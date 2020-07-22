Іноземні IT-фахівці можуть отримувати посвідку на проживання в Україні, - Мінцифри
Із 21 липня іноземні IT-фахівці можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
Згідно з повідомленням, це передбачено спеціальними квотами, які дозволяють українським IT-компаніям працевлаштувати додатково до 5000 осіб.
Залучені за цими квотами працівники отримають посвідку на проживання, зможуть жити і працювати в Україні протягом 10 років.
Щоб отримати такі квоти, іноземні фахівці, які вже живуть в Україні, мають подати свої документи до територіального відділу Державної міграційної служби за місцем реєстрації, а фахівці, які перебувають за межами країни, звернутися до консульських установ України за кордоном.
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🤣
Напевно, Я націоналіст..
Хоч мав досвід по всьому Світу..
Проблема только в том, откуда могут на такие зарплаты и такую жизнь приехать иностранцы. Может из какого-нить Мозамбика.
С другой стороны понаехавшим здесь супервыгодно. Если жить и работать в Украине но получать зарплату как в Калифорнии, то можно очень сильно экономить не теряя при этом в качестве жизни.
Видел новость недавно как быдло с оружием напало на студентов из Африки?
Нефиговое "качество жизни", не?
Нюю, ***, бред ..
Пацталом!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Не толпитесь!!
🤣🤣🤣🤣🤣
ЭТО ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПУНКТ . Москаляку на Гиляку 😀😀😀
Потом долго на пропускном пункте за колбасой в Украину стоять.
А своїх айтішників що немає???
А на хріна ж оті унівеситети клепають спеціалістів по всіх напрямках!!!
Нєееее, ну точно зесранська влада, заселятиме Україну всякою індусньою, а свої люди по світах полетять!!!!Зесранці!!!
Сейчас и так в Украину поперчит из Таджикистана , Туркменистана и др совковых республик , пользуясь отсутствием виз
Делают за бабки себе паспорта, везут целые аулы родни - ГЛЯДИШЬ УЖЕ ЕВРОПЕЙЦЫ😀😀😀
Миграция тоже под Аваковым
Ви своїх спеціалістів тримайте та плекайте !
Бо повивтікають ліпші - залишеться один непотріб ...
А надавти преференції якимсь чужим "ІТ-специалістам" - раді чого ?
А хто приїде ? Мароканці чи індуси ?
Нет пророка в своем Отечестве
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Сравнение переводов: От Матфея 13:57 | Мф 13:57
https://bible.by/syn/40/13/#57 Синодальный перевод
И соблазнялись о Нём. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своём и в доме своём.
https://bible.by/nrt/40/13/#57 Новый русский перевод
И они отвергли Его. Иисус же сказал им: - Пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме.
Современный перевод РБО
И потому они Его отвергли. «Всюду пророк в почете, только не на родине и не у себя дома», - сказал им Иисус.
https://bible.by/cas/40/13/#57 Перевод Еп. Кассиана
И соблазнялись из-за Него. Иисус же сказал им: пророк не бывает без чести, разве только в отечестве и в доме своем.
https://bible.by/erv/40/13/#57 Библейской Лиги ERV
И они не захотели признать Его. Тогда Иисус сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в своём родном городе и в своём доме».
https://bible.by/wbtc/40/13/#57 Cовременный перевод WBTC
И не захотели они признать Его. Тогда Иисус сказал им: "Не бывает пророк без чести, разве только в своём родном городе и в своём доме".
https://bible.by/bti/40/13/#57 Под редакцией Кулаковых
И не захотели они принять Его. Иисус же сказал им: «Не почитают пророка только в отечестве и в доме его».
https://bible.by/rbc/40/13/#57 Русского Библейского Центра
И все у Него было им не так. Иисус сказал: «Нет пророка в своем отечестве! Где угодно, только не у себя дома».
https://bible.by/rsz/40/13/#57 Слово Жизни
И они сильно сомневались в Нем. Иисус же сказал им: - Пророка уважают везде, только не в его городе и не в его доме.
https://bible.by/otnt/40/13/#57 Открытый перевод
И Он стал для них камнем преткновения. А Иисус сказал:«Пророка чтят повсюду, но не в его городе и не в его доме».
https://bible.by/ent/40/13/#57 Еврейский Новый Завет
И они затаили обиду на него. Но Иисус сказал им: "Единственное место, где люди не уважают пророка, - это его родной город и его родной дом".
У нас самый красивый Президент?