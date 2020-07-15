РУС
Карантин в Украине продлят еще на месяц, - Степанов

На данный момент в Украине введен карантин до 31 июля. Степанов заявил, что из-за эпидемической ситуации в стране, карантин продлят.

Министерство здравоохранения готовит проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц. Кроме того, в ведомстве предлагают внести коррективы в правила адаптивного карантина. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, отвечая на вопрос о том, планирует ли правительство на следующей неделе рассматривать проекты документов о продлении карантина, передает Цензор.НЕТ.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Число заболевших COVID-19 на Львовщине снова растет: за сутки - 171 новый случай, - горсовет

Как сообщалось ранее, в июне Кабинет Министров Украины опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Автор: 

Кабмин (14099) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18610) коронавирус (17042)
+17
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заслужив.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7603
15.07.2020 09:22 Ответить
+10
с коксом как любит главный клоун
15.07.2020 09:30 Ответить
+8
Если кашель и ринит - то диагноз ваш - ковид. Если голова болит - вариантов нет. Ковид. Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется ковид. А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.
15.07.2020 09:11 Ответить
Это ж условие мвф : "если хотите денег то держите карантины". И кто скажет. Казалось бы как связан мвф и всемирный банк и медецина? А вот и нет почему то они сильно заинтересованы в карантинах.
15.07.2020 09:02 Ответить
То есть кака это - "как связан"?
Чем дольше карантин - тем больше дыра в бюджете, тем охотнее деньги у МФВ брать будутм на их, МВФ, условиях, тем в большие долги влезут.
Диалектика.
15.07.2020 09:05 Ответить
Ну,выходит шо карантин выгоден МВФ.А ВООЗ это всего лишь инструмент в руках ФРС.Все в мире связано,и хто-то хочет шо б в мире был хаос.Так легче управлять миром.
показать весь комментарий
15.07.2020 09:12 Ответить
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 320
15.07.2020 09:26 Ответить
А чего тогда ***** из бункера не вылазит? И чего ветеранов перед парадом как котят держали на карантине?
15.07.2020 09:28 Ответить
То шоб ты думал, шо там еще остались ветераны для парада.
15.07.2020 09:32 Ответить
Ветераны может и остались но на парад их не пригласили. Хотя ветеранами ВОВ считаются также каратели которые убивали украинцев но им тоже уже гдето за 80 а на параде максимум 75 летние были! Кстати ты прочитай внимательно комент и подумай как я к ***** и вобще Лаптестану отношусь!
15.07.2020 09:48 Ответить
Да я знаю, как ты относишься. Пусть кацапы сами разбираются, кто и зачем прячется, может, просто для ощущения опасности, у нас и без этого головняков хватает: 7 раненых за раз, а они с карантинами носятся.
15.07.2020 10:14 Ответить
це всесвітня змова, рептилоїди захопили землю.
15.07.2020 12:17 Ответить
