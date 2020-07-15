Представления нардепов в Конституционный суд чреваты финансовыми расходами, - Венедиктова
Представления народных депутатов в Конституционный суд, касающиеся деятельности органов прокуратуры, чреваты дополнительными финансовыми расходами, к их подаче следует относиться более взвешенно.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил генеральный прокурор Ирина Венедиктова в ходе выступления на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Венедиктова обратила внимание народных депутатов на проблемы финансирования органов прокуратуры.
По ее словам, после решения Конституционного суда о неконституционности ряда положений бюджетного кодекса в части финансирования органов прокуратуры, вынесенного в марте этого года, органы прокуратуры нуждаются в дополнительном финансировании оплаты труда в размере почти 3 млрд грн.
"Это будет проблема", - сказала генпрокурор.
Также она отметила, что в рамках реформирования органов прокуратуры в случае начала работы областных прокуратур в августе 2020 года и окружных прокуратур в декабре 2020 года дополнительная расходы на оплату труда будут составлять около 493,8 млн грн.
"В случае удовлетворения конституционного представления народных депутатов о соответствии Конституции закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты о первоочередных мерах по реформе органов прокуратуры дополнительные расходы на оплату труда будет составлять 5,3 млрд грн", - сказала генпрокурор.
Также она упомянула и новое представление в КС от народных депутатов, поступившее в суд 15 июля, с просьбой толкования норм закона "О прокуратуре" в части легитимности решений прокуроров на админдолжностях.
"Больше пяти коллег из комитета подписались под представлением. Вы просите разъяснить нормы закона "О прокуратуре", который комитет и подавал. Для нас очень важна законодательная определенность… мы еще эту реформу не завершили, за которую мы все проголосовали. Дайте нам немного времени для законодательной определенности", - призвала генпрокурор.
"Коллеги, все конституционные представления чреваты финансовыми расходами. Давайте будем это также учитывать", - сказала Венедиктова, обращаясь к членам парламентского комитета.
"суровые годы уходят..."
сразу будет профицит бюджета прокуратуры
А реформу нельзя было завершить #полгоданазад?
харьковские йуристы такие йуристы...
То то я смотрю, что никто в прокуратуру идти работать не хочет , что приходится брать туда таких тупых как венедиктова