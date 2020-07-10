Гуманитарный комитет Рады готовит закон об этнополитике, - Потураев
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики приступил к работе над проектом закона "Об этнических сообществах". Он должен снять ряд языковых и этнических вопросов.
Об этом в интервью "Укринформу" сказал председатель комитета Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.
"Одна из задач нашего комитета - подготовка закона об этнополитике. Законопроект "Об этнических сообществах" - таково его рабочее название. "Этнические сообщества", в отличие от нацменьшинств, звучит безобидно", - отметил Потураев.
По его мнению, формулировка "этнические сообщества" демонстрирует отношение Украины к этническому многообразию Украины как к этническому богатству, законом можно будет снять многие манипуляции вокруг языковых и этнических вопросов.
Председатель комитета заявил, что разработка законопроекта только начинается, будет создана рабочая группа.
"Будет создана рабочая группа, Елена Богдан (председатель новосозданной службы этнополитики. - Ред.) и Александр Ткаченко (министр культуры и информполитики. - Ред.) ведут беседы с ассоциациями, представителями этнических сообществ. Когда будет создан такой координационный совет или рабочая группа, - то будем привлекать европейских партнеров. Елена говорила об этом с офисом Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальностей, с Советом Европы. Я убежден, по опыту работы над законопроектом о медиа, это оптимальный путь - привлекать участников из соответствующих сфер и экспертную помощь", - рассказал Потураев.
Угорщина планує масово викупати українські землі.
Поки пересічний українець, затамувавши подих, слідкує за судовими баталіями, публікаціями переговорів лідерів провідних країн світу та відмивається від інших продуктів з вентилятора, росія зі своїми поки-що прихованими союзниками, продовжує нахабно хитати нашу державу. В ролі союзника сьогодні виступає Угорщина.
Дивовижним чином, цілі та завдання угорців і росіян збіглися. Перші намагаються відновити свої землі та вплив, втрачені внаслідок поразки у Другій світовій війни. Від агресивних угорців потерпають Румунія, Словакія, Сербія, Хорватія та Україна. А росіяне, шляхом підтримки (фінансової, інформаційної, політичної тощо) Будапешту, послабляють Україну, розхитуючи її з західного напрямку.
Угорщина, в погоні за відновленням колишньої величі, проводить проти нашої держави, не побоюсь написати, "гібридну" війну, тільки без збройної складової.
Щодо військової складової Угорщини: Будапешт посилює армію. Закуповує 16 багатофункціональних гелікоптери Н22М та 20 одиниць Н145М, 44 одиниці танків "Leopard 2A7+", та 24 САУ РzН2000 калібру 155 мм (німецького виробництва); збільшив грошове забезпечення військовослужбовцям на 10%, а також зробив додаткові витрати на розгортання підрозділів на кордоні з Румунією. Тобто, починає вже бряцкати зброєю.
Але, більшого занепокоєння українських чиновників, які вміють аналізувати, приймати та реалізовувати рішення, має викликати той факт, що Угорщина починає програму фінансової допомоги представникам угорської меншини України в питанні викупу земель сільськогосподарського призначення. Кошти з угорського бюджету будуть проходити через фонд імені Габора Бетлена, а також через міністерство аграрної політики Угорщини. Будуть маскуватися під різними проектами в галузі сільського господарства або переробної промисловості (насадження фруктових садів, будівництво переробних заводів тощо). В поєднанні з іншими заходами (роздача паспортів, проекти в галузі освіти і науки на Закарпатті, фінансування бізнесу, культурних проектів тощо), це буде вибуховою сумішшю для України. В принципі, угорці нового нічого не придумали - в АР Крим протягом 2000-х років російська федерація робила те саме.
Особливу увагу пригортає синхронність проведення інформаційного супроводження таких гібридних дій Угорщини з росією. Такі "провідні" сайти російської пропаганди, як https://odnarodyna.org/ , https://news-front.info та інші в єдиному режимі часу викладають схвальні матеріали про посилення позицій Угорщини в Закарпатті. Звісно, в програшному для України ракурсі. У вигідному для Угорщини форматі.
Доречі, угорці вкладають чимало коштів і в інформаційне супроводження своїх проектів в інформаційному просторі України. Так, не вдаваючись до глибокого аналізу, вспливають такі матеріали, як «Будапешт не грає за нотами Москви»: експерти Угорщини про Україну, мову, Берегівський район, НАТО і візит Орбана, що виклав Ростислав Хотин на ресурсі www.radiosvoboda.org.
Реакція з боку України має бути жорстка. Сподіваюсь, відповідні відповідальні функціонери нашої держави вже "гібридно" тягають угорців по шаховій дошці ********* світу.
