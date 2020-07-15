Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов
На цей момент в Україні запроваджено карантин до 31 липня. Степанов заявив, що через епідемічну ситуацію в країні, карантин продовжать.
Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще щонайменше на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання про те, чи планує уряд наступного тижня розглядати проєкти документів про продовження карантину, передає Цензор.НЕТ.
"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.
Як повідомлялося раніше, в червні Кабінет Міністрів України опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.
Чем дольше карантин - тем больше дыра в бюджете, тем охотнее деньги у МФВ брать будутм на их, МВФ, условиях, тем в большие долги влезут.
Диалектика.
Но чиновники постоянно общаются з представителями МВФ. 18.05.1017г была мисия МВФ в Москве,она много там чего насоветовала,и последним пунктом было повышение пенсионного возраста.
Об этом заявил директор европейского департамента МВФ,Пол Томсен..."/Экономическая правда/22.04.2017./
партии и правительствахозяев. Только хардкор, закрыть все до 30 сентября, чтобы окончательно добить украинскую экономику.
Она и так на ладан дышит, благодаря "бубочке" и прочим Шмыгалям, поддайте ей хорошенько - она и гикнется.
А тогда и ассеты нужные "хорошие" люди скупят по дешевке, и народные волнения, глядишь, да и наконец начнутся из-за безработицы.
От вас, Слуг Народа, ведь что запоребрик требует?
Правильно, "майдан" устроить, чтобы "бубочку" смести, и на его место выбрать Киву.
Эх, Степанов, Степанов, не понимаете Вы поставленной Вам задачи, проработают Вас на пленуме
ж*пу надерут...
ПС )))) Поспілкуйтесь з медиками .. які працюють з хворими на *корону * !
Карантин должен быть продлен до поступления вакцины во все аптеки!
За последнюю неделю в Швеции в отделения интенсивной терапии поступило 7 пациентов с диагнозом COVID-19. Один человек/день. На апрельском пике было 50 поступлений в сутки. Хотите как в Швеции? Снимайте карантин.
Швеція: 10 101 646 населення, 76 001 хворий, 5 545 померлих.
За шведським графіком в Україні зараз мало би бути 24 000 померлих, тобто в 17 (!) разів більше.
"В Швеции не было и нет карантина" - це повна брехня. В Швеції був адаптивний карантин, жорсткіший, ніж в нас зараз.
Смердючих тролів, що пишуть відверті фейки про ковід, я би за вироком суду заражав найбільш смертоносним штамом коронавірусу і ізолював разом із родичами, проводячи експерименти на виявлення способів зараження та відсотка смертності.
Об этом https://t.me/vladyslavkryklii/207 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3208281Цих скотів час вішати.