народ голосовал за Зеленского потому что он должен был послать накуй МВФ
15.07.2020 09:05 Ответить
не Зеленский послал ,а Голобородько (вроде так) А это,как говорят в Одессе две охренительные разницы...Этому попке тексты все писали умные люди,он повторял только
15.07.2020 09:18 Ответить
Я вот интересовался по поводу пенсионного повышения выхода на пенсию.И оказывается,шо и в Росии,и в Беларуси,и в Германии,и в других странах пенсионный возраст увеличен по проссьбе(читай-требованию,условию) МВФ.
15.07.2020 09:23 Ответить
Прежде чем ******* почитай внимательно работают ли эти страны с мвф, козломордое
15.07.2020 09:29 Ответить
В России? Они ведь с МВФ кредиты не берут. Скажу даже больше Россия как донор МВФ имеет одного человека в совете директоров МВФ
15.07.2020 09:30 Ответить
Да,Россия кредиты в МВФ не берет уже давно(зачем,Центробанк наштампует рублей,это ж филиал ФРС,токо там баксы штампуют,а тут рубли).
Но чиновники постоянно общаются з представителями МВФ. 18.05.1017г была мисия МВФ в Москве,она много там чего насоветовала,и последним пунктом было повышение пенсионного возраста.
15.07.2020 09:52 Ответить
Ты свои коменты читаешь? Ты написал что в России пенсионный возраст подняли по требованию МВФ! А сейчас говоришь совсем другое! Если бы Центробанк был филиалом ФРС то он бы печатал доллары! Ты настолько тут что лениво мне уже тебя просвещать. А пенсионный возраст в России подняли потому что на все хотелки не хватает бабла! И поскольку от плебеса ничего не зависит в России поэтому плебес и пограбили!
15.07.2020 10:03 Ответить
"Повышение пенсионного возраста является критически важным условием для продления сотрудничества Киева и МВФ.
Об этом заявил директор европейского департамента МВФ,Пол Томсен..."/Экономическая правда/22.04.2017./
15.07.2020 11:16 Ответить
ні, ну це ж логічно, центроболт філія ФРС на кацапії, відповідно друкує кацапські фантики жартую звичайно.
15.07.2020 12:20 Ответить
Прекращаю курить вот это вот что ты там куришь)))
15.07.2020 10:36 Ответить
Пхахаххахах
15.07.2020 09:32 Ответить
Степанов, да Вы чтоо, нельзя "отклоняться от генеральной линии" партии и правительства хозяев. Только хардкор, закрыть все до 30 сентября, чтобы окончательно добить украинскую экономику.
Она и так на ладан дышит, благодаря "бубочке" и прочим Шмыгалям, поддайте ей хорошенько - она и гикнется.
А тогда и ассеты нужные "хорошие" люди скупят по дешевке, и народные волнения, глядишь, да и наконец начнутся из-за безработицы.
От вас, Слуг Народа, ведь что запоребрик требует?
Правильно, "майдан" устроить, чтобы "бубочку" смести, и на его место выбрать Киву.
Эх, Степанов, Степанов, не понимаете Вы поставленной Вам задачи, проработают Вас на пленуме ж*пу надерут ...
15.07.2020 09:04 Ответить
Карантин выгоден политикам, чтобы дела свои решать без помех. Щас зерно продадут нового урожая, а когда голодные бунты начнутся, еще две - три лавры инфицируют для страху. Впрочем, если население бунтовать не будет, а будет от безысходности своих детей душить и себе вены резать, тогда ничего, тогда все правильно.
