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Новости Коронавирус и карантин
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Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят

Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят

Российский государственный научный центр "Вектор" из Новосибирской области планирует в ноябре начать производство вакцины от коронавируса. При этом по формальным критериям еще не завершены первые клинические испытания ни одной российской вакцины.

Об этом заявил генеральный директор центра Ринат Максютов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Максютова, в конце нынешнего и начале будущего года может начаться вакцинация людей из "групп риска" – например, врачей и учителей, а за ней последует и массовая вакцинация.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что уже в октябре может начаться производство вакцины, разработанной другим НИИ – научным центром имени Гамалеи в сотрудничестве с Министерством обороны России. На днях сообщалось о завершении клинических испытаний этой вакцины, к середине августа ожидается ее официальная регистрация. По словам Мурашко, уже в октябре может начаться массовая вакцинация.

Читайте на Цензор.НЕТ: Российская элита получила экспериментальную вакцину от COVID-19 еще в апреле, - СМИ

При этом ряд экспертов сомневаются, что вакцина будет готова уже в этом году. Указывается на недостаток информации о разработке вакцин и их испытаниях.

Вакцина, разработанная центром имени Гамалеи против COVID-19 – векторная с использованием аденовируса. Ранее директора центра по научной работе Денис Логунов рассказал, что вакцина была разработана центром за две недели, а впоследствии показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. Двое молекулярных биологов в общении с "Радио Свобода" отметили, что это еще не означает, что вакцина будет безопасна для людей.

Беспокойство специалистов вызывает то, что ранее ни одна из аденовирусных вакцин центра имени Гамалеи не была признана эффективной на мировом уровне.

Также на Цензор.НЕТ: Украина договорилась о вакцине от COVID-19 почти со всеми разработчиками, - Степанов

Отсутствие международного признания эффективности препарата – следствие несоответствия российских клинических испытаний общепринятым стандартам. По формальным критериям даже первые клинические испытания вакцины центра Гамалеи не завершены – добровольцев будут наблюдать еще как минимум полгода, текущие результаты не опубликованы в рецензируемых журналах.​

