Нацполіція закликає підозрюваних у "справі Шеремета" не затягувати ознайомлення з матеріалами провадження

Національна поліція України закликає підозрюваних в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета і їхніх адвокатів не затягувати процес ознайомлення з матеріалами провадження, щоб суд міг швидше почати розгляд справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Ще 22 травня завершилося досудове розслідування, а підозрюваним та 13 їхнім адвокатам відкрили матеріали кримінального провадження. З того часу минуло вже 53 дні. Захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. Однак 7 з 13 адвокатів станом на сьогодні, 14 липня, взагалі не розпочали знайомитися із матеріалами", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції підкреслюють, що на цьому етапі початок судового розгляду залежить від того, наскільки швидко сторони ознайомляться з матеріалами кримінального провадження.

"В подальшому буде ухвалено рішення про складення та затвердження обвинувального акту. Тож закликаємо сторону захисту не затягувати процес ознайомлення, аби пришвидшити початок судового розгляду в справі вбивства журналіста Павла Шеремета", - підсумували в Нацполіції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня 2020 року повідомлялося, що справа Шеремета готова для передачі в суд, початок її розгляду залежить винятково від підозрюваних і їхніх адвокатів.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.