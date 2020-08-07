УКР
МЗС прокоментувало затримання в Мінську журналістів Ромалійської і Гребенюка

Міністерство закордонних справ знає про затримання в Білорусі українських журналістів Ірини Ромалійської та Івана Гребенюка і робить усе можливе, щоб надати їм консульську допомогу.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"МЗС у курсі інциденту і намагається отримати від білоруської сторони підтвердження цього факту, можливість зустрічі з журналістами і надання їм первинної консульської допомоги", - сказав він.

Про причини затримання українських журналістів у МЗС поки не говорять.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Також на Цензор.НЕТ: Консульство України в Білорусі намагається допомогти українським журналістам

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

Також на Цензор.НЕТ: Українських журналістів Ромалійську і Гребенюка затримали в Мінську

+18
Таракан 3% скорее посадит или вышлет украинских журналистов чем выдаст Украине "вагнеровских" бандитов. Не каких иллюзий по отношению Лукашенко ни у кого не должно быть.
показати весь коментар
07.08.2020 20:27 Відповісти
+9
Кому Лука батька , тому Х..ло дядька .

...
показати весь коментар
07.08.2020 20:38 Відповісти
+8
Ашожтакоє?
Лука, ще позавчора так нєжно вась-вась з Гордоном, і тут на тобі.
Як підісрав.
Хоча, що там чекати від путінського халуя.
показати весь коментар
07.08.2020 20:36 Відповісти
Ничего, у Гордона уже флешка с записью Лукашенко есть, скоро она будет в Гааге.
показати весь коментар
07.08.2020 20:27 Відповісти
Гордону подзвоніть.
Хай ще одне інтервью у Луки візьме.
показати весь коментар
07.08.2020 20:29 Відповісти
Притримай своїх коней до Гааги, дурню.
показати весь коментар
08.08.2020 06:38 Відповісти
Таракан 3% скорее посадит или вышлет украинских журналистов чем выдаст Украине "вагнеровских" бандитов. Не каких иллюзий по отношению Лукашенко ни у кого не должно быть.
показати весь коментар
07.08.2020 20:27 Відповісти
ВагнерНетов Путлера в Белоруси тысчи 2... Бацька переходи на диету и не пей ничего...Новички Полонии Путлер не отменил...
показати весь коментар
07.08.2020 20:28 Відповісти
Калгаснік, вже заявляв, що коронавірус йому «подкинули».
показати весь коментар
07.08.2020 20:31 Відповісти
Путлер 2 %,Лукаш 3...у Чаушеску перед растреллом было 98...
показати весь коментар
07.08.2020 20:29 Відповісти
тогда люди не были, настолько ********* и дезенформированы как сейчас .
показати весь коментар
07.08.2020 20:33 Відповісти
Це не так, бо на той час більшість була дезінформована.
показати весь коментар
07.08.2020 20:46 Відповісти
Вшивые пошли Дикторы..в бункере сидят... Хабаровскэто ва м не ГКЧП в Москве...август 91-го не забыли?
показати весь коментар
07.08.2020 20:33 Відповісти
Я за Бацьку... он сохранил один... советское дерьмо из 15 республик Саветав...
показати весь коментар
07.08.2020 20:36 Відповісти
Кому Лука батька , тому Х..ло дядька .

...
показати весь коментар
07.08.2020 20:38 Відповісти
"Советское дерьмо" і зараз не дає нам дихати і розвиватися. А Лукашенко хоч дав своєму народу соціальні гарантії, не гірші, як у ЄС.
показати весь коментар
08.08.2020 06:43 Відповісти
Ніхто не забув затримання Гриба в Бєларусі? Повідомляю тим, хто все забув, що Гриба вивезли на росію, а Україна дорого заплатила при обміні та повернені цієї людини. Ромалійська довго писала на Цензорі, тому вона добре все знала і не зрозуміло на що вона розраховувала?
показати весь коментар
07.08.2020 20:36 Відповісти
Она организовала провокацию,чтобы показать истинное лицо этого колхозного вампира подленького.
показати весь коментар
07.08.2020 20:39 Відповісти
Яким чином була організована провокація і що вам відомо? Напишіть тут все детально.
показати весь коментар
07.08.2020 20:41 Відповісти
После Гриба они и рассчитывали на арест..А Лука лукавый теперь будет на понос исходить,что украинские бандеры помогают Тихановской..Она и так вот -вот будет схвачена.Беларусы на 90 % ватники К сожалению,это правда.Появление наших активистов развяжет Луке руки для репрессий и против женщин.А вата проголосует за Луку.А он и Луну может обвинить в провокациях.Салтычиха Беларусская,а не Лука.
показати весь коментар
07.08.2020 21:04 Відповісти
Ці Ваші твердження можливі, але не підтверджені жодними фактами і тому є лише версією.
показати весь коментар
07.08.2020 21:08 Відповісти
Он воно що. Ці журнашлюхи і є пособниками Путлера. Провокації, провокації. Ці українські гниди на догоду Путлеру усунули проукраїнського президента Кучму, а потім Порошенка, а тепер допомагають усунути пробілоруського Лукашенка, бо він повернув вектор країни на Захід, бо побачив, що витворяє раша на Донбасі.
показати весь коментар
08.08.2020 06:53 Відповісти
Ашожтакоє?
Лука, ще позавчора так нєжно вась-вась з Гордоном, і тут на тобі.
Як підісрав.
Хоча, що там чекати від путінського халуя.
показати весь коментар
07.08.2020 20:36 Відповісти
Саша обещал лично отдать журналистов Зеленскому . Как он сказал - Володя хороший , иногда такую шутку отпустит что от смеха не остановиться .

