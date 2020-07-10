УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
2 232 25

Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв

Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики починає працювати над проєктом закону "Про етнічні спільноти". Він повинен зняти низку мовних і етнічних питань.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова комітету Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне із завдань нашого комітету - підготовка закону про етнополітику. Законопроєкт "Про етнічні спільноти" - така його робоча назва. "Етнічні спільноти", на відміну від нацменшин, звучить необразливо", - зазначив Потураєв.

На його думку, формулювання "етнічні спільноти" демонструє ставлення України до етнічного різноманіття України як до етнічного багатства, законом можна буде зняти багато маніпуляцій навколо мовних та етнічних запитань.

Голова комітету заявив, що розробка законопроєкту тільки починається, буде створена робоча група.

"Буде створена робоча група, Олена Богдан (голова новоствореної служби етнополітики — ред.) та Олександр Ткаченко (міністр культури та інформполітики — ред.) ведуть розмови із асоціаціями, представниками етнічних спільнот. Коли буде створена така координаційна рада або робоча група, - то будемо залучати європейських партнерів. Олена говорила про це із офісом Верховного комісара ОБСЄ з питань національностей, з Радою Європи. Я переконаний, за досвідом роботи над законопроєктом про медіа, що це оптимальний шлях – залучати учасників з відповідних сфер та експертну допомогу", - розповів Потураєв.

Читайте також: Російська мова не може бути другою державною в Україні, - Данілов

Автор: 

ВР (15171) українська мова (845) мова (749) російська мова (323) нацменшини (196) Потураєв Микита (146)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Да-да.
Есть в Украине два вечно угнетенных этноса - цыгане и русские.
показати весь коментар
10.07.2020 20:10 Відповісти
+9
Это да. Судя по руководству.
показати весь коментар
10.07.2020 20:16 Відповісти
+8
Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7586
показати весь коментар
10.07.2020 20:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да-да.
Есть в Украине два вечно угнетенных этноса - цыгане и русские.
показати весь коментар
10.07.2020 20:10 Відповісти
Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7463
показати весь коментар
10.07.2020 20:57 Відповісти
У порівнянні з іншими країнами, Україна практично МОНОнаціональна країна.
показати весь коментар
10.07.2020 20:11 Відповісти
Это да. Судя по руководству.
показати весь коментар
10.07.2020 20:16 Відповісти
Болгары, молдаване, румыны, греки, русины, венгры, словаки, цыгане, русские...

А так да - мононациональна.
показати весь коментар
10.07.2020 20:16 Відповісти
У відсотковому співвідношенні.
А так, да.
Є китайці, корейці, японці, французи, англійці, німці....∞
показати весь коментар
10.07.2020 20:22 Відповісти
Їх в нас більше 100
показати весь коментар
10.07.2020 21:02 Відповісти
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений

Пішли по вовну, повернулися голені
Зе-виборці! Мої щирі поздоровлення! На халяву буває лише лихо!

Зеленський підтримав законопроєкт, що передбачає оподаткування земельних паїв.
показати весь коментар
10.07.2020 20:15 Відповісти
Мудрий український нарід тепер сам платитиме Коломойському, щоб той тільки забрав їхню землю.
показати весь коментар
10.07.2020 20:24 Відповісти
До речі, я теж вітаю ЗЕ-виборців. Скоро всі знову стануть мільйонерами. Друкарський станок запущений.
Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 2584
показати весь коментар
10.07.2020 20:31 Відповісти
Пятая колонна до соплей обижается , когда их называют национальным меньшинством...
показати весь коментар
10.07.2020 20:17 Відповісти
вот это этническое богатство и приводит к краху государств, империй и наций....
что было в прошлом, что мы наблюдаем в Европе и США сейчас, и что они хотят сделать в Украине...
московит Потураев и те кто с ним этого очень хотят...

