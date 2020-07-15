РУС
Представления нардепов в Конституционный суд чреваты финансовыми расходами, - Венедиктова

Представления нардепов в Конституционный суд чреваты финансовыми расходами, - Венедиктова

Представления народных депутатов в Конституционный суд, касающиеся деятельности органов прокуратуры, чреваты дополнительными финансовыми расходами, к их подаче следует относиться более взвешенно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Венедиктова обратила внимание народных депутатов на проблемы финансирования органов прокуратуры.

По ее словам, после решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений бюджетного кодекса в части финансирования органов прокуратуры, вынесенного в марте этого года, органы прокуратуры нуждаются в дополнительном финансировании оплаты труда в размере почти 3 млрд грн.

"Это будет проблема", - сказала генпрокурор.

Также она отметила, что в рамках реформирования органов прокуратуры в случае начала работы областных прокуратур в августе 2020 года и окружных прокуратур в декабре 2020 года дополнительная расходы на оплату труда будут составлять около 493,8 млн грн.

Также читайте: Венедиктова и Соколов меня повысили, но потом я им начал "капать на мозги" из-за дел Порошенко, и меня решили уволить, - Корецкий

"В случае удовлетворения конституционного представления народных депутатов о соответствии Конституции закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры дополнительные расходы на оплату труда будет составлять 5,3 млрд грн", - сказала генпрокурор.

Также она упомянула и новое представление в КС от народных депутатов, поступившее в суд 15 июля, с просьбой толкования норм закона "О прокуратуре" в части легитимности решений прокуроров на админдолжностях.

"Больше пяти коллег из комитета подписались под представлением. Вы просите разъяснить нормы закона "О прокуратуре", который комитет и подавал. Для нас очень важна законодательная определенность… мы еще эту реформу не завершили, за которую мы все проголосовали. Дайте нам немного времени для законодательной определенности", - призвала генпрокурор.

"Коллеги, все конституционные представления чреваты финансовыми расходами. Давайте будем это также учитывать", - сказала Венедиктова, обращаясь к членам парламентского комитета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная прокуратура должна оставаться стопроцентно, но нужно правильно организовать ее деятельность, - Венедиктова

ВР (29395) КС (2250) Венедиктова Ирина (726)
+14
А фальсификация дел на политических оппонентов и патриотов, не "чреваты дополнительными расходами"?
15.07.2020 17:58 Ответить
15.07.2020 17:58 Ответить
+11
хм.. она на квартале выступает или действительно хвора на всю голову !? чет я не пойму ...
15.07.2020 17:57 Ответить
15.07.2020 17:57 Ответить
+9
Мощная логика! Тогда и поимка преступников, их осуждение и содержание под стражей тоже чреваты финансовыми расходами. Выходит прежде чем ловить преступника, следует подумать а стоит ли?
15.07.2020 18:00 Ответить
15.07.2020 18:00 Ответить
хм.. она на квартале выступает или действительно хвора на всю голову !? чет я не пойму ...
15.07.2020 17:57 Ответить
15.07.2020 17:57 Ответить
комуняка и совок на всю голову...
"суровые годы уходят..."
15.07.2020 18:19 Ответить
15.07.2020 18:19 Ответить
пусть сократит фэйковые расследования против Пороха.

сразу будет профицит бюджета прокуратуры
15.07.2020 20:17 Ответить
15.07.2020 20:17 Ответить
А фальсификация дел на политических оппонентов и патриотов, не "чреваты дополнительными расходами"?
15.07.2020 17:58 Ответить
15.07.2020 17:58 Ответить
чреваты расходами на билет до Ростова
15.07.2020 20:18 Ответить
15.07.2020 20:18 Ответить
Мощная логика! Тогда и поимка преступников, их осуждение и содержание под стражей тоже чреваты финансовыми расходами. Выходит прежде чем ловить преступника, следует подумать а стоит ли?
15.07.2020 18:00 Ответить
15.07.2020 18:00 Ответить
От того , кто голосует за легализацию "одноруких бандитов-лохотронщиков" ему удивляться не приходиться , бо могут поставить на самоокупаемость что-угодно . Ведь в тярягах и КПЗ итак судествует нелегальная торговля и камерами и удобствами и малявами и , разумеется , дурью -- так почему бы всё это не "лагализовать" и не дать родной державе на этом заработать ?!
15.07.2020 18:27 Ответить
15.07.2020 18:27 Ответить
Лично я не против легализации. Я против смелого утверждения, что легализация азартных игр принесет четыре миллиарда дохода в бюджет. На мой взгляд просто доходы перераспределяется и другие источники принесут почти на эту же сумму меньше.
15.07.2020 18:33 Ответить
15.07.2020 18:33 Ответить
Абсолютно правильно. А чего Вы думаете , они хотят закрыть целую кучу исправительных колон по всей Украине?????? После себя зеленая шушара хочет оставить вместо процветающей Украины полную руину. Я все больше и больше убеждаюсь что президенство Зиленского, это есть спланированая спец операция по демонтажу независимого государства Украина , и перехода ее в губернию рашистского совка
15.07.2020 19:58 Ответить
15.07.2020 19:58 Ответить
"мы еще эту реформу не завершили, за которую мы все проголосовали.
Источник: https://censor.net/n3208321"

А реформу нельзя было завершить #полгоданазад?
15.07.2020 18:11 Ответить
15.07.2020 18:11 Ответить
"Имею право на финансовые расходы." Это для футболки слоган, если что...В Ереване забросали всякой гадостью посольство Украины. Отмыть тоже будет стоить денег, кстати...
15.07.2020 18:12 Ответить
15.07.2020 18:12 Ответить
то есть ,если денег нет-то можно,по мнеию прокурорши,и неконстуционно...
харьковские йуристы такие йуристы...
15.07.2020 18:17 Ответить
15.07.2020 18:17 Ответить
Интересно, сколько бабла было потрачено на вооруженный налет по приказу Венедиктовой на Музей Гончара в Киеве?
15.07.2020 18:22 Ответить
15.07.2020 18:22 Ответить
Поменьше заказных дел типа дела Шеремета, дел по угрозе бубочке (Зверобой), заведомо бесперспективных дел, открытых по заявлением бени и казбека, в том числе ипротив Пороха - смотришь, и хватит денежек.
15.07.2020 18:29 Ответить
15.07.2020 18:29 Ответить
По ходу, всех пугают здравые рассуждения. Как только Венедиктова заявила свою позицию, в которой прозвучало слово финансирование, полилось куча "говно", причем даже никто не вник в суть сказанного. Агов, она деньги просит не для себя!
15.07.2020 18:39 Ответить
15.07.2020 18:39 Ответить
Я и смотрю что из-за низких зарплат в прокуратуре кроме венедиктовой некому работать,,
15.07.2020 18:47 Ответить
15.07.2020 18:47 Ответить
Недофинансирование зарплат в прокуратуре ?
То то я смотрю, что никто в прокуратуру идти работать не хочет , что приходится брать туда таких тупых как венедиктова
15.07.2020 18:45 Ответить
15.07.2020 18:45 Ответить
Вираховувати з зарплати !
15.07.2020 18:47 Ответить
15.07.2020 18:47 Ответить
 
 