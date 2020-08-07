РУС
МИД прокомментировал задержание в Минске журналистов Ромалийской и Гребенюка

Министерство иностранных дел знает о задержании в Беларуси украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка и делает все возможное, чтобы предоставить им консульскую помощь.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

"МИД в курсе инцидента и пытается получить от белорусской стороны подтверждение этого факта, возможность встречи с журналистами и предоставления им первичной консульской помощи", - сказал он.

О причине задержания украинских журналистов в МИД пока не говорят.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".

Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.

Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.

Топ комментарии
+18
Таракан 3% скорее посадит или вышлет украинских журналистов чем выдаст Украине "вагнеровских" бандитов. Не каких иллюзий по отношению Лукашенко ни у кого не должно быть.
07.08.2020 20:27 Ответить
+9
Кому Лука батька , тому Х..ло дядька .

...
07.08.2020 20:38 Ответить
+8
Ашожтакоє?
Лука, ще позавчора так нєжно вась-вась з Гордоном, і тут на тобі.
Як підісрав.
Хоча, що там чекати від путінського халуя.
07.08.2020 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ничего, у Гордона уже флешка с записью Лукашенко есть, скоро она будет в Гааге.
07.08.2020 20:27 Ответить
Гордону подзвоніть.
Хай ще одне інтервью у Луки візьме.
07.08.2020 20:29 Ответить
Притримай своїх коней до Гааги, дурню.
08.08.2020 06:38 Ответить
Таракан 3% скорее посадит или вышлет украинских журналистов чем выдаст Украине "вагнеровских" бандитов. Не каких иллюзий по отношению Лукашенко ни у кого не должно быть.
07.08.2020 20:27 Ответить
ВагнерНетов Путлера в Белоруси тысчи 2... Бацька переходи на диету и не пей ничего...Новички Полонии Путлер не отменил...
07.08.2020 20:28 Ответить
Калгаснік, вже заявляв, що коронавірус йому «подкинули».
07.08.2020 20:31 Ответить
Путлер 2 %,Лукаш 3...у Чаушеску перед растреллом было 98...
07.08.2020 20:29 Ответить
тогда люди не были, настолько ********* и дезенформированы как сейчас .
07.08.2020 20:33 Ответить
Це не так, бо на той час більшість була дезінформована.
07.08.2020 20:46 Ответить
Вшивые пошли Дикторы..в бункере сидят... Хабаровскэто ва м не ГКЧП в Москве...август 91-го не забыли?
07.08.2020 20:33 Ответить
Я за Бацьку... он сохранил один... советское дерьмо из 15 республик Саветав...
07.08.2020 20:36 Ответить
Кому Лука батька , тому Х..ло дядька .

...
07.08.2020 20:38 Ответить
"Советское дерьмо" і зараз не дає нам дихати і розвиватися. А Лукашенко хоч дав своєму народу соціальні гарантії, не гірші, як у ЄС.
08.08.2020 06:43 Ответить
Ніхто не забув затримання Гриба в Бєларусі? Повідомляю тим, хто все забув, що Гриба вивезли на росію, а Україна дорого заплатила при обміні та повернені цієї людини. Ромалійська довго писала на Цензорі, тому вона добре все знала і не зрозуміло на що вона розраховувала?
07.08.2020 20:36 Ответить
Она организовала провокацию,чтобы показать истинное лицо этого колхозного вампира подленького.
07.08.2020 20:39 Ответить
Яким чином була організована провокація і що вам відомо? Напишіть тут все детально.
07.08.2020 20:41 Ответить
После Гриба они и рассчитывали на арест..А Лука лукавый теперь будет на понос исходить,что украинские бандеры помогают Тихановской..Она и так вот -вот будет схвачена.Беларусы на 90 % ватники К сожалению,это правда.Появление наших активистов развяжет Луке руки для репрессий и против женщин.А вата проголосует за Луку.А он и Луну может обвинить в провокациях.Салтычиха Беларусская,а не Лука.
07.08.2020 21:04 Ответить
Ці Ваші твердження можливі, але не підтверджені жодними фактами і тому є лише версією.
07.08.2020 21:08 Ответить
Он воно що. Ці журнашлюхи і є пособниками Путлера. Провокації, провокації. Ці українські гниди на догоду Путлеру усунули проукраїнського президента Кучму, а потім Порошенка, а тепер допомагають усунути пробілоруського Лукашенка, бо він повернув вектор країни на Захід, бо побачив, що витворяє раша на Донбасі.
08.08.2020 06:53 Ответить
Ашожтакоє?
Лука, ще позавчора так нєжно вась-вась з Гордоном, і тут на тобі.
Як підісрав.
Хоча, що там чекати від путінського халуя.
07.08.2020 20:36 Ответить
Саша обещал лично отдать журналистов Зеленскому . Как он сказал - Володя хороший , иногда такую шутку отпустит что от смеха не остановиться .

