В Кремле признали, что имеют "определенное влияние" на "республики" оккупированного Донбасса

В Кремле заявили, что располагают "влиянием на республики" на оккупированном Донбассе, но "ничего не знают" об обострении ситуации на линии соприкосновения.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Кремль вмешаться и оказать влияние на представителей ОРДЛО в ситуации обострения на линии соприкосновения на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я, честно, не располагаю детальной информацией об этом (убийстве оккупационными войсками украинского военного медика и усилении обстрелов позиций украинских бойцов на Донбассе. – Ред.). Я сразу оговорюсь, что мы на ОРДЛО влиянием не располагаем, мы располагаем определенным влиянием на самопровозглашенные республики", - сказал Песков.

Как сообщалось, в последние несколько дней оккупационные войска на востоке Украины значительно усилили обстрелы позиций Объединенных сил.

Также 13 июля боевики из засады обстреляли группу украинских военных, проводивших эвакуацию тела бойца ВСУ в районе Зайцево. В результате вражеского огня погиб военный медик, один военнослужащий получил ранение, еще один - контузию.

Кроме того, 14 июля оккупанты при обстреле позиций Объединенных сил вблизи Новомихайловки применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот", в результате обстрела 6 украинских бойцов получили осколочные ранения.