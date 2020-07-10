РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
5 894 76

Богослужения в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся 24 июля, - Эрдоган

Богослужения в мечети Айя-София в Стамбуле начнутся 24 июля, - Эрдоган

Религиозные церемонии должны начаться в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы планируем открыть мечеть Айя-София для молений 24 июля", - сказал он в телевизионной речи.

"Как и в случае со всеми остальными мечетями, двери Айя-София будут открыты для всех, включая граждан Турции и туристов", - уточнил он.

Также он призвал уважать решение турецкого суда по возвращению Айя-Софии статуса мечети, причем возражения против судебного постановления будут расцениваться как "нарушение нашего (турецкого) суверенитета".

Читайте на "Цензор.НЕТ": По решению турецких властей собор Святой Софии в Стамбуле из музея превращен в мечеть

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Превращение св. Софии в мечеть повлечет исключение этого объекта из списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Автор: 

мечеть (81) Турция (3527) Святая София (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Це не дуже радісна новина насправді
показать весь комментарий
10.07.2020 22:20 Ответить
+8
Мда, біснування московитів не вплинули на Ердогана.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:16 Ответить
+6
Жёстко отреагируют. Как всегда. Помидоры раздавят или апельсины.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мда, біснування московитів не вплинули на Ердогана.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:16 Ответить
Це не дуже радісна новина насправді
показать весь комментарий
10.07.2020 22:20 Ответить
атеистам пох
показать весь комментарий
10.07.2020 22:22 Ответить
Я сам атеїст. Це погано з політичних причин
показать весь комментарий
10.07.2020 22:25 Ответить
Чим саме?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:28 Ответить
Ататюрк нині стає не в пошані
показать весь комментарий
10.07.2020 22:30 Ответить
https://censor.net/user/458882 -

атеисты - пока последняя минута жизни не приходит или тяжелая болезнь...., пока все хорошо..
показать весь комментарий
10.07.2020 22:28 Ответить
Не скажіть. Ні важка хвороба близьких, ні навіть фронт- не вплинуло. Може з віком дух ослабне і доведеться спиратися на релігійні милиці. Поки вистачає патріотизму й технічної освіти
показать весь комментарий
10.07.2020 22:37 Ответить
https://censor.net/user/458882 - "Поки вистачає патріотизму й технічної освіти"

Ну это пока...
показать весь комментарий
10.07.2020 23:23 Ответить
в кого надо верить? в жирных обрюзгших тупых жадных алчных попов ? что типа они приведут в толковый рай... что-то тут не так
показать весь комментарий
10.07.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/user/153117 - а зачем верить в жирных и алчных попов?

и в Папу Римского верить не нужно....
Без веры в высшую справедливость (которая есть на самом деле) твоя жизнь равняется жизни курицы...- зарезали (умер) и все...
Но это не так...
показать весь комментарий
10.07.2020 23:21 Ответить
cloud2009 26ea8082
Ваша религия и вера столько людей погубила , что верующим лучше вообще помолчать и помолиться.Аминь.
показать весь комментарий
11.07.2020 06:53 Ответить
НУ И ГДЕ ЭТА ВЫСШАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ СЕЙЧАС ПО ОТНОШЕНИЮ К УКРАИНСКИМ ПАТРИОТАМ,КОТОРЫЕ ГИБНУТ ОТ РУК РАШКИНЫХ ГАДОВ?
показать весь комментарий
11.07.2020 07:15 Ответить
храм повинен жити як Храм.
Не як музей..

немає в Константинополі зарз стільки православних,щоб наповнити йлгл хлча б на десяту частину..

