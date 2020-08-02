Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять

Російський державний науковий центр "Вектор" із Новосибірської області планує в листопаді почати виробництво вакцини від коронавірусу. Проте за формальними критеріями ще не завершено перші клінічні випробування жодної російської вакцини.

Про це заявив генеральний директор центру Рінат Максютов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Максютова, наприкінці нинішнього і на початку майбутнього року може початися вакцинація людей із "груп ризику", зокрема лікарів і вчителів, а потім буде і масова вакцинація.

Раніше міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко заявляв, що вже в жовтні може початися виробництво вакцини, розробленої іншим НДІ - науковим центром імені Гамалії у співпраці з Міністерством оборони Росії. Днями повідомлялося про завершення клінічних випробувань цієї вакцини, до середини серпня очікується її офіційна реєстрація. За словами Мурашка, вже в жовтні може початися масова вакцинація.

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Водночас низка експертів сумнівається, що вакцина буде готова вже цього року. Вказується на брак інформації про розробку вакцини та її випробування.

Вакцина, розроблена центром імені Гамалії проти COVID-19 - векторна з використанням аденовірусу. Раніше директор центру з наукової роботи Денис Логунов розповів, що вакцина була розроблена центром за два тижні, а згодом показала, що є безпечною, на мишах, мавпах і хом'яках. Два молекулярні біологи в спілкуванні з "Радіо Свобода" зазначили, що це ще не означає, що вакцина буде безпечною для людей.

Занепокоєння фахівців викликає те, що раніше жодна з аденовірусних вакцин центру імені Гамалії не була визнана ефективною на світовому рівні.

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Відсутність міжнародного визнання ефективності препарату - наслідок невідповідності російських клінічних випробувань загальноприйнятим стандартам. За формальними критеріями навіть перші клінічні випробування вакцини центру Гамалії не завершено - добровольців будуть спостерігати ще принаймні пів року, поточні результати не опубліковано в рецензованих журналах.