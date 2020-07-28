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Нового главу делегації України в ТКГ буде оголошено найближчим часом, - ОП
В Офісі Президента заявили, що нового главу української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі буде названо найближчим часом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У найближчому майбутньому нового главу делегації України в ТКГ буде оголошено", - повідомили в пресслужбі ОП.
Як повідомлялося, 28 липня стало відомо, що другий президент України, представник країни в Тристоронній контактній групі Леонід Кучма припиняє роботу в ТКГ.
Топ коментарі
+10 5 копійок
показати весь коментар28.07.2020 13:43 Відповісти Посилання
+4 Valery Greff
показати весь коментар28.07.2020 13:45 Відповісти Посилання
+3 Banderovec UA
показати весь коментар28.07.2020 13:43 Відповісти Посилання
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Та мертвейчука у зами.
"Как сообщалось, 28 июля стало известно, что второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма прекращает работу в ТКГ"https://censor.net/news/3210501/kuchma_prekraschaet_rabotu_v_tkg_po_donbassu
Та й пінчук тут теж не зайвий.
100%!
Пора объявлять праймерис!