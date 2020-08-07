МИД прокомментировал задержание в Минске журналистов Ромалийской и Гребенюка

Министерство иностранных дел знает о задержании в Беларуси украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка и делает все возможное, чтобы предоставить им консульскую помощь.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"МИД в курсе инцидента и пытается получить от белорусской стороны подтверждение этого факта, возможность встречи с журналистами и предоставления им первичной консульской помощи", - сказал он.

О причине задержания украинских журналистов в МИД пока не говорят.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.

