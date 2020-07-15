Карантин в Украине продлят еще на месяц, - Степанов
На данный момент в Украине введен карантин до 31 июля. Степанов заявил, что из-за эпидемической ситуации в стране, карантин продлят.
Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина, передает Цензор.НЕТ.
"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.
Как сообщалось ранее, в июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
Чем дольше карантин - тем больше дыра в бюджете, тем охотнее деньги у МФВ брать будутм на их, МВФ, условиях, тем в большие долги влезут.
Диалектика.
Но чиновники постоянно общаются з представителями МВФ. 18.05.1017г была мисия МВФ в Москве,она много там чего насоветовала,и последним пунктом было повышение пенсионного возраста.
Об этом заявил директор европейского департамента МВФ,Пол Томсен..."/Экономическая правда/22.04.2017./
партии и правительствахозяев. Только хардкор, закрыть все до 30 сентября, чтобы окончательно добить украинскую экономику.
Она и так на ладан дышит, благодаря "бубочке" и прочим Шмыгалям, поддайте ей хорошенько - она и гикнется.
А тогда и ассеты нужные "хорошие" люди скупят по дешевке, и народные волнения, глядишь, да и наконец начнутся из-за безработицы.
От вас, Слуг Народа, ведь что запоребрик требует?
Правильно, "майдан" устроить, чтобы "бубочку" смести, и на его место выбрать Киву.
Эх, Степанов, Степанов, не понимаете Вы поставленной Вам задачи, проработают Вас на пленуме
ж*пу надерут...
ПС )))) Поспілкуйтесь з медиками .. які працюють з хворими на *корону * !
Карантин должен быть продлен до поступления вакцины во все аптеки!
За последнюю неделю в Швеции в отделения интенсивной терапии поступило 7 пациентов с диагнозом COVID-19. Один человек/день. На апрельском пике было 50 поступлений в сутки. Хотите как в Швеции? Снимайте карантин.
Швеція: 10 101 646 населення, 76 001 хворий, 5 545 померлих.
За шведським графіком в Україні зараз мало би бути 24 000 померлих, тобто в 17 (!) разів більше.
"В Швеции не было и нет карантина" - це повна брехня. В Швеції був адаптивний карантин, жорсткіший, ніж в нас зараз.
Смердючих тролів, що пишуть відверті фейки про ковід, я би за вироком суду заражав найбільш смертоносним штамом коронавірусу і ізолював разом із родичами, проводячи експерименти на виявлення способів зараження та відсотка смертності.
Об этом https://t.me/vladyslavkryklii/207 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3208281Цих скотів час вішати.