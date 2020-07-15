УКР
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов

На цей момент в Україні запроваджено карантин до 31 липня. Степанов заявив, що через епідемічну ситуацію в країні, карантин продовжать.

Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще щонайменше на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання про те, чи планує уряд наступного тижня розглядати проєкти документів про продовження карантину, передає Цензор.НЕТ.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.

Як повідомлялося раніше, в червні Кабінет Міністрів України опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.

Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заслужив.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7603
15.07.2020 09:22 Відповісти
с коксом как любит главный клоун
15.07.2020 09:30 Відповісти
Если кашель и ринит - то диагноз ваш - ковид. Если голова болит - вариантов нет. Ковид. Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется ковид. А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.
15.07.2020 09:11 Відповісти
Это ж условие мвф : "если хотите денег то держите карантины". И кто скажет. Казалось бы как связан мвф и всемирный банк и медецина? А вот и нет почему то они сильно заинтересованы в карантинах.
15.07.2020 09:02 Відповісти
То есть кака это - "как связан"?
Чем дольше карантин - тем больше дыра в бюджете, тем охотнее деньги у МФВ брать будутм на их, МВФ, условиях, тем в большие долги влезут.
Диалектика.
15.07.2020 09:05 Відповісти
Ну,выходит шо карантин выгоден МВФ.А ВООЗ это всего лишь инструмент в руках ФРС.Все в мире связано,и хто-то хочет шо б в мире был хаос.Так легче управлять миром.
15.07.2020 09:12 Відповісти
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 320
15.07.2020 09:26 Відповісти
А чего тогда ***** из бункера не вылазит? И чего ветеранов перед парадом как котят держали на карантине?
15.07.2020 09:28 Відповісти
То шоб ты думал, шо там еще остались ветераны для парада.
15.07.2020 09:32 Відповісти
Ветераны может и остались но на парад их не пригласили. Хотя ветеранами ВОВ считаются также каратели которые убивали украинцев но им тоже уже гдето за 80 а на параде максимум 75 летние были! Кстати ты прочитай внимательно комент и подумай как я к ***** и вобще Лаптестану отношусь!
15.07.2020 09:48 Відповісти
Да я знаю, как ты относишься. Пусть кацапы сами разбираются, кто и зачем прячется, может, просто для ощущения опасности, у нас и без этого головняков хватает: 7 раненых за раз, а они с карантинами носятся.
15.07.2020 10:14 Відповісти
це всесвітня змова, рептилоїди захопили землю.
15.07.2020 12:17 Відповісти
народ голосовал за Зеленского потому что он должен был послать накуй МВФ
15.07.2020 09:05 Відповісти
не Зеленский послал ,а Голобородько (вроде так) А это,как говорят в Одессе две охренительные разницы...Этому попке тексты все писали умные люди,он повторял только
15.07.2020 09:18 Відповісти
Я вот интересовался по поводу пенсионного повышения выхода на пенсию.И оказывается,шо и в Росии,и в Беларуси,и в Германии,и в других странах пенсионный возраст увеличен по проссьбе(читай-требованию,условию) МВФ.
15.07.2020 09:23 Відповісти
Прежде чем ******* почитай внимательно работают ли эти страны с мвф, козломордое
15.07.2020 09:29 Відповісти
В России? Они ведь с МВФ кредиты не берут. Скажу даже больше Россия как донор МВФ имеет одного человека в совете директоров МВФ
15.07.2020 09:30 Відповісти
Да,Россия кредиты в МВФ не берет уже давно(зачем,Центробанк наштампует рублей,это ж филиал ФРС,токо там баксы штампуют,а тут рубли).
Но чиновники постоянно общаются з представителями МВФ. 18.05.1017г была мисия МВФ в Москве,она много там чего насоветовала,и последним пунктом было повышение пенсионного возраста.
15.07.2020 09:52 Відповісти
Ты свои коменты читаешь? Ты написал что в России пенсионный возраст подняли по требованию МВФ! А сейчас говоришь совсем другое! Если бы Центробанк был филиалом ФРС то он бы печатал доллары! Ты настолько тут что лениво мне уже тебя просвещать. А пенсионный возраст в России подняли потому что на все хотелки не хватает бабла! И поскольку от плебеса ничего не зависит в России поэтому плебес и пограбили!
15.07.2020 10:03 Відповісти
"Повышение пенсионного возраста является критически важным условием для продления сотрудничества Киева и МВФ.
Об этом заявил директор европейского департамента МВФ,Пол Томсен..."/Экономическая правда/22.04.2017./
