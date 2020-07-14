За добу на Львівщині виявили 147 нових випадків COVID-19, загалом 7254 інфікованих і 188 померлих, - міськрада

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 147 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 7254 осіб, 188 людей померли, 1142 пацієнти одужали.

Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 6644 особи, госпіталізовані - 1227, на амбулаторному лікуванні - 5417 осіб, виписані - 1060 осіб. Зараз у лікарні перебуває 160 осіб, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 3 особи.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 1233 ПЛР-тести, з них 147 - позитивні. Серед них львів`ян - 68.

Загалом у роботу взяли 141 пробу, залишок у холодильнику - 483 проби.

Як повідомлялося, станом на 13 липня в Україні лабораторно підтверджено 54 133 випадки COVID-19. За добу - 612 нових випадків. 15 осіб померли від хвороби.