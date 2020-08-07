МЗС прокоментувало затримання в Мінську журналістів Ромалійської і Гребенюка
Міністерство закордонних справ знає про затримання в Білорусі українських журналістів Ірини Ромалійської та Івана Гребенюка і робить усе можливе, щоб надати їм консульську допомогу.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.
"МЗС у курсі інциденту і намагається отримати від білоруської сторони підтвердження цього факту, можливість зустрічі з журналістами і надання їм первинної консульської допомоги", - сказав він.
Про причини затримання українських журналістів у МЗС поки не говорять.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".
Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.
Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.
Хай ще одне інтервью у Луки візьме.
...
Лука, ще позавчора так нєжно вась-вась з Гордоном, і тут на тобі.
Як підісрав.
Хоча, що там чекати від путінського халуя.
...
Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення. Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».
Де тут Україна? Нехай США і визволяє своїх грантоїдів.
Лукашенко:
≈ Два г@ндоNа.
Аптекарь:
≈ Я вижу. Покупать что-нибудь будете?
По думці бульбаша - "допестілись".