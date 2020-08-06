Буданова, який очолив військову розвідку, минулого року намагався підірвати російський диверсант Ломако

Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов був ціллю диверсанта з РФ Олексія Ломака, який 4 квітня 2019 року в Києві заклав вибухівку під автомобіль розвідника.

Диверсант встановлював міну під сидінням автомобіля Буданова, але сам випадково привів її в дію і був затриманий. Про це раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Чому російський агент намагався підірвати Кирила Буданова? Історія приголомшливого рейду спецпризначенців ГУР МО у Крим".

Диверсанту - громадянину Киргизстану Олексію Ломако - відірвало кисть руки, його затримали. Разом з ним за ґрати потрапив зрадник Руслан Ткачук, співробітник фіскальної служби, у якого був доступ до системи відеоспостереження Києва.

За даними Бутусова, замах на Буданова організували через те, що він у 2016 році брав участь у спецоперації в окупованому Криму. Тоді, пише журналіст, п'ятеро українських диверсантів проникли на півострів морем, але через зраду найнятого водія потрапили в засідку і були змушені відстрілюватися. Під час перестрілки було ліквідовано підполковника ФСБ РФ Роман Каменєва. Українським диверсантам вдалося дістатися на північ Криму і через дамбу через затоку Сиваш прорватися на вільну від окупації територію, ліквідувавши під час прориву російського десантника.

Читайте: Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби

Офіційні українські джерела спростовують бої в Криму диверсантів ГУР МО. За даними Бутусова, серед диверсантів, які проникли на півострів, був також начальник диверсійного управління ГУР МО Максим Шаповал, якого в червні 2017-го підірвали радіокерованою міною.

Кирила Буданова було призначено начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України указом президента Володимира Зеленського від 5 серпня. На цій посаді він змінив Василя Бурбу.

Також читайте: Генерал ФСБ уродженець України Мінаєв відправив друга вбивати українців, а тепер мститься за його ліквідацію