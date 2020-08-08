УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4661 відвідувач онлайн
Новини
18 203 96

Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька. ФОТО

Експерти Національної поліції, які прибули для пошуку слідів пристроїв для прослуховування у квартирі журналіста Михайла Ткача, мали з технічного обладнання лише викрутку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.

Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька 01

"Вранці оперативно-слідча група, яка приїхала за нашим викликом, покинула місце подій, лише поверхово оглянувши квартиру Михайла і горище прямо над нею. Після цього Нацполіція опублікувала новину про те, що зареєстровано кримінальну справу, але "засобів для прослуховування не було виявлено". Згодом виправилися, що ще перевірять. Тільки після цього на місце прибула вже слідча група в межах кримінального провадження", - написала Седлецька.

Журналістка вказала на відсутність спеціального обладнання для пошуку пристроїв для прослуховування у представників Нацполіції.

Дивіться також: Журналіст Ткач заявив про виявлення ознак прослуховуючого пристрою у себе вдома. ФОТОрепортаж

"Для того, щоб виявити сліди інсталяції професійних прослуховуючих пристроїв, користувалися "підручними" засобами. Гілочкою від дерева, яка лежала на горищі, спицею, виламаною з розкладної сушарки Михайла, за допомогою них намагалися зрозуміти, що там в отворі над стелею. Із собою у групи була хіба що викрутка", - розповіла Седлецька.

Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька 02

Журналістка зазначила, що все ще сподівається, що перевірку буде проведено професійно і всебічно, з допомогою спеціальної техніки, якою оснащена для таких цілей Національна поліція.

Читайте також: "Прослушка" у Ткача: Отвір довжиною не менше 60 см веде на горище, яке поліція не взяла під охорону, відкрито провадження. ФОТОрепортаж

Нагадуємо, раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак пристрою для прослуховування у себе вдома.

Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька 03

Автор: 

Нацполіція (15506) прослуховування (212) Седлецька Наталія (94) Ткач Михайло (143)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Ну так если в показушном за 3.5млн. долл, отделе творят вот такое:

https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc

То чего ждать от "эксперта"? Чемодана с инструментами и спецоборудованием? Хорошо что хоть отвертка была с собой и не послал Ткача в магазин - купить ее)
показати весь коментар
08.08.2020 18:27 Відповісти
+15
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7149
показати весь коментар
08.08.2020 18:40 Відповісти
+14
То вы просто забыли как недавно террористов ловили молниеносно
показати весь коментар
08.08.2020 18:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так если в показушном за 3.5млн. долл, отделе творят вот такое:

