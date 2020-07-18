"Починати необхідно з внутрішнього туризму", - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій радить українцям цього літа відпочивати і подорожувати всередині країни.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Починати необхідно з внутрішнього туризму, бо масив країн, куди можна зараз подорожувати, досить обмежений. Ми постійно дивувалися, бо начебто вже домовилися із якоюсь країною, а вони упродовж тижня двічі-тричі змінюють своє ставлення, або ж вони в "червону зону" переходять, у них теж спалах епідемії Covid-19, вони закривають кордони і не приймають наших туристів", - сказав Криклій.

Міністр закликав українців шукати інформацію про обмеження на в'їзд в інші країни тільки на офіційних сайтах.

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Для комфорту під час подорожей Україною, за словами Криклія, ведеться ремонт доріг у рамках проєкту "Велике будівництво". За його словами, відремонтовано вже понад 1 000 км доріг.

"Йдеться про те, що на 3 700 км доріг вже проводяться роботи, і "Укравтодор" інформує, щоб ніхто не стояв у заторах і не мав незручностей, щодо схем об'їзду тієї чи іншої дороги, яка будується. Будуються дороги і в напрямку туристичних міст, зокрема Бердянська, в напрямку Херсона і Одеси... Великі амбітні плани, які ми реалізуємо. Загалом понад 4 тисячі кілометрів доріг державного значення і понад 2 000 кілометрів доріг місцевого значення. Неймовірний масштаб, ніколи за часів України такого не було. І це все саме для розвитку внутрішнього туризму", - сказав Криклій.

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