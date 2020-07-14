УКР
Роботу над концепцією судової реформи завершимо вже цього тижня, - Саакашвілі

Роботу над концепцією судової реформи завершимо вже цього тижня, - Саакашвілі

Голова виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що завершить концепцію судової реформи вже цього тижня.

Про це він написав у соцмережі Facebook у вівторок, 14 липня, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні я закінчую концепцію щодо судової реформи. Свої пропозиції я буду представляти президенту і Національній раді реформ, а також громадськості для широкого обговорення", - зазначив Саакашвілі.

Він також уточнив, що виконком Нацради реформ підготував Кодекс надрокористування і працює над реформою Державної архітектурно-будівельної інспекції України для викорінення корупції в цій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік, який працюю в Києві, чула стільки абсурдних історій про українські суди, що іноді мені здається, що я живу в серіалі, - посол Німеччини Фельдгузен

"На прохання Президента ми підготували вичерпну програму митних реформ. І не тільки програму, ми готові взятися за це і безпосередньо здійснити цю митну реформу, назавжди покінчивши з корупцією і приниженням громадян, які з нею контактують. У багатьох питаннях у нас є конструктивна співпраця з Урядом, але, звичайно, результати дуже далекі від того, що ми б хотіли побачити. Ось те, що ми робимо", - додав він.

Як повідомлялося, 30 червня, Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Він підкреслив, що влада має намір ввести концепцію, повністю відмінну від нинішнього стану судової реформи.

Саакашвілі також заявив, що українська судова влада давно відірвалася від реального життя і перетворилася в елітну службу, що обслуговує грошові потоки.

Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів.

Роботу над концепцією судової реформи завершимо вже цього тижня, - Саакашвілі 01
Роботу над концепцією судової реформи завершимо вже цього тижня, - Саакашвілі 02
Роботу над концепцією судової реформи завершимо вже цього тижня, - Саакашвілі 03

Автор: 

Саакашвілі Міхеіл (2155) судова реформа (1464)
Топ коментарі
+11
Скажи нам, барИга,
Любимец ослов,
Ты Беню посадешь?
показати весь коментар
14.07.2020 14:09 Відповісти
+10
быстрый ,чертяка...фуле,ломать-не строить.

Yurii Karakay
12 липня Просто нагадаю, коли Ющенко зібрав керівників Польщі, Литви, Латвії та Естонії і полетів рятувати Тбілісі від російських танків, які були в 40 кілометрах від міста, в Україні його не підтримав ніхто.

Ні уряд Тимошенко, ні ВР, ні політичні партії, ні громадські організації. Через 6 років ми втратили Крим і Донбас.

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7427
показати весь коментар
14.07.2020 14:16 Відповісти
+10
Зеленский в это время членом стукал по роялю.
показати весь коментар
14.07.2020 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кроме как всех разогнать и все уничтожить саака ничего пока не предложил
показати весь коментар
14.07.2020 14:08 Відповісти
Как-то я про "уничтожить" пропустил. А где у него такое сказано?
показати весь коментар
14.07.2020 14:23 Відповісти
У вологих мріях казкових свідків секти 8 відсотків!)))
показати весь коментар
14.07.2020 15:13 Відповісти
Зебілів залишилося 8%?Приємна новина.
показати весь коментар
14.07.2020 16:00 Відповісти
Это тоже немало...
показати весь коментар
14.07.2020 14:25 Відповісти
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 9389
показати весь коментар
14.07.2020 14:29 Відповісти
Скажи нам, барИга,
Любимец ослов,
Ты Беню посадешь?
показати весь коментар
14.07.2020 14:09 Відповісти
Давай,Миха,поржем...хотя уже совсем не смешно
показати весь коментар
14.07.2020 14:10 Відповісти
Концепція? Що далі буде? Концентрація, контрацепція і просто контра?
показати весь коментар
14.07.2020 14:11 Відповісти
С грузией уже помирились?
показати весь коментар
14.07.2020 14:13 Відповісти
Ні! Поки Саакашвілі буде в зеуряді Україна не буде дружньою до Грузії.
показати весь коментар
14.07.2020 14:18 Відповісти
Отож...
показати весь коментар
14.07.2020 14:19 Відповісти
ГВС.
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 618
показати весь коментар
14.07.2020 14:15 Відповісти
Тебе, похоже, больше нравится, как Йуля с медведчуком и новинским в Раде лобзается.
показати весь коментар
14.07.2020 14:26 Відповісти
А других кандидатов у Вас на примете нет?
Дефицит?
Что же так то.
показати весь коментар
14.07.2020 14:30 Відповісти
Щось ти плутаєш. Тут всі кажуть що я порохобот.
показати весь коментар
14.07.2020 14:37 Відповісти
так отож...(с)
показати весь коментар
14.07.2020 17:22 Відповісти
Не фундаментальный передел в судебной системе нужен(кровати двигать),а бл. менять!
показати весь коментар
14.07.2020 14:16 Відповісти
быстрый ,чертяка...фуле,ломать-не строить.

Yurii Karakay
12 липня Просто нагадаю, коли Ющенко зібрав керівників Польщі, Литви, Латвії та Естонії і полетів рятувати Тбілісі від російських танків, які були в 40 кілометрах від міста, в Україні його не підтримав ніхто.

Ні уряд Тимошенко, ні ВР, ні політичні партії, ні громадські організації. Через 6 років ми втратили Крим і Донбас.

Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7427
показати весь коментар
14.07.2020 14:16 Відповісти
А що в той момент робив потужний сивочолий лідер і дипломат?
показати весь коментар
14.07.2020 14:20 Відповісти
Зеленский в это время членом стукал по роялю.
показати весь коментар
14.07.2020 14:25 Відповісти
А Юля ржала от шуточек Пуйла по поводу Саакашвили. Шлюха комнатная.
показати весь коментар
14.07.2020 15:39 Відповісти
Ленточку в Липецке перерезал.
показати весь коментар
14.07.2020 14:27 Відповісти
Зеленський тоді був в Липецьку?
показати весь коментар
14.07.2020 16:02 Відповісти
Не знаю. Тогда он мог быть где угодно.
показати весь коментар
14.07.2020 16:17 Відповісти
А ось що.https://www.radiosvoboda.org/a/929998.html
показати весь коментар
14.07.2020 14:37 Відповісти
а , шо твой литер после кокса седеть стал?
показати весь коментар
14.07.2020 14:42 Відповісти
...потужний сивочолий лідер і дипломат привів Ющенка до влади. П'ятий канал тоді вирішальну роль зіграв.
показати весь коментар
14.07.2020 15:03 Відповісти
а надо было сразу янучару?но не так сталось,как в кремле гадалось
показати весь коментар
14.07.2020 15:08 Відповісти
Ющенко хорош в абстрактных разглагольствованиях об отвлеченных понятиях. С начала войны не слышал его оценок агрессии московии против Украины
показати весь коментар
14.07.2020 14:23 Відповісти
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 7533
показати весь коментар
14.07.2020 14:25 Відповісти
Слева от Юща тоже мегапатриотка сидит
показати весь коментар
14.07.2020 14:28 Відповісти
история-это великий микроскоп...все детали видит.
правда потом.
показати весь коментар
14.07.2020 14:30 Відповісти
Ти за кого у 2010 голосував?
показати весь коментар
14.07.2020 15:06 Відповісти
ты слушать не можешь и хочешь что бы тебя убеждали , а думать это ....( он сказал ) войну назовите войной и требуйте от международных партнеров выполнение обязательств
показати весь коментар
14.07.2020 15:00 Відповісти
если концепция не будет содержать обязательность отделки судейского кресла кожей его предшественника...то эта концепция недостаточно концептуальна
показати весь коментар
14.07.2020 14:17 Відповісти
Региональному лидеру нужны деньги на галстуки. Хороший и вкусный галстук стоит дорого. А денег у мамы на все не хватит. Вот и пишет всякую дребедень где ни попадя.
показати весь коментар
14.07.2020 14:17 Відповісти
А потом ты будешь точно так же бегать от этой реформированной системы...как бегаешь от реформированной тобой системы в Грузии???
показати весь коментар
14.07.2020 14:19 Відповісти
Работу над концепцией судебной реформы завершим уже на этой неделе, - Саакашвили - Цензор.НЕТ 8893
показати весь коментар
14.07.2020 14:24 Відповісти
у кожного олігарха свої кармані судді,і як же все оце стадо пихатих,зажерлевих покидьків реформувати?
показати весь коментар
14.07.2020 14:19 Відповісти
Два выдающихся политика и просто кристально честные люди- Зеленский и Саакашвили. Верю,у них все получится!
показати весь коментар
14.07.2020 14:29 Відповісти
Да, уже получаются. Вон на госдаче наконец то поселились дети. Правда Вавины, но то такэ
показати весь коментар
14.07.2020 14:40 Відповісти
Ну и что? Лишь показывает что Владимир- примерный семьянин.
показати весь коментар
14.07.2020 14:45 Відповісти
А з Мендель як бути?
показати весь коментар
14.07.2020 16:05 Відповісти
Судебная система и ее реформы ничего не стоят, пока у власти ахметовы, коломойские и все остальные. Без посадок бени и прочей олигархической шелупони кина не будет. Ну а пока этому карлсону снова бегать по крыше и в расстройстве грызть свой галстук. Как пить дать. По-другому в этой реальности быть не может.
показати весь коментар
14.07.2020 14:34 Відповісти
Цікаво, і хто ж їх посадить в цій країні без зміни судової системи? Самі себе посадять?
показати весь коментар
14.07.2020 14:43 Відповісти
Было бы желание соблюдать существующие законы, и они бы сидели. Желания и возможности соблюдать закон нет. А если нет этого желания, какой бы закон ни был, его все-равно не будут соблюдать.
показати весь коментар
14.07.2020 16:05 Відповісти
К сожалению экс-президент Грузии,когда-то успешный политик Саакашвили. сейчас превратился в клоуна, в "Карлсона", не способного ни на что, главная цель которого -деньги. Все кончится, как и все при Зеленском очередным пфуком.
показати весь коментар
14.07.2020 15:17 Відповісти
Головне,аби козлощелепні на цензорі співали :Умру за Пупіна!
показати весь коментар
14.07.2020 15:48 Відповісти
28 лет мы слушаем чистый трындеж о "судебной реформе". За это время выросло, нажралось, поставило своих детей на свои же должности и ушло на "заслуженную пенсию" целое поколение абсолютно законченных подонков...
показати весь коментар
14.07.2020 17:12 Відповісти
патужный рехворматор
показати весь коментар
15.07.2020 10:37 Відповісти
Хорошо говорит Михо, заслушаешься!
показати весь коментар
15.07.2020 11:35 Відповісти
 
 