Нового главу делегації України в ТКГ буде оголошено найближчим часом, - ОП

В Офісі Президента заявили, що нового главу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі буде названо найближчим часом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У найближчому майбутньому нового главу делегації України в ТКГ буде оголошено", - повідомили в пресслужбі ОП.

Як повідомлялося, 28 липня стало відомо, що другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ.

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