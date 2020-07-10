УКР
Трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині, затримано, - Геращенко

Трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив про те, що затримано трьох громадян, яких підозрюють у пограбуванні відділення "Укрпошти" на Полтавщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Пів години тому співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Тих самих, що вкрали 2 мільйона 700 тисяч гривень.

Читайте також: Пограбування автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині: В "Газелі" спрацював саморобний вибуховий пристрій

Дякую колективу Національної поліції, які в найкоротші терміни встановили і затримали підозрюваних у збройному пограбуванні і замаху на вбивство співробітників "Укрпошти".

Водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі перебуває в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати й інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину, як навідники і пособники".

Дивіться: Поліція показала кадри з місця нападу на автомобіль "Укрпошти" в Полтавській області. ВIДЕО

Автор: 

пограбування (577) Укрпошта (1098)
мыши сьели.
чот Антоха опять жиреть начал...опять начал чужие тарелки вылизывать...
А деньги где? Опять потерялись при обыске?
Видать мобильные телефоны не выключили
З яких телефонували для активації бомби)))
чот Антоха опять жиреть начал...опять начал чужие тарелки вылизывать...
Как-то верится с трудом.
Ограбление явно организовали сами сотрудники компании.
Почему, они четко себе представляли, что на них выйдут и к сегодняшнему дню должны быть как минимум в Молдавии.
А что с 8 гражданами Украины, сотрудниками МВД, проживающих в доме, принадлежащей фирме зеленских в Италии и которых власти Италии лишили права временного проживания в этой стране? Это те, которые под видом гуманитарной помощи(наверное притворились маской, или в спирт животворящий обратились) в апреле были отосланы в Италию и остались там. По странному стечению обстоятельств, живут(охраняют?) в доме, который принадлежит зеленским. Про трех написали, теперь про эту "омерзительную восьмерку", пожалуйста.
от жеш шмарклявий жлоб, ні щоб найняти італійську охорону, то з України направив мєнтов, за бюджені кошти причому.
Именно так. Все за счет бюджета.
скорее всего аваковские надели на кого то противогаз и раскрываемость попёрла ....
надо надеяться, что грабители не такие олухи, чтобы добыть деньги и так глупо потерять заработанное
Походу взяли несколько отсидевших мужиков долго их били 3 из них решили сознаться!
Лизоблюд продолжает комментировать?! Оно уже взяло на себя функции говорящей головы по связям с общественностью?! Нафиг такое замминистро?!
думаю их обиеняют на запчасти от Иж-Планета -Спорт.
каким образом по спутнику нашли какой бред???
