Богослужіння в мечеті Айя-Софія в Стамбулі розпочнуться 24 липня, - Ердоган

Релігійні церемонії мають початися в мечеті Айя-Софія в Стамбулі з 24 липня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

"Ми плануємо відкрити мечеть Айя-Софія для молінь 24 липня", - сказав він у телевізійному мовленні.

"Як і у випадку з усіма іншими мечетями, двері Айя-Софія будуть відкриті для всіх, включно з громадянами Туреччини і туристами", - уточнив він.

Також він закликав поважати рішення турецького суду щодо повернення Айя-Софії статусу мечеті, причому заперечення проти судової ухвали розцінюватимуться як "порушення нашого (турецького) суверенітету".

Дискусія навколо майбутнього собору Святої Софії в Стамбулі розгорнулася після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, там відбулося читання Корану. Через тиждень Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору Святої Софії на мечеть. Пізніше міністр юстиції Абдулхаміт Гюль і міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу висловилися за те, щоб собор знову став мечеттю.

У свою чергу вірменський патріарх Туреччини Саак II запропонував, щоб собор Святої Софії став місцем молитви як для християн, так і для мусульман. Проти перетворення Софії на мечеть висловлювалися представники православних церков і високопоставлені дипломати, зокрема держсекретар США Майк Помпео.

Музейний статус храм Святої Софії отримав у 1934 році за рішенням першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

