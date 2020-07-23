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Виписувати офіціантові в Одесі штраф за російську мову - дивний підхід, - Ткаченко

Виписувати офіціантові в Одесі штраф за російську мову - дивний підхід, - Ткаченко

Дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими і не стосуються основної суті. Мовне питання не може обговорюватися і вирішуватися виключно в політичних колах.

Про це міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Як захисники, так і противники закону про мову обговорюють не деталі, не суть деяких речей, а обговорюють підхід "ти за чи проти?" Так не працює. Ми живемо в одній країні. Ми маємо розуміти, що люди, які живуть на сході чи на півдні… Виписувати штраф офіціанту в Одесі за те, що він поспілкувався з тобою не українською мовою – таке собі... дивний підхід. А от пропагувати українську мову найкращими зразками мистецтва, мені здається, найбільш виграшною тактикою", – сказав Ткаченко.

На думку міністра, дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими та не стосуються основної суті.

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"Я, наприклад, вважаю, що Гоголь – український письменник, що Булгаков – теж український письменник, що Чехов, який писав у своєму закордонному паспорті "малорос" і виріс в українському Таганрозі, певною мірою надихався і тим, що він виріс в Україні. Закривати очі на те, що ми маємо різноманітну спадщину, на мою думку, не правильно. Але це питання розмови і дискусії, а не політичних баталій. Це питання, яке може визріти в діалозі вчених, які можуть дати нові сенси і смисли того, яким ми можемо вбачати наше надбання в майбутньому. Перегортати сторінки історії і робити залежності від політичної адженди кожного разу різні наголоси на історичних подіях – це путь в нікуди", - зазначив Ткаченко.

Міністр також анонсував так звані "круглі столи" – зустрічі за участю вчених, котрі розпочнуться у вересні та відбудуться у семи містах України. На цих зустрічах, за словами міністра, учасники якраз будуть обговорювати питання мови, релігії та історичних постатей.

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Автор: 

Ткаченко Олександр (509) українська мова (836)


