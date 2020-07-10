Богослужения в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся 24 июля, - Эрдоган
Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молений 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.
"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.
Также он призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего (турецкого) суверенитета".
Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.
В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.
Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
атеисты - пока последняя минута жизни не приходит или тяжелая болезнь...., пока все хорошо..
Ну это пока...
и в Папу Римского верить не нужно....
Без веры в высшую справедливость (которая есть на самом деле) твоя жизнь равняется жизни курицы...- зарезали (умер) и все...
Но это не так...
Ваша религия и вера столько людей погубила , что верующим лучше вообще помолчать и помолиться.Аминь.
Не як музей..
немає в Константинополі зарз стільки православних,щоб наповнити йлгл хлча б на десяту частину..
тому те,що він перетворився на мечеть не має сприйматись як катастрофа для християн..
Не знаю, шо у них еще в арсенале.
Пару кило помидоров раздавили.
Ну-ну. Жестко )))
Будуть верещати москалі!
🤣🤣
Треба почекати..
🤗
Ответ прост. Никак.
всё ломал голову, почему падёт Турция, ну вот и ключик!!Аминь.
Де находится європейський - слов'янський православний центр в Україні Русі? ! Це дуже давня і важлива велична святиня! Християнська Софія! Київська Свята - Софія яку побудували стародавні слов'яни русичі предки українців!
******* слов'янська Русь Україна - це, як і тисячі років тому остання фортеця - форпост на Сході цивілізаційної демократичної Європи! Україна останній східний кордон Європи на шляху величезних озвірілих лютих полчищ личакової орди кровожерливих монголоїдних московитів, які як і раніше маніакально намагаються завоювати, знищити, зруйнувати і потопити в крові все і вся. Святе завдання українського народу сьогодні як і завжди раніше, це дати нищівну відсіч кривавим російським фашистам загарбникам маньяка )(уйла і знищити їх. Щоб звільнити свою рідну але тимчасово окуповану кримлем святу українську землю Криму і Донбасу. Але і зробити все, заради того, що Україна назавжди -стала тієї самої, жаданої: найбагатшою, процвітаною .... в світі, сильною суверенної слов'янської європейської державою - Руссю - Україною.
путен всех обиграл...)))
Предстоятель - Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх: з жовтня 1991 Варфоломій I. Після падіння Константинополя (1453 рік) і примусового звернення османами в мечеть головного храму Візантійської імперії - Святої Софії Тоді ж Адміністративний центр Патріархату, патріаршу резиденцію перенесли до кафедрального собору Георгія Побідоносця в Фанарі (район Стамбула) і донині він находится там.
Адже турки кошмарять тих хто видав їй "томаса".
З чого б це?