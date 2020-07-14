Роботу над концепцією судової реформи завершимо вже цього тижня, - Саакашвілі

Голова виконкому Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив, що завершить концепцію судової реформи вже цього тижня.

Про це він написав у соцмережі Facebook у вівторок, 14 липня, передає Цензор.НЕТ.

"На цьому тижні я закінчую концепцію щодо судової реформи. Свої пропозиції я буду представляти президенту і Національній раді реформ, а також громадськості для широкого обговорення", - зазначив Саакашвілі.

Він також уточнив, що виконком Нацради реформ підготував Кодекс надрокористування і працює над реформою Державної архітектурно-будівельної інспекції України для викорінення корупції в цій сфері.

"На прохання Президента ми підготували вичерпну програму митних реформ. І не тільки програму, ми готові взятися за це і безпосередньо здійснити цю митну реформу, назавжди покінчивши з корупцією і приниженням громадян, які з нею контактують. У багатьох питаннях у нас є конструктивна співпраця з Урядом, але, звичайно, результати дуже далекі від того, що ми б хотіли побачити. Ось те, що ми робимо", - додав він.

Як повідомлялося, 30 червня, Саакашвілі заявив, що президент України Володимир Зеленський доручив у липні обговорити на засіданні Національної ради реформ фундаментальну концепцію революційної судової реформи. Він підкреслив, що влада має намір ввести концепцію, повністю відмінну від нинішнього стану судової реформи.

Саакашвілі також заявив, що українська судова влада давно відірвалася від реального життя і перетворилася в елітну службу, що обслуговує грошові потоки.

Слова Саакашвілі про судову реформу обурили Раду суддів.





