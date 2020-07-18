"Начинать необходимо с внутреннего туризма", - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий советует украинцам этим летом отдыхать и путешествовать внутри страны.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Начинать необходимо с внутреннего туризма, ибо массив стран, куда можно сейчас путешествовать, он довольно ограничен. Мы постоянно удивлялись, потому что вроде бы уже договорились с какой-то страной, и они в неделю по два-три раза меняют свое отношение, - или они в красную зону переходят, в них тоже вспышка эпидемии Covid-19, они закрывают границы и не принимают наших туристов", - сказал Криклий.

Министр призвал украинцев искать информацию об ограничениях на въезд в другие страны только на официальных сайтах.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минздрав обнародовал обновленный перечень стран "красной зоны" по коронавирусу: Албания, Египет и Болгария снова в "зеленом" списке

Для комфорта при путешествиях по Украине, по словам Криклия, ведется ремонт дорог в рамках проекта "Большая стройка". По его словам, отремонтированы уже более 1000 км дорог.

"Речь идет о том, что уже на 3700 км дорог уже ведутся работы, и "Укравтодор" информирует, чтобы никто не стоял в пробках, и не имел неудобств, относительно схем объезда той или иной дороги, которая строится. Строятся дороги и в направлении туристических городов, как Бердянск, в направлении Херсона и Одесской ... Большие амбициозные планы, которые мы реализуем. Всего - более 4 тысяч километров дорог государственного значения, и более 2000 километров дорог местного значения. Невероятный масштаб, никогда во времена Украина такого не было. И это все именно для развития внутреннего туризма", - сказал Криклий.

Также на Цензор.НЕТ: При строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий, - Укрметаллургпром