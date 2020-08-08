Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька. ФОТО

Експерти Національної поліції, які прибули для пошуку слідів пристроїв для прослуховування у квартирі журналіста Михайла Ткача, мали з технічного обладнання лише викрутку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

"Вранці оперативно-слідча група, яка приїхала за нашим викликом, покинула місце подій, лише поверхово оглянувши квартиру Михайла і горище прямо над нею. Після цього Нацполіція опублікувала новину про те, що зареєстровано кримінальну справу, але "засобів для прослуховування не було виявлено". Згодом виправилися, що ще перевірять. Тільки після цього на місце прибула вже слідча група в межах кримінального провадження", - написала Седлецька.

Журналістка вказала на відсутність спеціального обладнання для пошуку пристроїв для прослуховування у представників Нацполіції.

Дивіться також: Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома. ФОТОрепортаж

"Для того, щоб виявити сліди інсталяції професійних прослуховуючих пристроїв, користувалися "підручними" засобами. Гілочкою від дерева, яка лежала на горищі, спицею, виламаною з розкладної сушарки Михайла, за допомогою них намагалися зрозуміти, що там в отворі над стелею. Із собою у групи була хіба що викрутка", - розповіла Седлецька.

Журналістка зазначила, що все ще сподівається, що перевірку буде проведено професійно і всебічно, з допомогою спеціальної техніки, якою оснащена для таких цілей Національна поліція.

Читайте також: "Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак пристрою для прослуховування у себе вдома.