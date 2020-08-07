МЗС прокоментувало затримання в Мінську журналістів Ромалійської і Гребенюка

Міністерство закордонних справ знає про затримання в Білорусі українських журналістів Ірини Ромалійської та Івана Гребенюка і робить усе можливе, щоб надати їм консульську допомогу.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"МЗС у курсі інциденту і намагається отримати від білоруської сторони підтвердження цього факту, можливість зустрічі з журналістами і надання їм первинної консульської допомоги", - сказав він.

Про причини затримання українських журналістів у МЗС поки не говорять.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Мінську затримали двох українських журналістів - Ірину Ромалійську та Івана Гребенюка. Вони є співробітниками розташованого в Празі телеканалу "Настоящее время".

Консульство України в Білорусі знає про затримання і робить кроки для того, щоб журналістів звільнили.

Затриманням Ромалійської і Гребенюка стурбована Національна спілка журналістів України.