15.07.2020 09:05 Ответить
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 5058
15.07.2020 09:12 Ответить
Наш минздрав оторвался от чаши с ядом и рассказывает всем, что карантин хороший, а вакцинация вообще прекрасна.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 928
15.07.2020 09:16 Ответить
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 4517
15.07.2020 09:18 Ответить
Карантин продовжать щоб його порушувати?
15.07.2020 09:06 Ответить
*Зрада ..зрадная * по дописам зверху.
ПС )))) Поспілкуйтесь з медиками .. які працюють з хворими на *корону * !
15.07.2020 09:10 Ответить
А зачем?Местные сое-эксперты и так про всё знают, от экономики до вирусологии.
15.07.2020 09:16 Ответить
Візьми соєву канхветку від ЗЕ. Заслужив.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7603
15.07.2020 09:22 Ответить
соевое для соевых, нормальным - нормальное
15.07.2020 09:25 Ответить
с коксом как любит главный клоун
15.07.2020 09:30 Ответить
А тобі смоктатєльну від ЗЕ.
Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 7909
15.07.2020 09:52 Ответить
соевым соевые... а зелёным с - соплями)))
15.07.2020 12:00 Ответить
Ну и тебе рашеновый тортКарантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 1266
15.07.2020 09:39 Ответить
Жму руку!
15.07.2020 09:48 Ответить
Это которые хлорохином больных травят?
15.07.2020 09:41 Ответить
Если кашель и ринит - то диагноз ваш - ковид. Если голова болит - вариантов нет. Ковид. Сердце бешено стучит? Тоже, стало быть, ковид. Шею ломит? Глаз слезит? Маскируется ковид. А когда здоровый вид - бессимптомный то ковид.
15.07.2020 09:11 Ответить
Карантин для всех ?Карантин в Україні продовжать ще на місяць, - Степанов - Цензор.НЕТ 29
15.07.2020 09:13 Ответить
Ну чего ёрзать на одном и том же указе о продлении?
Карантин должен быть продлен до поступления вакцины во все аптеки!
15.07.2020 09:14 Ответить
на самом деле "должен" - до полной вакцинации населения (это конечно будет в США и в других странах, в которых переживают за население, так как люди - это деньги и экономика, даже в совке бы всех вакцинировали, иначе строить было бы некого ) у нас - конечно, до поступления в аптеки даже если вакцина будет стоить штуку баксов на три месяца.
15.07.2020 10:05 Ответить
Кого в штатах первыми вакцинировать начнут: белых, на чьих шеях сидят черные или наоборот?
15.07.2020 10:19 Ответить
дык если не провакцинируют относительно сразу большинство - будут тратить бабло на вакцинацию ежемесячно. может это нормально для мед-бизнеса, но для глобальной экономики - вряд ли. а то лечить рабочих чаще чем те работают будет накладно. хотя как будет - это посмотрим.
15.07.2020 10:35 Ответить
Штирлиц из тебя никакой.
15.07.2020 10:45 Ответить
Карантин-это не панацея от ковида,это маски-шоу в намордниках с открытыми сопливыми носами...
15.07.2020 09:17 Ответить
Соплей нет в симптомах ковида. Хоть их нет, а так - все есть.
15.07.2020 10:17 Ответить
Боря, у тебя наводящая на определенные мысли фамилия. На тебе, наверное, все вакцины испытывают.
15.07.2020 09:18 Ответить
https://twitter.com/bamr69

