Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів

Від сьогодні в Україні почали брати збір за виліт пасажирів. Відповідний Закон набув чинності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначений Закон "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму стягнення державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України" був опублікований 6 серпня у виданні "Голос України" . Він набув чинності з дня, наступного за днем ​​оприлюднення, тобто 7 серпня 2020 р.

Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України. Закон передбачає:

- закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";

- доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості стягнення держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;

- відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

Також читайте: Запровадження державного збору за виліт пасажирів не вплине на вартість авіаквитків, - Криклій

Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Збір при цьому не стягуватиметься в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів із сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Нагадаємо, цей закон Рада схвалила в цілому в другому читанні 13 липня, його підтримали 256 нардепів.

+25
Покращення від зебобіків....
07.08.2020 08:41 Відповісти
+21
больше налогов хороших и разных
07.08.2020 08:41 Відповісти
+19
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств
Тобто всі депутани, міністри і їхня обсуга платити не будуть
Вітаю зебілів - ви зробили себе разом...раз за разом ))))
07.08.2020 08:44 Відповісти
Покращення від зебобіків....
07.08.2020 08:41 Відповісти
лучше б деньги отменили , идиоты
07.08.2020 08:49 Відповісти
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 5229
07.08.2020 08:51 Відповісти
Зубожілий- 13 грн для тебе є критична сума?
07.08.2020 09:10 Відповісти
Ну это ж только начало)
Да и сам факт. Есть свобода перемещения, почему она должна быть платной?!
Давай щас за выход из метро будут требовать по гривне)
07.08.2020 09:33 Відповісти
13 грн. это сегодня, а завтра может быть и 130 ) Поражает просто сам факт таких законов - вопрос что уних в голове? если это копейки то зачем их собирать, тратить время и нервы людей, нанимать чиновников которые будут за этим следить, и потом чиновников которые следят за чиновниками... Такое впечетление что больше в стране делать нечего, все реформы сделаны и мы завтра вступаем в ЕС, как обещают уже 15 лет...
после каждых выборов одно и то же - "Ферма" по Орвеллу строится заново
07.08.2020 10:16 Відповісти
З нас скоро будуть брати за те що ми дихаєш, і за бездітность. Ну для таких продвинутих як ти ще б брав податок за відсутність мізків, для перевірки тобі буде потрібно за свій кошт зробити лоботомію
07.08.2020 15:54 Відповісти
больше налогов хороших и разных
07.08.2020 08:41 Відповісти
пам'ятаю, зебеня обіцяв відмінити касові апарати та спростити податки.
оце воно ??
07.08.2020 08:42 Відповісти
"Корабельным соснам" треба знати що обіцянка одружитися це не обружитися!
07.08.2020 08:45 Відповісти
Цей піарщик обіцяє і мінімалку збільшити до 5000.
07.08.2020 09:04 Відповісти
І він увійде у вартість квитка ?
07.08.2020 08:41 Відповісти
а Вы как думаете???
07.08.2020 08:45 Відповісти
то я провокою зебелів...на роздуми.
07.08.2020 08:46 Відповісти
вибачте! НА ЩО ВИ ЇХ ПРОВОКУЄТЕ????? У них відсутній відповідний механізм для виконання цього процесу!!!
07.08.2020 08:49 Відповісти
Вы шутите? ЗеДятлы и ЗЕбобики и ДУМАТ (МЫСЛИТЬ), это не совместимо.
07.08.2020 08:50 Відповісти
Це ж елементарна задачка !
Ніби 2 додати 2
Невже не впораються ?
07.08.2020 08:52 Відповісти
Впораються. І ми ще їм винні 5 баксів залишимось.
07.08.2020 11:37 Відповісти
Следующий шаг брать за прилет.
07.08.2020 08:42 Відповісти
За каждные 100 км. перелета!
07.08.2020 08:52 Відповісти
За успешный взлет и мягкую посадку.
(этот налог одновременно может быть тостом))))))
07.08.2020 09:07 Відповісти
И за не прилет и перелет и переперд и зебуины в восторге!
07.08.2020 09:21 Відповісти
За мысль о билете!)
07.08.2020 09:34 Відповісти