https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc

То чего ждать от "эксперта"? Чемодана с инструментами и спецоборудованием? Хорошо что хоть отвертка была с собой и не послал Ткача в магазин - купить ее)
показати весь коментар
08.08.2020 18:27 Відповісти
какая "прослушка", такой и эксперд
показати весь коментар
08.08.2020 18:51 Відповісти
при современных средствах повесят вам в хате прослушку и проглядку, включая инфракрасную в виде дохлой мухи на паутинке и вы никогда не догадаетесь
показати весь коментар
08.08.2020 18:54 Відповісти
мне сдается, этот Ткач сам дырку гвоздиком расковырял и обмотал грязной тряпкой
показати весь коментар
08.08.2020 18:58 Відповісти
Той дырочке может быть уже лет 50. Какой-то вывод на чердак - для кабеля, антенны и т.д. ремонт потолка отсох, вот она и открылась.
показати весь коментар
08.08.2020 21:06 Відповісти
На чердаку свіжі сліди свердління - матеріал який висвердленний з перекриття не змішався з брудом чердаку, отже цей отвір свіжий, його просверлили нещодавно, він навіть пилом не припав! Свердлив ідіот, тому що промазав мимо люстри і висвердлив отвір посередині стелі! Такі в нас розвідники - ідіоти! Потрібно вигнати всю цю похоронну команду технічної розвідки СБУ - на вулицю, без військової пенсії та нагород, таким криворуким дебілами не місце на державній службі! Якщо СБУ чи інший правоохоронний орган, здійснював це стеження без дозволу суду, або по підробленим кримінальним провадженням - то всі потрібно вигнати накуй! Дебілам не місце в правоохоронних органах! А на чердаку потрібно поставити сигналізацію та приховане відеоспостереження, щоб зловити говно-розвідників за яйця і відвести в суд!
показати весь коментар
08.08.2020 22:53 Відповісти
Тем более не догадается полиция с отверткой.
показати весь коментар
08.08.2020 20:50 Відповісти
То вы просто забыли как недавно террористов ловили молниеносно
показати весь коментар
08.08.2020 18:28 Відповісти
Погорелый театр абсурда Все73%-«янелохи»
показати весь коментар
08.08.2020 18:33 Відповісти
а как вы это себе представляли ???
..Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 1853
показати весь коментар
08.08.2020 18:29 Відповісти
У каждого эксперта для этих целей должен быть специальный щуп из обеднённого урана, армированный углеволокном. (Элементарные вещи объяснять приходится).
показати весь коментар
08.08.2020 18:55 Відповісти
Нужно внедрять в органы чемоданчик следователя.
показати весь коментар
08.08.2020 18:29 Відповісти
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 9351
показати весь коментар
08.08.2020 18:30 Відповісти
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 7149
показати весь коментар
08.08.2020 18:40 Відповісти
нафига этот чемодан?
хватит и отвертки))))
показати весь коментар
08.08.2020 18:41 Відповісти
и бутылки пива "для подумать"
показати весь коментар
08.08.2020 18:55 Відповісти
++
показати весь коментар
08.08.2020 21:35 Відповісти
о да... в мое время к нему еще шел "Зенит ТТЛ"
то было наследие совка
показати весь коментар
08.08.2020 18:44 Відповісти
....и пленка "свема" на которой были только ежики в тумане
показати весь коментар
08.08.2020 18:57 Відповісти
в 1975 году в частном секторе расследовали кражу велосипеда со двора. Прибывший мусор попросил у хозяев линейку(!) замерить след и пленку для своего фотоаппарата, потому своя "кончилась" У хозяина была только "32-я" и мусор сетовал, что утро раннее и туманное и снимки могут не получиться. Сын-школьник дал линейку

А вы ржете через пятьдесят лет.
показати весь коментар
08.08.2020 20:06 Відповісти
Утро туманное, утро седое..
показати весь коментар
09.08.2020 19:04 Відповісти
https://cobrashop.com.ua/products/nabor_sledovatelya_chemodan_sledovatelya_vs1_s_tsifrovoj_fotokameroj_12_mps Набор следователя Чемодан следователя ВС-1 (с цифровой фотокамерой 12 Мпс) Источник: https://cobrashop.com.ua/products/nabor_sledovatelya_chemodan_sledovatelya_vs1_s_tsifrovoj_fotokameroj_12_mps