https://twitter.com/bamr69 bamr

https://twitter.com/bamr69 @bamr69
https://twitter.com/bamr69/status/1282654423945285632 13 июл.

За последнюю неделю в Швеции в отделения интенсивной терапии поступило 7 пациентов с диагнозом COVID-19. Один человек/день. На апрельском пике было 50 поступлений в сутки. Хотите как в Швеции? Снимайте карантин.
15.07.2020 09:21 Ответить
Выбирать на выборах кто за отмену секты ковида. Овощные базары скудны и дороги,вот когда их добьют тогда и цены в супермаркетах взлетят. Разорят мелких производителей а их поля засеют рапсом. Короче к нам идет Магадаскар.
15.07.2020 09:23 Ответить
твари бояться осени. Осенью урода и слуг его в мусорные бачки по всей Украине!
15.07.2020 09:29 Ответить
даже в США болеют пачками. При чем тут Швеция? Нам образец Ботсвана
15.07.2020 09:31 Ответить
В Швеции не было и нет карантина, никто там жизнь и экономику не останавливал. Но ситуация с короновирусом в Швеции без карантина лучше чем у нас с карантином
15.07.2020 09:39 Ответить
Украина: 43 722 282 населення, 55 607 хворих, 1 427 померлих.
Швеція: 10 101 646 населення, 76 001 хворий, 5 545 померлих.
За шведським графіком в Україні зараз мало би бути 24 000 померлих, тобто в 17 (!) разів більше.
"В Швеции не было и нет карантина" - це повна брехня. В Швеції був адаптивний карантин, жорсткіший, ніж в нас зараз.
Смердючих тролів, що пишуть відверті фейки про ковід, я би за вироком суду заражав найбільш смертоносним штамом коронавірусу і ізолював разом із родичами, проводячи експерименти на виявлення способів зараження та відсотка смертності.
15.07.2020 10:44 Ответить
Треба дивитися не тільки на загальну кількість населення а також на рівень урбанізації в країні у Швеції це-87,4%. Україна-69,4.На цю тему ВОЗ доповідь робила "Урбанізація і поширення хвороб".
15.07.2020 12:58 Ответить
Вот они злые псы ковида свои тайные мысли выдают.всех в стадо и рвать всех недоавольных.
15.07.2020 13:22 Ответить
Володя, так я Вам еще умную мысль скажу. В Швеции и до эпидемии было получше чем в Украине.
15.07.2020 15:56 Ответить
Это видно только на счетчике. С началом негромайдана тема вируса полностью выпала из медиа
15.07.2020 09:42 Ответить
То что пандемия продлится еще как минимум до конца 2021 года.. об этом сразу говорили ( и это при самых благоприятных условиях), но продлять то, что почему то сейчас все еще носит грозное название " карантин" это больше похоже на отписку и оправдание для власти. Потому что то ,что по факту происходит сейчас, это совершенно не карантин, это на 95% то что было до начала пандемии, т.е. на самом деле просто болтовня, с ежедневными брифингами министра и Виталика о смертности.
15.07.2020 09:42 Ответить
А почему только на месяц? Допустим население Украины 38 млн, округлим заболеваемость до 1000 человек в день , это сколько лет должен быть карантин ?Больше ста лет, что бы все переболели
15.07.2020 10:10 Ответить
Не-не Вы неправильно считаете. Ведь новые люди рождаться будут... Этот сериал до бесконечности крутить можно.
15.07.2020 16:04 Ответить
стєпанов-тупа курва.
15.07.2020 10:41 Ответить
Какой карантин? мразота вонючая. Твари
15.07.2020 10:59 Ответить
зачем продлевать то - чего люди не придерживаются ????.... работодателям пофиг - выгоняют на работу сотрудников .... на стройках все селюки без масок работают ....в магазины заходят без масок , носят на подбородке .... кароче с таким быдлом эпидемия будет безконечна .....пока все не переболеют .... быдло не понимает если бы ВСЕ без исключения просидели дома хотя бы месяц не давая шанс распостранения вируса - всё бы закончилось не начавшись.
15.07.2020 11:55 Ответить
Быдлом в намордниках станем если пидкоримся псам ковида.
15.07.2020 13:27 Ответить
можешь идти в больницу прямо в отделение КОВИДА без "намордника" ... херой клавиатурный)) а мы посмотрим на статистику .... там будет написано +1 ..... а на Цензоре будет минус один недалёкий "юра".
15.07.2020 17:59 Ответить
Зачем продлять то, что никто не соблюдает? Ох доиграетесь вы, зеленые твари, доиграетесь!
15.07.2020 12:09 Ответить
був сьогодні на ринку,покупці та продавці без масок,приблизно 10-15% носять засоби,при такій кількості не розумію в чому сенс тих заходів.Але якщо подивитися що в "фонді з боротьби з ковід19"ще залишилося з десяток млрд.грн то все стає зрозуміло,справа в грошах.
15.07.2020 13:10 Ответить
Дело не в ковиде ,дело в распиле бюджетных денег и выборах .Зеленокожие паганцы поняли-за них голосовать люди не будут -посему и карантин ,чтобы оттянуть счастливые мнгновения пиления бабла .Вон ляшко уже напилил на мэра Киева ,а если так и дальше пойдёт дело -напилит на президента .
15.07.2020 12:18 Ответить
ссучєного дебіла стєпанова і назначили міністром тільки для того, щоб карантін не закічувався.
15.07.2020 18:54 Ответить
Украинским туристам после возвращения из Египта и Албании уже не нужно будет проходить двухнедельную обсервацию или делать тест на коронавирус.
Об этом https://t.me/vladyslavkryklii/207 сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает https://censor.net/.Источник: https://censor.net/n3208281Цих скотів час вішати.
15.07.2020 20:49 Ответить
Твари
15.07.2020 21:33 Ответить
 
 