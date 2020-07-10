Трое граждан, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине, задержаны, - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что задержаны трое граждан, подозреваемые в ограблении отделения "Укрпочты" на Полтавщине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Пол часа назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.
Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство
Благодарю коллектив Национальной полиции, которые в кратчайшие сроки установивили и задержали подозреваемых в вооружённом ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты".
Водитель "Газели" над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство до сих продолжает оставаться в реанимации.
Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ограбление явно организовали сами сотрудники компании.
Почему, они четко себе представляли, что на них выйдут и к сегодняшнему дню должны быть как минимум в Молдавии.
надо надеяться, что грабители не такие олухи, чтобы добыть деньги и так глупо потерять заработанное