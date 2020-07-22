Іноземні IT-фахівці можуть отримувати посвідку на проживання в Україні, - Мінцифри

Із 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

Згідно з повідомленням, це передбачено спеціальними квотами, які дозволяють українським IT-компаніям працевлаштувати додатково до 5000 осіб.

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Залучені за цими квотами працівники отримають посвідку на проживання, зможуть жити і працювати в Україні протягом 10 років.

Щоб отримати такі квоти, іноземні фахівці, які вже живуть в Україні, мають подати свої документи до територіального відділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, а фахівці, які перебувають за межами країни, звернутися до консульських установ України за кордоном.

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