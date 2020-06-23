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ВСП отстранил судью райсуда Харькова, задержанную при получении $4 тыс. взятки

ВСП отстранил судью райсуда Харькова, задержанную при получении $4 тыс. взятки

Высший совет правосудия на заседании во вторник рассмотрел ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении от осуществления правосудия судьи одного из районных судов Харькова.

Об этом сообщается на официальной странице САП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого о временном отстранении судьи одного из районных судов города Харькова, уличенной в получении 4 тыс. долларов неправомерной выгоды, от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Судья отстранена на время досудебного расследования.

Как указано в проекте повестки заседания,опубликованной на официальном сайте ВСП, Холодницкий просил временно отстранить судью Дзержинского райсуда Харькова Ирину Грищенко. Грищенко является заместителем председателя Дзержинского райсуда.

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Как сообщалось, 27 мая детективы НАБУ совместно с СБУ под процессуальным руководством САП разоблачили судью при получении 4 тыс. долларов. По данным следствия, в обмен на эту сумму судья предложила адвокату обвиняемого вынести постановление о возвращении его подзащитному более $30 тыс., изъятых у него в ходе досудебного расследования.

После получения неправомерной выгоды судья вынесла соответствующее постановление об удовлетворении ходатайства защиты.

28 мая судье сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

19 июня ей была избрана мера пресечения в виде залога в размере более 168 тыс. грн.

ВСП отстранил судью райсуда Харькова, задержанную при получении $4 тыс. взятки 01
ВСП отстранил судью райсуда Харькова, задержанную при получении $4 тыс. взятки 02

судья (2646) Харьков (7490) Холодницкий Назар (706) Высший совет правосудия (568)


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Удивительно. Она была наверное их конкурирующей мафиозной группировки.
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23.06.2020 15:22 Ответить
Нет... "Антикоррупционерам" надо как-то затушевать "подвиг в 14 тысяч грн. в Бюджет"! Имитация, господа, имитация борьбы, не более того... А судья... Ну не повезло, монетку кидали, выпало на нее за весь судейский корпус пострадать... ПО СУТИ НИ-ЧЕ-ГО не меняется!
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23.06.2020 17:05 Ответить
"Дзержинский райсуд". Мова точно йде про Україну 2020 р.?
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23.06.2020 15:31 Ответить
Точное название! Потому что декоммунизация не отменяет необходимость реформ
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23.06.2020 15:59 Ответить
Попалась, бедняжка, видимо не поделилась с вышестоящим судьей. Это месть судейской мафии.
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23.06.2020 17:01 Ответить
 
 