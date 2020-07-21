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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 114 нових випадків COVID-19, загалом 8229 інфікованих і 212 померлих

За добу на Львівщині виявили 114 нових випадків COVID-19, загалом 8229 інфікованих і 212 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 114 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 8229 осіб, 212 осіб померли, 1726 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 646 ПЛР-тестів, з них 114 - позитивні. Серед них львів'ян - 30.

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 20 липня виявлено 651 новий випадок COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 59 493 випадки.

За добу на Львівщині виявили 114 нових випадків COVID-19, загалом 8229 інфікованих і 212 померлих 01

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карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2449)


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