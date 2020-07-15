УКР
У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу

У Кремлі визнали, що мають

У Кремлі заявили, що мають "вплив на республіки" на окупованому Донбасі, але "нічого не знають" про загострення ситуації на лінії зіткнення.

Про це журналістам сказав прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи має намір Кремль втрутитися і вплинути на представників ОРДЛО в ситуації загострення на лінії зіткнення на Донбасі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я, чесно, не маю детальної інформації про це (вбивство окупаційними військами українського військового медика та посилення обстрілів позицій українських бійців на Донбасі. - Ред.). Я відразу обмовлюся, що ми на ОРДЛО впливу не маємо, ми маємо певний вплив на самопроголошені республіки", - сказав Пєсков.

Також читайте: Пєсков заявив про готовність Росії до виходу України з Мінських угод: "Силою не будеш милою"

Як повідомлялося, в останні кілька днів окупаційні війська на сході України значно посилили обстріли позицій Об'єднаних сил.

Також 13 липня бойовики із засідки обстріляли групу українських військових, які проводили евакуацію тіла бійця ЗСУ в районі Зайцевого. Унаслідок ворожого вогню загинув військовий медик, один військовослужбовець зазнав поранення, ще один - контузії.

Крім того, 14 липня окупанти під час обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Новомихайлівки застосували протитанковий ракетний комплекс "Фагот", унаслідок обстрілу 6 українських бійців зазнали осколкових поранень.

Автор: 

обстріл (30447) Пєсков Дмитро (1738) росія (67301) Донбас (22362)
Топ коментарі
+4
Очередное бздо в лужу от кацапни. Не первое и не последнее.
15.07.2020 13:31 Відповісти
+4
А бубочка говорит что расеюшка не влияет, "республики" мол сами по себе. И кому верить?
15.07.2020 13:32 Відповісти
+4
Элементарно. Он акцентирует внимание на существование неких "республик".
15.07.2020 13:57 Відповісти
Кацапня по другому не вміє - "чесність" і них просто в крові.
15.07.2020 13:33 Відповісти
дурачка включил. хотя он и не выключал...
15.07.2020 13:35 Відповісти
"Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики" Источник: https://censor.net/n3208227

WTF???
Це як? Я не впливаю на ліву ногу, а от на ногу ліву - маю вплив? Знов пурга від пургомета! Чи то він під республіками мав на увазі Нагорно-Карабахську, Придністровську, Південно-Осетинську та Абхазську?
15.07.2020 13:42 Відповісти
Элементарно. Он акцентирует внимание на существование неких "республик".
15.07.2020 13:57 Відповісти
Козломордые просто продолжают уперто продавливать признание Украиной, хоть в каком-то виде, созданных ими говнореспублик. Типа "Что еще за ОРДЛО? Не знаем мы никаких ОРДЛО и никаким влиянием на них не располагаем, а вот ЛэНэРэ и ДэНэРэ знаем и располагаем на них "определенным" влиянием. Так что если от нас чего-то хотите, то так и говорите " самопровозглашенные республики"".
15.07.2020 14:02 Відповісти
Пока не начнёте пи£деть Рашистов ,как Фины в свое время ,мира не будет😠 Кремль понимает только пи£дюлину😠
показати весь коментар
"...мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики"
Не в лоб так полбу.
Прав был лавров.
Дебил,бл..
15.07.2020 13:46 Відповісти
Часть областей и "республики", это две большие разницы. Хотя речь, про одну и ту же оккупированную территорию
15.07.2020 13:59 Відповісти
Почему на вьезде на КПВВ с окупированными территориями до сих пор не висят предупреждающие знаки *ОСТОРОЖНО, ВЫ ВЬЕЗЖАЕТЕ НА ОКУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ*? Почему по всех мелочах у нас стараются завуалировать что территория окупированная РФ? Пряча голову в песок вы от реальности не убежите и вас просто вы*бут в сраку.
15.07.2020 13:47 Відповісти
У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 4666
15.07.2020 13:48 Відповісти
А Шо там удивляться, если свинособаки своих же ихтамнетов, утилизированных нашими воинами на донбассе, не признают...
15.07.2020 13:53 Відповісти
Не путайте Зєліку карти!
15.07.2020 13:55 Відповісти
Журналисты разленились.....
Тупо копируют статьи 14-16 года!!!!
15.07.2020 14:07 Відповісти
Как надоели эти брехуны во власти,что недомерок,что его челядь.Вы же суки сами организовали эти "республики", вы их снабжаете и деньгами,и оружием с боеприпасами,и "заблудившимися с отпускниками".Брехуны,да весь Мир все это знает.Вы думаете россияне верят в эти бредни? Спросите у хабаровчан,они уже вам отвечают,а недомерок спрятался в бункере и меняет памперсы от перепуга.Правильно говорил ваш Лавров,типа-дебилы,***.....
15.07.2020 14:11 Відповісти
У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2291
15.07.2020 14:36 Відповісти
Шотакоє? Так в суді по МН-17 можна загрємєть под фанфарьі...
15.07.2020 15:10 Відповісти
Горіла піска-палала.Зізнання про вплив на терористів долучити до справи про визнання моськовії спонсором тероризму і відключити СВІФТ.
15.07.2020 16:07 Відповісти
 
 