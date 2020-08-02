УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13339 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 791 71

Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять

Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять

Російський державний науковий центр "Вектор" із Новосибірської області планує в листопаді почати виробництво вакцини від коронавірусу. Проте за формальними критеріями ще не завершено перші клінічні випробування жодної російської вакцини.

Про це заявив генеральний директор центру Рінат Максютов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Максютова, наприкінці нинішнього і на початку майбутнього року може початися вакцинація людей із "груп ризику",  зокрема лікарів і вчителів, а потім буде і масова вакцинація.

Раніше міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявляв, що вже в жовтні може початися виробництво вакцини, розробленої іншим НДІ - науковим центром імені Гамалії у співпраці з Міністерством оборони Росії. Днями повідомлялося про завершення клінічних випробувань цієї вакцини, до середини серпня очікується її офіційна реєстрація. За словами Мурашка, вже в жовтні може початися масова вакцинація.

Читайте також: Російська еліта отримала експериментальну вакцину від COVID-19 ще у квітні, - ЗМІ

Водночас низка експертів сумнівається, що вакцина буде готова вже цього року. Вказується на брак інформації про розробку вакцини та її випробування.

Вакцина, розроблена центром імені Гамалії проти COVID-19 - векторна з використанням аденовірусу. Раніше директор центру з наукової роботи Денис Логунов розповів, що вакцина була розроблена центром за два тижні, а згодом показала, що є безпечною, на мишах, мавпах і хом'яках. Два молекулярні біологи в спілкуванні з "Радіо Свобода" зазначили, що це ще не означає, що вакцина буде безпечною для людей.

Занепокоєння фахівців викликає те, що раніше жодна з аденовірусних вакцин центру імені Гамалії не була визнана ефективною на світовому рівні.

Читайте також: Україна домовилася про вакцину від COVID-19 майже з усіма розробниками, - Степанов

