Гуманітарний комітет Ради готує закон про етнополітику, - Потураєв
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики починає працювати над проєктом закону "Про етнічні спільноти". Він повинен зняти низку мовних і етнічних питань.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав голова комітету Микита Потураєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Одне із завдань нашого комітету - підготовка закону про етнополітику. Законопроєкт "Про етнічні спільноти" - така його робоча назва. "Етнічні спільноти", на відміну від нацменшин, звучить необразливо", - зазначив Потураєв.
На його думку, формулювання "етнічні спільноти" демонструє ставлення України до етнічного різноманіття України як до етнічного багатства, законом можна буде зняти багато маніпуляцій навколо мовних та етнічних запитань.
Голова комітету заявив, що розробка законопроєкту тільки починається, буде створена робоча група.
"Буде створена робоча група, Олена Богдан (голова новоствореної служби етнополітики — ред.) та Олександр Ткаченко (міністр культури та інформполітики — ред.) ведуть розмови із асоціаціями, представниками етнічних спільнот. Коли буде створена така координаційна рада або робоча група, - то будемо залучати європейських партнерів. Олена говорила про це із офісом Верховного комісара ОБСЄ з питань національностей, з Радою Європи. Я переконаний, за досвідом роботи над законопроєктом про медіа, що це оптимальний шлях – залучати учасників з відповідних сфер та експертну допомогу", - розповів Потураєв.
Есть в Украине два вечно угнетенных этноса - цыгане и русские.
А так да - мононациональна.
А так, да.
Є китайці, корейці, японці, французи, англійці, німці....∞
https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений
Пішли по вовну, повернулися голені
Зе-виборці! Мої щирі поздоровлення! На халяву буває лише лихо!
Зеленський підтримав законопроєкт, що передбачає оподаткування земельних паїв.
что было в прошлом, что мы наблюдаем в Европе и США сейчас, и что они хотят сделать в Украине...
московит Потураев и те кто с ним этого очень хотят...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009800401249&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDCYt3bp-Lf01j_tHSfiGvhaSe9TyQCIuNoRYDSzaQJWPZ6T_cOyEobFeH9ymKwc6UbLvPAPQZaGBhL&hc_ref=ARRpB1agGfpWs998g5681iC8WWVHh0eM0TfzkskFwivQ7vnjjE-rAoJWD8agpH7OSUM&ref=nf_target Тимофей Гольц разом з https://www.facebook.com/ukrop.bc?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDPI7ugNOwv07NpkshYY94cr0eI3yZ8O5OlabKF-Yb1KMUlEr2jmMKNVqR0-lm90SvZ_fY6swy2SHqc&hc_ref=ARRpB1agGfpWs998g5681iC8WWVHh0eM0TfzkskFwivQ7vnjjE-rAoJWD8agpH7OSUM&ref=nf_target Анатолієм Штефаном та https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249# 3 іншими особами .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1222901951379807&id=100009800401249 5 год ·
Угорщина планує масово викупати українські землі.
Поки пересічний українець, затамувавши подих, слідкує за судовими баталіями, публікаціями переговорів лідерів провідних країн світу та відмивається від інших продуктів з вентилятора, росія зі своїми поки-що прихованими союзниками, продовжує нахабно хитати нашу державу. В ролі союзника сьогодні виступає Угорщина.
Дивовижним чином, цілі та завдання угорців і росіян збіглися. Перші намагаються відновити свої землі та вплив, втрачені внаслідок поразки у Другій світовій війни. Від агресивних угорців потерпають Румунія, Словакія, Сербія, Хорватія та Україна. А росіяне, шляхом підтримки (фінансової, інформаційної, політичної тощо) Будапешту, послабляють Україну, розхитуючи її з західного напрямку.
Угорщина, в погоні за відновленням колишньої величі, проводить проти нашої держави, не побоюсь написати, "гібридну" війну, тільки без збройної складової.
Щодо військової складової Угорщини: Будапешт посилює армію. Закуповує 16 багатофункціональних гелікоптери Н22М та 20 одиниць Н145М, 44 одиниці танків "Leopard 2A7+", та 24 САУ РzН2000 калібру 155 мм (німецького виробництва); збільшив грошове забезпечення військовослужбовцям на 10%, а також зробив додаткові витрати на розгортання підрозділів на кордоні з Румунією. Тобто, починає вже бряцкати зброєю.
Але, більшого занепокоєння українських чиновників, які вміють аналізувати, приймати та реалізовувати рішення, має викликати той факт, що Угорщина починає програму фінансової допомоги представникам угорської меншини України в питанні викупу земель сільськогосподарського призначення. Кошти з угорського бюджету будуть проходити через фонд імені Габора Бетлена, а також через міністерство аграрної політики Угорщини. Будуть маскуватися під різними проектами в галузі сільського господарства або переробної промисловості (насадження фруктових садів, будівництво переробних заводів тощо). В поєднанні з іншими заходами (роздача паспортів, проекти в галузі освіти і науки на Закарпатті, фінансування бізнесу, культурних проектів тощо), це буде вибуховою сумішшю для України. В принципі, угорці нового нічого не придумали - в АР Крим протягом 2000-х років російська федерація робила те саме.
Особливу увагу пригортає синхронність проведення інформаційного супроводження таких гібридних дій Угорщини з росією. Такі "провідні" сайти російської пропаганди, як https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fodnarodyna.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1oEUwIJsEOUxm-_2n-qCLOXIzqh86b2fir982IPXDSKctvMZ0_O11o9AE&h=AT3P-EhtypHVG3kzhBsXowzed02KOlGiCnSNzHsaoGMNwiP0fbwOD2ytvgR4hsYyu-ye75IDnlExR3YemB_xc8sxCt-6GbnAyNqC5eY7MpMcoPCP4c6gy17jDat-e5IE6z-iW1jwcMw8Y6IXLgbs_z2HnSwD2rgdtg https://odnarodyna.org/ , https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews-front.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR3kJ1WMVsnsCQ3ja0fe1gAUKHT81J4dMHvwN1br4z1WDfnMGLobVqV2pU8&h=AT2YTlOe1yPfLnAtqSKc6VHWGzq3cdRjNxYCKGUNt5uGVm7IHDbqLpQKJebH7nUK1a3yFQfWKDfhyurs-yCj68vZAQ4Lnnyr5AGO17Ukx3H5pLQHYjX3WqATDZ3qsS2F6xRSpCzG519LryxQMegQ-sXV2TYFAh6utA https://news-front.info та інші в єдиному режимі часу викладають схвальні матеріали про посилення позицій Угорщини в Закарпатті. Звісно, в програшному для України ракурсі. У вигідному для Угорщини форматі.
Доречі, угорці вкладають чимало коштів і в інформаційне супроводження своїх проектів в інформаційному просторі України. Так, не вдаваючись до глибокого аналізу, вспливають такі матеріали, як «Будапешт не грає за нотами Москви»: експерти Угорщини про Україну, мову, Берегівський район, НАТО і візит Орбана, що виклав Ростислав Хотин на ресурсі http://www.radiosvoboda.org/?fbclid=IwAR0sWG7Cmax3NVY77iJ_HIYDwTfEd9iZyMqTlUIiFmfHsAWK2lUzfoQwyck www.radiosvoboda.org.
Реакція з боку України має бути жорстка. Сподіваюсь, відповідні відповідальні функціонери нашої держави вже "гібридно" тягають угорців по шаховій дошці ********* світу.
- Малайцы? Нет, таких нету. А вот маланцы есть.
Як же їх плющить від державної української мови в Україні! Це нагадує мені слова однієї конячки з московії: "Українізація України"