Від сьогодні в Україні почав діяти збір за виліт пасажирів
Від сьогодні в Україні почали брати збір за виліт пасажирів. Відповідний Закон набув чинності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначений Закон "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму стягнення державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, що відправляється або прибуває в аеропорт України" був опублікований 6 серпня у виданні "Голос України" . Він набув чинності з дня, наступного за днем оприлюднення, тобто 7 серпня 2020 р.
Документ визначає на законодавчому рівні особливості стягнення державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України. Закон передбачає:
- закріплення в термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державне мито з суб'єкта авіаційної діяльності";
- доповнення Повітряного кодексу статтею 121, яка визначає особливості стягнення держмита за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, і за кожну тонну вантажу, відправленого або який прибув до аеропорту України;
- відповідальність за порушення порядку або термінів сплати державних зборів для суб'єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.
Закон встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який літатиме в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.
За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.
Збір при цьому не стягуватиметься в разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (зокрема перевезень тіла (останків, праху) померлого).
Також звільняються від збору в разі перевезень пасажирів, що належать до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей віком до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів із сервісними квитками і в разі перевезення менше 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.
Нагадаємо, цей закон Рада схвалила в цілому в другому читанні 13 липня, його підтримали 256 нардепів.
Да и сам факт. Есть свобода перемещения, почему она должна быть платной?!
Давай щас за выход из метро будут требовать по гривне)
после каждых выборов одно и то же - "Ферма" по Орвеллу строится заново
оце воно ??
Ніби 2 додати 2
Невже не впораються ?
(этот налог одновременно может быть тостом))))))
Джерело: https://censor.net/n3212414
Тобто всі депутани, міністри і їхня обсуга платити не будуть
Вітаю зебілів - ви зробили себе разом...раз за разом ))))
Що, що , а ціни на квитки вони завжди вміли піднімати )
вот сам как думаешь - сюда ее надо біло лепить и віставлять сопсній интеллект на всеобщее обозрение?
прочитав каменти
пойняв одне: критики Зеленського мінімум триччі на тиждень літають за кордон і по їхнім фінансам нанесено жахливий удар...
как грится - если в 20 лет ума нет, то уже и не будет
в 30 лет детей нет, то уже и не будет
в 40 лет денег нет, то и не будет
никакого разбогатения тебе не светит
якщо, наприклад, перевізка тонни вантажу коштувала $10.000, то тепер буде коштувати $10.002,5
це жахливий удар по економіці всієї авіагалузі
МВФ плаче, каже, що от-от буде крах американській фондовій біржі. Україна перетворюється в Нью-Васюкі, Брюссель змінюється на Львів, Париж на Житомир, Київ на Ворлд кепітал Київ ....шейхі плачуть, золотими яйцями футбол грають на вулицях українських міст, кругом ставлять платинові пам'яткики великому ЗЕ
правляча кааліція на чолі з потужним гетманом батьком всіх українців, який чомусь не мав абсолютно навіть найменшого впливу на економіку, він мав абсолютний вплив лише вибірково, наприклад в економіці кондитерського направлення
Все к лучшему - билеты дороже на 1/3, тест ПЦР 1800 гривен и сбор.
Нехай щастить!!!
Улетайте и не возвращайтесь
Может пора объединяться. Как-то странно идём в Европу в лаптях