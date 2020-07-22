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Іноземні IT-фахівці можуть отримувати посвідку на проживання в Україні, - Мінцифри

Іноземні IT-фахівці можуть отримувати посвідку на проживання в Україні, - Мінцифри

Із 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Згідно з повідомленням, це передбачено спеціальними квотами, які дозволяють українським IT-компаніям працевлаштувати додатково до 5000 осіб.

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Залучені за цими квотами працівники отримають посвідку на проживання, зможуть жити і працювати в Україні протягом 10 років.

Щоб отримати такі квоти, іноземні фахівці, які вже живуть в Україні, мають подати свої документи до територіального відділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, а фахівці, які перебувають за межами країни, звернутися до консульських установ України за кордоном.

Іноземні IT-фахівці можуть отримувати посвідку на проживання в Україні, - Мінцифри 01

Також читайте: Кабмін розширив сфери відповідальності Мінцифри, - Федоров

Автор: 

ІТ-індустрія (724) Мінцифри (1203)


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Топ коментарі
+15
Ща кааака ломанут с Силиконовой долины США!

🤣
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22.07.2020 00:55
+11
та всё... хана Силиконовой Долине - все уже чемоданы собирают ехать сюда))
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22.07.2020 01:25
+10
ІТ спеціалістам з Ольгино теж даватимуть вид на проживання?
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22.07.2020 01:19
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Навіть іноземною мовою можна оформити дозвіл. Які же ж там холуї сидять у мінцифрі.
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22.07.2020 00:53 Відповісти
В Ізраїлі здавали б мовний іспит, володіння іврітом та фаховою мовою !!))
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22.07.2020 01:23 Відповісти
та всё... хана Силиконовой Долине - все уже чемоданы собирают ехать сюда))
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22.07.2020 01:25 Відповісти
А ха ха ха ха.....
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22.07.2020 00:54 Відповісти
Ща кааака ломанут с Силиконовой долины США!

🤣
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22.07.2020 00:55 Відповісти
если им пообещают няню рабочую сосну?
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22.07.2020 00:59 Відповісти
Там "сосен" вистачає..
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22.07.2020 01:02 Відповісти
Кажуть українки краще !!))
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22.07.2020 01:24 Відповісти
Нююю, кому і кобила невіста..©
Напевно, Я націоналіст..
Хоч мав досвід по всьому Світу..
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22.07.2020 01:34 Відповісти
кажуть на "небесній тверді" сидить газоподібна хребетна істота з непарною кількістю ребер
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22.07.2020 07:43 Відповісти
скорее с Индии, и ближнего востока.
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22.07.2020 08:21 Відповісти
С Индии сомневаюсь а ближнего таки да...))
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22.07.2020 09:10 Відповісти
Тут свои сруливают)
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22.07.2020 00:56 Відповісти
Можуть , але не хочуть .
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22.07.2020 00:58 Відповісти
Мне просто любопытно, а что иностранные айтишники стремятся в Украину? Что-то новенькое. Тут вроде как украинские сваливают из страны.
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22.07.2020 01:02 Відповісти
На так ведь таков хитрый план. Наши дорогие спецы свалят, а ЗЕленые стратеги на их места наймут задешево иностранцев.
Проблема только в том, откуда могут на такие зарплаты и такую жизнь приехать иностранцы. Может из какого-нить Мозамбика.
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22.07.2020 02:02 Відповісти
Вы часто видели специалиста из Африки? Сейчас подобные "специалисты" Америку на колени ставят.
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22.07.2020 09:42 Відповісти
На вещевых рынках их раньше много было. Джинсы и наркота.
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22.07.2020 10:10 Відповісти
Компании часто завозят редких спецов, которых нельзя нанять на местном рынке. Но легализовать их при нашей бюрократии и коррупции очень трудно. Вот эта квота для них и создана. Завозить по ней обычных разработчиков никто не будет. Их и здесь хватает.
С другой стороны понаехавшим здесь супервыгодно. Если жить и работать в Украине но получать зарплату как в Калифорнии, то можно очень сильно экономить не теряя при этом в качестве жизни.
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22.07.2020 07:36 Відповісти
не теряя при этом в качестве жизни.\\\\\\\\\\\