Все мародеры и барыги не нажрутся!
07.08.2020 08:43 Відповісти
Сбор при этом не будет взиматься в случае перевозки высших должностных лиц и официальных делегаций государств
Тобто всі депутани, міністри і їхня обсуга платити не будуть
Вітаю зебілів - ви зробили себе разом...раз за разом ))))
07.08.2020 08:44 Відповісти
Епоха бідності закінчилися вівці повинні платити тому що Віслюку не вистачає на усі його бажанки! Скоро і Мендель народить та і від ЗеЛенці треба дати відступного!
07.08.2020 08:48 Відповісти
Креатив зе-квартал-команди проявився у спустошенні гаманців їхніх прихильників.
Що, що , а ціни на квитки вони завжди вміли піднімати )
07.08.2020 08:51 Відповісти
Кроме налога, цены автоматически поднялись на курсовой разнице на 3 грн/долл.
07.08.2020 09:10 Відповісти
07.08.2020 08:48 Відповісти
Читаючи між строчок: авіа перельоти подорожчають. ЗЕпакращення вже сьогодні.
07.08.2020 08:46 Відповісти
ну що "лишьбінєсамізнаєтехто", епоха бідності закінчилася? платьожечки за доставку газа сплатили вже? якщо ні, то платіть швидше. а будете вийо - получити платіжку за доставку попередньої платіжки. лошаримаютьплатитизавжди!
07.08.2020 08:47 Відповісти
Скажите пожалуста, ЗеДятлы и другие, умственно отсталые в своем развитии, граждане Украины, а когда введут налог на выезд своим автомобилем с паркинга и каков будет размер ставки этого закона? % от рыночноц стоимости автомобиля или от объёма двигателя?
07.08.2020 08:48 Відповісти
"рыночную стоимость" при этом будут определять бенины "неподкупные" шавки , типа серлеща или погорельца шабунина
07.08.2020 08:51 Відповісти
Серлешь, как и Ягорий Соболев-Хорьков, это отработанный материал. Вы же презервативом второй раз не пользуетесь. Тут скорее всего любитель румынской мамалыги и бениной мацы, совместно с мамой будут в тренде. А кули, мама любит скорость и авиация самое оно, её.
07.08.2020 08:55 Відповісти
дуже скоро.
07.08.2020 08:52 Відповісти
а чому ти так не верещало обурливо, коли сиве порося збільшило акциз на бензин, чим визвало значне його подорожчання?
показати весь коментар
07.08.2020 08:55 Відповісти
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 9075
07.08.2020 08:59 Відповісти
вот реально, серйозно, - сам как думаешь? - єта вот картинка она остроумная? может интеллектуальная? оригинальная?
вот сам как думаешь - сюда ее надо біло лепить и віставлять сопсній интеллект на всеобщее обозрение?
07.08.2020 09:03 Відповісти
Судячи з твоїх постів вона дуже влучна. Тобі ж Порох досі в штанці кладе.
07.08.2020 09:05 Відповісти
це якраз тобі він сцить в очі Божою росою і досі
07.08.2020 09:12 Відповісти
Кумедна ти істота.
07.08.2020 09:16 Відповісти
ЗеДятел. Или лапненогий подпеньковый пензюк.
07.08.2020 09:17 Відповісти
Видимо тебя задело, если столько вопросов появилось)))
07.08.2020 09:16 Відповісти
Не в моих правилах вести полемику с умственно отсталыми ЗеДятлами, но для вас я уже сделал исключение, поэтому прясню, что не в компетенции президента находяться акцызы на топливо. Этим занимается НКРЕ. Учите матчасть.
07.08.2020 09:16 Відповісти
Автомобили зеленого цвета будут освобождены от налога.
07.08.2020 09:11 Відповісти
прочитав статтю
прочитав каменти
пойняв одне: критики Зеленського мінімум триччі на тиждень літають за кордон і по їхнім фінансам нанесено жахливий удар...
07.08.2020 08:52 Відповісти
Да ты что! Я млять разбогател от этого побора!
07.08.2020 08:56 Відповісти
нет, не волнуйся, тебе єто н егрозит
как грится - если в 20 лет ума нет, то уже и не будет
в 30 лет детей нет, то уже и не будет
в 40 лет денег нет, то и не будет
никакого разбогатения тебе не светит
07.08.2020 09:00 Відповісти
К твоему сведенью летают не только люди летают и грузы!! а следовательно платят не только люди которые летают а платят и те кто потом эти грузы покупает в магазинах! так что да ПЛАТИ ЛОШАРА!!
07.08.2020 09:05 Відповісти
так, це просто вбивчі гнітючі цифри
якщо, наприклад, перевізка тонни вантажу коштувала $10.000, то тепер буде коштувати $10.002,5
це жахливий удар по економіці всієї авіагалузі
07.08.2020 09:10 Відповісти