...
07.08.2020 20:37 Ответить
Ми сміємося вже другий рік, скоро будемо вже плакати.
08.08.2020 07:21 Ответить
Путлер тт олько что позвонил Батьке и сказал..отдай плешивый... моих Вагнеров иначе застрелю.... будто сам не плешивый...95 квартал отдыхает
07.08.2020 20:38 Ответить
Арестовали сразу после договорняка с Кремлем. Совпадение? Сомневаюсь.
07.08.2020 20:40 Ответить
Один баран сиджит в кресле 26 лет второй 20...но КГБист Обнулился Бацька не успел... угораю с баранов славянских
07.08.2020 20:41 Ответить
Бєлєнькая, Малєнькая і Вєлікенькая...саюз нєрушимий...
07.08.2020 20:58 Ответить
"Настоящее время" - міжнародний російськомовний телеканал з редакцією у Празі, медіа-проєкт Радіо «Свобода» за участі «Голосу Америки». Офіційне цілодобове мовлення розпочав 7 лютого 2017 року. Доступний на кабельних, супутникових і цифрових платформах[.
Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення. Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».
Де тут Україна? Нехай США і визволяє своїх грантоїдів.
07.08.2020 20:42 Ответить
Ці журналісти є громадянами України.
07.08.2020 20:44 Ответить
служать кацапам бо кацап і в Америці кацап.
07.08.2020 20:56 Ответить
Ромалійська? Ви читали її статті?
07.08.2020 20:59 Ответить
Читай сам її писульки на кошти Конгресу.
07.08.2020 21:29 Ответить
Якщо не читаєте, то не звинувачуйте.
07.08.2020 21:44 Ответить
Хто кацап, відкрийте її статті і почитайте, https://censor.net/tag/5941/romaliyiskaya_irina/news/page/1
07.08.2020 21:14 Ответить
Вони українці!
07.08.2020 20:49 Ответить
Точніше, українські гниди продажні.
08.08.2020 07:02 Ответить
Нашли куда ехать. Таракан их и ***** может сдать...
07.08.2020 20:45 Ответить
На жаль, але Ви праві.
07.08.2020 20:47 Ответить
Таких на раші не кривдитимуть.
08.08.2020 07:04 Ответить
Заодно и боевикам шпилелюбам надайте допомогу.
07.08.2020 20:48 Ответить
Лука підмахнув *****.
07.08.2020 20:49 Ответить
Я стурбований ситуацією, піду повечеряю.
07.08.2020 20:50 Ответить
Хай ця вечеря вам зіпсує настрій.
07.08.2020 20:52 Ответить
Ідіть до посольства Білорусії запаліть свічки і поплачте над грантоїдами.
07.08.2020 20:55 Ответить
Вчить свого кота, а я сам знайду як зіпсувати настрій таким сепаратистам, як ви.
07.08.2020 20:58 Ответить
І вам того ж
07.08.2020 20:59 Ответить
Чудово. Так і буде.
07.08.2020 21:00 Ответить
Лукашенко и Гордон заходят в аптеку.
Лукашенко:
≈ Два г@ндоNа.
Аптекарь:
≈ Я вижу. Покупать что-нибудь будете?
07.08.2020 20:51 Ответить
Отак швидко забули про вагнерівців та переключилися на українських журналістів...
07.08.2020 21:01 Ответить
Скоріше за все щодо арешту вагнерівців була брудна політична гра.
07.08.2020 21:11 Ответить
Реакция МИДа идиотская. Ожидается нота протеста и вызов посла в таких случаях.
07.08.2020 21:09 Ответить
Так за оприлюднення МЗСом офіційної позиції України відкривають кримінальне провадження.
07.08.2020 21:14 Ответить
Посадять всіх. Проплачений ти надоїв
07.08.2020 21:42 Ответить
Надоїв? Це ти дояр?
07.08.2020 21:45 Ответить
Ну нефиг им было лезть и транслировать эту прокацапную ватницу Тихановскую
07.08.2020 21:41 Ответить
Якщо білоруси проголосують за цю нахабну проросійську домогосподарку, то вони ********** Білорусію, як наші 73% Україну.
08.08.2020 07:12 Ответить
Там всі такі. Я б на їхньому місці просто ігнорував би вибори.
08.08.2020 09:03 Ответить
О причине задержания украинских журналистов в МИД пока не говорят.

По думці бульбаша - "допестілись".
08.08.2020 09:02 Ответить
ржу не могу, текст написан еще при ссср, ну как и представители в ТКГ в минске.
08.08.2020 12:17 Ответить
 
 