По его мнению, формулировка "этнические сообщества" демонстрирует отношение Украины к этническому многообразию Украины как к этническому богатству, законом можно будет снять многие манипуляции вокруг языковых и этнических вопросов.Источник: https://censor.net/n3207498
показати весь коментар
10.07.2020 20:42 Відповісти
Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 6137
показати весь коментар
10.07.2020 22:12 Відповісти
Угорщина готовится к войне с Украиной..

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009800401249&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDCYt3bp-Lf01j_tHSfiGvhaSe9TyQCIuNoRYDSzaQJWPZ6T_cOyEobFeH9ymKwc6UbLvPAPQZaGBhL&hc_ref=ARRpB1agGfpWs998g5681iC8WWVHh0eM0TfzkskFwivQ7vnjjE-rAoJWD8agpH7OSUM&ref=nf_target Тимофей Гольц разом з https://www.facebook.com/ukrop.bc?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDPI7ugNOwv07NpkshYY94cr0eI3yZ8O5OlabKF-Yb1KMUlEr2jmMKNVqR0-lm90SvZ_fY6swy2SHqc&hc_ref=ARRpB1agGfpWs998g5681iC8WWVHh0eM0TfzkskFwivQ7vnjjE-rAoJWD8agpH7OSUM&ref=nf_target Анатолієм Штефаном та https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249# 3 іншими особами .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249 5 год ·

Угорщина планує масово викупати українські землі.
Поки пересічний українець, затамувавши подих, слідкує за судовими баталіями, публікаціями переговорів лідерів провідних країн світу та відмивається від інших продуктів з вентилятора, росія зі своїми поки-що прихованими союзниками, продовжує нахабно хитати нашу державу. В ролі союзника сьогодні виступає Угорщина.
Дивовижним чином, цілі та завдання угорців і росіян збіглися. Перші намагаються відновити свої землі та вплив, втрачені внаслідок поразки у Другій світовій війни. Від агресивних угорців потерпають Румунія, Словакія, Сербія, Хорватія та Україна. А росіяне, шляхом підтримки (фінансової, інформаційної, політичної тощо) Будапешту, послабляють Україну, розхитуючи її з західного напрямку.
Угорщина, в погоні за відновленням колишньої величі, проводить проти нашої держави, не побоюсь написати, "гібридну" війну, тільки без збройної складової.
Щодо військової складової Угорщини: Будапешт посилює армію. Закуповує 16 багатофункціональних гелікоптери Н22М та 20 одиниць Н145М, 44 одиниці танків "Leopard 2A7+", та 24 САУ РzН2000 калібру 155 мм (німецького виробництва); збільшив грошове забезпечення військовослужбовцям на 10%, а також зробив додаткові витрати на розгортання підрозділів на кордоні з Румунією. Тобто, починає вже бряцкати зброєю.
Але, більшого занепокоєння українських чиновників, які вміють аналізувати, приймати та реалізовувати рішення, має викликати той факт, що Угорщина починає програму фінансової допомоги представникам угорської меншини України в питанні викупу земель сільськогосподарського призначення. Кошти з угорського бюджету будуть проходити через фонд імені Габора Бетлена, а також через міністерство аграрної політики Угорщини. Будуть маскуватися під різними проектами в галузі сільського господарства або переробної промисловості (насадження фруктових садів, будівництво переробних заводів тощо). В поєднанні з іншими заходами (роздача паспортів, проекти в галузі освіти і науки на Закарпатті, фінансування бізнесу, культурних проектів тощо), це буде вибуховою сумішшю для України. В принципі, угорці нового нічого не придумали - в АР Крим протягом 2000-х років російська федерація робила те саме.
Особливу увагу пригортає синхронність проведення інформаційного супроводження таких гібридних дій Угорщини з росією. Такі "провідні" сайти російської пропаганди, як https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodnarodyna.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1oEUwIJsEOUxm-_2n-qCLOXIzqh86b2fir982IPXDSKctvMZ0_O11o9AE&h=AT3P-EhtypHVG3kzhBsXowzed02KOlGiCnSNzHsaoGMNwiP0fbwOD2ytvgR4hsYyu-ye75IDnlExR3YemB_xc8sxCt-6GbnAyNqC5eY7MpMcoPCP4c6gy17jDat-e5IE6z-iW1jwcMw8Y6IXLgbs_z2HnSwD2rgdtg https://odnarodyna.org/ , https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews-front.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR3kJ1WMVsnsCQ3ja0fe1gAUKHT81J4dMHvwN1br4z1WDfnMGLobVqV2pU8&h=AT2YTlOe1yPfLnAtqSKc6VHWGzq3cdRjNxYCKGUNt5uGVm7IHDbqLpQKJebH7nUK1a3yFQfWKDfhyurs-yCj68vZAQ4Lnnyr5AGO17Ukx3H5pLQHYjX3WqATDZ3qsS2F6xRSpCzG519LryxQMegQ-sXV2TYFAh6utA https://news-front.info та інші в єдиному режимі часу викладають схвальні матеріали про посилення позицій Угорщини в Закарпатті. Звісно, в програшному для України ракурсі. У вигідному для Угорщини форматі.
Доречі, угорці вкладають чимало коштів і в інформаційне супроводження своїх проектів в інформаційному просторі України. Так, не вдаваючись до глибокого аналізу, вспливають такі матеріали, як «Будапешт не грає за нотами Москви»: експерти Угорщини про Україну, мову, Берегівський район, НАТО і візит Орбана, що виклав Ростислав Хотин на ресурсі http://www.radiosvoboda.org/?fbclid=IwAR0sWG7Cmax3NVY77iJ_HIYDwTfEd9iZyMqTlUIiFmfHsAWK2lUzfoQwyck www.radiosvoboda.org.
Реакція з боку України має бути жорстка. Сподіваюсь, відповідні відповідальні функціонери нашої держави вже "гібридно" тягають угорців по шаховій дошці ********* світу.

Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 5210

Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 3229
показати весь коментар
10.07.2020 22:17 Відповісти
виродки ...ви українців по пів мільйона на рік винищуєте ...яка нах... "етнополітика" ...ГЕНОЦИД
показати весь коментар
10.07.2020 20:48 Відповісти
Украина - для украинцев .
показати весь коментар
10.07.2020 20:50 Відповісти
Буквально для нескольких...
показати весь коментар
10.07.2020 22:40 Відповісти
Так московити в Україні,це також етнічна спільнота. Взагалі то, ******* тим,чим зараз в Європі займаються.Може нам також на коліна перед різними етносами ставати?
показати весь коментар
10.07.2020 20:53 Відповісти
Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв - Цензор.НЕТ 7586
показати весь коментар
10.07.2020 20:58 Відповісти
Надо думать власти прежде всего об украинском народе, его языке,культуре, их развитии, а нынешняя власть думает о чем угодно, о каких-угодно "этносах", чтобы не думать о развитии украинского народа. Тем более, что при опросах 90% проживающих в Украине людей считают себя украинцами.
показати весь коментар
10.07.2020 21:06 Відповісти
"шикарна" бомбочка під українську державність( Залишиться тільки перейменувати і все,нема у українців своєї держави.
показати весь коментар
10.07.2020 21:07 Відповісти
- А малайціы у вас есть?
- Малайцы? Нет, таких нету. А вот маланцы есть.
показати весь коментар
10.07.2020 21:35 Відповісти
а в тому законі будуть прописані маршрути? Ну в стилі: "за русский язьік" - на московію, "за державне фінансування Румунського" - до Румунії... Ну і т.д....
Як же їх плющить від державної української мови в Україні! Це нагадує мені слова однієї конячки з московії: "Українізація України"
показати весь коментар
10.07.2020 22:15 Відповісти
Більше нема чим зайнятись? Пес і то більш розумніше час проводить коли йому нічого робити
показати весь коментар
10.07.2020 22:58 Відповісти
 
 