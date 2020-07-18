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"Починати необхідно з внутрішнього туризму", - Криклій

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій радить українцям цього літа відпочивати і подорожувати всередині країни.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Починати необхідно з внутрішнього туризму, бо масив країн, куди можна зараз подорожувати, досить обмежений. Ми постійно дивувалися, бо начебто вже домовилися із якоюсь країною, а вони упродовж тижня двічі-тричі змінюють своє ставлення, або ж вони в "червону зону" переходять, у них теж спалах епідемії Covid-19, вони закривають кордони і не приймають наших туристів", - сказав Криклій.

Міністр закликав українців шукати інформацію про обмеження на в'їзд в інші країни тільки на офіційних сайтах.

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Для комфорту під час подорожей Україною, за словами Криклія, ведеться ремонт доріг у рамках проєкту "Велике будівництво". За його словами, відремонтовано вже понад 1 000 км доріг.

"Йдеться про те, що на 3 700 км доріг вже проводяться роботи, і "Укравтодор" інформує, щоб ніхто не стояв у заторах і не мав незручностей, щодо схем об'їзду тієї чи іншої дороги, яка будується. Будуються дороги і в напрямку туристичних міст, зокрема Бердянська, в напрямку Херсона і Одеси... Великі амбітні плани, які ми реалізуємо. Загалом понад 4 тисячі кілометрів доріг державного значення і понад 2 000 кілометрів доріг місцевого значення. Неймовірний масштаб, ніколи за часів України такого не було. І це все саме для розвитку внутрішнього туризму", - сказав Криклій.

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Автор: 

дороги (3071) туризм (1564) Криклій Владислав (548)


