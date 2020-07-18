РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11186 посетителей онлайн
Новости
6 740 131

"Начинать необходимо с внутреннего туризма", - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий советует украинцам этим летом отдыхать и путешествовать внутри страны.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Начинать необходимо с внутреннего туризма, ибо массив стран, куда можно сейчас путешествовать, он довольно ограничен. Мы постоянно удивлялись, потому что вроде бы уже договорились с какой-то страной, и они в неделю по два-три раза меняют свое отношение, - или они в красную зону переходят, в них тоже вспышка эпидемии Covid-19, они закрывают границы и не принимают наших туристов", - сказал Криклий.

Министр призвал украинцев искать информацию об ограничениях на въезд в другие страны только на официальных сайтах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав обнародовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: Албания, Египет и Болгария снова в "зеленом" списке

Для комфорта при путешествиях по Украине, по словам Криклия, ведется ремонт дорог в рамках проекта "Большая стройка". По его словам, отремонтированы уже более 1000 км дорог.

"Речь идет о том, что уже на 3700 км дорог уже ведутся работы, и "Укравтодор" информирует, чтобы никто не стоял в пробках, и не имел неудобств, относительно схем объезда той или иной дороги, которая строится. Строятся дороги и в направлении туристических городов, как Бердянск, в направлении Херсона и Одесской ... Большие амбициозные планы, которые мы реализуем. Всего - более 4 тысяч километров дорог государственного значения, и более 2000 километров дорог местного значения. Невероятный масштаб, никогда во времена Украина такого не было. И это все именно для развития внутреннего туризма", - сказал Криклий.

Также на Цензор.НЕТ: При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий, - Укрметаллургпром

Автор: 

