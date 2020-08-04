Серед співробітників посольства України в Лівані немає постраждалих унаслідок вибуху, - МЗС

Серед співробітників посольства України в Лівані та членів їхніх сімей немає постраждалих унаслідок вибуху.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, додавши, що посольство з'ясовує можливу наявність українців серед постраждалих унаслідок вибуху в Лівані.

"Серед співробітників посольства та членів їхніх сімей постраждалих немає. Працюють "гарячі лінії" в посольстві та МЗС. Наша дипломатична установа зараз з'ясовує можливу наявність громадян України серед постраждалих унаслідок вибуху", - сказав він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.

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