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Топ коментарі
+21
Правильно сказал про внутренний туризм - где еще можно искупаться в море с нефтью танкера под Одессой, который с НОЯБРЯ не убирают? Или где ещё можно позагорать у киевских рек, в которых нельзя купаться? А может поехать посмотреть на лысые Карпаты?
Мрази двуличные..
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18.07.2020 02:01
+20
Ага, только если в Турции все натирают до зеркального блеска, везде порядок , и забота о людях, то у нас, - люди сидящие на головаз друг у лруга на загшаженных пляжах одессы милм коблева, с кишечной палочкой , без масок, дистанция, в зачуханных домиках и базах отдыха.
Люблю свою страну, и Одесса-любимый город, несмотря ни на что. Но нашему туризму, до зарубежного, увы, как до Киева рачки! Давайте сделаем наши курорты достойными и не по бешеным ценам, при полном отсутствии сервиса, и потом будем призывать всех вместе ездить только на наши курорты. И государство должно помочь, и у людей должно быть желание делать хороший сервис и доступные цены, а не желание урвать здесь и сейчас с отдыхающих, а на остальное плевать. Работать надо на будущее, и к нам потянуться люди. А пока- вот вернулся с Турции, и несмотря на короновирус- имеем там везде полный порядок, чистоту , соблюдение всех санитарных норм , отличный сервис и питание
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18.07.2020 02:08
+15
Починати треба з себе ,делопути хрєнові !!!)))
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18.07.2020 02:05
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з вертольота краще бачити результати півтори сотні потужних реформ
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18.07.2020 09:00 Відповісти
Естественно. Лично мне видны результаты по медицине, науке и школе. Объяснять не буду - пустая трата времени.
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18.07.2020 09:31 Відповісти
так ...так "туризма внутреннего" ... з вирізаних карпатських лісів та отруєних гербіцидами полів "веревського" ...ще можна на чорноморський берег де не в одному населеному пункті немає очисних споруд і море перетворили на вигрібну яму
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18.07.2020 09:06 Відповісти
Начинать надо с того, что бы у людей были деньги на путешествия
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18.07.2020 09:06 Відповісти
як тут будуть у людей гроші, коли пузирі все до себе гребуть, а як тільки заговориш про соціальну справедливість, так відразу лай піднімають - про якийсь совок кричать....
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18.07.2020 09:21 Відповісти
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа , всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!)))
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18.07.2020 09:29 Відповісти
Действия власти необходимо оценивать с Конституцией в руках, а не по своим представлениям - как должна действовать власть, тогда и не будет вершиной "представления" - Блазень в президентах.
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18.07.2020 09:49 Відповісти
Щоб побачити що рівень життя українців, принаймні переважній більшості , нижче плінтуса , необов"язково тримати Констітуцію в руках , треба лише спробувати прожити на мін. пенсію !!!)))
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18.07.2020 10:14 Відповісти
Дмитро, перед тим, як "лайкать" "Віаміна Павловського", почитай його маячню про "соціальну рівність". А потім подивися, який вереск у тебе в "Гумані" піднімуть ті, що вже звикли здавать в оренду житло хасидам на їх "Новий Рік", якщо Рада заборонить, з-за пандемії, приїзд "релігійних туристів"... (За "гумань" не ображайся - якщо ти дійсно звідти, то знаєш, як це слово звучить з вуст христинівців, звенигородців, тальнівців та й самих уманчан...)
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18.07.2020 10:36 Відповісти
Доречі на мапі початку минолого сторіччя, 1910 р. здається, написано саме Гумань !!! Поїдемо в Гумань ,зайдем в гаптеку, купимо госеледця , сядимо та погобідаємо !!))))
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18.07.2020 11:26 Відповісти
Ну, все... "Перевірку на вошивість" ти пройшов... Я був написав "уточнення" (За "гумань" не ображайся - якщо ти дійсно звідти, то знаєш, як це слово звучить з вуст христинівців, звенигородців, тальнівців та й самих уманчан...) , а потім вирізав і зберіг у пам"яті компа. Думаю : "полізеш у пляшку" - ніякий ти не "уманчанин"... А щодо назви - "Гуманню" місто називали ще в часи Хмельницького...
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18.07.2020 11:47 Відповісти
Гакати, це суто Подільській діалект, А в Черкасах -Надніпрянський,там лякают-прийшля, пішля ,Шполя !!)))
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18.07.2020 12:03 Відповісти
Ти кому про це розказуєш? Так "лЯкають" тільки в деяких селах Кам"янки та Катеринополя... Власне, наддніпрянський діалект відрізняється іншим - закінченнями дієслів на "м"який знак", а не на "И", як на Брацлавщині... За що мене деякі недоумки "куснуть" пробували...
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18.07.2020 13:02 Відповісти
Га питаю, га не чую !!! Подільські діалект більш гучніший, а Наддніпрянський м"який !!! Брацлавщина це Поділля !!!)))
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18.07.2020 13:23 Відповісти
Я щось не так сказав?...
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18.07.2020 13:27 Відповісти
Все ОК!!З чого ти вирішив що я чимось незадоволений?? )))
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18.07.2020 13:35 Відповісти
У нашому селі казали ряма и буряк, а за три км у сусідів вже рама і бурак. У нас бардачок на велосипеді у ніх кабура. Та ще дуже чого багато. І це в межах одного району.
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18.07.2020 13:41 Відповісти
Те ж саме - і у нас... Ми казали "буряк", "олія", "огірок", а на батьківщині мого діда, за 10 км - "бурак", "голія", "гурки"... У нас у "коновку", в церкві, клали гроші, а пили воду з "кухля", а за 4 км на північ воду пили з "коновки", а клали гроші в "карнавку"...
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18.07.2020 14:12 Відповісти
А внутренний туризм начинать с качества обслуживания.
В стране, где каждый считает себя Гетьманом, никто не хочет обслуживать.
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18.07.2020 09:17 Відповісти
а если обслуживает обязательно обворует
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18.07.2020 10:30 Відповісти
То ви ще в Білорусі та на расіє не були раз вам не подобається наш сервіс
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19.07.2020 22:01 Відповісти
Ну нехай к тебе тварь турысты и ехают.
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18.07.2020 09:42 Відповісти
"Начинать необходимо с внутреннего туризма"- "Речь идет о том, что уже на 3700 км дорог уже ведутся работы--- внутренний туризм начинается не с дорог...?А когда будут начинать с внутреннего туризма ?
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18.07.2020 10:01 Відповісти
вообще-то, это правильно. Деньги должны оставаться в стране, а не вывозиться на Мальдивы. У нас действительно много интересных мест просто часто нераскрученных и неизвестных.
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18.07.2020 10:34 Відповісти
Ну з Мальдивами ми ніколи не зможемо змагатись але для внутрішнього туризму на вихідний день або на тиждень на море/у гори у нас теж вистачає локацій
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19.07.2020 22:03 Відповісти
Дороги ремонтують, це правда. Е гарні місця, де приємно відпочивати, але розраховані вони на заможних людей.
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18.07.2020 10:37 Відповісти
Має бути все включено , як в Єгипті . Інакше то мордація , а не туризм . В Єгипті пустиня , сам пісок , але все включено . В Україні повно води , два метри в глибину чорнозему , але рахують тобі кожен кусочок м'яса , кожну ложку бульби , кожне яблучко і кожен ковток пива . Жлоби . Вчіться в єгиптян і не жлобте людям те , що і так пропадає та гниє . Заробляйте на екскурсіях , польотах на повітряній кулі ( не за 12000гривень з людини) , їзді на конях , віслюках , квадроциклах і т д .
А купити в знедоленого гуцула бульбу по 7 і продати в кабаку по 38 - то багато ума не треба .
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18.07.2020 11:54 Відповісти
так давай покажи приклад, як ти не в монако поїдешь, а до кирилівкі.
сподіваюсь тебе там отмудохають у перший же день
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18.07.2020 12:41 Відповісти
В Кирилловке забронирован хостел на 450 человек со следуещей недели, забронировали те о ком Я подумал?
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18.07.2020 13:20 Відповісти
Никогда в Украине цена на отдых у моря не сможет быть ниже египетской. Микроскопический по времени сезон заставляет умножать цену проживания в разы. Иначе никто не построит отели которые работают три месяца в году, а остальное время его тоже нужно содержать хотя бы минимально. Зимой Затока и Бердянск не нужны никому абсолютно. В Крыму еще держалось как то при совке за счет медицинской направленности санаториев, потому что все же была природная составляющая в виде гор и леса. Чего нет на материковой части побережья.
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18.07.2020 13:49 Відповісти
С внутреннего???? Откуда столько бабла??? Проще в Египет или в Болгарию.
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18.07.2020 16:44 Відповісти
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