УКР
Новини
Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов був ціллю диверсанта з РФ Олексія Ломака, який 4 квітня 2019 року в Києві заклав вибухівку під автомобіль розвідника.

Диверсант встановлював міну під сидінням автомобіля Буданова, але сам випадково привів її в дію і був затриманий. Про це раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Чому російський агент намагався підірвати Кирила Буданова? Історія приголомшливого рейду спецпризначенців ГУР МО у Крим".

Диверсанту - громадянину Киргизстану Олексію Ломако - відірвало кисть руки, його затримали. Разом з ним за ґрати потрапив зрадник Руслан Ткачук, співробітник фіскальної служби, у якого був доступ до системи відеоспостереження Києва.

За даними Бутусова, замах на Буданова організували через те, що він у 2016 році брав участь у спецоперації в окупованому Криму. Тоді, пише журналіст, п'ятеро українських диверсантів проникли на півострів морем, але через зраду найнятого водія потрапили в засідку і були змушені відстрілюватися. Під час перестрілки було ліквідовано підполковника ФСБ РФ Роман Каменєва. Українським диверсантам вдалося дістатися на північ Криму і через дамбу через затоку Сиваш прорватися на вільну від окупації територію, ліквідувавши під час прориву російського десантника.

Буданова, який очолив військову розвідку, минулого року намагався підірвати російський диверсант Ломако 04

Читайте: Зеленський призначив Буданова начальником ГУР Міноборони замість Бурби

Офіційні українські джерела спростовують бої в Криму диверсантів ГУР МО. За даними Бутусова, серед диверсантів, які проникли на півострів, був також начальник диверсійного управління ГУР МО Максим Шаповал, якого в червні 2017-го підірвали радіокерованою міною.

Кирила Буданова було призначено начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України указом президента Володимира Зеленського від 5 серпня. На цій посаді він змінив Василя Бурбу.

Також читайте: Генерал ФСБ уродженець України Мінаєв відправив друга вбивати українців, а тепер мститься за його ліквідацію

Буданов Кирило (525) замах (574) Бутусов Юрій (3648)
Да. Вообще-то Буданов именно контрразведчик и очень неплохой. А это немного не то-же самое, что и разведка. Но все-равно -- удачи ему и успехов.
06.08.2020 13:42
Подпись на памятнике "зачётная".Когда Крым вернут Украине, то это будет повод для уголовного преследования. Как это он мог воевать с украинцами на их же территории? Значит бандит или сам диверсант.
06.08.2020 13:43
Більшає дохлих москалів! Добре.
06.08.2020 13:47
Это ещё вчера неравнодушные пользователи раскопали. Буданов это очень и очень как выяснилось.
06.08.2020 13:33
Да. Вообще-то Буданов именно контрразведчик и очень неплохой. А это немного не то-же самое, что и разведка. Но все-равно -- удачи ему и успехов.
06.08.2020 13:42
Странно, что не сепар какой-то
06.08.2020 13:35
да-да... а Шеремета именно Рифмастер с медиками. ДБ.
06.08.2020 13:41
Це багато хто помітив, крім Авакова.

Заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковник Олександр Хараберюш загинув 31 березня внаслідок підриву його машини радіокерованою магнітною міною.
По данным источников "Цензор.НЕТ", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения.

Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.Джерело: https://censor.net/ua/r439310
06.08.2020 15:42
на фоне все остальных назначений Зеленского, без исключения, история єта история вызывает, мягко говоря, недоверие)
06.08.2020 13:42
Я не связываю это с Зеленский... Мы живём в такое время, в такой стране, что любое правильное и положительное решение и действие любого политика вызывает сомнение, недоверие...
06.08.2020 13:53
У зеленского не было ни одного правильного решения на пользу собственно Украине. Было на пользу кому угодно но не Украине.
06.08.2020 13:55
Зомбоящер-зрадофил?
06.08.2020 15:11
Подпись на памятнике "зачётная".Когда Крым вернут Украине, то это будет повод для уголовного преследования. Как это он мог воевать с украинцами на их же территории? Значит бандит или сам диверсант.
06.08.2020 13:43
Кота бракує, нижче пояса... )))
06.08.2020 13:54
Хотелось бы, чтобы было именно так как Вы пишете. Но, к моему глубокому сожалению, в ближайшее время это вряд ли выполнимо. Мировому сообществу не до Крыма ( не шевели го.но оно и вонять не будет), а нашим политикам оно вообще не надо... Так и сойдёт этот вопрос с годами на Нет...
06.08.2020 13:57
"Не до Крыма"... пора вам поменять методичку.
Санкции за Крым параше никто еще не отменил, если что.
06.08.2020 15:07
когда крым вернется в Украину, ********* этот "памятник" фашисту каменеву кувалдами к епеням!!!
06.08.2020 14:11
так могилка москалыка сто пудов не в Крыму а в какой нибудь Рязани
06.08.2020 14:32
Сомневаюсь что кто то с покойника спросит,а надписи на могилах к делу не пришьешь.
06.08.2020 17:53
Більшає дохлих москалів! Добре.
06.08.2020 13:47
И вместо разведения опарышей на этой плодородной почве под названием Ломако, ему конечно же пришили кисть, которой он теперь улетает сырную украинскую баланду за обе щеки, а со временем может будет проживать в платной камере со штатным физиотерапевтом,чтоб эта баланда точнее в рот залетела. Все по христианским законам... Ничего нового, нас @ а мы крепчаем... или думаем, что крепчаем.
06.08.2020 13:52
при Порошенко такого бы не было...
06.08.2020 13:57
Президенты нашей страны(все), как гаранты, примеры для нации и т. п. не имеют к этому ни какого отношения. Проблема в восприятии самих украинцев(или то что от них осталось) Такие враги, после всей выжатой из них полезной информации, должны умирать: от сердечной недостаточности, при невыясненных обстоятельствах, по причине несчастного случая и т. д. и т. п. Потому что они настоящие, класичесские враги, в нашем случае целой нации. И для этого не нужно никаких президентов, достаточно всего лишь обычного надзирателя, у которого развито чувство собственного достоинства и присутствует неподдельная любовь к своей нации, вот и все. Хотя из всех президентов Порошенко у меня вызывает наибольшую симпатию, помимо всех его минусов. Я не порохо, ни зе , ни какой другой бот(на заметку гавкающим здесь в этом смысле шавок, выбравших в президенты себе подобного идиота).
06.08.2020 14:58
"Порошенко у меня вызывает наибольшую симпатию..." ...а кто сомневался..)))
06.08.2020 16:02
Ориентирующимся сугубо по сигнальным лампам я посвятил заключительное предложение. 👋
06.08.2020 19:35
Какую цель могла бы преследовать такая диверсионная группа в Крыму, если она была на самом деле?
06.08.2020 13:54
брэшуть канечно....
06.08.2020 13:59
не, ФСБ само себя постреляло!..
06.08.2020 14:08
Я не спрашивала от чего именно погибли свинособаки.
Я спросила о возможной цели диверсионной группы.
06.08.2020 14:12
А с какой целью спросили? Если в такое время Вам кто правду скажет, это будет на руку России.
06.08.2020 14:55
Хочу понять степень правдивости данной истории.
Что известно о его деятельности кроме этой "крымской" истории, какой у него послужной список? Парень с виду очень молодой.
06.08.2020 14:59
Почитаете в учебниках истории лет так через 25 минимум, при условии что наша Украина останется нашей и независимой
06.08.2020 15:13
Возможно. Просто после тотальных назначений Зелей рыгов и их креатур на все посты, слабо верится в нормальное назначение.
06.08.2020 15:19
кто-же Вам расскажет о целях спецопераций?! - Поговаривают, где-то же в это время должно было х*йло подъехать... Кого интересуют подробности:
https://censor.net.ua/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
06.08.2020 15:00
Как и указано в статье, все написано по материалам раша-СМИ.
Наша сторона отрицала, описанное в этом экшене.
И даже рос. суд признал непричастность задержанного в Крыму Панова к этой истории, записанного в диверсанты.
06.08.2020 15:11
Если-бы это была фикция, вряд-ли бы покушались на Максима Шаповала и Буданова.
П.С.Наша сторона традиционно отрицает свои спецоперации, особенно успешные)
06.08.2020 15:24
Шаповала убили.
Он участвовал во многих операциях на Донбассе.

https://censor.net/resonance/446277/pamyati_maksima_shapovala_pochemu_rossiyiskie_spetsslujby_veli_ohotu_na_komandira_spetsnaza_gur_mo

С одной стороны, понятно, что о деятельности таких людей больше узнают много лет спустя, если они живы.
Но хоть какие-то общие сведения можно ведь обнародовать.
06.08.2020 15:34
Так вас и посвятили в секретную разработку!
06.08.2020 16:56
Если б хотели взорвать, взорвали б. См. Бейрут...
06.08.2020 13:55
Режим секретности с разведки уже снят? Ф.И.О., звания, должности, фото, домашние адреса выкладывают для Ху#ла уже в открытых источниках, чтобы Ху#лу не тратиться на поиски.
06.08.2020 14:10
И что ***** ему сделает, дротики в его фотку метать будет? 😁
06.08.2020 15:16
То, что уже пыталось сделать.
06.08.2020 16:37
По итогу оторвали руку своему диверсанту, а машинка это фигня.
07.08.2020 11:01
У него руки из дупы росли, как у всех кацапов, вот одна и оторвалась за ненадобностью.
07.08.2020 13:43
Может он сам дурак, а может ему помогли 😎
07.08.2020 14:11
Информация о первых лицах любой разведки мира - открытые данные
06.08.2020 16:58
А о его боевой биографии- тоже?
06.08.2020 18:41
Да, потому что уже не оперативник.
07.08.2020 14:13
А не родич Кирило Буданов російському полковнику Юрію Буданову? Чи не тому не пишуть його по-батькові?
Щось у мене прізвище Буданов викликає негативні ємоції.
Хочу помилятися.
06.08.2020 14:26
А Павел Буданов не вызывает подозрений? Он дважды был радистом на антарктической станции Украины.
06.08.2020 14:40
Буданов Кирилл Алексеевич,. Страна.юа говорит.А она врать не будет 😁
06.08.2020 14:44
Зеля,респект отличное назначение!
06.08.2020 15:13
Оказывается бубочка иногда может производить адекватные назначения. Как то даже странно что не какого нибудь московита с паспортом РФ под подушкой.
06.08.2020 18:27
На фото - ланос, а фотки салона не от ланоса. Странно как-то.
06.08.2020 18:44
Всі розвідники жостойні звання Геоя України!
06.08.2020 18:53
Достойні звання героя України!
06.08.2020 18:56
 
 