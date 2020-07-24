МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство иностранных дел Украины разработало концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина".
Об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства, информирует Цензор.НЕТ.
Деоккупация Крыма была одной из тем встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.
"По словам главы правительства, МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.
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На первом этапе это будет консультативно-координационный формат, который в дальнейшем может превратиться в переговорный.
"Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарной до измерения в сфере безопасности. Милитаризация Крыма влияет на безопасность юго-восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом", - подчеркнул Шмыгаль.
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Среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности - США, Великобританию, Францию, Германию, а также региональных партнеров.
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