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Топ коментарі
+60
Навіть Карл Маркс такої ж думки...
Выписывать официанту в Одессе штраф за русский язык - странный подход, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2756
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23.07.2020 22:04
+46
Выписывать официанту в Одессе штраф за русский язык - странный подход, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 2884
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23.07.2020 22:05
+39
Чим Одеса відрізняється від інши міст?
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23.07.2020 22:00
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Сторінка 4 з 4
Кремлівський яничара!Підлі москалі - вони під виглядом нібито росіян - руських часто посилаються на козацького героя слов'янина Українця славного полковника Запорізької Січі однойменного міфічного художнього персонажа Тараса Бульбу. Придумуючи що він був нібито москалем -кацапом і дуже любив жахливе кріпосне самодержавство і личакарів московитів. Але якщо розібратися він не міг вважати себе москалем - "росіянином" навіть теоретично. Татаро - угро - фінську личакову орду як Росію і ї мешканців жахливих личакарів, цих вигаданих не слов'ян - русичів а монголоїдних москалів але чомусь нібито як руських і їх придумали тільки в 18 столітті набагато на сто років пізніше після життя полковника Тараса. Так тоді чомусь то і стали величати жахливу татаро - угро - фінську московщину і її монголоїдних козломордих москалів кацапів. А в 18 - 19 стол. окупаційні війська цієї личакової орди спалили і повністю зруйнували всю Вкраїну а з нею і Запорізьку Січ. Вони в кровопролитній неровній битві вирізали і повісили там всіх українських козаків, і звичайно також і всіх які тільки були козаки з ім'ям Тарас. Та й в ті часи Тараса Бульби в 16 - 17 столітті не було ще не придуманої російської личакової імперії не росіян і не російської мови. Були тоді монголоїдні угро -фінни- кацапи в своїй татаро -угро - фінської московщині колонії улуса Кримського Ханства якому вони платили величезну данину до 1700 року. І які тоді дуже таки шибко гутарили на своїй угро-фінській койне. А слов'янин славний полковник війська Запорозького Т.Бульба він Українець - русич і він знав тільки давню українську руську мову але не кацапську напів-фінську койне яку він не знав зовсім, та й дикі москалі - кацапи ця личакова монголоїдна нечисть вони завжди були тільки лютими кривавими ворогами слов'янського українського народу а значить і запорізьким козакам ..
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24.07.2020 17:10 Відповісти
...твою мать!!! Який же ти дурний!!! Ти, навіть, нездатен у Вікіпедії поколупаться...
"Рід Миклухо-Маклая відомий своїм походженням від сміливих козаків Війська Запорозького. Прадід ученого, хорунжий Степан Макуха (на прізвисько Махлай) за героїзм при штурмі Очакова під час російсько-турецької війни був удостоєний дворянського титулу і найвищої на той час офіцерської нагороди - імператорського ордена святого Володимира І ступеня. Отримавши дворянство, Степан змінив прізвище Макуха на Миклуха, а козацьку приставку Махлай на Маклай. Так з'явилося прізвище Миклухо-Маклай, яке через багато років узяв собі правнук славного козака і майбутній учений Микола.
Прадід Степана Охрім Макуха був у Війську Запорозькому курінним отаманом. Разом із ним від польської шляхти вітчизну визволяли і троє його синів. Ця родина, пам'ять про яку з гордістю берегли її нащадки, стала прототипом образу Тараса Бульби та його синів у однойменній повісті Миколи Гоголя. Письменник дізнався цю історію з розповідей Миклух."
А у тебе - одна "вишиватна тріскотня"...
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24.07.2020 17:23 Відповісти
-
"Здається мені, пани-брати, що доброю смертю вмираю. Сімох зарубав, вісьмох конем затоптав. Так нехай же вічно цвіте руська земля!" - такі останні слова нібито вимовляв вмираючи в нерівному бою хоробрий Українські Козак полковник "Тарас Бульба".
Так проблема, адже ці історичні події у фільмі "Тарас Бульба" відбувалися в 16 - 17 століттях, тоді навіть і в помині не було російської личакової держави. І її набагато пізніше замаскованих під нібито росіян але монголоїдних жителів угро - фінів москалів. липову Росію яку вигадали замість личакової Московії - орди (Московський - улус) з татаро угро фінським а не російським і не слов'янським населенням тільки в 18 столітті.
Але тут нічого дивного, адже режисер цієї картини був комунофашист Бортко. І за такий проросійський фільм продажна окупаційна комуно-фашистська партія колонії урср (президія цк кпу): нагородила премією . В. І. Леніна свого однодумця комуняку. Бортко "За його високохудожнє втілення в кіномистецтві ідеалів дружби нібито братніх слов'янського українського і ординського російського народів? Пропаганду загального історичної та культурної спадщини в кінофільмі" Тарас Бульба "". 22 квітня 2009 р
Виходить що наша Українська держава не може або не хоче створювати важливі не перекрученні історичні фільми про Україну.
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24.07.2020 17:13 Відповісти
Це не про тебе анекдот?...

"- Вовочка, зачем ты пишешь разный бред на форумах?
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане замечания делают, придурком называют…
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24.07.2020 17:25 Відповісти
Мну непанятна, все гаварят, чта дома можно разгаваривать на любом изыке, даже на свинячьим хрюкать,мол , каво ето касаица, но в тоже время, гнать самогон, курить сено или там траву низзя ! так а вот каво ето касаица и какая разница ? Принцим должен быть адин, или дома все можно, или все нельзя
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24.07.2020 08:40 Відповісти
А вы знаете, почему на телевидении для зрителей переводят с русского на украинский?
Можно в слух не говорить, но ...
от где она правда.
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24.07.2020 08:57 Відповісти
Я пану Ткаченко відповім так - ти брехун і як після йього маєш займати державну посаду міністра, та ще яку. То якого там брата вбив Порошенко? Ти ж це розповсюдив на весь світ і деякі барани до цього дня в це вірять. А наведи приклад накладення штрафу в Одесі за незнання української? Це ти знову видумав, щоб комусь посіяти ненависть до українського?
Не тобі вчити. Кращий варіант перенавчання тих малоросів, якиї нам залишила російська імперія - це повний перехід на українську, державну мову. (Бо до них тут процвітало все українське, від Кубані і до Зеленого Кута за Китаєм і до Японії, від Харкова і до Крима) Російська мова - це ВАЗ, війна, брехня, ненависть, маніпуляції... Китайська мова - це економічний підйом, а англійська мова - це світові можливості. То ж засунь свою москальську мову туди, де її не видно. Це мова старого імперіалізму і шовінізму. Я зрозуміло пояснив?
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24.07.2020 09:14 Відповісти
Навязывать мову на уровне вредительства. И кончится все очень плохо.
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24.07.2020 09:31 Відповісти
Як прикро і гірко,коли з українця зробили малороса. А тепер є бажання повернути цього малороса в українця --то стільки лайна виливається,що ще гірше. Бо в президентах людина--"какая разніца" а у влади майже всі не українці і вони дивляться на Україну як на територію.де можна красти.а на українців як на лохів. А ДЕ ГІДНІСТЬ?!
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24.07.2020 09:31 Відповісти
Позбутись наслідків богатовікової асиміляціі українців московитами ,це важка та довготривала справа , вимогає більш наполеглево та поступово нищити в собі ці наслідки!!))
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24.07.2020 09:45 Відповісти
И не надо чушь нести. В Украине два национальных украинских языка. Исторический язык наших предков русов и полонизированный язык, возникший в 15-17м веке в условиях Речи Посполитой, Происшедший из исторического языка Украины-Руси под напором польских панов, которые разговаривали со своими украинскими крипаками только по-польски. Почитайте летописи 11-13 веков, например Киево-Печерской Лавры и убедитесь. Он лишь похож на московский диалект нашего историченского украинского языка. Там он сохранился лишь потому что в Московии не было поляков
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24.07.2020 09:45 Відповісти
Мета Московіі- асимілювати українців до стану "русскоязичной" бидломаси , яка згодом розчинится в більш чисельній "русскоязичной" бидломасі росєян !!)))
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24.07.2020 09:52 Відповісти
Чушь несёшь ты... Язык летописей - "книжный" язык. Основная масса грамоте обученых людей того времени - монахи... Монахи обучались у монахов. Основная часть монахов и священников времён крещения Великого княжества Киевского - выходцы из Болгарии... Поэтому "книжный" язык того времени - "русько-староболгарский суржик"... Ты себя "прокуратором" именуешь. Хорошо... А теперь скажи мне, на КАКОМ языке написан "Литовский статут"? Я, изучая "Историю государства и права Украины", вполне нормально, зная украинский и "русский", понимал его в оригинале... Хотя болгарского не знаю... Ты сначала сравни украинский и польский языки, а потом "балабань" о "полонизированом языке"...
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24.07.2020 10:06 Відповісти
https://censor.net/user/7290 в нас час немає ні одного літописного документа, де не порилося московське рило. Московія немає ніякого відношення до Русі, ми зовсім різні, вони якраз і були нашими ворогами, які нападали і руйнували Русь. Коли крали нашу історію і назву, то у літлопитси внесли "вставки", "дописи", а то і зовсім переписали. Російська мова виникла із церковної, яку їм руси несли, як диким язичникам, бо наприклад новгородці не розуміли псковців, всі розмовляли на своїй фінсько-монгольській мові.
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24.07.2020 10:11 Відповісти
Можна було сказати що Ткаченко ідіот,але достатньо зазначити що він "слуга народу" й всім все зрозуміло.
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24.07.2020 09:47 Відповісти
Роздмухувати мовне питання в Україні вигідно кремлю,хто про це весь час говорить, той є ворог України, або дуже підла людина.
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24.07.2020 10:03 Відповісти
Не лише кремлю!! Давне гасло володарів всіх часів -Розділяй та володарюй діє !! Це добре розуміє олігархат ,який на цей час володарює в Україні !!)))