дороги (2513) туризм (1543) Криклий Владислав (323)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Правильно сказал про внутренний туризм - где еще можно искупаться в море с нефтью танкера под Одессой, который с НОЯБРЯ не убирают? Или где ещё можно позагорать у киевских рек, в которых нельзя купаться? А может поехать посмотреть на лысые Карпаты?
Мрази двуличные..
показать весь комментарий
18.07.2020 02:01 Ответить
+20
Ага, только если в Турции все натирают до зеркального блеска, везде порядок , и забота о людях, то у нас, - люди сидящие на головаз друг у лруга на загшаженных пляжах одессы милм коблева, с кишечной палочкой , без масок, дистанция, в зачуханных домиках и базах отдыха.
Люблю свою страну, и Одесса-любимый город, несмотря ни на что. Но нашему туризму, до зарубежного, увы, как до Киева рачки! Давайте сделаем наши курорты достойными и не по бешеным ценам, при полном отсутствии сервиса, и потом будем призывать всех вместе ездить только на наши курорты. И государство должно помочь, и у людей должно быть желание делать хороший сервис и доступные цены, а не желание урвать здесь и сейчас с отдыхающих, а на остальное плевать. Работать надо на будущее, и к нам потянуться люди. А пока- вот вернулся с Турции, и несмотря на короновирус- имеем там везде полный порядок, чистоту , соблюдение всех санитарных норм , отличный сервис и питание
показать весь комментарий
18.07.2020 02:08 Ответить
+15
Починати треба з себе ,делопути хрєнові !!!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 02:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
з вертольота краще бачити результати півтори сотні потужних реформ
показать весь комментарий
18.07.2020 09:00 Ответить
Естественно. Лично мне видны результаты по медицине, науке и школе. Объяснять не буду - пустая трата времени.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:31 Ответить
так ...так "туризма внутреннего" ... з вирізаних карпатських лісів та отруєних гербіцидами полів "веревського" ...ще можна на чорноморський берег де не в одному населеному пункті немає очисних споруд і море перетворили на вигрібну яму
показать весь комментарий
18.07.2020 09:06 Ответить
Начинать надо с того, что бы у людей были деньги на путешествия
показать весь комментарий
18.07.2020 09:06 Ответить
як тут будуть у людей гроші, коли пузирі все до себе гребуть, а як тільки заговориш про соціальну справедливість, так відразу лай піднімають - про якийсь совок кричать....
показать весь комментарий
18.07.2020 09:21 Ответить
Єдиний реальний критерій оцінювання дій влади ,це рівень життя народа , всього народа ,а не окремих осіб чи груп осіб !!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 09:29 Ответить
Действия власти необходимо оценивать с Конституцией в руках, а не по своим представлениям - как должна действовать власть, тогда и не будет вершиной "представления" - Блазень в президентах.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:49 Ответить
Щоб побачити що рівень життя українців, принаймні переважній більшості , нижче плінтуса , необов"язково тримати Констітуцію в руках , треба лише спробувати прожити на мін. пенсію !!!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 10:14 Ответить
Дмитро, перед тим, як "лайкать" "Віаміна Павловського", почитай його маячню про "соціальну рівність". А потім подивися, який вереск у тебе в "Гумані" піднімуть ті, що вже звикли здавать в оренду житло хасидам на їх "Новий Рік", якщо Рада заборонить, з-за пандемії, приїзд "релігійних туристів"... (За "гумань" не ображайся - якщо ти дійсно звідти, то знаєш, як це слово звучить з вуст христинівців, звенигородців, тальнівців та й самих уманчан...)
показать весь комментарий
18.07.2020 10:36 Ответить
Доречі на мапі початку минолого сторіччя, 1910 р. здається, написано саме Гумань !!! Поїдемо в Гумань ,зайдем в гаптеку, купимо госеледця , сядимо та погобідаємо !!))))
показать весь комментарий
18.07.2020 11:26 Ответить
Ну, все... "Перевірку на вошивість" ти пройшов... Я був написав "уточнення" (За "гумань" не ображайся - якщо ти дійсно звідти, то знаєш, як це слово звучить з вуст христинівців, звенигородців, тальнівців та й самих уманчан...) , а потім вирізав і зберіг у пам"яті компа. Думаю : "полізеш у пляшку" - ніякий ти не "уманчанин"... А щодо назви - "Гуманню" місто називали ще в часи Хмельницького...
показать весь комментарий
18.07.2020 11:47 Ответить
Гакати, це суто Подільській діалект, А в Черкасах -Надніпрянський,там лякают-прийшля, пішля ,Шполя !!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 12:03 Ответить
Ти кому про це розказуєш? Так "лЯкають" тільки в деяких селах Кам"янки та Катеринополя... Власне, наддніпрянський діалект відрізняється іншим - закінченнями дієслів на "м"який знак", а не на "И", як на Брацлавщині... За що мене деякі недоумки "куснуть" пробували...
показать весь комментарий
18.07.2020 13:02 Ответить
Га питаю, га не чую !!! Подільські діалект більш гучніший, а Наддніпрянський м"який !!! Брацлавщина це Поділля !!!)))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:23 Ответить
Я щось не так сказав?...
показать весь комментарий
18.07.2020 13:27 Ответить
Все ОК!!З чого ти вирішив що я чимось незадоволений?? )))
показать весь комментарий
18.07.2020 13:35 Ответить
У нашому селі казали ряма и буряк, а за три км у сусідів вже рама і бурак. У нас бардачок на велосипеді у ніх кабура. Та ще дуже чого багато. І це в межах одного району.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:41 Ответить
Те ж саме - і у нас... Ми казали "буряк", "олія", "огірок", а на батьківщині мого діда, за 10 км - "бурак", "голія", "гурки"... У нас у "коновку", в церкві, клали гроші, а пили воду з "кухля", а за 4 км на північ воду пили з "коновки", а клали гроші в "карнавку"...
показать весь комментарий
18.07.2020 14:12 Ответить
А внутренний туризм начинать с качества обслуживания.
В стране, где каждый считает себя Гетьманом, никто не хочет обслуживать.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:17 Ответить
а если обслуживает обязательно обворует
показать весь комментарий
18.07.2020 10:30 Ответить
То ви ще в Білорусі та на расіє не були раз вам не подобається наш сервіс
показать весь комментарий
19.07.2020 22:01 Ответить
Ну нехай к тебе тварь турысты и ехают.
показать весь комментарий
18.07.2020 09:42 Ответить
"Начинать необходимо с внутреннего туризма"- "Речь идет о том, что уже на 3700 км дорог уже ведутся работы--- внутренний туризм начинается не с дорог...?А когда будут начинать с внутреннего туризма ?
показать весь комментарий
18.07.2020 10:01 Ответить
вообще-то, это правильно. Деньги должны оставаться в стране, а не вывозиться на Мальдивы. У нас действительно много интересных мест просто часто нераскрученных и неизвестных.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:34 Ответить
Ну з Мальдивами ми ніколи не зможемо змагатись але для внутрішнього туризму на вихідний день або на тиждень на море/у гори у нас теж вистачає локацій
показать весь комментарий
19.07.2020 22:03 Ответить
Дороги ремонтують, це правда. Е гарні місця, де приємно відпочивати, але розраховані вони на заможних людей.
показать весь комментарий
18.07.2020 10:37 Ответить
Має бути все включено , як в Єгипті . Інакше то мордація , а не туризм . В Єгипті пустиня , сам пісок , але все включено . В Україні повно води , два метри в глибину чорнозему , але рахують тобі кожен кусочок м'яса , кожну ложку бульби , кожне яблучко і кожен ковток пива . Жлоби . Вчіться в єгиптян і не жлобте людям те , що і так пропадає та гниє . Заробляйте на екскурсіях , польотах на повітряній кулі ( не за 12000гривень з людини) , їзді на конях , віслюках , квадроциклах і т д .
А купити в знедоленого гуцула бульбу по 7 і продати в кабаку по 38 - то багато ума не треба .
показать весь комментарий
18.07.2020 11:54 Ответить
так давай покажи приклад, як ти не в монако поїдешь, а до кирилівкі.
сподіваюсь тебе там отмудохають у перший же день
показать весь комментарий
18.07.2020 12:41 Ответить
В Кирилловке забронирован хостел на 450 человек со следуещей недели, забронировали те о ком Я подумал?
показать весь комментарий
18.07.2020 13:20 Ответить
Никогда в Украине цена на отдых у моря не сможет быть ниже египетской. Микроскопический по времени сезон заставляет умножать цену проживания в разы. Иначе никто не построит отели которые работают три месяца в году, а остальное время его тоже нужно содержать хотя бы минимально. Зимой Затока и Бердянск не нужны никому абсолютно. В Крыму еще держалось как то при совке за счет медицинской направленности санаториев, потому что все же была природная составляющая в виде гор и леса. Чего нет на материковой части побережья.
показать весь комментарий
18.07.2020 13:49 Ответить
С внутреннего???? Откуда столько бабла??? Проще в Египет или в Болгарию.
показать весь комментарий
18.07.2020 16:44 Ответить
Страница 2 из 2
 
 