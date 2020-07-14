УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14094 відвідувача онлайн
Новини Убивство Шеремета
2 040 12

Нацполіція закликає підозрюваних у "справі Шеремета" не затягувати ознайомлення з матеріалами провадження

Нацполіція закликає підозрюваних у

Національна поліція України закликає підозрюваних в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета і їхніх адвокатів не затягувати процес ознайомлення з матеріалами провадження, щоб суд міг швидше почати розгляд справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Ще 22 травня завершилося досудове розслідування, а підозрюваним та 13 їхнім адвокатам відкрили матеріали кримінального провадження. З того часу минуло вже 53 дні. Захисникам, які прибули на ознайомлення, були надані скановані копії матеріалів провадження. Однак 7 з 13 адвокатів станом на сьогодні, 14 липня, взагалі не розпочали знайомитися із матеріалами", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції підкреслюють, що на цьому етапі початок судового розгляду залежить від того, наскільки швидко сторони ознайомляться з матеріалами кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кузьменко та Антоненка, які перебувають у СІЗО понад 200 днів, виникли проблеми зі здоров'ям

"В подальшому буде ухвалено рішення про складення та затвердження обвинувального акту. Тож закликаємо сторону захисту не затягувати процес ознайомлення, аби пришвидшити початок судового розгляду в справі вбивства журналіста Павла Шеремета", - підсумували в Нацполіції.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

2 липня 2020 року повідомлялося, що справа Шеремета готова для передачі в суд, початок її розгляду залежить винятково від підозрюваних і їхніх адвокатів.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Автор: 

Нацполіція (15429) Шеремет Павло (521)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Цей заклик виглядає дуже цинічно на фоні того , скільки часу т.зв. "правоохоронці" затягували час слідства .
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
+13
Да там адвокаты наверно проржаться не могут, читая этот "роман"!!!!
Приходится часто делать перерывы, что бы успокоится!
Тем более что за дибильный призыв..... Людям реальные сроки грозят, а эти "швеи" призывают не вчитываться .......
Что то по делу Насирова и др высоких крыс я не слышал таких призывов!!!
показати весь коментар
14.07.2020 14:50 Відповісти
+12
***, чья бы елка зеленела. Морочат 4 года людям голову, написали несусветную хрень (из того что опубликовано), какие-то левые експертизы, про мотивацию вообще молчу. И при этом еще торопят
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***, чья бы елка зеленела. Морочат 4 года людям голову, написали несусветную хрень (из того что опубликовано), какие-то левые експертизы, про мотивацию вообще молчу. И при этом еще торопят
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
Цей заклик виглядає дуже цинічно на фоні того , скільки часу т.зв. "правоохоронці" затягували час слідства .
показати весь коментар
14.07.2020 14:41 Відповісти
" Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.Источник: https://censor.net.ua/n3208002" - вбити Шеремета , щоб дестабілізувати ситуацію в Україні ? Та мусора самі цим "слідством" дестабілізували ситуацію в Україні ! "Бандера , лєжать !"- цитата .
показати весь коментар
14.07.2020 14:45 Відповісти
Да там адвокаты наверно проржаться не могут, читая этот "роман"!!!!
Приходится часто делать перерывы, что бы успокоится!
Тем более что за дибильный призыв..... Людям реальные сроки грозят, а эти "швеи" призывают не вчитываться .......
Что то по делу Насирова и др высоких крыс я не слышал таких призывов!!!
показати весь коментар
14.07.2020 14:50 Відповісти
Мерзота зібралася будь-що посадити невинуватих людей.
показати весь коментар
14.07.2020 15:59 Відповісти
Так адвокати ніяк не можуть зрозуміти як це можна було натягнути сову на глобус.
показати весь коментар
14.07.2020 17:30 Відповісти
Это какое то днище ...то есть по логике нацпол , подозреваемым по тяге торчать в сизо ? Эти мудилы потеряли нещодавно 2 тома но затягивают значит те кто по бесприделу сейчас сидит ?
показати весь коментар
14.07.2020 14:56 Відповісти
"Превосходство арийской расы" уже исключили из материалов дела?

Может всё-таки Шеремета убили спецслужбы РФ? Чтобы помешать поддержке Западом Украины, чтобы помешать получению безвиза с ЕС. Чтобы Маша Захарова заявляла - "Украина - это братская могила журналистов и журналистики".
показати весь коментар
14.07.2020 15:02 Відповісти
Це що, відверте мусорське знущання?
показати весь коментар
14.07.2020 15:18 Відповісти
От же ж подонки! Тримають невинних, заслужених людей у кутузці та ще й знущаються!
показати весь коментар
14.07.2020 15:28 Відповісти
Полиция показывает что они ςςут на мнение народа. Они свои влажные мечты хотя водворить в жизнь. Быстрее всего, что полиция и участвовала в убийстве Шеремета. Он совершенно был неизвестен ни участникам АТО, ни волонтёрам.
показати весь коментар
14.07.2020 15:48 Відповісти
Твари, других слов не нахожу, им бы скорее дело закрыть, а то, что эти люди невинны их не волнует. А чёрт авакян, хочет рейтинг свой этим повысить, не смотря на то, что сам в грехах по уши.
показати весь коментар
14.07.2020 19:03 Відповісти
 
 