Видел новость недавно как быдло с оружием напало на студентов из Африки?
Нефиговое "качество жизни", не?
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22.07.2020 07:44 Відповісти
А смысл легализовать данного специалиста таким образом? Он прекрасно может быть и специалистом нерезедентом.
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22.07.2020 09:44 Відповісти
Это примерно то же, что пригласить украинцев на Запад х..и груши околачивать.
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22.07.2020 01:04 Відповісти
Думаю кращі спеціалісти AMD чи Intel приїдуть.
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22.07.2020 01:04 Відповісти
Этих не пустят, у них багажа знаний для нашего уровня IT технологий не хватает, и опыта у них маловато, чтобы в Украине работать. ))
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22.07.2020 12:04 Відповісти
Прриходите тарраканы, я вас чаем угощу..©
Нюю, ***, бред ..
Пацталом!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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22.07.2020 01:06 Відповісти
но зачем...
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22.07.2020 01:08 Відповісти
Патаму Шо...))
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22.07.2020 05:45 Відповісти
В очередь, очередь, сукины дети!!
Не толпитесь!!
🤣🤣🤣🤣🤣
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22.07.2020 01:09 Відповісти
Ну всё теперь во всех паспортных будут очереди иностранцев со всего мира
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22.07.2020 01:12 Відповісти
Ну не со всего... В основном, из тех стран, в которых еще хуже, чем у нас. И то транзитом в ЕС.
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22.07.2020 02:04 Відповісти
Бурятские програмисты выстроились в очередь...
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22.07.2020 01:15 Відповісти
бурятов только в военкоматы набирают.. они больше ни на что не годятся
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22.07.2020 07:29 Відповісти
Краще платити чужим,ніж своїм.Хто ще віре,що влада не ворожа?
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22.07.2020 01:16 Відповісти
Я думаю в Україні також колосальна нестача директорів та менеджерів всіх рівнів, брокерів, страхувальників, банкірів, ріелторів, фахівців маркетингу та реклами, політичних радників та аналітиків.
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22.07.2020 01:17 Відповісти
Аксенов в 2014 году озвучивал перспективы, что иностранные актёры будут строить виллы в Крыму...
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22.07.2020 01:18 Відповісти
ІТ спеціалістам з Ольгино теж даватимуть вид на проживання?
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22.07.2020 01:19 Відповісти
А тебя это очень волнует?
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22.07.2020 07:28 Відповісти
Просто не ясно - запретили ли гражданам страны - агрессора получать ВНЖ в Украине .

ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПУНКТ . Москаляку на Гиляку 😀😀😀
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22.07.2020 08:01 Відповісти
Я правильно понимаю мысли власти которою вы граждане Украины выбрали себе , что вы должны ехать и батрачит в Польше , а иностранцы смогут жить и работать в Украине , то есть на вашем месте ?
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22.07.2020 01:22 Відповісти
Да, правильно - наши программисты поедут яблоки собирать, а на их место приедут спецы из Майкрософта.
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22.07.2020 07:47 Відповісти
Можно одразу і прописку в дурці їм робити.
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22.07.2020 01:40 Відповісти
К вам в ДНР точно никто не поедет.
Потом долго на пропускном пункте за колбасой в Украину стоять.
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22.07.2020 01:58 Відповісти
Ухахахахахахапахахахахах ЫЫЫЫЫ )
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22.07.2020 01:59 Відповісти
так понимаю, ручь идёт об Индусах и прочих носителях языка )
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22.07.2020 02:25 Відповісти
В очередь, сцукины программисты, в очередь!...
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22.07.2020 04:10 Відповісти
Возьмите Мойшу! Он родом из Одессы!
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22.07.2020 05:52 Відповісти
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22.07.2020 06:54 Відповісти
Тут как бы свои не разбежались окончательно от зелиных улучшений...
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22.07.2020 07:21 Відповісти
Ага... почитють о то Цензор як у маршрутках лупасять вагтних жінок , як через день йдуть рейдерські захвати , як кожен день народ помирає пачками після наізду піяного в дупу іздюка і черга вишукується біля амбасад Украіни по всьому світу
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22.07.2020 07:22 Відповісти
Знаю несколько айтишников, у всех мысли валить из Украины, потому как все хуже и хуже.
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22.07.2020 07:31 Відповісти
У тебя 2 млн твоих граждан работают за границей. Это катастрофа. А ты придурок иностранцам какие-то законы подписываешь. Эта власть антиукраинская.
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22.07.2020 07:35 Відповісти
И сколько заплатите чтобы сюда ехали? Ибо я в добром здравии бы не поехал. Ну, разве что если был бы дворником в Мозамбике, то приехал бы пожалуй на должность айтишника.
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22.07.2020 07:49 Відповісти
Дурдом, а не влада!!!!
А своїх айтішників що немає???
А на хріна ж оті унівеситети клепають спеціалістів по всіх напрямках!!!
Нєееее, ну точно зесранська влада, заселятиме Україну всякою індусньою, а свої люди по світах полетять!!!!Зесранці!!!
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22.07.2020 07:51 Відповісти
ща попрут со всех пакистанов и сирий........... а потом давай им статус........
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22.07.2020 07:54 Відповісти
100 баллов
Сейчас и так в Украину поперчит из Таджикистана , Туркменистана и др совковых республик , пользуясь отсутствием виз
Делают за бабки себе паспорта, везут целые аулы родни - ГЛЯДИШЬ УЖЕ ЕВРОПЕЙЦЫ😀😀😀
Миграция тоже под Аваковым
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22.07.2020 08:05 Відповісти
ТОЛЬКО НЕ КАЦАПЫ !!!!
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22.07.2020 07:56 Відповісти
Бред !