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24.07.2020 10:17 Відповісти
странно другое...как такого ткачика-продажного втиснули в "кордебалет" под название сцуки народа без справки из психушки.
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24.07.2020 10:05 Відповісти
Хіба там ,в СН, є інші, без параноїдальної маячні "Русского мира" !!)))
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24.07.2020 10:19 Відповісти
Мову повинні знати всі в Україні, а розмовляти мають право на рідній мові, мові своїх батьків.
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24.07.2020 10:09 Відповісти
еще ни одного штрафа никому не выписали, но всякие гондоны об этом постоянно говорят.
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24.07.2020 10:28 Відповісти
Все верно Ткаченко говорит. Ну, а послать упоротого можно и українською.
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24.07.2020 11:49 Відповісти
раша використовує московську говірку як зброю і тому цілком логічно забороноти її на території України до моменту звільнення окупованих територій. Цей ткаченко просто телепень або не гідник
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24.07.2020 12:07 Відповісти
"Принцип коммунизма: от каждого - по его способностям, каждому - по его потребностям" - это основа украинизации нашей национальной государственности! Ибо этот коммунистический посыл полностью отвечает основным законам материального и духовного мира, призванных обеспечивать продолжение и распространение рода человеческого в этом мире. В Библии же, по этому поводу сказано: «И полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чём кто имел нужду» Деян. 4:35. Наглядным примером этому может служить, в частности, растительность мира сего. Которая, для продолжения своего вида и распространения его в этом мире, в период своего цветения стремится всячески привлечь к себе потенциальных опылителей. Поэтому, принудительная декоммунизация Украины - это преднамеренный геноцид титульной нации Украины, которая имеет духовное начало: « И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» Быт. 3:23.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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24.07.2020 14:55 Відповісти
Умови прийняття до Української Запорізької Січi. За МС. Грушевским і ін. видатних історичних дослідників.
Прийняття козакiв як безперервно приходили в Запорізьку Січ здійснювалися, після виконання 4 обов'язкових умов:
1. Бути свобоним, незалежним, вільним і не одруженим чоловіком;
2. «Добре знання» української мови: (якщо прибулець був іншомовний, він повинен був забути свою рідну мову і розмовляти тiльки козацькою, руською - УКРАЇНСЬКОЮ мовою);
3. Сповідувати православну віру (якщо кандидат який прийшов був католиком або лютеранином, то повинен був прийняти православ'я, якщо - іудеєм або мусульманином, то хреститися в православну українську віру);
4. Пройти спеціальний вишкіл: (вивчитися «січового лицарства», і тільки після цього записуватися в «випробувані вірні козаки побратими», що могло статися не раніше, ніж через сім років).
Національний состав. За своїм складом Січ була багатонаціональною, але переважна більшість козаків були українцями з черкас (згодом їх стали називати українськими запорізькими козаками). Але крім цього, в Сiч входили поляки, литовці, татари, євреї, турки, вірмени і навіть угро - фінські личакові москалі ( яких потім в подальшому в 18 столітті припадочний татарин Петро 1 нарыш чомусь підло та підступно замаскував їх кацапiв під нібито росіян), і люди інших національностей.Мабудь як і у козаків, так і у ВСУ принято обов'язкове володіння рідною українською мовою.
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24.07.2020 17:34 Відповісти
Ткаченко, Ты, что пророссийский Осёл и бесплатно работаешь на путина???? Пока такие гондоны, как Ткаченко, находятся в министрах , до тех пор в Украине и будет буза!!!
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24.07.2020 17:36 Відповісти
КАК КУЕТСЯ ГАВНО

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n553 Стаття 30 . Державна мова у сфері обслуговування споживачів
1. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.
2. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи - підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.
3. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n559 Стаття 57 . Порядок накладення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#w1_2 штраф ів на суб'єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n243 статтею 30 цього Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб'єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.
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24.07.2020 17:52 Відповісти
И шо,Сваты на украинский продублирует???
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24.07.2020 18:16 Відповісти
Я сам русскоговорящий, но я за украинский язык.
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24.07.2020 22:54 Відповісти
Дурнуватий у нас міністр культури. Йому не про одеського офіціанта піклуватися треба, а про українську культуру. Але він цього не розуміє. Видно, IQ не дозволяє. Схоже, в нас уся влада така: презедент на замовлення терориста @бе свиню, а міністр культури проти культурного обслуговування в ресторанах.
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25.07.2020 11:10 Відповісти
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