МЗС розробило спеціальний міжнародний формат для Криму, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство закордонних справ України розробило концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".
Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду, інформує Цензор.НЕТ.
Деокупація Криму була однією з тем зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і Високого представника ЄС Жозепа Борреля.
"За словами глави уряду, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.
На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат, який у подальшому може перетворитися на переговорний.
"Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації від гуманітарного до безпекового виміру. Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", — наголосив Прем’єр-міністр.
Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла би бачити держави-гаранти української безпеки - США, Велику Британію, Францію, Німеччину, а також регіональних партнерів.
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