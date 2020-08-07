МИД прокомментировал задержание в Минске журналистов Ромалийской и Гребенюка
Министерство иностранных дел знает о задержании в Беларуси украинских журналистов Ирины Ромалийской и Ивана Гребенюка и делает все возможное, чтобы предоставить им консульскую помощь.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.
"МИД в курсе инцидента и пытается получить от белорусской стороны подтверждение этого факта, возможность встречи с журналистами и предоставления им первичной консульской помощи", - сказал он.
О причине задержания украинских журналистов в МИД пока не говорят.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украинских журналистов Ромалийскую и Гребенюка задержали в Минске
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня в Минске задержали двоих украинских журналистов - Ирину Ромалийскую и Ивана Гребенюка. Они являются сотрудниками расположенного в Праге телеканала "Настоящее время".
Консульство Украины в Беларуси знает о задержании и предпринимает шаги для того, чтобы журналистов освободили.
Задержанием Ромалийской и Гребенюка обеспокоен Национальный союз журналистов Украины.
Также на Цензор.НЕТ: НСЖУ обеспокоен задержанием украинских журналистов в Минске
Хай ще одне інтервью у Луки візьме.
...
Лука, ще позавчора так нєжно вась-вась з Гордоном, і тут на тобі.
Як підісрав.
Хоча, що там чекати від путінського халуя.
...
Телеканал фінансується Конгресом США через Раду керуючих з питань мовлення. Згідно концепції, завданням каналу є «просування демократичних цінностей та інститутів».
Де тут Україна? Нехай США і визволяє своїх грантоїдів.
Лукашенко:
≈ Два г@ндоNа.
Аптекарь:
≈ Я вижу. Покупать что-нибудь будете?
По думці бульбаша - "допестілись".