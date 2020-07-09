Верховний Суд відхилив позов Загребельської до Зеленського про визнання неправомірним указу про її звільнення з посади держуповноваженої АМКУ
Верховний Суд відхилив позов ексдержуповноваженої АМКУ Агії Загребельської до Президента Володимира Зеленського, в якому вона вимагала визнати указ Зеленського про її звільнення протиправним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Загребельська повідомила на сторінці в мережі Facebook.
Ексдержуповноважена АМКУ заявила, що це погано, але цілком очікувано.
"Тому що судова система в цілому і Верховний Суд зокрема, традиційно обслуговують інтереси президента і його офісу, якими б незаконними і антиконституційними вони не були", - йдеться в повідомленні.
За словами Загребельської, це означає, що Верховний Суд наділяє Зеленського абсолютною владою, в тому числі без подань або пропозицій від голови АМКУ або прем'єр-міністра, звільняти державних уповноважених.
"Але є в цьому і хороше. Серед п’ятірки суддів знайшлась одна людина, що не тільки проголосувала проти такого рішення, а й висловила окрему думку. Один з п’яти чесних, принципових та не продажних носіїв мантії - доволі непоганий для України "Януковича - Зеленського" результат. На жаль, поки не знаю прізвище цього героя або героїні, але як тільки дізнаюсь, обов’язково вам повідомлю", - додала ексдержуповноважена АМКУ.
Загребельська заявила, що готується з адвокатами оскаржити це рішення в апеляційному порядку.
Нагадаємо, 5 липня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.
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А 5 СУДЬЮ поставить председателем ВСУ... и так надо всегда и со всеми и сразу закончится чего изволит барин....
2019-2020 -всего один год и так отожрать *бальник !!!
на колчаковских фронтахв оманских отелях черную и красную икру самопоЖЕРтвенно уничтожал...
Просто судів в Україні немає. На усіх рівнях.
Є тільки судилища і рішалово.
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