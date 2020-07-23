Виписувати офіціантові в Одесі штраф за російську мову - дивний підхід, - Ткаченко
Дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими і не стосуються основної суті. Мовне питання не може обговорюватися і вирішуватися виключно в політичних колах.
Про це міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Як захисники, так і противники закону про мову обговорюють не деталі, не суть деяких речей, а обговорюють підхід "ти за чи проти?" Так не працює. Ми живемо в одній країні. Ми маємо розуміти, що люди, які живуть на сході чи на півдні… Виписувати штраф офіціанту в Одесі за те, що він поспілкувався з тобою не українською мовою – таке собі... дивний підхід. А от пропагувати українську мову найкращими зразками мистецтва, мені здається, найбільш виграшною тактикою", – сказав Ткаченко.
На думку міністра, дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими та не стосуються основної суті.
"Я, наприклад, вважаю, що Гоголь – український письменник, що Булгаков – теж український письменник, що Чехов, який писав у своєму закордонному паспорті "малорос" і виріс в українському Таганрозі, певною мірою надихався і тим, що він виріс в Україні. Закривати очі на те, що ми маємо різноманітну спадщину, на мою думку, не правильно. Але це питання розмови і дискусії, а не політичних баталій. Це питання, яке може визріти в діалозі вчених, які можуть дати нові сенси і смисли того, яким ми можемо вбачати наше надбання в майбутньому. Перегортати сторінки історії і робити залежності від політичної адженди кожного разу різні наголоси на історичних подіях – це путь в нікуди", - зазначив Ткаченко.
Міністр також анонсував так звані "круглі столи" – зустрічі за участю вчених, котрі розпочнуться у вересні та відбудуться у семи містах України. На цих зустрічах, за словами міністра, учасники якраз будуть обговорювати питання мови, релігії та історичних постатей.
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"Рід Миклухо-Маклая відомий своїм походженням від сміливих козаків Війська Запорозького. Прадід ученого, хорунжий Степан Макуха (на прізвисько Махлай) за героїзм при штурмі Очакова під час російсько-турецької війни був удостоєний дворянського титулу і найвищої на той час офіцерської нагороди - імператорського ордена святого Володимира І ступеня. Отримавши дворянство, Степан змінив прізвище Макуха на Миклуха, а козацьку приставку Махлай на Маклай. Так з'явилося прізвище Миклухо-Маклай, яке через багато років узяв собі правнук славного козака і майбутній учений Микола.
Прадід Степана Охрім Макуха був у Війську Запорозькому курінним отаманом. Разом із ним від польської шляхти вітчизну визволяли і троє його синів. Ця родина, пам'ять про яку з гордістю берегли її нащадки, стала прототипом образу Тараса Бульби та його синів у однойменній повісті Миколи Гоголя. Письменник дізнався цю історію з розповідей Миклух."
А у тебе - одна "вишиватна тріскотня"...
"Здається мені, пани-брати, що доброю смертю вмираю. Сімох зарубав, вісьмох конем затоптав. Так нехай же вічно цвіте руська земля!" - такі останні слова нібито вимовляв вмираючи в нерівному бою хоробрий Українські Козак полковник "Тарас Бульба".
Так проблема, адже ці історичні події у фільмі "Тарас Бульба" відбувалися в 16 - 17 століттях, тоді навіть і в помині не було російської личакової держави. І її набагато пізніше замаскованих під нібито росіян але монголоїдних жителів угро - фінів москалів. липову Росію яку вигадали замість личакової Московії - орди (Московський - улус) з татаро угро фінським а не російським і не слов'янським населенням тільки в 18 столітті.
Але тут нічого дивного, адже режисер цієї картини був комунофашист Бортко. І за такий проросійський фільм продажна окупаційна комуно-фашистська партія колонії урср (президія цк кпу): нагородила премією . В. І. Леніна свого однодумця комуняку. Бортко "За його високохудожнє втілення в кіномистецтві ідеалів дружби нібито братніх слов'янського українського і ординського російського народів? Пропаганду загального історичної та культурної спадщини в кінофільмі" Тарас Бульба "". 22 квітня 2009 р
Виходить що наша Українська держава не може або не хоче створювати важливі не перекрученні історичні фільми про Україну.
"- Вовочка, зачем ты пишешь разный бред на форумах?
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане замечания делают, придурком называют…
Можно в слух не говорить, но ...
от где она правда.
Не тобі вчити. Кращий варіант перенавчання тих малоросів, якиї нам залишила російська імперія - це повний перехід на українську, державну мову. (Бо до них тут процвітало все українське, від Кубані і до Зеленого Кута за Китаєм і до Японії, від Харкова і до Крима) Російська мова - це ВАЗ, війна, брехня, ненависть, маніпуляції... Китайська мова - це економічний підйом, а англійська мова - це світові можливості. То ж засунь свою москальську мову туди, де її не видно. Це мова старого імперіалізму і шовінізму. Я зрозуміло пояснив?
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Прийняття козакiв як безперервно приходили в Запорізьку Січ здійснювалися, після виконання 4 обов'язкових умов:
1. Бути свобоним, незалежним, вільним і не одруженим чоловіком;
2. «Добре знання» української мови: (якщо прибулець був іншомовний, він повинен був забути свою рідну мову і розмовляти тiльки козацькою, руською - УКРАЇНСЬКОЮ мовою);
3. Сповідувати православну віру (якщо кандидат який прийшов був католиком або лютеранином, то повинен був прийняти православ'я, якщо - іудеєм або мусульманином, то хреститися в православну українську віру);
4. Пройти спеціальний вишкіл: (вивчитися «січового лицарства», і тільки після цього записуватися в «випробувані вірні козаки побратими», що могло статися не раніше, ніж через сім років).
Національний состав. За своїм складом Січ була багатонаціональною, але переважна більшість козаків були українцями з черкас (згодом їх стали називати українськими запорізькими козаками). Але крім цього, в Сiч входили поляки, литовці, татари, євреї, турки, вірмени і навіть угро - фінські личакові москалі ( яких потім в подальшому в 18 столітті припадочний татарин Петро 1 нарыш чомусь підло та підступно замаскував їх кацапiв під нібито росіян), і люди інших національностей.Мабудь як і у козаків, так і у ВСУ принято обов'язкове володіння рідною українською мовою.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n553 Стаття 30 . Державна мова у сфері обслуговування споживачів
1. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.
2. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи - підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.
3. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n559 Стаття 57 . Порядок накладення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#w1_2 штраф ів на суб'єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n243 статтею 30 цього Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб'єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.