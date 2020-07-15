Карантин в Украине продлят еще на месяц, - Степанов

На данный момент в Украине введен карантин до 31 июля. Степанов заявил, что из-за эпидемической ситуации в стране, карантин продлят.

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число заболевших COVID-19 на Львовщине снова растет: за сутки - 171 новый случай, - горсовет

Как сообщалось ранее, в июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.