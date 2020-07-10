Трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині, затримано, - Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив про те, що затримано трьох громадян, яких підозрюють у пограбуванні відділення "Укрпошти" на Полтавщині.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Пів години тому співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.
Тих самих, що вкрали 2 мільйона 700 тисяч гривень.
Дякую колективу Національної поліції, які в найкоротші терміни встановили і затримали підозрюваних у збройному пограбуванні і замаху на вбивство співробітників "Укрпошти".
Водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі перебуває в реанімації.
Поліція продовжує встановлювати й інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину, як навідники і пособники".
Ограбление явно организовали сами сотрудники компании.
Почему, они четко себе представляли, что на них выйдут и к сегодняшнему дню должны быть как минимум в Молдавии.
надо надеяться, что грабители не такие олухи, чтобы добыть деньги и так глупо потерять заработанное