Трое граждан, подозреваемых в ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине, задержаны, - Геращенко

Трое граждан, подозреваемых в ограблении автомобиля

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил о том, что задержаны трое граждан, подозреваемые в ограблении отделения "Укрпочты" на Полтавщине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Геращенко написал в Фейсбуке. 

Он отметил: "Пол часа назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине.

Тех самых, что украли 2 миллиона 700 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ограбление автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине: В "Газели" сработало самодельное взрывное устройство

Благодарю коллектив Национальной полиции, которые в кратчайшие сроки установивили и задержали подозреваемых в вооружённом ограблении и покушении на убийство сотрудников "Укрпочты".

Водитель "Газели" над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство до сих продолжает оставаться в реанимации.

Полиция продолжает устанавливать и других лиц причастных к этому дерзкому преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные подорвали автомобиль "Укрпочты" на Полтавщине и похитили 2,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

+7
мыши сьели.
10.07.2020 19:45 Ответить
+4
чот Антоха опять жиреть начал...опять начал чужие тарелки вылизывать...
10.07.2020 18:42 Ответить
+3
А деньги где? Опять потерялись при обыске?
10.07.2020 18:35 Ответить
Тоже звание, как Киев не дали?
Видать мобильные телефоны не выключили
З яких телефонували для активації бомби)))
Как-то верится с трудом.
Ограбление явно организовали сами сотрудники компании.
Почему, они четко себе представляли, что на них выйдут и к сегодняшнему дню должны быть как минимум в Молдавии.
А что с 8 гражданами Украины, сотрудниками МВД, проживающих в доме, принадлежащей фирме зеленских в Италии и которых власти Италии лишили права временного проживания в этой стране? Это те, которые под видом гуманитарной помощи(наверное притворились маской, или в спирт животворящий обратились) в апреле были отосланы в Италию и остались там. По странному стечению обстоятельств, живут(охраняют?) в доме, который принадлежит зеленским. Про трех написали, теперь про эту "омерзительную восьмерку", пожалуйста.
от жеш шмарклявий жлоб, ні щоб найняти італійську охорону, то з України направив мєнтов, за бюджені кошти причому.
Именно так. Все за счет бюджета.
скорее всего аваковские надели на кого то противогаз и раскрываемость попёрла ....
надо надеяться, что грабители не такие олухи, чтобы добыть деньги и так глупо потерять заработанное
Походу взяли несколько отсидевших мужиков долго их били 3 из них решили сознаться!
Лизоблюд продолжает комментировать?! Оно уже взяло на себя функции говорящей головы по связям с общественностью?! Нафиг такое замминистро?!
думаю их обиеняют на запчасти от Иж-Планета -Спорт.
каким образом по спутнику нашли какой бред???
