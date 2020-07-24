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Новини
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МЗС розробило спеціальний міжнародний формат для Криму, - Шмигаль

МЗС розробило спеціальний міжнародний формат для Криму, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство закордонних справ України розробило концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".

Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Деокупація Криму була однією з тем зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"За словами глави уряду, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат, який у подальшому може перетворитися на переговорний.

"Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації від гуманітарного до безпекового виміру. Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", — наголосив Прем’єр-міністр.

Також читайте: Стратегія деокупації Криму готова, але цей документ поки не публічний, - Джапарова

Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла би бачити держави-гаранти української безпеки - США, Велику Британію, Францію, Німеччину, а також регіональних партнерів.

Автор: 

Крим (14183) МЗС (4165) Боррель Жозеп (1074) Шмигаль Денис (4635)


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Топ коментарі
+8
МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5932
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24.07.2020 14:15
+6
Нинішній МЗС - декоративний орган як і вся теперішня влада...
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24.07.2020 14:10
+6
Ти би спочатку отримала освіту, як у нього, а потім критикувала. Бо Клімкін зробив багато для України.
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24.07.2020 14:20
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И этот с платформами лезет. Одно ссыкло уже поутюжило мордой платформу.
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24.07.2020 14:10 Відповісти
МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4477
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24.07.2020 14:13 Відповісти
Нинішній МЗС - декоративний орган як і вся теперішня влада...
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24.07.2020 14:10 Відповісти
Ти би спочатку отримала освіту, як у нього, а потім критикувала. Бо Клімкін зробив багато для України.
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24.07.2020 14:20 Відповісти
Климкин, был если не лучшим, то одним из лучших руководителей МИД. Он был абсолютно на своем месте и был бы вдвойне спокоен если бы он и дальше его возглавлял.
Ваш стеб не понятен!
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24.07.2020 14:25 Відповісти
Я теж вважаю, що Клімкін був негібкім дипломатом у процесі мокання кацапів особою в гуано. А щодо Дещиці, то там взагалі ніякої дипломатії, його славнозвісне Путін-***** - це вершина цинізму з точки зору мокшанських аборигенів.)))
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24.07.2020 14:42 Відповісти
Взагалі то прийнято оцінювати очільників МЗС по результатам. За останній рік без клімкіних-дещиць Україна втратила субьєктність в міжнародній політиці. І щоб не мучитись з перекладом, звернемся до класика:
МЗС розробило спеціальний міжнародний формат для Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5557
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24.07.2020 15:03 Відповісти
Курица, займись тупо сугубо своим делом- ноской яиц ,еще один мордовский гЭополитик страшно перживающий за Украину трется тут...
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24.07.2020 15:27 Відповісти
Я б на перше місце все-таки поставив Огризка. (на всяк випадок-він мені не родич і не сусід )
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25.07.2020 10:39 Відповісти
Могу себе представить.....
Шмыгаль рассказал, как в Пасху празднуют Рождество

«Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году», - сообщил Шмыгаль.

МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3885
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24.07.2020 14:12 Відповісти
Зеленський анонсував будівництво хабів на КПВВ з магазинами й аптеками ...

МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2467

- скоро воно анонсірує будівництво житла для апалчєнцов патєрпєвших від насілія хунти... ..героїв-захисників в тюрми а Л\ДНРовским підорам всі блага... ..
президент зради...
президент кремлін...
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24.07.2020 14:12 Відповісти
Якщо Шмигаль нічого не робить, то дійсно нехай розробляє непотрібні документи.
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24.07.2020 14:12 Відповісти
МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5932
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24.07.2020 14:15 Відповісти
Педуард, вам надо проветриться,в сад,в сад...
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24.07.2020 15:29 Відповісти
Новый формат - Конфедерация?
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24.07.2020 14:57 Відповісти
 
 