Генерал-майора СБУ Шайтанова підозрюють ще й у незаконному зберіганні зброї

Слідчий вручив генерал-майору СБУ Валерієві Шайтанову зміну в підозрі. Тепер, крім державної зради і сприяння в замаху на теракт, його підозрюють у незаконному зберіганні зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на видання "Ґрати".

Зміни до підозри Шайтанову вручив після засідання суду слідчий Артем Баховський.

Шайтанову додали статтю про незаконне зберігання зброї (частина 1 статті 263 Кримінального кодексу). За версією слідства, він незаконно зберігав патрони до пістолета, які знайшли в нього вдома під час обшуку.

Адвокат Шайтанова Георгій Тігішвілі повідомив журналістам, що в його підзахисного справді є зброя як у співробітника СБУ. За словами адвоката, у Шайтанова є всі необхідні документи для зберігання і зброї, і патронів, але слідчий поки що не просив їх надати.

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Нагадаємо, контррозвідка затримала генерал-майора СБУ Шайтанова, який працював на ФСБ РФ, за підозрою в державній зраді та здійсненні терактів. Зокрема, за завданням російських спецслужб він планував убивство відомого добровольця Адама Осмаєва.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що полковник Шайтанов, який штурмував Будинок профспілок і проводив затримання у Дніпропетровську, став генерал-майором СБУ. Зокрема, головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів, що Шайтанов 18 лютого 2014 року командував однією зі штурмових груп, яка захопила Будинок профспілок на Майдані Незалежності в Києві. За офіційними даними, в ході штурму спецпідрозділом "Альфа" Будинку профспілок, і подальшої пожежі, три майданівці зазнали поранення і згоріли живцем - їх ідентифікували за аналізом ДНК. Ще кілька людей загинули від вогнепальних поранень поблизу Будинку профспілок під час штурму - їх встигли евакуювати, вони померли в лікарні. У квітні 2014 р. Шайтанов вів переговори з командиром батальйону терористів "Восток" Олександром Ходаковським. Більш того, Шайтанов, який командував тоді "Альфою" СБУ, не виконав наказ атакувати блокпости терористів навколо Слов'янська. Скандальна ситуація була розглянута на засіданні оперативного штабу на чолі з О.Турчиновим. За підсумками засідання, Шайтанов був знятий з командування спецпідрозділом "Альфа".

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