15.07.2020 11:16 Відповісти
ні, ну це ж логічно, центроболт філія ФРС на кацапії, відповідно друкує кацапські фантики жартую звичайно.
15.07.2020 12:20 Відповісти
Прекращаю курить вот это вот что ты там куришь)))
15.07.2020 10:36 Відповісти
Пхахаххахах
15.07.2020 09:32 Відповісти
Степанов, да Вы чтоо, нельзя "отклоняться от генеральной линии" партии и правительства хозяев. Только хардкор, закрыть все до 30 сентября, чтобы окончательно добить украинскую экономику.
Она и так на ладан дышит, благодаря "бубочке" и прочим Шмыгалям, поддайте ей хорошенько - она и гикнется.
А тогда и ассеты нужные "хорошие" люди скупят по дешевке, и народные волнения, глядишь, да и наконец начнутся из-за безработицы.
От вас, Слуг Народа, ведь что запоребрик требует?
Правильно, "майдан" устроить, чтобы "бубочку" смести, и на его место выбрать Киву.
Эх, Степанов, Степанов, не понимаете Вы поставленной Вам задачи, проработают Вас на пленуме ж*пу надерут ...
15.07.2020 09:04 Відповісти
Карантин выгоден политикам, чтобы дела свои решать без помех. Щас зерно продадут нового урожая, а когда голодные бунты начнутся, еще две - три лавры инфицируют для страху. Впрочем, если население бунтовать не будет, а будет от безысходности своих детей душить и себе вены резать, тогда ничего, тогда все правильно.
15.07.2020 09:05 Відповісти
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 5058
15.07.2020 09:12 Відповісти
Наш минздрав оторвался от чаши с ядом и рассказывает всем, что карантин хороший, а вакцинация вообще прекрасна.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 928
15.07.2020 09:16 Відповісти
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 4517
15.07.2020 09:18 Відповісти
Карантин продовжать щоб його порушувати?
15.07.2020 09:06 Відповісти
*Зрада ..зрадная * по дописам зверху.
ПС )))) Поспілкуйтесь з медиками .. які працюють з хворими на *корону * !
15.07.2020 09:10 Відповісти
А зачем?Местные сое-эксперты и так про всё знают, от экономики до вирусологии.
15.07.2020 09:16 Відповісти
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заслужив.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7603
15.07.2020 09:22 Відповісти
соевое для соевых, нормальным - нормальное
15.07.2020 09:25 Відповісти
с коксом как любит главный клоун
15.07.2020 09:30 Відповісти
А тобі смоктатєльну від ЗЕ.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7909
15.07.2020 09:52 Відповісти
соевым соевые... а зелёным с - соплями)))
15.07.2020 12:00 Відповісти
Ну и тебе рашеновый тортКарантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 1266
15.07.2020 09:39 Відповісти
Жму руку!
15.07.2020 09:48 Відповісти
Это которые хлорохином больных травят?
15.07.2020 09:41 Відповісти
Если кашель и ринит - то диагноз ваш - ковид. Если голова болит - вариантов нет. Ковид. Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется ковид. А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.
15.07.2020 09:11 Відповісти
Карантин для всех ?Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 29
15.07.2020 09:13 Відповісти
Ну чего ёрзать на одном и том же указе о продлении?
Карантин должен быть продлен до поступления вакцины во все аптеки!
15.07.2020 09:14 Відповісти
на самом деле "должен" - до полной вакцинации населения (это конечно будет в США и в других странах, в которых переживают за население, так как люди - это деньги и экономика, даже в совке бы всех вакцинировали, иначе строить было бы некого ) у нас - конечно, до поступления в аптеки даже если вакцина будет стоить штуку баксов на три месяца.
15.07.2020 10:05 Відповісти
Кого в штатах первыми вакцинировать начнут: белых, на чьих шеях сидят черные или наоборот?
15.07.2020 10:19 Відповісти
дык если не провакцинируют относительно сразу большинство - будут тратить бабло на вакцинацию ежемесячно. может это нормально для мед-бизнеса, но для глобальной экономики - вряд ли. а то лечить рабочих чаще чем те работают будет накладно. хотя как будет - это посмотрим.
15.07.2020 10:35 Відповісти
Штирлиц из тебя никакой.
15.07.2020 10:45 Відповісти
Карантин-это не панацея от ковида,это маски-шоу в намордниках с открытыми сопливыми носами...
15.07.2020 09:17 Відповісти
Соплей нет в симптомах ковида. Хоть их нет, а так - все есть.
15.07.2020 10:17 Відповісти
Боря, у тебя наводящая на определенные мысли фамилия. На тебе, наверное, все вакцины испытывают.
15.07.2020 09:18 Відповісти
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr

