Трое граждан, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине, задержаны, - Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что задержаны трое граждан, подозреваемые в ограблении отделения "Укрпочты" на Полтавщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Пол часа назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство

Благодарю коллектив Национальной полиции, которые в кратчайшие сроки установивили и задержали подозреваемых в вооружённом ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты".

Водитель "Газели" над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство до сих продолжает оставаться в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты" на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО