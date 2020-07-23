Виписувати офіціантові в Одесі штраф за російську мову - дивний підхід, - Ткаченко

Дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими і не стосуються основної суті. Мовне питання не може обговорюватися і вирішуватися виключно в політичних колах.

Про це міністр культури й інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Як захисники, так і противники закону про мову обговорюють не деталі, не суть деяких речей, а обговорюють підхід "ти за чи проти?" Так не працює. Ми живемо в одній країні. Ми маємо розуміти, що люди, які живуть на сході чи на півдні… Виписувати штраф офіціанту в Одесі за те, що він поспілкувався з тобою не українською мовою – таке собі... дивний підхід. А от пропагувати українську мову найкращими зразками мистецтва, мені здається, найбільш виграшною тактикою", – сказав Ткаченко.

На думку міністра, дискусії довкола мовного питання в Україні часто є поляризованими та не стосуються основної суті.

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"Я, наприклад, вважаю, що Гоголь – український письменник, що Булгаков – теж український письменник, що Чехов, який писав у своєму закордонному паспорті "малорос" і виріс в українському Таганрозі, певною мірою надихався і тим, що він виріс в Україні. Закривати очі на те, що ми маємо різноманітну спадщину, на мою думку, не правильно. Але це питання розмови і дискусії, а не політичних баталій. Це питання, яке може визріти в діалозі вчених, які можуть дати нові сенси і смисли того, яким ми можемо вбачати наше надбання в майбутньому. Перегортати сторінки історії і робити залежності від політичної адженди кожного разу різні наголоси на історичних подіях – це путь в нікуди", - зазначив Ткаченко.

Міністр також анонсував так звані "круглі столи" – зустрічі за участю вчених, котрі розпочнуться у вересні та відбудуться у семи містах України. На цих зустрічах, за словами міністра, учасники якраз будуть обговорювати питання мови, релігії та історичних постатей.

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