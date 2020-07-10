Богослужения в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся 24 июля, - Эрдоган

Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молений 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.

"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.

Также он призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего (турецкого) суверенитета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО