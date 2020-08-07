УКР
Призначення Татарова в ОП - це наруга над пам'яттю. Влада вкотре пробиває моральне дно, - Родини Героїв "Небесної Сотні"

Призначення Татарова в ОП - це наруга над пам'яттю. Влада вкотре пробиває моральне дно, - Родини Героїв "Небесної Сотні"

Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривав масові злочини і порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ - наруга над пам'яттю всіх тих, хто відстоював в 2013- 2014 роках і під час російської агресії європейський вектор розвитку України.

Про це йдеться в заяві ГО "Родини Героїв Небесної Сотні", передає Цензор.НЕТ.

"Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України та Гідності. Призначення на посаду заступника Глави Офісу Президента України поплічника Захарченка Олега Татарова, людини яка впродовж Революції Гідності щодня оббріхувала та переслідувала її учасників є ще однією подією яка продовжує і утверджує реванш проросійських сил та повернення старої гвардії часів Януковича", - йдеться в заяві.

"Маємо на увазі включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів під час Революції Гідності та щодо яких не було винесено судових вироків та тих, які не відбули визначене судом покарання, повернення до країни та широку популяризацію в медійному просторі українофобів О.Лукаш, А.Портнова, призначенням на посаду першого заступника Директора Державного бюро розслідувань О.Бабікова – людини, яка представляла в судах інтереси режиму Януковича, повернення в стіни Генеральної прокуратури С.Піскуна, відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів, політичні репресії", - нагадали представники сімей Героїв Небесної Сотні.

Читайте також: Зеленський про призначення Татарова: Головне, щоб людина була чесною, моральний бік

"Призначення О.Татарова, який виправдовував та покривав масові злочини та порушення прав людини під час Революції Гідності на керівну посаду в ОПУ ми, представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих та учасників Революції Гідності, вважаємо наругою над пам’яттю наших рідних і близьких, всіх тих, хто відстоював в 2013–2014 роках та під час російської агресії європейський вектор розвитку України, пам’ять Героїв, які віддали своє життя за цивілізаційний вибір української нації. Вже більше року команда Зеленського демонструє байдужість та нехтування вимог громадськості. Закликаємо всі патріотичні проукраїнські сили до об’єднання для посилення тиску на владу на усіх рівнях задля недопущення сповзання нашої країни до авторитаризму, нівелювання здобутків Революції Гідності, відстоювання європейського вектору розвитку нашої країни", - резюмували автори звернення.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики в сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки в сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Також читайте: Луценко про призначення Татарова в ОП: "Це крок назустріч Януковичу і його страусам"

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".

Зеленський Володимир (25537) майдан (766) Євромайдан (960) Офіс Президента (2060) Татаров Олег (431)
+17
Я вам ничего не должен -Зе🔎
показати весь коментар
07.08.2020 13:13 Відповісти
+13
Зебилы , Ауууу!
Шо там казали за притягнення до відповідальності винних в розтрілах?
показати весь коментар
07.08.2020 13:14 Відповісти
+10
Наступним буде Портнов?
показати весь коментар
07.08.2020 13:14 Відповісти
Я вам ничего не должен -Зе🔎
показати весь коментар
07.08.2020 13:13 Відповісти
Зельцман+ мегаворюгаКаломойша ,плевать хотели на всех , своему спасителю путлеру ,отрабатывают на коленях ,все хотелки
показати весь коментар
07.08.2020 13:34 Відповісти
Наступним буде Портнов?
показати весь коментар
07.08.2020 13:14 Відповісти
По нормальному он всё равно не поймёт...
Назначении Татарова в ОП - это надругательство над памятью. Власть в очередной раз пробивает моральное дно, - Семьи Героев "Небесной Сотни" - Цензор.НЕТ 9437
показати весь коментар
07.08.2020 13:23 Відповісти
І тут слід продовжити, що саме з подачі Петра Порошенко почались мутки в оранжевій каоліції.. Дуже вже хотілось до влади, а саме на голову ВР... Куди згідно домовленостей мав пройти Мороз... І люди трішки старші за 40 мали би памятати яка там була канітель з виборами голови ВР..
Той петя ще той вихрест - перебіжчик.. То він диякон РПЦ, то він головний прихильник ПЦУ...
То він з Ющенком, то він в уряді за часів Яника...
Отакато *****... малята...
показати весь коментар
07.08.2020 13:36 Відповісти
и снова Порох тебе в портки насрал
показати весь коментар
07.08.2020 13:49 Відповісти
Того, що зробив Порох в умовах війни не зробив ніхто. І не зробе в найближчі роки.
Ще комсомол йому пригадай...
показати весь коментар
07.08.2020 13:58 Відповісти
Ти мабуть Юлєбот. Тільки упороті Юлєботи не усвідомлюють, що розалили помаранчеву команду сама ваша бахіня.
показати весь коментар
07.08.2020 14:10 Відповісти
Мене одне цікавить: що за довбаки поставили лайки під цим пасквілем?
показати весь коментар
07.08.2020 23:12 Відповісти
Зебилы , Ауууу!
Шо там казали за притягнення до відповідальності винних в розтрілах?
показати весь коментар
07.08.2020 13:14 Відповісти
Срань зеленая... сколько после этого еврейского мальчика вычищать... впрочем, чему удивляться... вот, например, потные, засаленные, вонючие хасиды в Умани... и есть же украинцы, что впускают их в свой дом...
показати весь коментар
07.08.2020 13:18 Відповісти
Очередной номер на бис от Квартала
показати весь коментар
07.08.2020 13:29 Відповісти
Да она и не власть они просто куклы ими манипулируют продали душу за денежку теперь приходи заказчика выполняют
показати весь коментар
07.08.2020 13:37 Відповісти
Ему плевать... в то время он рашу развлекал. Вспомните его шутки про эбонитовые палочки.
показати весь коментар
07.08.2020 13:41 Відповісти
А судьи кто? - школьная программа 50тых годов. Атаман Зеленый не долго колесил по Украине - это 20тые годы!!!
показати весь коментар
07.08.2020 13:46 Відповісти
А ведь по закону этот хмырь уже 6 лет должен сидеть.
показати весь коментар
07.08.2020 13:55 Відповісти
Судді і прокурвори такі ж мерзотники-антимайданівці, як і цей вибл.док.
показати весь коментар
07.08.2020 14:26 Відповісти
та вам же зеленське https://ua.interfax.com.ua/news/political/679646.html пояснило , що татаров високоморальна, порядна людина. от смішні.
показати весь коментар
07.08.2020 13:56 Відповісти
Боюсь ,что Зеленский не совсем или совсем не понимает ,чем это может закончиться ,он осознаёт что Порошенко никого не поднимет и за ним никто не пойдёт ,но Украина страна особенная ,может возникнуть кто-то типа Парасюка и билеты до Ростова взять будет уже достаточно сложно ..
показати весь коментар
07.08.2020 14:00 Відповісти
вже нічим не закінчиться (хіба що ще гіршим - його другим терміном).
закінчувати з цим треба було набагато раніше, а зараз, під радісний регіт виборців зеленського, будь-який справжній "майдан" буде придушений жорстко та швидко.
показати весь коментар
07.08.2020 14:39 Відповісти
Скорее кролик задушит удава ,чем власть в Украине задушит Майдан нонсенс это .
показати весь коментар
07.08.2020 14:45 Відповісти
то озирніться навколо.
на жаль сьогодення не дає, принаймні мені, підстав бути таким самим оптимістом як ви.
показати весь коментар
07.08.2020 14:49 Відповісти
Ну про себя могу сказать однозначно ,вряд-ли кто-то сможет меня придушить при таких раскладах и что-то мне подсказывает,что таких как я достаточно много ,если будут душить Пэтю то само-собой никто и пальцем не пошевелит а вот если будут душить права и свободы украинцев ,то ответка будет молниеносной и страшной.
показати весь коментар
07.08.2020 15:55 Відповісти
если будут душить права и свободы украинцевтобто зараз ви придушення прав та свобод українців не спостерігаєте?
показати весь коментар
07.08.2020 16:10 Відповісти
Честно говоря нет.
показати весь коментар
07.08.2020 16:48 Відповісти
от й в цьому питанні наше з вами сприйняття того що відбувається неоднакове.
показати весь коментар
07.08.2020 16:59 Відповісти
Ну это неплохо ,сколько людей столько и мнений ...
показати весь коментар
07.08.2020 18:58 Відповісти
Срань.
Тка ж само срань, як і *****.
показати весь коментар
07.08.2020 14:24 Відповісти
На жаль ще набагато гірша...
показати весь коментар
07.08.2020 14:36 Відповісти
Назначение ватника-сепаратиста Татарова в ОП - это плевок во всех нас, граждан Украины. Это наглядный пример того, что думает о Майдане мразь Зеленский и его окружение из Офиса Президента.
Адвокат сепаратиста-гандона портнова будет координировать деятельность всех! правоохранительных органов в стране!
Такие назначения происходят потому, что ваш президент (зелебобики тупорылые) полный имбицил и вообще не разбирается в нашем украинском политикуме, он не знает ни имен, ни фамилий политиков/чиновников, не обладает элементарной паматью, живет до сих пор своим кварталом и в голове у него шутки из лиги смеха.
К нему на собеседование ежедневно приводят мразей типа Татарова и говорят - "хороший человек" и торчок безголовый кивает и соглашается.
показати весь коментар
07.08.2020 15:11 Відповісти
татар не ватнік-сєпар! воно - немаскована вражина!
показати весь коментар
07.08.2020 15:41 Відповісти
Этому позору есть объяснение: Агент ФСБ по кличке "Козырь", он же Ермак, набирает социально близких себе кадры.
показати весь коментар
07.08.2020 16:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=dWOplP-Jjhs Ссылка на эфир М. Фейгана с В.Соловьем и А. Пионтковским, где упоминается роль Ермака в украинской политике:
показати весь коментар
07.08.2020 16:56 Відповісти
Стесняюсь спросить, где найти точную юридически выверенную информацию о том, как, где и когда Татаров "оправдывал и покрывал массовые преступления и нарушения прав человека"?
Ругань заведомо не беру в учет.
показати весь коментар
07.08.2020 19:37 Відповісти
 
 