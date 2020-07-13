Мешканців старовинного будинку, у якого напередодні згорів дах, відселили в дитячий табір і до родичів, - мер Одеси Труханов

Двадцять мешканців триповерхового будинку на вул. Буніна, 35, в Одесі, де під час недільної пожежі знищено покрівлю та перекриття третього поверху, тимчасово поселені в корпусах дитячого табору "Мрія", а інших 28 осіб розмістили у своїх квартирах родичі.

Про це розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов на засіданні міського оперативного штабу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За попереднім висновком фахівців ДСНС, джерело займання, з якого розпочалася масштабна пожежа в будинку, було на балконі квартири 2-го поверху, звідки вогонь перекинувся на перекриття й покрівлю. 20 осіб, чиї квартири зазнали пошкоджень від вогню, відселено до табору "Мрія", що став своєрідним притулком для одеситів, які втратили житло через обвали старих будинків чи пожежі. Інші 28 потерпілих унаслідок пожежі вирішили тимчасово поселитись у своїх родичів", - зазначив Труханов.

Міський голова доручив директору департаменту міського господарства Дмитру Жеману розробити план відновлення будинку. Однак спершу належить отримати офіційний експертний висновок експертів ДСНС про причини пожежі та власників квартири, де вона виникла.

Нагадаємо, 12 липня в житловому будинку 1814 року зведення на вул. Буніна виникла пожежа, яку через 3 години вдалося ліквідувати. Жертв і постраждалих немає. Вогнем знищено покрівлю та перекриття між третім поверхом і горищем на площі 700 кв. метрів. Рятувальники заявляли про необхідність відселення мешканців.