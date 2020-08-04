Серед співробітників посольства України в Лівані немає постраждалих унаслідок вибуху, - МЗС
Серед співробітників посольства України в Лівані та членів їхніх сімей немає постраждалих унаслідок вибуху.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив начальник відділу менеджменту кризових ситуацій департаменту консульської служби МЗС України Максим Коваленко, додавши, що посольство з'ясовує можливу наявність українців серед постраждалих унаслідок вибуху в Лівані.
"Серед співробітників посольства та членів їхніх сімей постраждалих немає. Працюють "гарячі лінії" в посольстві та МЗС. Наша дипломатична установа зараз з'ясовує можливу наявність громадян України серед постраждалих унаслідок вибуху", - сказав він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.
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Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает https://lenta.ru/tags/organizations/sky-news/ Sky News Arabia.
По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города. «Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», - заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.
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https://twitter.com/newkc14/status/1290699530606960642 2 ч
В результате взрыва в https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5?src=hashtag_click #Бейруте есть обрушившиеся здания, под обломками люди. Также пишут, что в р-не взрыва проживает в основном https://twitter.com/hashtag/%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5?src=hashtag_click #армяне . Это Бурдж Хамуд, который называют "армянским городком Бейрута"