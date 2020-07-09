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Новини
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Верховний Суд відхилив позов Загребельської до Зеленського про визнання неправомірним указу про її звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Верховний Суд відхилив позов Загребельської до Зеленського про визнання неправомірним указу про її звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Верховний Суд відхилив позов ексдержуповноваженої АМКУ Агії Загребельської до Президента Володимира Зеленського, в якому вона вимагала визнати указ Зеленського про її звільнення протиправним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Загребельська повідомила на сторінці в мережі Facebook.

Ексдержуповноважена АМКУ заявила, що це погано, але цілком очікувано.

"Тому що судова система в цілому і Верховний Суд зокрема, традиційно обслуговують інтереси президента і його офісу, якими б незаконними і антиконституційними вони не були", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, це означає, що Верховний Суд наділяє Зеленського абсолютною владою, в тому числі без подань або пропозицій від голови АМКУ або прем'єр-міністра, звільняти державних уповноважених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЕКП звинуватила групу ДТЕК у зловживанні монопольним становищем і може примусово розділити її активи, - Загребельська

"Але є в цьому і хороше. Серед п’ятірки суддів знайшлась одна людина, що не тільки проголосувала проти такого рішення, а й висловила окрему думку. Один з п’яти чесних, принципових та не продажних носіїв мантії - доволі непоганий для України "Януковича - Зеленського" результат. На жаль, поки не знаю прізвище цього героя або героїні, але як тільки дізнаюсь, обов’язково вам повідомлю", - додала ексдержуповноважена АМКУ.

Загребельська заявила, що готується з адвокатами оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 5 липня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

Також читайте: В.о. АМКУ Піщанська - людина Зеленського, але це не вирок, - Загребельська

Автор: 

Верховний Суд (1192) Зеленський Володимир (23998) звільнення (2679) Антимонопольний комітет (1771) Загребельська Агія (118)


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Топ коментарі
+4
Пані Загребельська, порядних людей, наш самий гуманий суд в світі, на посади,без попереднього благодійного внеску, не повертає, успіху вам...
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09.07.2020 16:01
+3
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 204
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09.07.2020 16:06
+2
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 1644

2019-2020 -всего один год и так отожрать *бальник !!!

Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 6028
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09.07.2020 16:03
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Пані Загребельська, порядних людей, наш самий гуманий суд в світі, на посади,без попереднього благодійного внеску, не повертає, успіху вам...
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09.07.2020 16:01 Відповісти
ну значит так--4 ублюдков в мантиях и сосущих членистую клавишу чмо РАССТРЕЛЯТЬ
А 5 СУДЬЮ поставить председателем ВСУ... и так надо всегда и со всеми и сразу закончится чего изволит барин....
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09.07.2020 16:12 Відповісти
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 1644

2019-2020 -всего один год и так отожрать *бальник !!!

Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 6028
показати весь коментар
09.07.2020 16:03 Відповісти
Он на колчаковских фронтах в оманских отелях черную и красную икру самопоЖЕРтвенно уничтожал...
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09.07.2020 16:26 Відповісти
Не бережёт он себя - всё о народе думает.
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09.07.2020 22:03 Відповісти
Хочет стать корабельной сосной, бабой да, бабой да? Я понимаю, шо должность прибыльная, но нужно иметь хоть каплю самоуважения и не бегать по судам, если тебя уже который раз послали
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09.07.2020 16:06 Відповісти
Верховный Суд отклонил иск Загребельской к Зеленскому о признании неправомерным указа о ее увольнении с должности госуполномоченной АМКУ - Цензор.НЕТ 204
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09.07.2020 16:06 Відповісти
Указ незаконний.
Просто судів в Україні немає. На усіх рівнях.
Є тільки судилища і рішалово.
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09.07.2020 16:14 Відповісти
Эх, как же хочется обратно, к корыту ...
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09.07.2020 16:17 Відповісти
Ну, пані Загребельна - юристка, кандидат юридичних наук, напевно з грішми. Засудить Зелю в ЄСПЛ. А зарплату та судові збори ЄСПЛ будемо віддавати ми податками
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09.07.2020 16:18 Відповісти
Карьера Агии Загребельской началась еще до окончания Донецкого юридического института Луганского государственного университета внутренних дел. Будучи тогда еще на девичьей фамилии, Агия Ахундова переехала в Киев, где устроилась секретарем судебных заседаний Печерского райсуда. Благодаря налаживаемым связям, в том числе, и с руководством суда, закончить институт в 2006 году ей удалось, даже не приезжая в Донецк. Свою частную практику в 2007 году она открывала тоже в Киеве. Первые выигранные дела, по странному стечению обстоятельств, девушка без адвокатского удостоверения (его онаhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://erau.unba.org.ua/profile/32559%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857297000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNERSY30ZTHXU0BSWh8odh7EWSBQ8w https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://erau.unba.org.ua/profile/32559%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857298000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNEsPsYlOPTB2QeHE0j8F5np3BLLQg получила лишь в 2009 году , когда формально прошло 5 лет стажа в юрбизнесе) выигрывала тоже в Печерском суде.
С 2008 по 2014 год она трудится в собственном ООО «Юридические традиции» вместе с братом Владимиром Ахундовым. Как https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://prioritet.org/novosti-ukrainy/item/20403-aferisty-vo-vlasti%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857298000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNGecsHnNzoA6GB0KXUqUPS_klirxQ пишут СМИ , на этом периоде своей карьеры она скрывала преступников, находящихся в розыске и собственноручно подделывала за них подписи на разных документах. Один из главных скандалов вокруг нее случился в 2010 году. Агия Ахундова выступала адвокатом Надира Ахундова - возможно, родственника, владельца элитного азербайджанского ресторанаhttps://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://inkyiv.net/news/reformatory-mafiozi%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857299000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNGMr0RHibPcq5S1IHknphT8rlSLgw https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://inkyiv.net/news/reformatory-mafiozi%26amp;sa%3DD%26amp;ust%3D1562655857299000&sa=D&ust=1562655857322000&usg=AFQjCNGMr0RHibPcq5S1IHknphT8rlSLgw «Бакинский бульвар» в селе Подгорцы под Киевом. Его обвиняли в организации канала по поставке наркотиков из Азербайджана в Украину. Усилиями Агии суд встал на сторону владельца ресторана. Тогда Агия заслужила большой авторитет влиятельной азербайджанской диаспоры в Украине, что во многом и предопределило ее дальнейшую успешную карьеру.https://www.capital.ua/ru/publication/129759-agiya-zagrebelskaya-6-skandalnykh-faktov-ob-uvolennoy-zelenskim-upolnomochennoy-amku
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09.07.2020 16:37 Відповісти
В общем личико симпатичное, а вот за личиком прячется довольно неприглядное прошлое.
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09.07.2020 16:57 Відповісти
 
 