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) россия (96216) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Это будет Тройной одеколон настоянный на боярышнике, инфа 146%. Как правило у кацапов это лечит все болячки.
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02.08.2020 15:37 Ответить
+11
Что бы в паРаше не делали...на выходе всегда получается гавно..
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02.08.2020 15:45 Ответить
+10
аппараты вентиляции которые горят они уже делали
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02.08.2020 15:38 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Это будет Тройной одеколон настоянный на боярышнике, инфа 146%. Как правило у кацапов это лечит все болячки.
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02.08.2020 15:37 Ответить
Вакцина ********** от вируса состоит из: настойка боярышника, вытяжка из репы и засцаных кальсон
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02.08.2020 15:53 Ответить
только если успеют украсть у британцев или американцев, как обычно, то выпустят
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02.08.2020 16:00 Ответить
Сегодня в Германии прошел огромный митинг- Конец пандемии, где люди возмутились этой ложнопандемии и потребовали от власти объяснений зачем была объявлена эта фейковая пандемия, карантин и зачем они повелись на ложь от ВОЗ и мирового правительства.
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02.08.2020 19:50 Ответить
Міравога правітільства? ага, а ще рептилоїдів забули.
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03.08.2020 08:37 Ответить
Я написала то, что требуют умные люди в Германии на митинге, а тебя, олигофрена, никто не спрашивает. Ты букварь купи и научись сначала буквы различать.
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03.08.2020 08:43 Ответить
Калоріса номерна, такі ж умниє як і ти тупорила тварина, "міравоє правітєльство", кацапка дебільна.
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03.08.2020 08:49 Ответить
Идиот, ты еще и хамло конченое, ПНХ, ублюдок.
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03.08.2020 10:34 Ответить
хрюзгє, хочеш щось сказати, пиши українською, ваш бидлячий піджин не сприймаю.
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03.08.2020 10:39 Ответить
Колхоз рогатый, ты любым языком колхоз, роги спили. Тьфу тебе в рожу.
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03.08.2020 14:32 Ответить
аппараты вентиляции которые горят они уже делали
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02.08.2020 15:38 Ответить
Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 6099
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02.08.2020 19:33 Ответить
Боширов і Пєтров повезуть її в Солсбері, на випробування?
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02.08.2020 15:41 Ответить
COVID-19 вже випускали, на черзі вакцина?
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02.08.2020 15:42 Ответить
И назовут ее новичок 1 с улучшенными характеристиками.
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02.08.2020 15:43 Ответить
Китайские власти выразили свое возмущение из-за публикации карикатуры в одном из изданий Дании. В частности, ранее в газете Jyllands-Posten появилась карикатура на https://replyua.net/koronavirus/ коронавирус Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 9450 свирепствующий в Китае. Китайское посольство потребовало у руководства издание извинений, заявив, что подобного рода публикации оскорбляют Китай и чувства граждан этой страны.
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02.08.2020 19:38 Ответить
Стекломой плюс Боярышник и вуаля - вакцина готова ...
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02.08.2020 15:45 Ответить
Англичане и американцы заметили, что русские пытались украсть вакцину. А кто-то не заметил. Так, что я - верю.
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02.08.2020 15:45 Ответить
Что бы в паРаше не делали...на выходе всегда получается гавно..
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02.08.2020 15:45 Ответить
Здрасссьььь... а ладакалина???
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02.08.2020 15:49 Ответить
да, ты прав, это хуже говна
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02.08.2020 16:01 Ответить
Лада феКалина !
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02.08.2020 16:29 Ответить
А я верю. COVID-19 сделали сделают и вакцину, а скорей всего она давно готова.
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02.08.2020 15:47 Ответить
Вакцина "новичёкс", эт они умеют
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02.08.2020 15:47 Ответить
Так они же испытывали уже- на элите. Вакцина ни как себя не проявила, рос. элита как была дурковатыми хамовитами брехунами так и остались.
Хорошо хоть этот Денис Логунов дал им правильное название- мыши, обезьяны и хомяки.
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02.08.2020 15:48 Ответить
опять хотят у кого нибудь цап-царап? Национальная традиция
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02.08.2020 15:48 Ответить
Нах всякую срань лживую кремлевскую Бутусов печатает, наверно бабло хорошее.
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02.08.2020 15:49 Ответить
Платять .щоб підтримував коронаістерію.а він радий старатися ."Патрійот" як то кажуть...
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02.08.2020 16:26 Ответить
А я, хоть и не эксперт, но верю. Особенно если COVOD-19 изобрели кацапы, в своем институте отравителей, известным как Токсикологическая лаборатория НКВД НКВД - НКГБ - МГБ - КГБ СССР.. А теперь ФСБ РФ
Россия обещает осенью выпустить вакцину от COVID-19, эксперты не верят - Цензор.НЕТ 1503
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02.08.2020 15:50 Ответить
То что они там сотворят и будет российская вакцина против западной вакцины, т.е. новая крутая версия коронавируса. Жаль, что будут испытывать на невинных людях, а надо на путинской кодле и зеленых человечках.
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02.08.2020 15:50 Ответить
на кацапах, людей там нема
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03.08.2020 08:40 Ответить
Прививать в первую очередь будут хабаровчан.
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02.08.2020 15:56 Ответить
армянскую фамилию надо писать с большой буквы и через я - Хабаровчян
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02.08.2020 17:07 Ответить
как бы там не было, орки эти все вирусы всегда порождали и дальше будут ними срать !
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02.08.2020 16:01 Ответить
она давно готова - стекломой......
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02.08.2020 16:06 Ответить
Якцапи можуть лише вкрасти і зробити хєрову підробку...
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02.08.2020 16:08 Ответить
Вакцину сделать - дело нехитрое, их уже сейчас с десяток разных есть, в разных странах. Проблема сделать вакцину, от которой не будет серьезных побочных эффектов, иначе при массовой вакцинации проблем может появиться больше, чем от самой эпидемии. А для этого нужно серьезное тестирование, которое быстро не делается.
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02.08.2020 16:16 Ответить
Ну почему же? Я тоже осенью собираюсь выпустить вакцину. Эксперты правда, тоже не верят.
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02.08.2020 16:22 Ответить
А я собираюсь построить коммунизм.
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02.08.2020 16:25 Ответить
В Мацкву прилетели рептилоиды с планеты Нубиру и привезли сто тысяч чемоданов вакцины! Рен-ТВ подтверждает! Рогозин отвечает!
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02.08.2020 16:38 Ответить
Может быть хакеры где то украли полуфабрикат и выдают за свои разработки.Предстоят долгие проверки ...
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02.08.2020 16:39 Ответить
Маниловщина плюс мюнхаузенщина.
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02.08.2020 16:52 Ответить
Я так понял, что кацапы взяли на себя обязательство украсть у кого то вакцину до осени.
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02.08.2020 16:54 Ответить
Вы в теперешних границах удержитесь,вакцина пля...
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02.08.2020 16:55 Ответить
Напомните мне что они изобрели, а не неудачно скопировали или просто украли...
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02.08.2020 16:58 Ответить
Отчего же не поверить. Выпустят легко. А вот в работу этой вакцины нормальные люде 100500% не поверят!
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02.08.2020 17:15 Ответить
русские хакеры ж украли у Великобритании их разработки вакцин.
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02.08.2020 17:22 Ответить
))))
Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 6451 https://censor.net/user/437998
Обычно вирус разрабатывают параллельно с вакциной. Так что она давно уже есть на россии. И вакцина и лекарство.
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02.08.2020 18:13 Ответить
Це той самий «Вектор», де була аварія восени 2019 і де працювали з коронавірусом.Опачки!На -лодієві шапка горить. Хтось з політологів попередив- У кого першого з'явиться вакцина, той і був. Розповсюджувачем. Китайський Вухань вони вибрали для димової завіси.
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02.08.2020 17:24 Ответить
досить ймовірний варіант..
якби не одне АЛЕ...

