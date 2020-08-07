Призначення Татарова в ОП - це наруга над пам'яттю. Влада вкотре пробиває моральне дно, - Родини Героїв "Небесної Сотні"

Призначення Олега Татарова, який виправдовував і покривав масові злочини і порушення прав людини під час Революції Гідності, на керівну посаду в ОПУ - наруга над пам'яттю всіх тих, хто відстоював в 2013- 2014 роках і під час російської агресії європейський вектор розвитку України.

"Влада вчергове пробиває моральне дно і вкотре засвідчує зневагу до європейських демократичних цінностей, Законів України та Гідності. Призначення на посаду заступника Глави Офісу Президента України поплічника Захарченка Олега Татарова, людини яка впродовж Революції Гідності щодня оббріхувала та переслідувала її учасників є ще однією подією яка продовжує і утверджує реванш проросійських сил та повернення старої гвардії часів Януковича", - йдеться в заяві.

"Маємо на увазі включення до списків обміну, передачі іншим країнам осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів під час Революції Гідності та щодо яких не було винесено судових вироків та тих, які не відбули визначене судом покарання, повернення до країни та широку популяризацію в медійному просторі українофобів О.Лукаш, А.Портнова, призначенням на посаду першого заступника Директора Державного бюро розслідувань О.Бабікова – людини, яка представляла в судах інтереси режиму Януковича, повернення в стіни Генеральної прокуратури С.Піскуна, відверте переслідування правоохоронними органами волонтерів та громадських діячів, політичні репресії", - нагадали представники сімей Героїв Небесної Сотні.

"Призначення О.Татарова, який виправдовував та покривав масові злочини та порушення прав людини під час Революції Гідності на керівну посаду в ОПУ ми, представники родин Героїв Небесної Сотні, постраждалих та учасників Революції Гідності, вважаємо наругою над пам’яттю наших рідних і близьких, всіх тих, хто відстоював в 2013–2014 роках та під час російської агресії європейський вектор розвитку України, пам’ять Героїв, які віддали своє життя за цивілізаційний вибір української нації. Вже більше року команда Зеленського демонструє байдужість та нехтування вимог громадськості. Закликаємо всі патріотичні проукраїнські сили до об’єднання для посилення тиску на владу на усіх рівнях задля недопущення сповзання нашої країни до авторитаризму, нівелювання здобутків Революції Гідності, відстоювання європейського вектору розвитку нашої країни", - резюмували автори звернення.

Як повідомлялося, Зеленський призначив Татарова заступником керівника Офісу президента 6 серпня. Татаров повідомив, що буде займатися формуванням державної політики в сфері правоохоронної діяльності, забезпеченням гарантій нацбезпеки в сферах правоохоронної діяльності, протидії корупції, захисту прав людини.

Нагадаємо, 5 серпня президент Володимир Зеленський призначив заступником голови свого Офісу Олега Татарова. Татаров із 2011 року був заступником начальника Головного слідчого управління МВС України.

Після люстрації з 2014 року займався адвокатською практикою як керуючий партнер адвокатського об'єднання "Татаров Фаринник Головко".