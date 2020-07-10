Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики починає працювати над проєктом закону "Про етнічні спільноти". Він повинен зняти низку мовних і етнічних питань.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова комітету Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Одне із завдань нашого комітету - підготовка закону про етнополітику. Законопроєкт "Про етнічні спільноти" - така його робоча назва. "Етнічні спільноти", на відміну від нацменшин, звучить необразливо", - зазначив Потураєв.

На його думку, формулювання "етнічні спільноти" демонструє ставлення України до етнічного різноманіття України як до етнічного багатства, законом можна буде зняти багато маніпуляцій навколо мовних та етнічних запитань.

Голова комітету заявив, що розробка законопроєкту тільки починається, буде створена робоча група.

"Буде створена робоча група, Олена Богдан (голова новоствореної служби етнополітики — ред.) та Олександр Ткаченко (міністр культури та інформполітики — ред.) ведуть розмови із асоціаціями, представниками етнічних спільнот. Коли буде створена така координаційна рада або робоча група, - то будемо залучати європейських партнерів. Олена говорила про це із офісом Верховного комісара ОБСЄ з питань національностей, з Радою Європи. Я переконаний, за досвідом роботи над законопроєктом про медіа, що це оптимальний шлях – залучати учасників з відповідних сфер та експертну допомогу", - розповів Потураєв.