...
показати весь коментар
07.08.2020 20:37 Відповісти
Ми сміємося вже другий рік, скоро будемо вже плакати.
показати весь коментар
08.08.2020 07:21 Відповісти
Путлер тт олько что позвонил Батьке и сказал..отдай плешивый... моих Вагнеров иначе застрелю.... будто сам не плешивый...95 квартал отдыхает
показати весь коментар
07.08.2020 20:38 Відповісти
Арестовали сразу после договорняка с Кремлем. Совпадение? Сомневаюсь.
показати весь коментар
07.08.2020 20:40 Відповісти
Один баран сиджит в кресле 26 лет второй 20...но КГБист Обнулился Бацька не успел... угораю с баранов славянских
показати весь коментар
07.08.2020 20:41 Відповісти
Бєлєнькая, Малєнькая і Вєлікенькая...саюз нєрушимий...
показати весь коментар
07.08.2020 20:58 Відповісти
"Настоящее время" - міжнародний російськомовний телеканал з редакцією у Празі, медіа-проєкт Радіо «Свобода» за участі «Голосу Америки». Офіційне цілодобове мовлення розпочав 7 лютого 2017 року. Доступний на кабельних, супутникових і цифрових платформах[.
Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення. Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».
Де тут Україна? Нехай США і визволяє своїх грантоїдів.
показати весь коментар
07.08.2020 20:42 Відповісти
Ці журналісти є громадянами України.
показати весь коментар
07.08.2020 20:44 Відповісти
служать кацапам бо кацап і в Америці кацап.
показати весь коментар
07.08.2020 20:56 Відповісти
Ромалійська? Ви читали її статті?
показати весь коментар
07.08.2020 20:59 Відповісти
Читай сам її писульки на кошти Конгресу.
показати весь коментар
07.08.2020 21:29 Відповісти
Якщо не читаєте, то не звинувачуйте.
показати весь коментар
07.08.2020 21:44 Відповісти
Хто кацап, відкрийте її статті і почитайте, https://censor.net/tag/5941/romaliyiskaya_irina/news/page/1
показати весь коментар
07.08.2020 21:14 Відповісти
Вони українці!
показати весь коментар
07.08.2020 20:49 Відповісти
Точніше, українські гниди продажні.
показати весь коментар
08.08.2020 07:02 Відповісти
Нашли куда ехать. Таракан их и ***** может сдать...
показати весь коментар
07.08.2020 20:45 Відповісти
На жаль, але Ви праві.
показати весь коментар
07.08.2020 20:47 Відповісти
Таких на раші не кривдитимуть.
показати весь коментар
08.08.2020 07:04 Відповісти
Заодно и боевикам шпилелюбам надайте допомогу.
показати весь коментар
07.08.2020 20:48 Відповісти
Лука підмахнув *****.
показати весь коментар
07.08.2020 20:49 Відповісти
Я стурбований ситуацією, піду повечеряю.
показати весь коментар
07.08.2020 20:50 Відповісти
Хай ця вечеря вам зіпсує настрій.
показати весь коментар
07.08.2020 20:52 Відповісти
Ідіть до посольства Білорусії запаліть свічки і поплачте над грантоїдами.
показати весь коментар
07.08.2020 20:55 Відповісти
Вчить свого кота, а я сам знайду як зіпсувати настрій таким сепаратистам, як ви.
показати весь коментар
07.08.2020 20:58 Відповісти
І вам того ж
показати весь коментар
07.08.2020 20:59 Відповісти
Чудово. Так і буде.
показати весь коментар
07.08.2020 21:00 Відповісти
Лукашенко и Гордон заходят в аптеку.
Лукашенко:
≈ Два г@ндоNа.
Аптекарь:
≈ Я вижу. Покупать что-нибудь будете?
показати весь коментар
07.08.2020 20:51 Відповісти
Отак швидко забули про вагнерівців та переключилися на українських журналістів...
показати весь коментар
07.08.2020 21:01 Відповісти
Скоріше за все щодо арешту вагнерівців була брудна політична гра.
показати весь коментар
07.08.2020 21:11 Відповісти
Реакция МИДа идиотская. Ожидается нота протеста и вызов посла в таких случаях.
показати весь коментар
07.08.2020 21:09 Відповісти
Так за оприлюднення МЗСом офіційної позиції України відкривають кримінальне провадження.
показати весь коментар
07.08.2020 21:14 Відповісти
Посадять всіх. Проплачений ти надоїв
показати весь коментар
07.08.2020 21:42 Відповісти
Надоїв? Це ти дояр?
показати весь коментар
07.08.2020 21:45 Відповісти
Ну нефиг им было лезть и транслировать эту прокацапную ватницу Тихановскую
показати весь коментар
07.08.2020 21:41 Відповісти
Якщо білоруси проголосують за цю нахабну проросійську домогосподарку, то вони ********** Білорусію, як наші 73% Україну.
показати весь коментар
08.08.2020 07:12 Відповісти
Там всі такі. Я б на їхньому місці просто ігнорував би вибори.
показати весь коментар
08.08.2020 09:03 Відповісти
О причине задержания украинских журналистов в МИД пока не говорят.Источник:https://censor.net/n3212574

По думці бульбаша - "допестілись".
показати весь коментар
08.08.2020 09:02 Відповісти
ржу не могу, текст написан еще при ссср, ну как и представители в ТКГ в минске.
показати весь коментар
08.08.2020 12:17 Відповісти
 
 