3 107 19

Подання нардепів до Конституційного суду загрожує фінансовими витратами, - Венедіктова

Подання народних депутатів до Конституційного Суду, що стосуються діяльності органів прокуратури, передбачають додаткові фінансовими витрати, до їх подачі варто ставитися виваженіше.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова під час виступу на засіданні комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Венедіктова звернула увагу народних депутатів на проблеми фінансування органів прокуратури.

За її словами, після рішення Конституційного Суду про неконституційність низки положень бюджетного кодексу в частині фінансування органів прокуратури, ухваленого в березні цього року, органи прокуратури мають потребу в додатковому фінансуванні оплати праці у розмірі майже 3 млрд грн.

"Це буде проблема", - сказала генпрокурорка.

Вона також зазначила, що в рамках реформування органів прокуратури в разі початку роботи обласних прокуратур у серпні 2020 року і окружних прокуратур у грудні 2020 року додаткові витрати на оплату праці становитимуть майже 493,8 млн грн.

"У разі задоволення конституційного подання народних депутатів щодо відповідності Конституції закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури додаткові витрати на оплату праці становитимуть 5,3 млрд грн", - сказала генпрокурор.

Вона також згадала і нове подання до КС від народних депутатів, яке надійшло до суду 15 липня, з проханням тлумачення норм закону "Про прокуратуру" в частині легітимності рішень прокурорів на адмінпосадах.

"Більше ніж п'ять колег із комітету підписалися під поданням. Ви просите роз'яснити норми закону "Про прокуратуру", який комітет і подавав. Для нас дуже важлива законодавча визначеність... ми ще цю реформу не завершили, за яку ми всі проголосували. Дайте нам трохи часу для законодавчої визначеності", - закликала генпрокурор.

"Колеги, всі конституційні подання загрожують фінансовими витратами. Давайте це також враховуватимемо", - сказала Венедіктова, звертаючись до членів парламентського комітету.

ВР (15193) КС (1429) Венедіктова Ірина (829)
Топ коментарі
+14
А фальсификация дел на политических оппонентов и патриотов, не "чреваты дополнительными расходами"?
показати весь коментар
15.07.2020 17:58 Відповісти
+11
хм.. она на квартале выступает или действительно хвора на всю голову !? чет я не пойму ...
показати весь коментар
15.07.2020 17:57 Відповісти
+9
Мощная логика! Тогда и поимка преступников, их осуждение и содержание под стражей тоже чреваты финансовыми расходами. Выходит прежде чем ловить преступника, следует подумать а стоит ли?
показати весь коментар
15.07.2020 18:00 Відповісти
хм.. она на квартале выступает или действительно хвора на всю голову !? чет я не пойму ...
показати весь коментар
15.07.2020 17:57 Відповісти
комуняка и совок на всю голову...
"суровые годы уходят..."
показати весь коментар
15.07.2020 18:19 Відповісти
пусть сократит фэйковые расследования против Пороха.

сразу будет профицит бюджета прокуратуры
показати весь коментар
15.07.2020 20:17 Відповісти
А фальсификация дел на политических оппонентов и патриотов, не "чреваты дополнительными расходами"?
показати весь коментар
15.07.2020 17:58 Відповісти
чреваты расходами на билет до Ростова
показати весь коментар
15.07.2020 20:18 Відповісти
Мощная логика! Тогда и поимка преступников, их осуждение и содержание под стражей тоже чреваты финансовыми расходами. Выходит прежде чем ловить преступника, следует подумать а стоит ли?
показати весь коментар
15.07.2020 18:00 Відповісти
От того , кто голосует за легализацию "одноруких бандитов-лохотронщиков" ему удивляться не приходиться , бо могут поставить на самоокупаемость что-угодно . Ведь в тярягах и КПЗ итак судествует нелегальная торговля и камерами и удобствами и малявами и , разумеется , дурью -- так почему бы всё это не "лагализовать" и не дать родной державе на этом заработать ?!
показати весь коментар
15.07.2020 18:27 Відповісти
Лично я не против легализации. Я против смелого утверждения, что легализация азартных игр принесет четыре миллиарда дохода в бюджет. На мой взгляд просто доходы перераспределяется и другие источники принесут почти на эту же сумму меньше.
показати весь коментар
15.07.2020 18:33 Відповісти
Абсолютно правильно. А чего Вы думаете , они хотят закрыть целую кучу исправительных колон по всей Украине?????? После себя зеленая шушара хочет оставить вместо процветающей Украины полную руину. Я все больше и больше убеждаюсь что президенство Зиленского, это есть спланированая спец операция по демонтажу независимого государства Украина , и перехода ее в губернию рашистского совка
показати весь коментар
15.07.2020 19:58 Відповісти
"мы еще эту реформу не завершили, за которую мы все проголосовали.
Источник: https://censor.net/n3208321"

А реформу нельзя было завершить #полгоданазад?
показати весь коментар
15.07.2020 18:11 Відповісти
"Имею право на финансовые расходы." Это для футболки слоган, если что...В Ереване забросали всякой гадостью посольство Украины. Отмыть тоже будет стоить денег, кстати...
показати весь коментар
15.07.2020 18:12 Відповісти
то есть ,если денег нет-то можно,по мнеию прокурорши,и неконстуционно...
харьковские йуристы такие йуристы...
показати весь коментар
15.07.2020 18:17 Відповісти
Интересно, сколько бабла было потрачено на вооруженный налет по приказу Венедиктовой на Музей Гончара в Киеве?
показати весь коментар
15.07.2020 18:22 Відповісти
Поменьше заказных дел типа дела Шеремета, дел по угрозе бубочке (Зверобой), заведомо бесперспективных дел, открытых по заявлением бени и казбека, в том числе ипротив Пороха - смотришь, и хватит денежек.
показати весь коментар
15.07.2020 18:29 Відповісти
По ходу, всех пугают здравые рассуждения. Как только Венедиктова заявила свою позицию, в которой прозвучало слово финансирование, полилось куча "говно", причем даже никто не вник в суть сказанного. Агов, она деньги просит не для себя!
показати весь коментар
15.07.2020 18:39 Відповісти
Я и смотрю что из-за низких зарплат в прокуратуре кроме венедиктовой некому работать,,
показати весь коментар
15.07.2020 18:47 Відповісти
Недофинансирование зарплат в прокуратуре ?
То то я смотрю, что никто в прокуратуру идти работать не хочет , что приходится брать туда таких тупых как венедиктова
показати весь коментар
15.07.2020 18:45 Відповісти
Вираховувати з зарплати !
показати весь коментар
15.07.2020 18:47 Відповісти
 
 