За добу на Львівщині виявили 114 нових випадків COVID-19, загалом 8229 інфікованих і 212 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 114 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-каналі.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 8229 осіб, 212 осіб померли, 1726 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 646 ПЛР-тестів, з них 114 - позитивні. Серед них львів'ян - 30.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 20 липня виявлено 651 новий випадок COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 59 493 випадки.
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