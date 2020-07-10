Гуманитарный комитет Рады готовит закон об этнополитике, - Потураев

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики приступил к работе над проектом закона "Об этнических сообществах". Он должен снять ряд языковых и этнических вопросов.

Об этом в интервью "Укринформу" сказал председатель комитета Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из задач нашего комитета - подготовка закона об этнополитике. Законопроект "Об этнических сообществах" - таково его рабочее название. "Этнические сообщества", в отличие от нацменьшинств, звучит безобидно", - отметил Потураев.

По его мнению, формулировка "этнические сообщества" демонстрирует отношение Украины к этническому многообразию Украины как к этническому богатству, законом можно будет снять многие манипуляции вокруг языковых и этнических вопросов.

Председатель комитета заявил, что разработка законопроекта только начинается, будет создана рабочая группа.

"Будет создана рабочая группа, Елена Богдан (председатель новосозданной службы этнополитики. - Ред.) и Александр Ткаченко (министр культуры и информполитики. - Ред.) ведут беседы с ассоциациями, представителями этнических сообществ. Когда будет создан такой координационный совет или рабочая группа, - то будем привлекать европейских партнеров. Елена говорила об этом с офисом Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальностей, с Советом Европы. Я убежден, по опыту работы над законопроектом о медиа, это оптимальный путь - привлекать участников из соответствующих сфер и экспертную помощь", - рассказал Потураев.

