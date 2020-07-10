УКР
Богослужіння в мечеті Айя-Софія в Стамбулі розпочнуться 24 липня, - Ердоган

Релігійні церемонії мають початися в мечеті Айя-Софія в Стамбулі з 24 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми плануємо відкрити мечеть Айя-Софія для молінь 24 липня", - сказав він у телевізійному мовленні.

"Як і у випадку з усіма іншими мечетями, двері Айя-Софія будуть відкриті для всіх, включно з громадянами Туреччини і туристами", - уточнив він.

Також він закликав поважати рішення турецького суду щодо повернення Айя-Софії статусу мечеті, причому заперечення проти судової ухвали розцінюватимуться як "порушення нашого (турецького) суверенітету".

Читайте також: Перетворення собору св. Софії на мечеть спричинить виключення цього об'єкту зі списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО

Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, там відбулося читання Корану. Через тиждень Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору Святої Софії на мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу висловилися за те, щоб собор знову став мечеттю.

У свою чергу вірменський патріарх Туреччини Саак II запропонував, щоб собор Святої Софії став місцем молитви як для християн, так і для мусульман. Проти перетворення Софії на мечеть висловлювалися представники православних церков і високопоставлені дипломати, зокрема держсекретар США Майк Помпео.

Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За рішенням турецької влади собор Святої Софії в Стамбулі з музею перетворено на мечеть

+9
Це не дуже радісна новина насправді
10.07.2020 22:20 Відповісти
+8
Мда, біснування московитів не вплинули на Ердогана.
10.07.2020 22:16 Відповісти
+6
Жёстко отреагируют. Как всегда. Помидоры раздавят или апельсины.
10.07.2020 22:22 Відповісти
Мда, біснування московитів не вплинули на Ердогана.
10.07.2020 22:16 Відповісти
Це не дуже радісна новина насправді
10.07.2020 22:20 Відповісти
атеистам пох
10.07.2020 22:22 Відповісти
Я сам атеїст. Це погано з політичних причин
10.07.2020 22:25 Відповісти
Чим саме?
10.07.2020 22:28 Відповісти
Ататюрк нині стає не в пошані
10.07.2020 22:30 Відповісти
https://censor.net/user/458882 -

атеисты - пока последняя минута жизни не приходит или тяжелая болезнь...., пока все хорошо..
10.07.2020 22:28 Відповісти
Не скажіть. Ні важка хвороба близьких, ні навіть фронт- не вплинуло. Може з віком дух ослабне і доведеться спиратися на релігійні милиці. Поки вистачає патріотизму й технічної освіти
10.07.2020 22:37 Відповісти
https://censor.net/user/458882 - "Поки вистачає патріотизму й технічної освіти"

Ну это пока...
10.07.2020 23:23 Відповісти
в кого надо верить? в жирных обрюзгших тупых жадных алчных попов ? что типа они приведут в толковый рай... что-то тут не так
показати весь коментар
https://censor.net/user/153117 - а зачем верить в жирных и алчных попов?

и в Папу Римского верить не нужно....
Без веры в высшую справедливость (которая есть на самом деле) твоя жизнь равняется жизни курицы...- зарезали (умер) и все...
Но это не так...
10.07.2020 23:21 Відповісти
cloud2009 26ea8082
Ваша религия и вера столько людей погубила , что верующим лучше вообще помолчать и помолиться.Аминь.
показати весь коментар
НУ И ГДЕ ЭТА ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ СЕЙЧАС ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНСКИМ ПАТРИОТАМ,КОТОРЫЕ ГИБНУТ ОТ РУК РАШКИНЫХ ГАДОВ?
показати весь коментар
храм повинен жити як Храм.
Не як музей..

немає в Константинополі зарз стільки православних,щоб наповнити йлгл хлча б на десяту частину..