Ви своїх спеціалістів тримайте та плекайте !
Бо повивтікають ліпші - залишеться один непотріб ...
А надавти преференції якимсь чужим "ІТ-специалістам" - раді чого ?
А хто приїде ? Мароканці чи індуси ?

Нет пророка в своем Отечестве

https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=https%3A%2F%2Fbible.by%2Fverse%2F40%2F13%2F57%2F&title=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%2013%3A57%20%E2%80%93%20%D0%9C%D1%84%2013%3A57&utm_source=share2 https://connect.ok.ru/offer?url=https%3A%2F%2Fbible.by%2Fverse%2F40%2F13%2F57%2F&title=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%2013%3A57%20%E2%80%93%20%D0%9C%D1%84%2013%3A57&utm_source=share2 https://twitter.com/intent/tweet?text=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%2013%3A57%20%E2%80%93%20%D0%9C%D1%84%2013%3A57&url=https%3A%2F%2Fbible.by%2Fverse%2F40%2F13%2F57%2F&utm_source=share2 viber://forward?text=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%2013%3A57%20%E2%80%93%20%D0%9C%D1%84%2013%3A57%20https%3A%2F%2Fbible.by%2Fverse%2F40%2F13%2F57%2F&utm_source=share2 tg://msg_url?url=https%3A%2F%2Fbible.by%2Fverse%2F40%2F13%2F57%2F&text=%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%20%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%B5%D1%8F%2013%3A57%20%E2%80%93%20%D0%9C%D1%84%2013%3A57&utm_source=share2

Сравнение переводов: От Матфея 13:57 | Мф 13:57

https://bible.by/syn/40/13/#57 Синодальный перевод
И соблазнялись о Нём. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём.

https://bible.by/nrt/40/13/#57 Новый русский перевод
И они отвергли Его. Иисус же сказал им: - Пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме.

Современный перевод РБО
И потому они Его отвергли. «Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома», - сказал им Иисус.

https://bible.by/cas/40/13/#57 Перевод Еп. Кассиана
И соблазнялись из-за Него. Иисус же сказал им: пророк не бывает без чести, разве только в отечестве и в доме своем.

https://bible.by/erv/40/13/#57 Библейской Лиги ERV
И они не захотели признать Его. Тогда Иисус сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в своём родном городе и в своём доме».

https://bible.by/wbtc/40/13/#57 Cовременный перевод WBTC
И не захотели они признать Его. Тогда Иисус сказал им: "Не бывает пророк без чести, разве только в своём родном городе и в своём доме".

https://bible.by/bti/40/13/#57 Под редакцией Кулаковых
И не захотели они принять Его. Иисус же сказал им: «Не почитают пророка только в отечестве и в доме его».

https://bible.by/rbc/40/13/#57 Русского Библейского Центра
И все у Него было им не так. Иисус сказал: «Нет пророка в своем отечестве! Где угодно, только не у себя дома».

https://bible.by/rsz/40/13/#57 Слово Жизни
И они сильно сомневались в Нем. Иисус же сказал им: - Пророка уважают везде, только не в его городе и не в его доме.

https://bible.by/otnt/40/13/#57 Открытый перевод
И Он стал для них камнем преткновения. А Иисус сказал:«Пророка чтят повсюду, но не в его городе и не в его доме».

https://bible.by/ent/40/13/#57 Еврейский Новый Завет
И они затаили обиду на него. Но Иисус сказал им: "Единственное место, где люди не уважают пророка, - это его родной город и его родной дом".
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22.07.2020 08:40 Відповісти
А на xібa ?
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22.07.2020 09:16 Відповісти
Зачем им ВНЖ?
У нас самый красивый Президент?
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22.07.2020 09:30 Відповісти
Они же специалисты, а не придурки...
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22.07.2020 09:50 Відповісти
Ждем 50 млн индусов
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22.07.2020 10:35 Відповісти
Тут не до жартів - це легалізація лаптєногих
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22.07.2020 11:27 Відповісти
 
 