Выписывать официанту в Одессе штраф за русский язык - странный подход, - Ткаченко
Дискуссии вокруг языкового вопроса в Украине часто являются поляризованными и не касаются основной сути. Языковой вопрос не должен обсуждаться и решаться исключительно в политических кругах.
Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
"Как защитники, так и противники закона о языке обсуждают не детали, не суть некоторых вещей, а обсуждают подход "ты за или против?". Так не работает. Мы живем в одной стране. Мы должны понимать, что люди, которые живут на востоке или на юге ... Выписывать штраф официанту в Одессе за то, что он пообщался с тобой не на украинском языке - такой себе... странный подход. А вот пропагандировать украинский язык лучшими образцами искусства - мне кажется наиболее выигрышной тактикой", - сказал Ткаченко.
По мнению министра, дискуссии вокруг языкового вопроса в Украине часто является поляризованными и не касаются основной сути.
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"Я, например, считаю, что Гоголь - украинский писатель, Булгаков - тоже украинский писатель, Чехов писал в своем загранпаспорте "малоросс" и вырос в украинском Таганроге, в определенной степени вдохновлялся и тем, что он вырос в Украине. Закрывать глаза на то, что у нас разнообразное наследство, по моему мнению, неправильно. Но это вопрос беседы и дискуссии, а не политических баталий. Это вопрос, который может вызреть в диалоге ученых, которые могут дать новые смыслы того, каким мы можем видеть наше достояние в будущем. Перелистывать страницы истории и делать в зависимости от политической адженды каждый раз разные ударения на исторических событиях - это путь в никуда", - отметил Ткаченко.
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Министр также анонсировал так называемые "круглые столы" - встречи с участием ученых, которые начнутся в сентябре и пройдут в семи городах Украины. На этих встречах, по словам министра, участники раз будут обсуждать вопросы языка, религии и исторических фигур.
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"Рід Миклухо-Маклая відомий своїм походженням від сміливих козаків Війська Запорозького. Прадід ученого, хорунжий Степан Макуха (на прізвисько Махлай) за героїзм при штурмі Очакова під час російсько-турецької війни був удостоєний дворянського титулу і найвищої на той час офіцерської нагороди - імператорського ордена святого Володимира І ступеня. Отримавши дворянство, Степан змінив прізвище Макуха на Миклуха, а козацьку приставку Махлай на Маклай. Так з'явилося прізвище Миклухо-Маклай, яке через багато років узяв собі правнук славного козака і майбутній учений Микола.
Прадід Степана Охрім Макуха був у Війську Запорозькому курінним отаманом. Разом із ним від польської шляхти вітчизну визволяли і троє його синів. Ця родина, пам'ять про яку з гордістю берегли її нащадки, стала прототипом образу Тараса Бульби та його синів у однойменній повісті Миколи Гоголя. Письменник дізнався цю історію з розповідей Миклух."
А у тебе - одна "вишиватна тріскотня"...
"Здається мені, пани-брати, що доброю смертю вмираю. Сімох зарубав, вісьмох конем затоптав. Так нехай же вічно цвіте руська земля!" - такі останні слова нібито вимовляв вмираючи в нерівному бою хоробрий Українські Козак полковник "Тарас Бульба".
Так проблема, адже ці історичні події у фільмі "Тарас Бульба" відбувалися в 16 - 17 століттях, тоді навіть і в помині не було російської личакової держави. І її набагато пізніше замаскованих під нібито росіян але монголоїдних жителів угро - фінів москалів. липову Росію яку вигадали замість личакової Московії - орди (Московський - улус) з татаро угро фінським а не російським і не слов'янським населенням тільки в 18 столітті.
Але тут нічого дивного, адже режисер цієї картини був комунофашист Бортко. І за такий проросійський фільм продажна окупаційна комуно-фашистська партія колонії урср (президія цк кпу): нагородила премією . В. І. Леніна свого однодумця комуняку. Бортко "За його високохудожнє втілення в кіномистецтві ідеалів дружби нібито братніх слов'янського українського і ординського російського народів? Пропаганду загального історичної та культурної спадщини в кінофільмі" Тарас Бульба "". 22 квітня 2009 р
Виходить що наша Українська держава не може або не хоче створювати важливі не перекрученні історичні фільми про Україну.
"- Вовочка, зачем ты пишешь разный бред на форумах?
- Потому что я никому не интересен…
- При чём тут это?...
- А так мне, хотя-бы, форумчане замечания делают, придурком называют…
Можно в слух не говорить, но ...
от где она правда.
Не тобі вчити. Кращий варіант перенавчання тих малоросів, якиї нам залишила російська імперія - це повний перехід на українську, державну мову. (Бо до них тут процвітало все українське, від Кубані і до Зеленого Кута за Китаєм і до Японії, від Харкова і до Крима) Російська мова - це ВАЗ, війна, брехня, ненависть, маніпуляції... Китайська мова - це економічний підйом, а англійська мова - це світові можливості. То ж засунь свою москальську мову туди, де її не видно. Це мова старого імперіалізму і шовінізму. Я зрозуміло пояснив?
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
Прийняття козакiв як безперервно приходили в Запорізьку Січ здійснювалися, після виконання 4 обов'язкових умов:
1. Бути свобоним, незалежним, вільним і не одруженим чоловіком;
2. «Добре знання» української мови: (якщо прибулець був іншомовний, він повинен був забути свою рідну мову і розмовляти тiльки козацькою, руською - УКРАЇНСЬКОЮ мовою);
3. Сповідувати православну віру (якщо кандидат який прийшов був католиком або лютеранином, то повинен був прийняти православ'я, якщо - іудеєм або мусульманином, то хреститися в православну українську віру);
4. Пройти спеціальний вишкіл: (вивчитися «січового лицарства», і тільки після цього записуватися в «випробувані вірні козаки побратими», що могло статися не раніше, ніж через сім років).
Національний состав. За своїм складом Січ була багатонаціональною, але переважна більшість козаків були українцями з черкас (згодом їх стали називати українськими запорізькими козаками). Але крім цього, в Сiч входили поляки, литовці, татари, євреї, турки, вірмени і навіть угро - фінські личакові москалі ( яких потім в подальшому в 18 столітті припадочний татарин Петро 1 нарыш чомусь підло та підступно замаскував їх кацапiв під нібито росіян), і люди інших національностей.Мабудь як і у козаків, так і у ВСУ принято обов'язкове володіння рідною українською мовою.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n553 Стаття 30 . Державна мова у сфері обслуговування споживачів
1. Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова.
2. Підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи - підприємці, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів (крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті), здійснюють обслуговування та надають інформацію про товари (послуги), у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, державною мовою. Інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.
3. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися також іншою мовою, прийнятною для сторін.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n559 Стаття 57 . Порядок накладення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#w1_2 штраф ів на суб'єктів господарювання за порушення закону щодо застосування державної мови у сфері обслуговування споживачів
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19?find=1&text=%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84#n243 статтею 30 цього Закону, Уповноважений, його представник складає акт про результати здійснення контролю за застосуванням державної мови, оголошує такому суб'єкту попередження та вимогу усунути порушення протягом 30 днів від дати складення акта, про що зазначається в акті.