Трьох громадян, підозрюваних у пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині, затримано, - Геращенко

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив про те, що затримано трьох громадян, яких підозрюють у пограбуванні відділення "Укрпошти" на Полтавщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Геращенко написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Пів години тому співробітники карного розшуку Національної поліції затримали трьох громадян, які обґрунтовано підозрюються в зухвалому пограбуванні автомобіля "Укрпошти" на Полтавщині.

Тих самих, що вкрали 2 мільйона 700 тисяч гривень.

Дякую колективу Національної поліції, які в найкоротші терміни встановили і затримали підозрюваних у збройному пограбуванні і замаху на вбивство співробітників "Укрпошти".

Водій "Газелі", над головою у якого вибухнув саморобний вибуховий пристрій, досі перебуває в реанімації.

Поліція продовжує встановлювати й інших осіб, причетних до цього зухвалого злочину, як навідники і пособники".