показати весь коментар
08.08.2020 19:20 Відповісти
https://censor.net/user/26252 І навіщо підказувати? Зараз здуру замовлять такі валізки,в десятеро дорожче.
показати весь коментар
08.08.2020 19:47 Відповісти
Отличная реформа на деньги США))
показати весь коментар
08.08.2020 18:29 Відповісти
Еще небось и кружку к стенке прикладывали ))
показати весь коментар
08.08.2020 18:29 Відповісти
Отвёртка, которую можно выпить
Эксперт Нацполиции пытался обнаружить следы прослушки в квартире Ткача используя веточку, спицу от сушилки и отвертку, - Седлецкая - Цензор.НЕТ 4139
показати весь коментар
08.08.2020 18:43 Відповісти
Нет там более современная технология, 2 пластиковых стаканчика и веревка.
показати весь коментар
08.08.2020 21:22 Відповісти
А что, надо было лазерный определитель последнего поколения, для определения отверстий, в потолке? Чемоданчики у экспертов все упакованы, но предусмотреть все случаи невозможно.
показати весь коментар
08.08.2020 18:30 Відповісти
а чего-то более эффективного, чем совать ветки в каждую дырку, у них нет?
показати весь коментар
08.08.2020 18:31 Відповісти
есть 3 тонны С 4 и снести нахрен дом чтобы не подслушивали....
показати весь коментар
08.08.2020 18:36 Відповісти
https://censor.net/user/120306 Чемоданчики комплектуются стандартно. А таких случаев, видимо, раньше не было, чтобы дыру измерять. Будут часто- может, что-то и появится. Могли бы и из дома что-то вынести.
показати весь коментар
08.08.2020 18:46 Відповісти
Такие вызовы журна_люхами полиции по выдуманным поводам надо приравнивать к сообщениям о минированиях
показати весь коментар
08.08.2020 21:02 Відповісти
Ця Наталля Седлецька повний профан у таких справах, якщо не знає хто займається виявленням прослуховування.
показати весь коментар
08.08.2020 18:31 Відповісти
Рулит ЗЕ 🤢🤡шобла ! Все украдено -«мыши съели « ,рюкзаков - гнида ,редкий подонок
показати весь коментар
08.08.2020 18:31 Відповісти
Клиент настырный попался! Пришлось воспользоваться веточкой, отверткой, или еще чем-то! НО, как говорил дедуля Конфуций - не ищите на свою опу приключений! А как искать неизлучающий "жучок", особенно, когда его там нет!
показати весь коментар
08.08.2020 18:32 Відповісти
Маятник нужен. а лучше рамка из лозы!
показати весь коментар
08.08.2020 18:34 Відповісти
Лоза не согласен. Ему еще про маленький плот на корпоративах петь! Вместе с зелей.)
показати весь коментар
08.08.2020 20:14 Відповісти
забув я))))
показати весь коментар
08.08.2020 20:29 Відповісти
И шаманский бубен 😁
показати весь коментар
09.08.2020 07:58 Відповісти
Как нужно правильно считать голоса, запись члена избирательной комиссии.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=3osnc2RX1Cg&feature=emb_logo
показати весь коментар
08.08.2020 18:36 Відповісти
Инструкция.