тому те,що він перетворився на мечеть не має сприйматись як катастрофа для християн..
11.07.2020 06:17 Відповісти
И сильно беснования Эрдогана отличаются от московитских? Мешал ему музей? Так в стране-помойке тоже музеи в пользу рпц кгб отжимают.
показати весь коментар
зря эрдоган это затеял , хотя интересно как отреагируют на это "третий рим " кацапстан они ведь считают себя правопреемниками Византии
показати весь коментар
Жёстко отреагируют. Как всегда. Помидоры раздавят или апельсины.
10.07.2020 22:22 Відповісти
вот и у меня первая мысль - помидоры
показати весь коментар
Свои?
показати весь коментар
Та на маскве уже визжали, ножками сучили, кулачками махали, слюни распускали.
Не знаю, шо у них еще в арсенале.
показати весь коментар
Древние фрески занавесят тряпочкой?
показати весь коментар
Чувак, зневажає Ататюрка.
показати весь коментар
Имеют право, победили Византию.
показати весь коментар
А если русня Бахчисарай снесёт, Вы тоже что-то вроде этого скажете?
показати весь коментар
Победителей не судят, мы можем гавкать сколько угодно, но мы проигравшие. Снесут так снесут.
показати весь коментар
Ну це ж не Османська імперія, а Туреччина. Про Ататюрка чули?)
показати весь коментар
Чув, та він вже помер, зараз Єрдоган Великій Паша.
показати весь коментар
На болотах сегодня будет зарево!!.Начало есть!-Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook заявил, что решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть может подорвать авторитет Анкары.
показати весь коментар
Шо там было после "ножа в спину" в смысле збитого су-25?
Пару кило помидоров раздавили.
Ну-ну. Жестко )))
показати весь коментар
ну как не крути но он прав
показати весь коментар
София - это премудрость Божия, политическим лидерам часто ее не хватает, а иногда кажется что нет у них ее.
показати весь коментар
Босфор наш!
Будуть верещати москалі!
🤣🤣
показати весь коментар
Коронавірус сильніший від будь-якого бога. Так що,потрібен якийсь храм йому.
показати весь коментар
Так ось він й вибрав санаторій - від теж ******** відтягнутися !
показати весь коментар
Риють канал в обхід доктрини Монре під авіаносці та інші кораблі...
Треба почекати..
🤗
показати весь коментар
А Стамбул это Европа или Азия? Ну Россия это Азия, хоть и что то там вякают про Европу.
показати весь коментар
и то и другое он из двух частей - одна в Азии другая в Европе
показати весь коментар
То что у расейки часть территории в Европе - не делает её ватоцефальный скот европейцами. Как были ордой, так и остаются...
показати весь коментар
а при чем тут россия ? ляпаем по клавишам лишь бы ляпать ?
показати весь коментар
Ты зебил что ли? Сам же написал "и то и другое он из двух частей", на предыдущий комент, где была указана расейка...
показати весь коментар
сори, комент удалить не могу, ни один, ни второй. Упустил слово "он". Сорян...
показати весь коментар
это - азия, европой эти ослоебы никогда не станут
показати весь коментар
Ну терь турки точно заживут, как короли!
показати весь коментар
Этот храм не так прост не стоило етого делать.
показати весь коментар
это точно , турция настаивает сама против себя весь православный мир и не только православный
показати весь коментар
И как этот настроенный православный и не только мир повлияет на Турцию?
Ответ прост. Никак.
показати весь коментар
Меня на этот счет поправили, поправлю и Вас. Айя-София была построена задолго до раскола на Католичество и Православие, так шо тут вообще выпад в сторону всего Христианства.
показати весь коментар
ну построенная да но Византия всегда считалась центром православия а София главным собором как собор святого Петра в Ватикане для католиков , и если смотреть с этой точки зрения то собор Петра да уж чего там любой христианский храм священен для любого верующего
показати весь коментар
как настоящий самЭц, эрдоган пометил свою территорию..
показати весь коментар
Теперь пазлы сложились!!!

