко ждал продолжения полномочий - Гощанский суд полтора года тоже был парализован. Среди сотен правонарушителей, которые тогда избежали ответственности, был местный священник. Отец Дмитрий на праздник Дмитрия возле села Дмитровка совершил пьяное ДТП сразу с четырьмя автомобилями. "Дело в отношении отца Дмитрия было закрыто в связи с окончанием срока привлечения к ответственности", - сообщила заместитель руководителя аппарата Гощанского районного суда Юлия Ищенко. Ч
тобы судебная система заработала, нужна высшая квалификационная комиссия судей. В Украине ее сейчас нет вообще. Судей назначают по рекомендациям бывшей, уже расформированной. Кандидатов на судейские должности - 467. А надо минимум вчетверо больше. Новую комиссию создать не могут, потому что в законодательство внесли изменения, и чтобы ее сформировать - нужны международные представители. "Эти международные институты не делегировали своих представителей в свою комиссию, поэтому она фактически она вообще не была создана", - отметил Егор Краснов. Поэтому судьи снова ожидают изменений к закону о судоустройстве и статусе судей. Когда это произойдет - тоже пока без ответа. Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада приняла судебную реформу Зеленского.
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/ukraine-kriticheski-ne-hvataet-sudey-tysyachi-narushiteley-izbegayut-nakazaniya-novosti-ukrainy-11060255.html?fbclid=IwAR18_FmM1yNyl5djyuw_GRT3QLy85DxQcTvN6mWy-bmgrzhzEmW0m3nciXI
Зеля, окстись!
Как же теперь Порошенко будет виноват в провале реформы судебной системы?
Как его сажать в тюрьму?
Думаю 80-90% назначенных с охренительными косяками и "хвостами"!!!!