тому те,що він перетворився на мечеть не має сприйматись як катастрофа для християн..
показать весь комментарий
11.07.2020 06:17 Ответить
И сильно беснования Эрдогана отличаются от московитских? Мешал ему музей? Так в стране-помойке тоже музеи в пользу рпц кгб отжимают.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:57 Ответить
зря эрдоган это затеял , хотя интересно как отреагируют на это "третий рим " кацапстан они ведь считают себя правопреемниками Византии
показать весь комментарий
10.07.2020 22:19 Ответить
Жёстко отреагируют. Как всегда. Помидоры раздавят или апельсины.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:22 Ответить
вот и у меня первая мысль - помидоры
показать весь комментарий
10.07.2020 22:23 Ответить
Свои?
показать весь комментарий
11.07.2020 07:16 Ответить
Та на маскве уже визжали, ножками сучили, кулачками махали, слюни распускали.
Не знаю, шо у них еще в арсенале.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:23 Ответить
Древние фрески занавесят тряпочкой?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:20 Ответить
Чувак, зневажає Ататюрка.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:21 Ответить
Имеют право, победили Византию.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:21 Ответить
А если русня Бахчисарай снесёт, Вы тоже что-то вроде этого скажете?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:26 Ответить
Победителей не судят, мы можем гавкать сколько угодно, но мы проигравшие. Снесут так снесут.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:28 Ответить
Ну це ж не Османська імперія, а Туреччина. Про Ататюрка чули?)
показать весь комментарий
10.07.2020 22:28 Ответить
Чув, та він вже помер, зараз Єрдоган Великій Паша.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:30 Ответить
На болотах сегодня будет зарево!!.Начало есть!-Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook заявил, что решение Турции превратить собор Святой Софии в мечеть может подорвать авторитет Анкары.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:22 Ответить
Шо там было после "ножа в спину" в смысле збитого су-25?
Пару кило помидоров раздавили.
Ну-ну. Жестко )))
показать весь комментарий
10.07.2020 22:27 Ответить
ну как не крути но он прав
показать весь комментарий
10.07.2020 22:35 Ответить
София - это премудрость Божия, политическим лидерам часто ее не хватает, а иногда кажется что нет у них ее.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:24 Ответить
Босфор наш!
Будуть верещати москалі!
🤣🤣
показать весь комментарий
10.07.2020 22:24 Ответить
Коронавірус сильніший від будь-якого бога. Так що,потрібен якийсь храм йому.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:27 Ответить
Так ось він й вибрав санаторій - від теж ******** відтягнутися !
показать весь комментарий
10.07.2020 23:13 Ответить
Риють канал в обхід доктрини Монре під авіаносці та інші кораблі...
Треба почекати..
🤗
показать весь комментарий
10.07.2020 22:28 Ответить
А Стамбул это Европа или Азия? Ну Россия это Азия, хоть и что то там вякают про Европу.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:30 Ответить
и то и другое он из двух частей - одна в Азии другая в Европе
показать весь комментарий
10.07.2020 22:36 Ответить
То что у расейки часть территории в Европе - не делает её ватоцефальный скот европейцами. Как были ордой, так и остаются...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:44 Ответить
а при чем тут россия ? ляпаем по клавишам лишь бы ляпать ?
показать весь комментарий
10.07.2020 22:47 Ответить
Ты зебил что ли? Сам же написал "и то и другое он из двух частей", на предыдущий комент, где была указана расейка...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:49 Ответить
сори, комент удалить не могу, ни один, ни второй. Упустил слово "он". Сорян...
показать весь комментарий
10.07.2020 22:50 Ответить
это - азия, европой эти ослоебы никогда не станут
показать весь комментарий
11.07.2020 00:19 Ответить
Ну терь турки точно заживут, как короли!
показать весь комментарий
10.07.2020 22:43 Ответить
Этот храм не так прост не стоило етого делать.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:47 Ответить
это точно , турция настаивает сама против себя весь православный мир и не только православный
показать весь комментарий
10.07.2020 22:50 Ответить
И как этот настроенный православный и не только мир повлияет на Турцию?
Ответ прост. Никак.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:58 Ответить
Меня на этот счет поправили, поправлю и Вас. Айя-София была построена задолго до раскола на Католичество и Православие, так шо тут вообще выпад в сторону всего Христианства.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:00 Ответить
ну построенная да но Византия всегда считалась центром православия а София главным собором как собор святого Петра в Ватикане для католиков , и если смотреть с этой точки зрения то собор Петра да уж чего там любой христианский храм священен для любого верующего
показать весь комментарий
10.07.2020 23:13 Ответить
как настоящий самЭц, эрдоган пометил свою территорию..
показать весь комментарий
10.07.2020 22:50 Ответить
Теперь пазлы сложились!!!

