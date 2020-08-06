Буданова, який очолив військову розвідку, минулого року намагався підірвати російський диверсант Ломако
Новий начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов був ціллю диверсанта з РФ Олексія Ломака, який 4 квітня 2019 року в Києві заклав вибухівку під автомобіль розвідника.
Диверсант встановлював міну під сидінням автомобіля Буданова, але сам випадково привів її в дію і був затриманий. Про це раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у статті "Чому російський агент намагався підірвати Кирила Буданова? Історія приголомшливого рейду спецпризначенців ГУР МО у Крим".
Диверсанту - громадянину Киргизстану Олексію Ломако - відірвало кисть руки, його затримали. Разом з ним за ґрати потрапив зрадник Руслан Ткачук, співробітник фіскальної служби, у якого був доступ до системи відеоспостереження Києва.
За даними Бутусова, замах на Буданова організували через те, що він у 2016 році брав участь у спецоперації в окупованому Криму. Тоді, пише журналіст, п'ятеро українських диверсантів проникли на півострів морем, але через зраду найнятого водія потрапили в засідку і були змушені відстрілюватися. Під час перестрілки було ліквідовано підполковника ФСБ РФ Роман Каменєва. Українським диверсантам вдалося дістатися на північ Криму і через дамбу через затоку Сиваш прорватися на вільну від окупації територію, ліквідувавши під час прориву російського десантника.
Офіційні українські джерела спростовують бої в Криму диверсантів ГУР МО. За даними Бутусова, серед диверсантів, які проникли на півострів, був також начальник диверсійного управління ГУР МО Максим Шаповал, якого в червні 2017-го підірвали радіокерованою міною.
Кирила Буданова було призначено начальником головного управління розвідки Міністерства оборони України указом президента Володимира Зеленського від 5 серпня. На цій посаді він змінив Василя Бурбу.
Заступник начальника відділу контррозвідки управління СБУ Донецької області полковник Олександр Хараберюш загинув 31 березня внаслідок підриву його машини радіокерованою магнітною міною.
По данным источников "Цензор.НЕТ", расследование установило, что машина была взорвана миной, которую ночью установила женщина-диверсант. Она действовала не одна - кто-то также наблюдал и контролировал обстановку, давал ей команды что делать. Она была простым исполнителем. Обнаружив машину Хараберюша, она установила мину под водительское сиденье - для этого не требуется специальной подготовки, всего одно движение.... Все обстоятельства покушения случайно зафиксированы на видео одной из камер наблюдения.
Очень похожий почерк, как и в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета.Джерело: https://censor.net/ua/r439310
Санкции за Крым параше никто еще не отменил, если что.
Я спросила о возможной цели диверсионной группы.
Что известно о его деятельности кроме этой "крымской" истории, какой у него послужной список? Парень с виду очень молодой.
https://censor.net.ua/resonance/3186802/pochemu_rossiyiskiyi_agent_pytalsya_vzorvat_kirilla_budanova_istoriya_potryasayuschego_reyida_spetsnaza/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
Наша сторона отрицала, описанное в этом экшене.
И даже рос. суд признал непричастность задержанного в Крыму Панова к этой истории, записанного в диверсанты.
П.С.Наша сторона традиционно отрицает свои спецоперации, особенно успешные)
Он участвовал во многих операциях на Донбассе.
https://censor.net/resonance/446277/pamyati_maksima_shapovala_pochemu_rossiyiskie_spetsslujby_veli_ohotu_na_komandira_spetsnaza_gur_mo
С одной стороны, понятно, что о деятельности таких людей больше узнают много лет спустя, если они живы.
Но хоть какие-то общие сведения можно ведь обнародовать.
Щось у мене прізвище Буданов викликає негативні ємоції.
Хочу помилятися.