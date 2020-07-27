За добу в Києві зафіксували 70 випадків COVID-19, загалом - 7690, - Кличко
Від початку пандемії в Києві зафіксували 7690 випадків коронавірусної інфекції.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили коронавірус, збільшилася на 70 осіб. На сьогодні в столиці вже 7690 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 25 жінок віком від 22 до 63 років, 39 чоловіків віком від 19 до 82 років, 3 дівчинки від 6 до 9 років і 3 хлопчики від 3 до 8 років.
До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 13, у Дарницькому - 12 і в Солом'янському районі - 9 випадків.
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