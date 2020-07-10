Богослужіння в мечеті Айя-Софія в Стамбулі розпочнуться 24 липня, - Ердоган
Релігійні церемонії мають початися в мечеті Айя-Софія в Стамбулі з 24 липня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
"Ми плануємо відкрити мечеть Айя-Софія для молінь 24 липня", - сказав він у телевізійному мовленні.
"Як і у випадку з усіма іншими мечетями, двері Айя-Софія будуть відкриті для всіх, включно з громадянами Туреччини і туристами", - уточнив він.
Також він закликав поважати рішення турецького суду щодо повернення Айя-Софії статусу мечеті, причому заперечення проти судової ухвали розцінюватимуться як "порушення нашого (турецького) суверенітету".
Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, там відбулося читання Корану. Через тиждень Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору Святої Софії на мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу висловилися за те, щоб собор знову став мечеттю.
У свою чергу вірменський патріарх Туреччини Саак II запропонував, щоб собор Святої Софії став місцем молитви як для християн, так і для мусульман. Проти перетворення Софії на мечеть висловлювалися представники православних церков і високопоставлені дипломати, зокрема держсекретар США Майк Помпео.
Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
атеисты - пока последняя минута жизни не приходит или тяжелая болезнь...., пока все хорошо..
Ну это пока...
и в Папу Римского верить не нужно....
Без веры в высшую справедливость (которая есть на самом деле) твоя жизнь равняется жизни курицы...- зарезали (умер) и все...
Но это не так...
Ваша религия и вера столько людей погубила , что верующим лучше вообще помолчать и помолиться.Аминь.
Не як музей..
немає в Константинополі зарз стільки православних,щоб наповнити йлгл хлча б на десяту частину..
тому те,що він перетворився на мечеть не має сприйматись як катастрофа для християн..
Не знаю, шо у них еще в арсенале.
Пару кило помидоров раздавили.
Ну-ну. Жестко )))
Будуть верещати москалі!
🤣🤣
Треба почекати..
🤗
Ответ прост. Никак.
всё ломал голову, почему падёт Турция, ну вот и ключик!!Аминь.
Де находится європейський - слов'янський православний центр в Україні Русі? ! Це дуже давня і важлива велична святиня! Християнська Софія! Київська Свята - Софія яку побудували стародавні слов'яни русичі предки українців!
******* слов'янська Русь Україна - це, як і тисячі років тому остання фортеця - форпост на Сході цивілізаційної демократичної Європи! Україна останній східний кордон Європи на шляху величезних озвірілих лютих полчищ личакової орди кровожерливих монголоїдних московитів, які як і раніше маніакально намагаються завоювати, знищити, зруйнувати і потопити в крові все і вся. Святе завдання українського народу сьогодні як і завжди раніше, це дати нищівну відсіч кривавим російським фашистам загарбникам маньяка )(уйла і знищити їх. Щоб звільнити свою рідну але тимчасово окуповану кримлем святу українську землю Криму і Донбасу. Але і зробити все, заради того, що Україна назавжди -стала тієї самої, жаданої: найбагатшою, процвітаною .... в світі, сильною суверенної слов'янської європейської державою - Руссю - Україною.
путен всех обиграл...)))
Предстоятель - Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх: з жовтня 1991 Варфоломій I. Після падіння Константинополя (1453 рік) і примусового звернення османами в мечеть головного храму Візантійської імперії - Святої Софії Тоді ж Адміністративний центр Патріархату, патріаршу резиденцію перенесли до кафедрального собору Георгія Побідоносця в Фанарі (район Стамбула) і донині він находится там.
Адже турки кошмарять тих хто видав їй "томаса".
З чого б це?