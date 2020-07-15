РУС
В Кремле признали, что имеют "определенное влияние" на "республики" оккупированного Донбасса

В Кремле признали, что имеют

В Кремле заявили, что располагают "влиянием на республики" на оккупированном Донбассе, но "ничего не знают" об обострении ситуации на линии соприкосновения.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Кремль вмешаться и оказать влияние на представителей ОРДЛО в ситуации обострения на линии соприкосновения на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом (убийстве оккупационными войсками украинского военного медика и усилении обстрелов позиций украинских бойцов на Донбассе. – Ред.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики", - сказал Песков.

Как сообщалось, в последние несколько дней оккупационные войска на востоке Украины значительно усилили обстрелы позиций Объединенных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков заявил о готовности России к выходу Украины из минских соглашений: "Насильно мил не будешь"

Также 13 июля боевики из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один - контузию.

Кроме того, 14 июля оккупанты при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", в результате обстрела 6 украинских бойцов получили осколочные ранения.

обстрел (29119) Песков Дмитрий (1986) россия (96939) Донбасс (26962)
+4
Очередное бздо в лужу от кацапни. Не первое и не последнее.
15.07.2020 13:31
+4
А бубочка говорит что расеюшка не влияет, "республики" мол сами по себе. И кому верить?
15.07.2020 13:32
+4
Элементарно. Он акцентирует внимание на существование неких "республик".
15.07.2020 13:57
15.07.2020 13:31
15.07.2020 13:32
Кацапня по другому не вміє - "чесність" і них просто в крові.
15.07.2020 13:33
дурачка включил. хотя он и не выключал...
15.07.2020 13:35
"Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики"

WTF???
Це як? Я не впливаю на ліву ногу, а от на ногу ліву - маю вплив? Знов пурга від пургомета! Чи то він під республіками мав на увазі Нагорно-Карабахську, Придністровську, Південно-Осетинську та Абхазську?
15.07.2020 13:42
15.07.2020 13:57
Козломордые просто продолжают уперто продавливать признание Украиной, хоть в каком-то виде, созданных ими говнореспублик. Типа "Что еще за ОРДЛО? Не знаем мы никаких ОРДЛО и никаким влиянием на них не располагаем, а вот ЛэНэРэ и ДэНэРэ знаем и располагаем на них "определенным" влиянием. Так что если от нас чего-то хотите, то так и говорите " самопровозглашенные республики"".
15.07.2020 14:02
Пока не начнёте пи£деть Рашистов ,как Фины в свое время ,мира не будет😠 Кремль понимает только пи£дюлину😠
15.07.2020 13:44
"...мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики"
Не в лоб так полбу.
Прав был лавров.
Дебил,бл..
15.07.2020 13:46
Часть областей и "республики", это две большие разницы. Хотя речь, про одну и ту же оккупированную территорию
15.07.2020 13:59
Почему на вьезде на КПВВ с окупированными территориями до сих пор не висят предупреждающие знаки *ОСТОРОЖНО, ВЫ ВЬЕЗЖАЕТЕ НА ОКУПИРОВАННУЮ ТЕРРИТОРИЮ*? Почему по всех мелочах у нас стараются завуалировать что территория окупированная РФ? Пряча голову в песок вы от реальности не убежите и вас просто вы*бут в сраку.
15.07.2020 13:47
У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 4666
15.07.2020 13:48
А Шо там удивляться, если свинособаки своих же ихтамнетов, утилизированных нашими воинами на донбассе, не признают...
15.07.2020 13:53
Не путайте Зєліку карти!
15.07.2020 13:55
Журналисты разленились.....
Тупо копируют статьи 14-16 года!!!!
15.07.2020 14:07
Как надоели эти брехуны во власти,что недомерок,что его челядь.Вы же суки сами организовали эти "республики", вы их снабжаете и деньгами,и оружием с боеприпасами,и "заблудившимися с отпускниками".Брехуны,да весь Мир все это знает.Вы думаете россияне верят в эти бредни? Спросите у хабаровчан,они уже вам отвечают,а недомерок спрятался в бункере и меняет памперсы от перепуга.Правильно говорил ваш Лавров,типа-дебилы,***.....
15.07.2020 14:11
У Кремлі визнали, що мають "певний вплив" на "республіки" окупованого Донбасу - Цензор.НЕТ 2291
15.07.2020 14:36
Шотакоє? Так в суді по МН-17 можна загрємєть под фанфарьі...
15.07.2020 15:10
Горіла піска-палала.Зізнання про вплив на терористів долучити до справи про визнання моськовії спонсором тероризму і відключити СВІФТ.
15.07.2020 16:07
 
 