всё ломал голову, почему падёт Турция, ну вот и ключик!!Аминь.
показать весь комментарий
10.07.2020 22:50 Ответить
А падає не Туреччина а Росія вже.
показать весь комментарий
11.07.2020 01:56 Ответить
Вставало теплое солнце. Туманная завеса редела. Налево проступили такие же, как туман, голубоватые, легкие очертания Стамбула - минареты, висящий в воздухе купол Айи Софии, парная ей мечеть Сулеймана, пирамидальные тополя, квадратные башни древней Византии. У мокрых перил разговаривали:- Ах, какая красота, Ваня, да посмотри же.- Совсем как на папиросной коробке, даже узнать можно.- Вот тебе и Царьград. Здравствуйте. Прибыли.- А хорошо полумесяц-то этот сшибить, да - крест... Эх, проворонили...(с)
показать весь комментарий
10.07.2020 23:05 Ответить
а фрески христианские внутри Софии хоть не тронут, я надеюсь, или закрасят арабесками?...
показать весь комментарий
10.07.2020 23:17 Ответить
они уже были замазаны раньше и в 1930-е годы их открывали из под штукатурки.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:31 Ответить
Византию проворонили ещё в 15 веке, когда Московиты отказались признавать Флорентийскую унию , а это был единственный шанс спасти Константинополь и вообще Восточный Рим . А ведь та уния была прототипом сегодняшняго ЕС и НАТО . И тут не только Рим упёрся , мол нехай признают греки главенство папы , но православные клерикалы - тоже употорые были -- ведь тогда уже вся империя т.н. Византии (назва - новодел) была всего в одном городе и почти целый полтора века . У них вопрос жизни и смерти стоял , а оне упёрлись рогом !
показать весь комментарий
10.07.2020 23:22 Ответить
жидотникам нужна война, поэтому они оккупировали чужую территорию.
показать весь комментарий
10.07.2020 23:39 Ответить
турция - кацапия ближнего востока
показать весь комментарий
11.07.2020 00:16 Ответить
Эрдоган пытается заручиться поддержкой исламистов внутри страны. Когда музеи отдают служителям культов это всегда означает кризис власти или диктатуру.
показать весь комментарий
11.07.2020 03:48 Ответить
-
Де находится європейський - слов'янський православний центр в Україні Русі? ! Це дуже давня і важлива велична святиня! Християнська Софія! Київська Свята - Софія яку побудували стародавні слов'яни русичі предки українців!
******* слов'янська Русь Україна - це, як і тисячі років тому остання фортеця - форпост на Сході цивілізаційної демократичної Європи! Україна останній східний кордон Європи на шляху величезних озвірілих лютих полчищ личакової орди кровожерливих монголоїдних московитів, які як і раніше маніакально намагаються завоювати, знищити, зруйнувати і потопити в крові все і вся. Святе завдання українського народу сьогодні як і завжди раніше, це дати нищівну відсіч кривавим російським фашистам загарбникам маньяка )(уйла і знищити їх. Щоб звільнити свою рідну але тимчасово окуповану кримлем святу українську землю Криму і Донбасу. Але і зробити все, заради того, що Україна назавжди -стала тієї самої, жаданої: найбагатшою, процвітаною .... в світі, сильною суверенної слов'янської європейської державою - Руссю - Україною.
показать весь комментарий
11.07.2020 04:57 Ответить
да,да,Лахти,..
путен всех обиграл...)))
показать весь комментарий
11.07.2020 06:19 Ответить
Константинопольська православна церква, офіційно Вселенський патріархат Константинополя - перша в диптиха (вище в світі по честі) автокефальна Православна церква. У православних іменується Великою церквою Христової (ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία).
Предстоятель - Архієпископ Константинополя - Нового Риму і Вселенський Патріарх: з жовтня 1991 Варфоломій I. Після падіння Константинополя (1453 рік) і примусового звернення османами в мечеть головного храму Візантійської імперії - Святої Софії Тоді ж Адміністративний центр Патріархату, патріаршу резиденцію перенесли до кафедрального собору Георгія Побідоносця в Фанарі (район Стамбула) і донині він находится там.
показать весь комментарий
11.07.2020 07:38 Ответить
Украине выгодна это ситуация, москалям показали "красную тряпку", ымперия не сможет воевать по всем фронтам одновременно, силы оттянут на новый фронт. Хотя по началу кацапы могут иметь военные успехи, но в итоге это затянет их окончательно в "жопу" и будет началом очередного развала ымперии!
показать весь комментарий
11.07.2020 07:10 Ответить
А яка вигода Україні?
Адже турки кошмарять тих хто видав їй "томаса".
показать весь комментарий
11.07.2020 07:42 Ответить
Якщо я вірно зрозумів, то це турки опустили "контору" яка видає "томаси"?
З чого б це?
показать весь комментарий
11.07.2020 07:40 Ответить
Пропоную зе перетворити кілька мечетей на синагоги...
показать весь комментарий
11.07.2020 08:50 Ответить
Ожидаем объявление "крестового похода" на Константинополь, "великого и неустрашимого" ампиратора севера, властителя третьего рЫма, покорителя Тавриды, берега золотого руна и прочая и прочая для освобождения святыни православного мира.. Или он только герой с Грузией, Молдовой и Украиной., Сан Марино, Андоррой.... А против даже падишаха стамбульского.. я уж молчу о богдыхане пекинском или вожде команчей по прозвищу дохлая белка, только и может что памперсы менять.
показать весь комментарий
11.07.2020 08:56 Ответить
 
 