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МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль

МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что Министерство иностранных дел Украины разработало концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина".

Об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Деоккупация Крыма была одной из тем встречи премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля.

"По словам главы правительства, МИД финализировал концепцию создания специального международного формата для Крыма - Международной платформы "Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

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На первом этапе это будет консультативно-координационный формат, который в дальнейшем может превратиться в переговорный.

"Платформа должна заниматься всем спектром последствий оккупации: от гуманитарной до измерения в сфере безопасности. Милитаризация Крыма влияет на безопасность юго-восточной Европы, в частности региона Черного, Азовского и Средиземного морей. Кроме того, существует потребность в улучшении координации и повышении эффективности санкционной политики, как и международной политики непризнания попытки аннексии Крыма в целом", - подчеркнул Шмыгаль.

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Среди ключевых участников новой платформы Украина хотела бы видеть государства-гаранты украинской безопасности - США, Великобританию, Францию, Германию, а также региональных партнеров.

Автор: 

Крым (26419) МИД (6993) Боррель Жозеп (784) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+8
МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5932
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24.07.2020 14:15
+6
Нинішній МЗС - декоративний орган як і вся теперішня влада...
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24.07.2020 14:10
+6
Ти би спочатку отримала освіту, як у нього, а потім критикувала. Бо Клімкін зробив багато для України.
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24.07.2020 14:20
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Правила форума Совет форумчан
И этот с платформами лезет. Одно ссыкло уже поутюжило мордой платформу.
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24.07.2020 14:10 Ответить
МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4477
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24.07.2020 14:13 Ответить
Нинішній МЗС - декоративний орган як і вся теперішня влада...
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24.07.2020 14:10 Ответить
Ти би спочатку отримала освіту, як у нього, а потім критикувала. Бо Клімкін зробив багато для України.
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24.07.2020 14:20 Ответить
Климкин, был если не лучшим, то одним из лучших руководителей МИД. Он был абсолютно на своем месте и был бы вдвойне спокоен если бы он и дальше его возглавлял.
Ваш стеб не понятен!
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24.07.2020 14:25 Ответить
Я теж вважаю, що Клімкін був негібкім дипломатом у процесі мокання кацапів особою в гуано. А щодо Дещиці, то там взагалі ніякої дипломатії, його славнозвісне Путін-***** - це вершина цинізму з точки зору мокшанських аборигенів.)))
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24.07.2020 14:42 Ответить
Взагалі то прийнято оцінювати очільників МЗС по результатам. За останній рік без клімкіних-дещиць Україна втратила субьєктність в міжнародній політиці. І щоб не мучитись з перекладом, звернемся до класика:
МЗС розробило спеціальний міжнародний формат для Криму, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5557
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24.07.2020 15:03 Ответить
Курица, займись тупо сугубо своим делом- ноской яиц ,еще один мордовский гЭополитик страшно перживающий за Украину трется тут...
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24.07.2020 15:27 Ответить
Я б на перше місце все-таки поставив Огризка. (на всяк випадок-він мені не родич і не сусід )
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25.07.2020 10:39 Ответить
Могу себе представить.....
Шмыгаль рассказал, как в Пасху празднуют Рождество

«Этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, чтобы приветствовать рождение Христа. Но, к сожалению, не в этом году», - сообщил Шмыгаль.

МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3885
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24.07.2020 14:12 Ответить
Зеленський анонсував будівництво хабів на КПВВ з магазинами й аптеками ...

МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2467

- скоро воно анонсірує будівництво житла для апалчєнцов патєрпєвших від насілія хунти... ..героїв-захисників в тюрми а Л\ДНРовским підорам всі блага... ..
президент зради...
президент кремлін...
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24.07.2020 14:12 Ответить
Якщо Шмигаль нічого не робить, то дійсно нехай розробляє непотрібні документи.
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24.07.2020 14:12 Ответить
МИД разработал специальный международный формат для Крыма, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5932
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24.07.2020 14:15 Ответить
Педуард, вам надо проветриться,в сад,в сад...
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24.07.2020 15:29 Ответить
Новый формат - Конфедерация?
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24.07.2020 14:57 Ответить
 
 