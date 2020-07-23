Выписывать официанту в Одессе штраф за русский язык - странный подход, - Ткаченко

Дискуссии вокруг языкового вопроса в Украине часто являются поляризованными и не касаются основной сути. Языковой вопрос не должен обсуждаться и решаться исключительно в политических кругах.

Об этом министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил в интервью "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Как защитники, так и противники закона о языке обсуждают не детали, не суть некоторых вещей, а обсуждают подход "ты за или против?". Так не работает. Мы живем в одной стране. Мы должны понимать, что люди, которые живут на востоке или на юге ... Выписывать штраф официанту в Одессе за то, что он пообщался с тобой не на украинском языке - такой себе... странный подход. А вот пропагандировать украинский язык лучшими образцами искусства - мне кажется наиболее выигрышной тактикой", - сказал Ткаченко.

По мнению министра, дискуссии вокруг языкового вопроса в Украине часто является поляризованными и не касаются основной сути.

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"Я, например, считаю, что Гоголь - украинский писатель, Булгаков - тоже украинский писатель, Чехов писал в своем загранпаспорте "малоросс" и вырос в украинском Таганроге, в определенной степени вдохновлялся и тем, что он вырос в Украине. Закрывать глаза на то, что у нас разнообразное наследство, по моему мнению, неправильно. Но это вопрос беседы и дискуссии, а не политических баталий. Это вопрос, который может вызреть в диалоге ученых, которые могут дать новые смыслы того, каким мы можем видеть наше достояние в будущем. Перелистывать страницы истории и делать в зависимости от политической адженды каждый раз разные ударения на исторических событиях - это путь в никуда", - отметил Ткаченко.

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Министр также анонсировал так называемые "круглые столы" - встречи с участием ученых, которые начнутся в сентябре и пройдут в семи городах Украины. На этих встречах, по словам министра, участники раз будут обсуждать вопросы языка, религии и исторических фигур.