Відсутність міжнародного визнання ефективності препарату - наслідок невідповідності російських клінічних випробувань загальноприйнятим стандартам. За формальними критеріями навіть перші клінічні випробування вакцини центру Гамалії не завершено - добровольців будуть спостерігати ще принаймні пів року, поточні результати не опубліковано в рецензованих журналах.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) росія (66104) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Это будет Тройной одеколон настоянный на боярышнике, инфа 146%. Как правило у кацапов это лечит все болячки.
показати весь коментар
02.08.2020 15:37 Відповісти
+11
Что бы в паРаше не делали...на выходе всегда получается гавно..
показати весь коментар
02.08.2020 15:45 Відповісти
+10
аппараты вентиляции которые горят они уже делали
показати весь коментар
02.08.2020 15:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это будет Тройной одеколон настоянный на боярышнике, инфа 146%. Как правило у кацапов это лечит все болячки.
показати весь коментар
02.08.2020 15:37 Відповісти
Вакцина ********** от вируса состоит из: настойка боярышника, вытяжка из репы и засцаных кальсон
показати весь коментар
02.08.2020 15:53 Відповісти
только если успеют украсть у британцев или американцев, как обычно, то выпустят
показати весь коментар
02.08.2020 16:00 Відповісти
Сегодня в Германии прошел огромный митинг- Конец пандемии, где люди возмутились этой ложнопандемии и потребовали от власти объяснений зачем была объявлена эта фейковая пандемия, карантин и зачем они повелись на ложь от ВОЗ и мирового правительства.
показати весь коментар
02.08.2020 19:50 Відповісти
Міравога правітільства? ага, а ще рептилоїдів забули.
показати весь коментар
03.08.2020 08:37 Відповісти
Я написала то, что требуют умные люди в Германии на митинге, а тебя, олигофрена, никто не спрашивает. Ты букварь купи и научись сначала буквы различать.
показати весь коментар
03.08.2020 08:43 Відповісти
Калоріса номерна, такі ж умниє як і ти тупорила тварина, "міравоє правітєльство", кацапка дебільна.
показати весь коментар
03.08.2020 08:49 Відповісти
Идиот, ты еще и хамло конченое, ПНХ, ублюдок.
показати весь коментар
03.08.2020 10:34 Відповісти
хрюзгє, хочеш щось сказати, пиши українською, ваш бидлячий піджин не сприймаю.
показати весь коментар
03.08.2020 10:39 Відповісти
Колхоз рогатый, ты любым языком колхоз, роги спили. Тьфу тебе в рожу.
показати весь коментар
03.08.2020 14:32 Відповісти
аппараты вентиляции которые горят они уже делали
показати весь коментар
02.08.2020 15:38 Відповісти
Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 6099
показати весь коментар
02.08.2020 19:33 Відповісти
Боширов і Пєтров повезуть її в Солсбері, на випробування?
показати весь коментар
02.08.2020 15:41 Відповісти
COVID-19 вже випускали, на черзі вакцина?
показати весь коментар
02.08.2020 15:42 Відповісти
И назовут ее новичок 1 с улучшенными характеристиками.
показати весь коментар
02.08.2020 15:43 Відповісти
Китайские власти выразили свое возмущение из-за публикации карикатуры в одном из изданий Дании. В частности, ранее в газете Jyllands-Posten появилась карикатура на https://replyua.net/koronavirus/ коронавирус Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 9450 свирепствующий в Китае. Китайское посольство потребовало у руководства издание извинений, заявив, что подобного рода публикации оскорбляют Китай и чувства граждан этой страны.
показати весь коментар
02.08.2020 19:38 Відповісти
Стекломой плюс Боярышник и вуаля - вакцина готова ...
показати весь коментар
02.08.2020 15:45 Відповісти
Англичане и американцы заметили, что русские пытались украсть вакцину. А кто-то не заметил. Так, что я - верю.
показати весь коментар
02.08.2020 15:45 Відповісти
Что бы в паРаше не делали...на выходе всегда получается гавно..
показати весь коментар
02.08.2020 15:45 Відповісти
Здрасссьььь... а ладакалина???
показати весь коментар
02.08.2020 15:49 Відповісти
да, ты прав, это хуже говна
показати весь коментар
02.08.2020 16:01 Відповісти
Лада феКалина !
показати весь коментар
02.08.2020 16:29 Відповісти
А я верю. COVID-19 сделали сделают и вакцину, а скорей всего она давно готова.
показати весь коментар
02.08.2020 15:47 Відповісти
Вакцина "новичёкс", эт они умеют
показати весь коментар
02.08.2020 15:47 Відповісти
Так они же испытывали уже- на элите. Вакцина ни как себя не проявила, рос. элита как была дурковатыми хамовитами брехунами так и остались.
Хорошо хоть этот Денис Логунов дал им правильное название- мыши, обезьяны и хомяки.
показати весь коментар
02.08.2020 15:48 Відповісти
опять хотят у кого нибудь цап-царап? Национальная традиция
показати весь коментар
02.08.2020 15:48 Відповісти
Нах всякую срань лживую кремлевскую Бутусов печатает, наверно бабло хорошее.
показати весь коментар
02.08.2020 15:49 Відповісти
Платять .щоб підтримував коронаістерію.а він радий старатися ."Патрійот" як то кажуть...
показати весь коментар
02.08.2020 16:26 Відповісти
А я, хоть и не эксперт, но верю. Особенно если COVOD-19 изобрели кацапы, в своем институте отравителей, известным как Токсикологическая лаборатория НКВД НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ СССР.. А теперь ФСБ РФ
Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят - Цензор.НЕТ 1503
показати весь коментар
02.08.2020 15:50 Відповісти
То что они там сотворят и будет российская вакцина против западной вакцины, т.е. новая крутая версия коронавируса. Жаль, что будут испытывать на невинных людях, а надо на путинской кодле и зеленых человечках.
показати весь коментар
02.08.2020 15:50 Відповісти
на кацапах, людей там нема
показати весь коментар
03.08.2020 08:40 Відповісти
Прививать в первую очередь будут хабаровчан.
показати весь коментар
02.08.2020 15:56 Відповісти
армянскую фамилию надо писать с большой буквы и через я - Хабаровчян
показати весь коментар
02.08.2020 17:07 Відповісти
как бы там не было, орки эти все вирусы всегда порождали и дальше будут ними срать !
показати весь коментар
02.08.2020 16:01 Відповісти
она давно готова - стекломой......
показати весь коментар
02.08.2020 16:06 Відповісти
Якцапи можуть лише вкрасти і зробити хєрову підробку...
показати весь коментар
02.08.2020 16:08 Відповісти
Вакцину сделать - дело нехитрое, их уже сейчас с десяток разных есть, в разных странах. Проблема сделать вакцину, от которой не будет серьезных побочных эффектов, иначе при массовой вакцинации проблем может появиться больше, чем от самой эпидемии. А для этого нужно серьезное тестирование, которое быстро не делается.
показати весь коментар
02.08.2020 16:16 Відповісти
Ну почему же? Я тоже осенью собираюсь выпустить вакцину. Эксперты правда, тоже не верят.
показати весь коментар
02.08.2020 16:22 Відповісти
А я собираюсь построить коммунизм.
показати весь коментар
02.08.2020 16:25 Відповісти
В Мацкву прилетели рептилоиды с планеты Нубиру и привезли сто тысяч чемоданов вакцины! Рен-ТВ подтверждает! Рогозин отвечает!
показати весь коментар
02.08.2020 16:38 Відповісти
Может быть хакеры где то украли полуфабрикат и выдают за свои разработки.Предстоят долгие проверки ...
показати весь коментар
02.08.2020 16:39 Відповісти
Маниловщина плюс мюнхаузенщина.
показати весь коментар
02.08.2020 16:52 Відповісти
Я так понял, что кацапы взяли на себя обязательство украсть у кого то вакцину до осени.
показати весь коментар
02.08.2020 16:54 Відповісти
Вы в теперешних границах удержитесь,вакцина пля...
показати весь коментар
02.08.2020 16:55 Відповісти
Напомните мне что они изобрели, а не неудачно скопировали или просто украли...
показати весь коментар
02.08.2020 16:58 Відповісти
Отчего же не поверить. Выпустят легко. А вот в работу этой вакцины нормальные люде 100500% не поверят!
показати весь коментар
02.08.2020 17:15 Відповісти
русские хакеры ж украли у Великобритании их разработки вакцин.
показати весь коментар
02.08.2020 17:22 Відповісти
))))
Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 6451 https://censor.net/user/437998
Обычно вирус разрабатывают параллельно с вакциной. Так что она давно уже есть на россии. И вакцина и лекарство.
показати весь коментар
02.08.2020 18:13 Відповісти
Це той самий «Вектор», де була аварія восени 2019 і де працювали з коронавірусом.Опачки!На -лодієві шапка горить. Хтось з політологів попередив- У кого першого з'явиться вакцина, той і був. Розповсюджувачем. Китайський Вухань вони вибрали для димової завіси.
показати весь коментар
02.08.2020 17:24 Відповісти
досить ймовірний варіант..
якби не одне АЛЕ...

