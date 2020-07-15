Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов

На цей момент в Україні запроваджено карантин до 31 липня. Степанов заявив, що через епідемічну ситуацію в країні, карантин продовжать.

Міністерство охорони здоров'я готує проєкт постанови, яким карантин продовжать ще щонайменше на місяць. Крім того, у відомстві пропонують внести корективи в правила адаптивного карантину. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, відповідаючи на запитання про те, чи планує уряд наступного тижня розглядати проєкти документів про продовження карантину, передає Цензор.НЕТ.

"У нас 31 липня закінчується карантин. Через ту епідемічну ситуацію, яка зараз є, ми не можемо відмовитися від обмежувальних заходів. Тому ми будемо продовжувати", - пояснив глава МОЗ.

Як повідомлялося раніше, в червні Кабінет Міністрів України опублікував постанову про продовження адаптивного карантину до 31 липня з оновленими правилами його дотримання.