Возьмите веточку от каштана, росшую с южной стороны, спицу с пятилетней сушки и отвертку.
показати весь коментар
08.08.2020 18:39 Відповісти
И портрет зеленского. И рояль.
показати весь коментар
08.08.2020 19:04 Відповісти
Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 6948
показати весь коментар
08.08.2020 22:00 Відповісти
Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 1567
показати весь коментар
08.08.2020 22:02 Відповісти
Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 7773
показати весь коментар
08.08.2020 22:11 Відповісти
Ружжо в руках папуаса кусок металла.
показати весь коментар
08.08.2020 23:06 Відповісти
Наташа, за то что уроды сделали с Украиной с вашей помощью можешь сунуть эту веточку себе в одно место. а еще лучше отверточку.
показати весь коментар
08.08.2020 18:39 Відповісти
і ще. не сперечаюся - потрібні журналюги розслідувачі. без белінґкат і інсайдера прокурорам Нідерландів було би тяжко у справі боїнґа вийти на *****. а то що ви робите - це заробляння грошей. зроби розслідування проти того - ми тобі заплатимо. буде суд і вирок -насрати. головне підняти шум. але запам"ятайте - ті, кого будуть колись судити як зрадників, вони скажуть - так ми ж в інтенеті читали - ми в телевізорі бачили. але крайніми будете ви.
показати весь коментар
08.08.2020 19:10 Відповісти
Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 6734
показати весь коментар
08.08.2020 22:12 Відповісти
Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 2189
показати весь коментар
08.08.2020 22:15 Відповісти
оце відображення 73. сумно
показати весь коментар
09.08.2020 00:00 Відповісти
то ви насправді такі є
показати весь коментар
09.08.2020 00:01 Відповісти
Ищут криминал курва.. А там где госпреступник в преступлении признается, на допрос к генеральному просится.. В итоге полная глухота власти! Но это Украина детка.
показати весь коментар
08.08.2020 18:40 Відповісти
ну, при звільненні заручників у Луцьку гілочка, спиця та викрутка спрацювали ж!
показати весь коментар
08.08.2020 18:41 Відповісти
Хорошо что приехали а остальное то такое.....)
показати весь коментар
08.08.2020 18:41 Відповісти
А бубен?
показати весь коментар
08.08.2020 18:43 Відповісти
Діджиталізація від Зебілів в дії.
показати весь коментар
08.08.2020 18:43 Відповісти
Просто мало денег выделяют! Президент, срочно выделяй на МВС еще пару десятков миллиардов и желательно американских денег!!!
показати весь коментар
08.08.2020 18:44 Відповісти
не знаю зачем им была нужна отвёртка если была в наличии веточка
показати весь коментар
08.08.2020 18:45 Відповісти
Веточка нынче - некошерно!)
показати весь коментар
08.08.2020 20:19 Відповісти
клоуны!!!
как же достал уже этот бесконечный трэш
показати весь коментар
08.08.2020 18:45 Відповісти
Подождите, на протяжении последних 3-4 лет одни бравурные марши,как милиционеры массово закупают боевые французские вертолеты, французские патрульные катера,переоснащаются последними техническими новинками. ПИАР, пиар и еще пиар,ну и отмыв денег конечно. А на самом деле- веточки от тополя,выломанные из матраца спицы... А гдеж деньги,Зин?
показати весь коментар
08.08.2020 18:48 Відповісти
ну логично, - на французские катера хватает, а на все остальное нит
показати весь коментар
08.08.2020 19:06 Відповісти
Дурака валяют и не заинтересованы в расследовании. Значит прослушивали власть и спецслужбы.
показати весь коментар
08.08.2020 18:49 Відповісти
чого ви смієтесь над професійною майстерністю працівників Нацполіції. Користкються тим, на шо хватило грошей з податків громадян. Може він на нюх шукав
показати весь коментар
08.08.2020 18:51 Відповісти
Дык то ж специяльная отвертка - экспертный вывод дает он-лайн.
показати весь коментар
08.08.2020 18:53 Відповісти
А че вы? Молитвы и бубонное гудение с частотой хранителя прослушек, как правило, сразу же вводит в резонанс послушивающее устройство. Молится и бубнеть надо неистово, на манер шаманов, помогает бубен с бубенцами, которые настроены на вторичную резонансную частоту. Очень хорошо действует вода, дык ежу понятно, если прослушку залить водой то все крякнет. Но лить воду надо ведрами- поливать щедро.
показати весь коментар
08.08.2020 18:56 Відповісти
Смешного ничего нет. Не загружается "Виндовс" Позвали сисадмина.
Рассказывает женщина из бухгалтерии:
- Пришел. Поклонился компьютеру, Поднял руки к небу (потолку) и стал что то шептать. Сел на стул, раз 6 крутанулся в одну сторону, один раз в другую. Ещё раз поклонился. Включил компьютер и ушел. Всё работает.
Рассказывает системный администратор:
- ....... Эти курицы крутятся на стуле и намотали привод питания на ножку. Им что то доказывать бесполезно. Молча раскрутил и включил.
показати весь коментар
