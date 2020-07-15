У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу

У Кремлі заявили, що мають "вплив на республіки" на окупованому Донбасі, але "нічого не знають" про загострення ситуації на лінії зіткнення.

Про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи має намір Кремль втрутитися і вплинути на представників ОРДЛО в ситуації загострення на лінії зіткнення на Донбасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я, чесно, не маю детальної інформації про це (вбивство окупаційними військами українського військового медика та посилення обстрілів позицій українських бійців на Донбасі. - Ред.). Я відразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО впливу не маємо, ми маємо певний вплив на самопроголошені республіки", - сказав Пєсков.

Як повідомлялося, в останні кілька днів окупаційні війська на сході України значно посилили обстріли позицій Об'єднаних сил.



Також 13 липня бойовики із засідки обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - контузії.

Крім того, 14 липня окупанти під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новомихайлівки застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот", унаслідок обстрілу 6 українських бійців зазнали осколкових поранень.