https://twitter.com/bamr69 @bamr69
https://twitter.com/bamr69/status/1282654423945285632 13 июл.

За последнюю неделю в Швеции в отделения интенсивной терапии поступило 7 пациентов с диагнозом COVID-19. Один человек/день. На апрельском пике было 50 поступлений в сутки. Хотите как в Швеции? Снимайте карантин.
15.07.2020 09:21 Відповісти
Выбирать на выборах кто за отмену секты ковида. Овощные базары скудны и дороги,вот когда их добьют тогда и цены в супермаркетах взлетят. Разорят мелких производителей а их поля засеют рапсом. Короче к нам идет Магадаскар.
15.07.2020 09:23 Відповісти
твари бояться осени. Осенью урода и слуг его в мусорные бачки по всей Украине!
15.07.2020 09:29 Відповісти
даже в США болеют пачками. При чем тут Швеция? Нам образец Ботсвана
15.07.2020 09:31 Відповісти
В Швеции не было и нет карантина, никто там жизнь и экономику не останавливал. Но ситуация с короновирусом в Швеции без карантина лучше чем у нас с карантином
15.07.2020 09:39 Відповісти
Украина: 43 722 282 населення, 55 607 хворих, 1 427 померлих.
Швеція: 10 101 646 населення, 76 001 хворий, 5 545 померлих.
За шведським графіком в Україні зараз мало би бути 24 000 померлих, тобто в 17 (!) разів більше.
"В Швеции не было и нет карантина" - це повна брехня. В Швеції був адаптивний карантин, жорсткіший, ніж в нас зараз.
Смердючих тролів, що пишуть відверті фейки про ковід, я би за вироком суду заражав найбільш смертоносним штамом коронавірусу і ізолював разом із родичами, проводячи експерименти на виявлення способів зараження та відсотка смертності.
15.07.2020 10:44 Відповісти
Треба дивитися не тільки на загальну кількість населення а також на рівень урбанізації в країні у Швеції це-87,4%. Україна-69,4.На цю тему ВОЗ доповідь робила "Урбанізація і поширення хвороб".
15.07.2020 12:58 Відповісти
Вот они злые псы ковида свои тайные мысли выдают.всех в стадо и рвать всех недоавольных.
15.07.2020 13:22 Відповісти
Володя, так я Вам еще умную мысль скажу. В Швеции и до эпидемии было получше чем в Украине.
15.07.2020 15:56 Відповісти
Это видно только на счетчике. С началом негромайдана тема вируса полностью выпала из медиа
15.07.2020 09:42 Відповісти
То что пандемия продлится еще как минимум до конца 2021 года.. об этом сразу говорили ( и это при самых благоприятных условиях), но продлять то, что почему то сейчас все еще носит грозное название " карантин" это больше похоже на отписку и оправдание для власти. Потому что то ,что по факту происходит сейчас, это совершенно не карантин, это на 95% то что было до начала пандемии, т.е. на самом деле просто болтовня, с ежедневными брифингами министра и Виталика о смертности.
15.07.2020 09:42 Відповісти
А почему только на месяц? Допустим население Украины 38 млн, округлим заболеваемость до 1000 человек в день , это сколько лет должен быть карантин ?Больше ста лет, что бы все переболели
15.07.2020 10:10 Відповісти
Не-не Вы неправильно считаете. Ведь новые люди рождаться будут... Этот сериал до бесконечности крутить можно.
15.07.2020 16:04 Відповісти
стєпанов-тупа курва.
15.07.2020 10:41 Відповісти
Какой карантин? мразота вонючая. Твари
15.07.2020 10:59 Відповісти
зачем продлевать то - чего люди не придерживаются ????.... работодателям пофиг - выгоняют на работу сотрудников .... на стройках все селюки без масок работают ....в магазины заходят без масок , носят на подбородке .... кароче с таким быдлом эпидемия будет безконечна .....пока все не переболеют .... быдло не понимает если бы ВСЕ без исключения просидели дома хотя бы месяц не давая шанс распостранения вируса - всё бы закончилось не начавшись.
15.07.2020 11:55 Відповісти
Быдлом в намордниках станем если пидкоримся псам ковида.
15.07.2020 13:27 Відповісти
можешь идти в больницу прямо в отделение КОВИДА без "намордника" ... херой клавиатурный)) а мы посмотрим на статистику .... там будет написано +1 ..... а на Цензоре будет минус один недалёкий "юра".
15.07.2020 17:59 Відповісти
Зачем продлять то, что никто не соблюдает? Ох доиграетесь вы, зеленые твари, доиграетесь!
15.07.2020 12:09 Відповісти
був сьогодні на ринку,покупці та продавці без масок,приблизно 10-15% носять засоби,при такій кількості не розумію в чому сенс тих заходів.Але якщо подивитися що в "фонді з боротьби з ковід19"ще залишилося з десяток млрд.грн то все стає зрозуміло,справа в грошах.
15.07.2020 13:10 Відповісти
Дело не в ковиде ,дело в распиле бюджетных денег и выборах .Зеленокожие паганцы поняли-за них голосовать люди не будут -посему и карантин ,чтобы оттянуть счастливые мнгновения пиления бабла .Вон ляшко уже напилил на мэра Киева ,а если так и дальше пойдёт дело -напилит на президента .
15.07.2020 12:18 Відповісти
ссучєного дебіла стєпанова і назначили міністром тільки для того, щоб карантін не закічувався.
15.07.2020 18:54 Відповісти
Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.
Об этом https://t.me/vladyslavkryklii/207 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3208281Цих скотів час вішати.
15.07.2020 20:49 Відповісти
Твари
15.07.2020 21:33 Відповісти
 
 