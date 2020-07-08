Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу
Президент України Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання від коронавірусу своєму бразильському колезі Жаїру Болсонару.
"Бажаю якнайшвидшого одужання президенту Бразилії Жаїру Болсонару і бразильцям з діагнозом COVID-19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії", - написав він у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.
7 липня бразильські ЗМІ повідомили, що в президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.
За словами Болсонару, він здав тест на COVID-19, після того як у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.
Телеканал CNN Brasil і газета Estado de S. Paulo повідомили раніше, що в Болсонару були виявлені симптоми респіраторного захворювання. Через це всі зустрічі президента Бразилії на поточний тиждень були скасовані.
Болсонару відомий як один з небагатьох лідерів держав, який не надає особливого значення епідемії COVID-19, через що його неодноразово критикували як всередині, так і поза Бразилією.
Бразилія розташовується на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За останніми даними університету Джонса Гопкінса, в країні зафіксовано 1 млн 623 тис. 284 заражених новим типом коронавірусу, 65 тис. 487 осіб померли.
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І хворий Болсонару почав читати Твітер Зе?
вже навіть тридцятьшистьішисть не бажеє )))))
Порох и Европа!!!!
Значит они думают, после выходных уже симптомы респираторного заболевания пройдут.
PS/ Твоя реакция, когда вспомнил про то, во что превращается всё, к чему Зеленский прикасался-
Старик и 2-х месяцев после не протянул...
Если с членограем всё понятно,
Как и с камуняцким ублюдком вакарчуком,
То зачем Петро Олексеевич голосовал
За узаканивание наворованной земли ?
Членограй и Порошенко одного поля ягоды,
Членограй кинул за решётку Антоненко и Кузьменко,
Порошенко организовал убийство Музычко и Мужчиля,
Чем эти негодяи отличаются ?
Журналист «Московского комсомольца в Томске» Станислав Микрюков опубликовал фотографии помещения, пол которого устлан мешками со скончавшимися от Covid-19.
Как https://spektr.press/news/2020/07/07/v-set-popali-foto-zavalennogo-meshkami-s-trupami-kovidnogo-morga-v-tomske/ сообщается , по словам журналиста, фото прислали сотрудники «Патологоанатомического бюро» при горбольнице № 3.
«Информация, опубликованная в "МК в Томске", не соответствует действительности», - заявил и.о. начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх.
Как пояснил Горх, в мешках - биологические отходы, в том числе ветошь и использованная одежда,
После официального заявления издание «Сибдепо» добилось разрешения Микрюкова на публикацию фотографий почти без редактуры, замылили только лица и половые органы умерших. На фотографиях видны обнаженные части человеческих тел и один труп в полный рост. На одном из мешков - записка «Covid».