08.08.2020 22:10 Відповісти
Нанотехнології))))
показати весь коментар
08.08.2020 18:57 Відповісти
А пачиму сабака с милицией на пришла?
По ходу - в этой компании - она самая умная...
показати весь коментар
08.08.2020 19:01 Відповісти
Вроде так воду ищут. В пустыне)
показати весь коментар
08.08.2020 19:07 Відповісти
Які реформи запровадив рефрматор, такі і результати.
показати весь коментар
08.08.2020 19:11 Відповісти
ой дурак .... ...надо было на кофейной гуще с мышиным хвостиком Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька - Цензор.НЕТ 3192
показати весь коментар
08.08.2020 19:15 Відповісти
А в американських фільмах про шпіонів все зовсім інакше виглядає. )
показати весь коментар
08.08.2020 19:16 Відповісти
забыл присесть, фамилию назвать и громко так соврать - "я не експерт нацполиции"!
без етого закрома в доме журналиста не открываются...
навичек видимо....
показати весь коментар
08.08.2020 19:28 Відповісти
гениколога надо позвать
показати весь коментар
08.08.2020 19:44 Відповісти
😆 Журналист просто не представляет уровень обеспечения МВД. На вызов приезжают сотрудники, которые проработали не более 3х лет в МВД. Из оборудования у них ничего нет. Даже стрельбы 3 патрона в год. Журналист хоть бы поинтересовался обеспечением мвд
показати весь коментар
08.08.2020 20:23 Відповісти
Як романтично вони виглядали… Ця звичка у них з дитинства- гілочка і щойно викакана ковбаска.
показати весь коментар
08.08.2020 20:28 Відповісти
Цікаво тільки одне; куди він ту гілочку засовував? Якщо саме туди, про що всі подумали - тоді правильно,.. щось та й знайде. Пошуковець, бл...ха. Важко шукати те, що самі засунули, так?!!!
показати весь коментар
08.08.2020 20:44 Відповісти
надо квартирку Ткача обыскать. Где-то дрель должна быть, которой он дырку сверлил.
показати весь коментар
08.08.2020 21:01 Відповісти
Та у него руки и брови в побелке были там и так все как ясный день понятно.
показати весь коментар
08.08.2020 21:25 Відповісти
Во тупые!, да не веточку от дерева надо было, а листик и не спицу а спичку (горелую)... Отвёртка вообще лишняя...
показати весь коментар
08.08.2020 21:05 Відповісти
Я Удивляюсь Схемам.Почему до сих пор жучки не заложили? Полиции было бы легче.А так ищут ветра в поле.Поучили бы полицию,как надо подглядывать,плодслушивать,под юбки и в штаны заглядывать.
показати весь коментар
08.08.2020 21:07 Відповісти
Зачем что то придумывать, берете у Дмитрия Г..дона золотую пирамидку и сразу бы поняли зачем отверстие и для чего.
показати весь коментар
08.08.2020 21:17 Відповісти
Мало девайсов. Без сушёной крысиной лапки и пера бразильского петуха успеха им не видать. А ещё помогают волосы с писюна новозеландского быка.
показати весь коментар
08.08.2020 21:18 Відповісти
Не дыхнуть не пукнуть под пристальным взглядом сослуживцев на 1 фото.
показати весь коментар
08.08.2020 21:27 Відповісти
В следующий раз придут с бубном.
показати весь коментар
08.08.2020 22:02 Відповісти
Чия це квартира, хто власник, коли М.Ткаченко почав там проживати, і чому за нього все розповідає редактор "Схем" Наталья Седлецкая, вживає звороти мови "ми чекали, ми в квартирі", вони що разом живуть чи то свінгерська тусовочка ?
Вище писали -тому отвору 50 років, через нього може крали електрику, провели т.б. чи і.нет кабель, кабель від т.б.антени.
показати весь коментар
08.08.2020 22:17 Відповісти
кількість вхідних і вихідних отворів різна. Варто було б розібрати стелю на предмет прихованих поздовжньо-поперечних каналів, до кучі розвалити стіни і вгатити спектроскопом, аби упевнити пана Ткача, що лаври Невловимого Джо він заслуговує. Ну і ремонт за рахунок власника...
показати весь коментар
08.08.2020 22:28 Відповісти
Наверное думали,что прослушка сделана из говна и палок.
показати весь коментар
08.08.2020 23:39 Відповісти
да ладно, отвертка - универсальный инструмент. наш президент тоже исключительно отверткой работает
показати весь коментар
08.08.2020 23:44 Відповісти
всё правильно сделал.
показати весь коментар
09.08.2020 01:27 Відповісти
А где бубен у этой шамана? Ай шайтан
показати весь коментар
09.08.2020 01:46 Відповісти
Господа! Внимательно отслеживаем всегда руки. Седлецкая - начальник "корреспондента" точно ЗНАЕТ, что там есть. Откуда? (последний вопрос риторический)
показати весь коментар
09.08.2020 06:24 Відповісти
Колись, працюючи в одній компанії, пережив "маски-шоу". Наступного дня директор компанії (він же власник) привів свого товариша (відставного полковника МВС) зі спеціальним обладнанням який перевірив абсолютно всі приміщення спеціальною апаратурою на наявність "жучків". Нічого знайдено не було, але перестраховка в цьому випадку була дуже розумною
показати весь коментар
09.08.2020 13:03 Відповісти
 
 