Верховний Суд відхилив позов Загребельської до Зеленського про визнання неправомірним указу про її звільнення з посади держуповноваженої АМКУ

Верховний Суд відхилив позов ексдержуповноваженої АМКУ Агії Загребельської до Президента Володимира Зеленського, в якому вона вимагала визнати указ Зеленського про її звільнення протиправним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Загребельська повідомила на сторінці в мережі Facebook.

Ексдержуповноважена АМКУ заявила, що це погано, але цілком очікувано.

"Тому що судова система в цілому і Верховний Суд зокрема, традиційно обслуговують інтереси президента і його офісу, якими б незаконними і антиконституційними вони не були", - йдеться в повідомленні.

За словами Загребельської, це означає, що Верховний Суд наділяє Зеленського абсолютною владою, в тому числі без подань або пропозицій від голови АМКУ або прем'єр-міністра, звільняти державних уповноважених.

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"Але є в цьому і хороше. Серед п’ятірки суддів знайшлась одна людина, що не тільки проголосувала проти такого рішення, а й висловила окрему думку. Один з п’яти чесних, принципових та не продажних носіїв мантії - доволі непоганий для України "Януковича - Зеленського" результат. На жаль, поки не знаю прізвище цього героя або героїні, але як тільки дізнаюсь, обов’язково вам повідомлю", - додала ексдержуповноважена АМКУ.

Загребельська заявила, що готується з адвокатами оскаржити це рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, 5 липня 2019 року президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Загребельської з посади держуповноваженої АМКУ. Загребельська заявила, що підстав для звільнення немає, і пообіцяла оскаржити його в суді.

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