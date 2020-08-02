Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят

Российский государственный научный центр "Вектор" из Новосибирской области планирует в ноябре начать производство вакцины от коронавируса. При этом по формальным критериям еще не завершены первые клинические испытания ни одной российской вакцины.

Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Максютова, в конце нынешнего и начале будущего года может начаться вакцинация людей из "групп риска" – например, врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим НИИ – научным центром имени Гамалеи в сотрудничестве с Министерством обороны России. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины, к середине августа ожидается ее официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.

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При этом ряд экспертов сомневаются, что вакцина будет готова уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи против COVID-19 – векторная с использованием аденовируса. Ранее директора центра по научной работе Денис Логунов рассказал, что вакцина была разработана центром за две недели, а впоследствии показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с "Радио Свобода" отметили, что это еще не означает, что вакцина будет безопасна для людей.

Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне.

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Отсутствие международного признания эффективности препарата – следствие несоответствия российских клинических испытаний общепринятым стандартам. По формальным критериям даже первые клинические испытания вакцины центра Гамалеи не завершены – добровольцев будут наблюдать еще как минимум полгода, текущие результаты не опубликованы в рецензируемых журналах.​