Китай би расєюшці навішав таких "люлєй"..
ьтм більше під загрозою звинувачень Трампа -на..уя йому "приймати удар на себе "?
показати весь коментар
02.08.2020 19:31 Відповісти
Вообще то обещенного 3 года ждут. А здесь поторопились.
показати весь коментар
02.08.2020 17:30 Відповісти
Такая оперативность свидетельствует об одном: вакцина была разработана и испытана задолго до появления первых сообщений о заболевших COVID19. Выводы делайте сами.
показати весь коментар
02.08.2020 17:36 Відповісти
Пусть на Пуйле испытают
показати весь коментар
02.08.2020 17:38 Відповісти
Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 9968

Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 339
показати весь коментар
02.08.2020 17:44 Відповісти
Обычно вирус разрабатывают параллельно с вакциной. Так что она давно уже есть на россии. И вакцина и лекарство.
показати весь коментар
02.08.2020 17:55 Відповісти
Может быть, и создадут вакцину.
Это в случае, если сам вирус был на исследовании в "Векторе" еще до сентября 2019-го (на что указывает множество факторов).
показати весь коментар
02.08.2020 18:06 Відповісти
А на "вакцину" будет влиять "кривизна земли" ?
показати весь коментар
02.08.2020 18:08 Відповісти
Здається,навіть мало хто з кацапні ризикне ії випробувати на собі.
показати весь коментар
02.08.2020 18:41 Відповісти
Пора тестувати,надіюсь москалі скоріш виздихають.
показати весь коментар
02.08.2020 19:05 Відповісти
Кора дуба в помощь !
показати весь коментар
02.08.2020 19:22 Відповісти
вакцина будет носить символическое название"Будапештстская"
показати весь коментар
02.08.2020 20:50 Відповісти
и летать со скоростью десять миллионов махов.
показати весь коментар
02.08.2020 21:25 Відповісти
Вакцина есть,а почему же в кацапии все ходят в масках,удивительно.
показати весь коментар
02.08.2020 22:09 Відповісти
маски в рабсее не подходют под эту вакцину,а новых ,пока что рашист не спроектировал и не изготовил...
показати весь коментар
02.08.2020 22:22 Відповісти
Це не вакцина, це - антидот.
показати весь коментар
03.08.2020 02:14 Відповісти
Так Китайці самі точно не знають ,тому і шаряться.Теж у Вухані працювали з цим.
показати весь коментар
03.08.2020 03:54 Відповісти
Они может и создадут. А мы? Будем закупать в США,России,Европе,Китае,Израиле. Короч кто первый создаст. Потому что правительтво фигней занималось все годы. И просрали те мощности что были. Так бы свою разрабатывали.
показати весь коментар
03.08.2020 08:26 Відповісти
нелох має взяти під свій особистий контроль розробку вакцини
показати весь коментар
03.08.2020 08:47 Відповісти
 
 