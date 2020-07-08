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Новини Коронавірус і карантин
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Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу

Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський побажав якнайшвидшого одужання від коронавірусу своєму бразильському колезі Жаїру Болсонару.

"Бажаю якнайшвидшого одужання президенту Бразилії Жаїру Болсонару і бразильцям з діагнозом COVID-19. Україна підтримує Бразилію в боротьбі з масштабними наслідками пандемії", - написав він у своєму Twitter, передає Цензор.НЕТ.

7 липня бразильські ЗМІ повідомили, що в президента Бразилії Жаїра Болсонару у вівторок підтверджено зараження коронавірусом COVID-19.

За словами Болсонару, він здав тест на COVID-19, після того як у нього з'явилися симптоми респіраторного захворювання.

Телеканал CNN Brasil і газета Estado de S. Paulo повідомили раніше, що в Болсонару були виявлені симптоми респіраторного захворювання. Через це всі зустрічі президента Бразилії на поточний тиждень були скасовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бразилії антирекорд щодо COVID-19: за добу виявлено майже 35 тис. нових випадків

Болсонару відомий як один з небагатьох лідерів держав, який не надає особливого значення епідемії COVID-19, через що його неодноразово критикували як всередині, так і поза Бразилією.

Бразилія розташовується на другому місці у світі за кількістю підтверджених випадків захворювання на COVID-19. За останніми даними університету Джонса Гопкінса, в країні зафіксовано 1 млн 623 тис. 284 заражених новим типом коронавірусу, 65 тис. 487 осіб померли.

Автор: 

Бразилія (280) Зеленський Володимир (23984) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
хана болсонару, скоро новые выборы
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08.07.2020 01:57
+6
Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3758
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08.07.2020 08:11
+5
От тепер я стурбований з приводу здоров'я бразильського президента...
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08.07.2020 05:23
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хана болсонару, скоро новые выборы
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08.07.2020 01:57 Відповісти
Не, скоро нового, "старого" садить будут. У нас тут в Украине фишка есть такая. Мы прошлых под суд отправляем.
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08.07.2020 04:17 Відповісти
"Желаю скорейшего выздоровления президенту Бразилии Жаиру Болсонару и бразильцам с диагнозом COVID-19. Украина поддерживает Бразилию в борьбе с масштабными последствиями пандемии", - написал он в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
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І хворий Болсонару почав читати Твітер Зе?
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08.07.2020 02:01 Відповісти
зате хворі українці не знайшли там, в Twitter, слів підтримки в боротьбі з пошестю
вже навіть тридцятьшистьішисть не бажеє )))))
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08.07.2020 08:21 Відповісти
Европа и Порох!!!!
Порох и Европа!!!!
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08.07.2020 02:39 Відповісти
Встречи отменили только на текущую неделю.
Значит они думают, после выходных уже симптомы респираторного заболевания пройдут.
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08.07.2020 02:47 Відповісти
Kакие опасные нынче мировые войны ! Ядрён-батонами воевать стрёмно. Приходится сочинять "пандемию".
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08.07.2020 02:48 Відповісти
Думаешь симулирует Болсонару? Вот гад! Но ты все равно не будешь маску носить, ты же не лох.
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08.07.2020 04:45 Відповісти
Я не лох; у нас даже фармацевты не носят, т.к. знают что этот "вирус" - фикция.
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08.07.2020 07:06 Відповісти
У вас там 2 болезни. ***** и Риzдец. Первое само проходит, второе не лечится. Зачем вам вообще фармацевты?
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08.07.2020 08:25 Відповісти
А що у вас там за новий локдаун у Мельбурні ?
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08.07.2020 08:55 Відповісти
этот Болсонару по-второму кругу вроде пошел коронавирусному или я ошибаюсь?
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08.07.2020 02:54 Відповісти
презеденты достойны друг друга..
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08.07.2020 03:30 Відповісти
...и пусть это передаст дальше БРИКСу )
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08.07.2020 03:41 Відповісти
Зеленский пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса своему бразильскому коллеге Жаиру Болсонару.

PS/ Твоя реакция, когда вспомнил про то, во что превращается всё, к чему Зеленский прикасался- Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 2896
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08.07.2020 04:09 Відповісти
Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 8662
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08.07.2020 04:37 Відповісти
От тепер я стурбований з приводу здоров'я бразильського президента...
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08.07.2020 05:23 Відповісти
О, походу чел теперь окочурится от ковида...
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08.07.2020 05:28 Відповісти
Зеленский пожелал президенту Бразилии Болсонару скорейшего выздоровления от коронавируса - Цензор.НЕТ 6080
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08.07.2020 06:35 Відповісти
королю Омана он тоже перед отъездом пожелал здоровья и всего хорошего...
Старик и 2-х месяцев после не протянул...
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08.07.2020 06:39 Відповісти
Для надежности сьездил бы в Бразилию, да поцеловал бы Болсонару в лобик (на прощание)...
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08.07.2020 07:54 Відповісти
Что то я стал переживать за жизнь президента Бразилии. ЗЕ пожелал, а это симптом не хороший, знаете ли.
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08.07.2020 08:05 Відповісти
Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3758
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08.07.2020 08:11 Відповісти
А теперь подробнее,
Если с членограем всё понятно,
Как и с камуняцким ублюдком вакарчуком,
То зачем Петро Олексеевич голосовал
За узаканивание наворованной земли ?
Членограй и Порошенко одного поля ягоды,
Членограй кинул за решётку Антоненко и Кузьменко,
Порошенко организовал убийство Музычко и Мужчиля,
Чем эти негодяи отличаются ?
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08.07.2020 08:26 Відповісти
Вбивство брата- то Ткаченко для приколу придумав. Він сам це заявив. Моряки ішли своїми водами в свій порт, як постійно до цього ходили. У мене таке враження що Фьодоров в свою ботоферму набирав сам непотріб, забракований Прігожіним.
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08.07.2020 08:40 Відповісти
не ******* порохоботи правди... відразу спамлять .. майже на автоматі ...)
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08.07.2020 09:13 Відповісти
Не правди-а російської пропаганди.
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08.07.2020 09:49 Відповісти
В Бразилии умерло от короновируса 66 741 человек, а этот ... утверждал, что его нет. Теперь, наверное, молится о своей жизни.
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08.07.2020 08:12 Відповісти
В Сеть попали фото заваленного мешками с телами «ковидного» морга в Томске
Журналист «Московского комсомольца в Томске» Станислав Микрюков опубликовал фотографии помещения, пол которого устлан мешками со скончавшимися от Covid-19.
Как https://spektr.press/news/2020/07/07/v-set-popali-foto-zavalennogo-meshkami-s-trupami-kovidnogo-morga-v-tomske/ сообщается , по словам журналиста, фото прислали сотрудники «Патологоанатомического бюро» при горбольнице № 3.Зеленський побажав президенту Бразилії Болсонару якнайшвидшого одужання від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3186
«Информация, опубликованная в "МК в Томске", не соответствует действительности», - заявил и.о. начальника ОГБУЗ «Паталогоанатомическое бюро» Павел Горх.
Как пояснил Горх, в мешках - биологические отходы, в том числе ветошь и использованная одежда,
После официального заявления издание «Сибдепо» добилось разрешения Микрюкова на публикацию фотографий почти без редактуры, замылили только лица и половые органы умерших. На фотографиях видны обнаженные части человеческих тел и один труп в полный рост. На одном из мешков - записка «Covid».
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08.07.2020 09:27 Відповісти
 
 