Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання від коронавірусу своєму бразильському колезі Жаїру Болсонару.

"Бажаю якнайшвидшого одужання президенту Бразилії Жаїру Болсонару і бразильцям з діагнозом COVID-19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії", - написав він у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

7 липня бразильські ЗМІ повідомили, що в президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.

За словами Болсонару, він здав тест на COVID-19, після того як у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.

Телеканал CNN Brasil і газета Estado de S. Paulo повідомили раніше, що в Болсонару були виявлені симптоми респіраторного захворювання. Через це всі зустрічі президента Бразилії на поточний тиждень були скасовані.

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Болсонару відомий як один з небагатьох лідерів держав, який не надає особливого значення епідемії COVID-19, через що його неодноразово критикували як всередині, так і поза Бразилією.

Бразилія розташовується на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За останніми даними університету Джонса Гопкінса, в країні зафіксовано 1 млн 623 тис. 284 заражених новим типом коронавірусу, 65 тис. 487 осіб померли.