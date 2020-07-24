МЗС розробило спеціальний міжнародний формат для Криму, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що Міністерство закордонних справ України розробило концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна".

Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Деокупація Криму була однією з тем зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля і Високого представника ЄС Жозепа Борреля.

"За словами глави уряду, МЗС фіналізувало концепцію створення спеціального міжнародного формату для Криму - Міжнародної платформи "Крим - це Україна", - йдеться в повідомленні.

На першому етапі це буде консультативно-координаційний формат, який у подальшому може перетворитися на переговорний.

"Платформа має опікуватись усім спектром наслідків окупації від гуманітарного до безпекового виміру. Мілітаризація Криму впливає на безпеку Південно-Східної Європи, зокрема регіону Чорного, Азовського і Середземного морів. Крім того, існує потреба у покращенні координації і підвищенні ефективності санкційної політики, як і міжнародної політики невизнання спроби анексії Криму загалом", — наголосив Прем’єр-міністр.

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Серед ключових учасників нової платформи Україна хотіла би бачити держави-гаранти української безпеки - США, Велику Британію, Францію, Німеччину, а також регіональних партнерів.