всё ломал голову, почему падёт Турция, ну вот и ключик!!Аминь.
показати весь коментар
А падає не Туреччина а Росія вже.
показати весь коментар
Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула - минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:- Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.- Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.- Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.- А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да - крест... Эх, проворонили...(с)
показати весь коментар
а фрески христианские внутри Софии хоть не тронут, я надеюсь, или закрасят арабесками?...
показати весь коментар
они уже были замазаны раньше и в 1930-е годы их открывали из под штукатурки.
показати весь коментар
Византию проворонили ещё в 15 веке, когда Московиты отказались признавать Флорентийскую унию , а это был единственный шанс спасти Константинополь и вообще Восточный Рим . А ведь та уния была прототипом сегодняшняго ЕС и НАТО . И тут не только Рим упёрся , мол нехай признают греки главенство папы , но православные клерикалы - тоже употорые были -- ведь тогда уже вся империя т.н. Византии (назва - новодел) была всего в одном городе и почти целый полтора века . У них вопрос жизни и смерти стоял , а оне упёрлись рогом !
показати весь коментар
жидотникам нужна война, поэтому они оккупировали чужую территорию.
показати весь коментар
турция - кацапия ближнего востока
показати весь коментар
Эрдоган пытается заручиться поддержкой исламистов внутри страны. Когда музеи отдают служителям культов это всегда означает кризис власти или диктатуру.
показати весь коментар
-
Де находится європейський - слов'янський православний центр в Україні Русі? ! Це дуже давня і важлива велична святиня! Християнська Софія! Київська Свята - Софія яку побудували стародавні слов'яни русичі предки українців!
******* слов'янська Русь Україна - це, як і тисячі років тому остання фортеця - форпост на Сході цивілізаційної демократичної Європи! Україна останній східний кордон Європи на шляху величезних озвірілих лютих полчищ личакової орди кровожерливих монголоїдних московитів, які як і раніше маніакально намагаються завоювати, знищити, зруйнувати і потопити в крові все і вся. Святе завдання українського народу сьогодні як і завжди раніше, це дати нищівну відсіч кривавим російським фашистам загарбникам маньяка )(уйла і знищити їх. Щоб звільнити свою рідну але тимчасово окуповану кримлем святу українську землю Криму і Донбасу. Але і зробити все, заради того, що Україна назавжди -стала тієї самої, жаданої: найбагатшою, процвітаною .... в світі, сильною суверенної слов'янської європейської державою - Руссю - Україною.
показати весь коментар
да,да,Лахти,..
путен всех обиграл...)))
показати весь коментар
Константинопольська православна церква, офіційно Вселенський патріархат Константинополя - перша в диптиха (вище в світі по честі) автокефальна Православна церква. У православних іменується Великою церквою Христової (ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία).
Предстоятель - Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх: з жовтня 1991 Варфоломій I. Після падіння Константинополя (1453 рік) і примусового звернення османами в мечеть головного храму Візантійської імперії - Святої Софії Тоді ж Адміністративний центр Патріархату, патріаршу резиденцію перенесли до кафедрального собору Георгія Побідоносця в Фанарі (район Стамбула) і донині він находится там.
показати весь коментар
Украине выгодна это ситуация, москалям показали "красную тряпку", ымперия не сможет воевать по всем фронтам одновременно, силы оттянут на новый фронт. Хотя по началу кацапы могут иметь военные успехи, но в итоге это затянет их окончательно в "жопу" и будет началом очередного развала ымперии!
показати весь коментар
А яка вигода Україні?
Адже турки кошмарять тих хто видав їй "томаса".
показати весь коментар
Якщо я вірно зрозумів, то це турки опустили "контору" яка видає "томаси"?
З чого б це?
показати весь коментар
Пропоную зе перетворити кілька мечетей на синагоги...
показати весь коментар
Ожидаем объявление "крестового похода" на Константинополь, "великого и неустрашимого" ампиратора севера, властителя третьего рЫма, покорителя Тавриды, берега золотого руна и прочая и прочая для освобождения святыни православного мира.. Или он только герой с Грузией, Молдовой и Украиной., Сан Марино, Андоррой.... А против даже падишаха стамбульского.. я уж молчу о богдыхане пекинском или вожде команчей по прозвищу дохлая белка, только и может что памперсы менять.
показати весь коментар