Китай би расєюшці навішав таких "люлєй"..
ьтм більше під загрозою звинувачень Трампа -на..уя йому "приймати удар на себе "?
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02.08.2020 19:31 Ответить
Вообще то обещенного 3 года ждут. А здесь поторопились.
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02.08.2020 17:30 Ответить
Такая оперативность свидетельствует об одном: вакцина была разработана и испытана задолго до появления первых сообщений о заболевших COVID19. Выводы делайте сами.
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02.08.2020 17:36 Ответить
Пусть на Пуйле испытают
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02.08.2020 17:38 Ответить
Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 9968

Росія обіцяє восени випустити вакцину від COVID-19, експерти не вірять - Цензор.НЕТ 339
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02.08.2020 17:44 Ответить
Обычно вирус разрабатывают параллельно с вакциной. Так что она давно уже есть на россии. И вакцина и лекарство.
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02.08.2020 17:55 Ответить
Может быть, и создадут вакцину.
Это в случае, если сам вирус был на исследовании в "Векторе" еще до сентября 2019-го (на что указывает множество факторов).
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02.08.2020 18:06 Ответить
А на "вакцину" будет влиять "кривизна земли" ?
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02.08.2020 18:08 Ответить
Здається,навіть мало хто з кацапні ризикне ії випробувати на собі.
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02.08.2020 18:41 Ответить
Пора тестувати,надіюсь москалі скоріш виздихають.
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02.08.2020 19:05 Ответить
Кора дуба в помощь !
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02.08.2020 19:22 Ответить
вакцина будет носить символическое название"Будапештстская"
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02.08.2020 20:50 Ответить
и летать со скоростью десять миллионов махов.
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02.08.2020 21:25 Ответить
Вакцина есть,а почему же в кацапии все ходят в масках,удивительно.
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02.08.2020 22:09 Ответить
маски в рабсее не подходют под эту вакцину,а новых ,пока что рашист не спроектировал и не изготовил...
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02.08.2020 22:22 Ответить
Це не вакцина, це - антидот.
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03.08.2020 02:14 Ответить
Так Китайці самі точно не знають ,тому і шаряться.Теж у Вухані працювали з цим.
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03.08.2020 03:54 Ответить
Они может и создадут. А мы? Будем закупать в США,России,Европе,Китае,Израиле. Короч кто первый создаст. Потому что правительтво фигней занималось все годы. И просрали те мощности что были. Так бы свою разрабатывали.
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03.08.2020 08:26 Ответить
нелох має взяти під свій особистий контроль розробку вакцини
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03.08.2020 08:47 Ответить
 
 