а какая разница скоко теперь будет стоить! вопрос кто за это заплатит? думаешь поставщик? ну думай дальше!! а с миру по нитке голому штаны знаешь такое?!! судя повсему не знаешь потому и ЛОШАРА!!
07.08.2020 09:12 Відповісти
не лезь в економику, не твое єто, не твое
07.08.2020 09:20 Відповісти
это ты себе можешь сказать! читал я одного экономиста типа тебя который доказывал что повышение налогов ведет к росту экономики!! веперед давай покажи свою глупость!!
07.08.2020 09:21 Відповісти
Ага я так и понял что твое! Умный ты наш!
07.08.2020 09:22 Відповісти
Я так зрозумів, що ми наткнулись на експерта, який пояснить цей економічний феномен.
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 4611
07.08.2020 09:57 Відповісти
Куда нам до украинских учителей. Они себе, с зп в 4000 баксов, это могут легко позволить, и даже чаще. Мы о них переживаем.
07.08.2020 08:57 Відповісти
Поправлю бро-в эвро 💶
07.08.2020 09:23 Відповісти
Усі так щасливі що ти "пойняв"!
07.08.2020 08:58 Відповісти
Вопрос не в финансах, а в принципе.
07.08.2020 09:36 Відповісти
Пора зделать налог на осадки...1 долар за дождь,2 долара за дождь с громом и молнией.😁😉😁😉😁😉да?зекоМанда.
07.08.2020 08:56 Відповісти
Карколомне наповнення бюджету! Зе-команда не знає вже, що робити з грошима.
МВФ плаче, каже, що от-от буде крах американській фондовій біржі. Україна перетворюється в Нью-Васюкі, Брюссель змінюється на Львів, Париж на Житомир, Київ на Ворлд кепітал Київ ....шейхі плачуть, золотими яйцями футбол грають на вулицях українських міст, кругом ставлять платинові пам'яткики великому ЗЕ
07.08.2020 10:11 Відповісти
И эти бабки пойдут на зарплаты учителям...4000$🤣🤣🤣😂
07.08.2020 08:59 Відповісти
а шо?, так можно было???
07.08.2020 09:00 Відповісти
Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 626
07.08.2020 09:02 Відповісти
забавно вспоминать как пару лет взад тут же на Цензоре єти же саміе верещали что по Конституции президент абсолютно не отвечает за економику...
07.08.2020 09:05 Відповісти
Тоді теж була мондибільшість?
07.08.2020 09:07 Відповісти
07.08.2020 09:08 Відповісти
так, була кааліція
правляча кааліція на чолі з потужним гетманом батьком всіх українців, який чомусь не мав абсолютно навіть найменшого впливу на економіку, він мав абсолютний вплив лише вибірково, наприклад в економіці кондитерського направлення
07.08.2020 09:16 Відповісти
Ну.. І який податок вводив надпотужний власним указом? Ану, роздуплишся, чи як всі зєбіли обсерешся?
07.08.2020 09:21 Відповісти
Теперь отвечает. За все! И в первую очередь за то, чтобы вас, тупых лошар, все таки сделали вместе.
07.08.2020 09:08 Відповісти
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ!!
07.08.2020 09:05 Відповісти
В двойне за свое лоховство
07.08.2020 09:25 Відповісти
Треба ще екологічний податок на природні отвори зебілів вести і лічильники з держповіркою зобов'язати встановити, бо вдихають вони чисте українське повітря, а видихають СО2 заражений бацилами. А з нижньої дірки і взагалі суцільний метан з сірководнем, а це руйнівники озонового шару і взагалі вибухонебезпечні речовини! За рідкі і тверді випорожнення встановити мито з обов'язковим сертифікованим аналізом екобезпеки для середовища!
07.08.2020 09:06 Відповісти
І обов'язково плату за транспортування.
07.08.2020 09:10 Відповісти
І сортування!
07.08.2020 09:21 Відповісти
"...в случае перевозки менее 10 пассажиров одним нерегулярным рейсом." - это значит, что когда любой олигарх на частном самолете или чартерном рейсом полетит завтракать свежайшими устрицами в Италию, Испанию, Францию или еще там куда-то, то он эти два сраных доллара платить не будет. Вот так у нас "слуги народа" работают на олигархов и "сильных мира сего". А вы, лошары, платите и пополняйте казну. Ну как вас "сделали"???
07.08.2020 09:27 Відповісти
Зібрані таким чином кошти підуть на утримання і оновлення небесного повітря.
07.08.2020 09:29 Відповісти
В стиле евреев -деньги с воздуха
07.08.2020 09:29 Відповісти
А чому ніхто не задається питанням, а хто той розумник від зелених, який цей дебільний закон до Верховної Ради подав?

Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів - Цензор.НЕТ 89
07.08.2020 09:36 Відповісти
Не ну вон Египет скостил визы, чего "нам" не подлататься.
07.08.2020 09:47 Відповісти
Хотів полетіти у відень попити кави, але замість кави заплатив за користування законами аеродинаміки.
07.08.2020 10:02 Відповісти
Тобто Зеленський дбає щоб кожен українець який летить літаком, ставав на 2 долари біднішим... Які кончені недоумки голосували за зеленського і його партію? Озвіться недоумки!
07.08.2020 10:08 Відповісти
Такі що ніколи ні куди не літали і навіть не виповзали зі своєї сраки в якій живуть і плодяться.
07.08.2020 10:17 Відповісти
С мира по нитке-голому королю рубашка.
07.08.2020 10:28 Відповісти
Старая добрая схема.) Ввести налог на воздух, но маааленький такой, чтоб шариковых не сильно травмировать, а потом его поднимать но уже без шуму и пыли и всяких законов. Такое ощущение что некотрые люди 30 лет не в Украине жили а в лесополосе среди лопухов. С топливом тоже так начиналось. А теперь куча всяких налогов и сборов чуть ли не половина его стоимости. Или с коммуналкой, где теперь за вывоз того же мусора надо платить 2 раза.) С миру по нитке Зеле на дачку) И главное поражает ведь даже не это, а то что даже от такого копеечного налога они все равно освободили олигархов и правящий класс) Это уже ментальность, тут ничего не поделать. Это поколения должны смениться и то не факт.
07.08.2020 10:36 Відповісти
Коли під час ігри змінюють на ходу правила - це значіть, що грають аферисти с шахраями. А в дурнях залишаються пересічні глядачі.
07.08.2020 10:40 Відповісти
Ну и хорошо. Меньше зебильных нищебродов будет перетьмя за кордон.
Все к лучшему - билеты дороже на 1/3, тест ПЦР 1800 гривен и сбор.

Нехай щастить!!!
07.08.2020 11:27 Відповісти
Очень правильный ПОБОР
Улетайте и не возвращайтесь
07.08.2020 11:34 Відповісти
"кормовые карманные монеты " которые из кармана украинского пасажира под предлогом закона должны сменить собственника кармана...
07.08.2020 11:36 Відповісти
зелені збоченці коли ви вам вже поперек горла стане?
07.08.2020 11:39 Відповісти
Продолжаем все повторять за москалюгами!
Может пора объединяться. Как-то странно идём в Европу в лаптях
07.08.2020 11:42 Відповісти
Поясніть, за що саме я маю сплатити ці гроші? Що я на томість отримаю? Чи просто "державі" потрібні кошти - а мені сплачувати?
07.08.2020 11:56 Відповісти
Ну як за що, дорожій сбір є? Є! Тоді повинен бути і повітряний сбір - логічно?
07.08.2020 12:43 Відповісти
 
 