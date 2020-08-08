Експерт Нацполіції намагався виявити сліди прослуховування у квартирі Ткача, використовуючи гілочку, спицю від сушарки та викрутку, - Седлецька. ФОТО
Експерти Національної поліції, які прибули для пошуку слідів пристроїв для прослуховування у квартирі журналіста Михайла Ткача, мали з технічного обладнання лише викрутку.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька, інформує Цензор.НЕТ.
"Вранці оперативно-слідча група, яка приїхала за нашим викликом, покинула місце подій, лише поверхово оглянувши квартиру Михайла і горище прямо над нею. Після цього Нацполіція опублікувала новину про те, що зареєстровано кримінальну справу, але "засобів для прослуховування не було виявлено". Згодом виправилися, що ще перевірять. Тільки після цього на місце прибула вже слідча група в межах кримінального провадження", - написала Седлецька.
Журналістка вказала на відсутність спеціального обладнання для пошуку пристроїв для прослуховування у представників Нацполіції.
"Для того, щоб виявити сліди інсталяції професійних прослуховуючих пристроїв, користувалися "підручними" засобами. Гілочкою від дерева, яка лежала на горищі, спицею, виламаною з розкладної сушарки Михайла, за допомогою них намагалися зрозуміти, що там в отворі над стелею. Із собою у групи була хіба що викрутка", - розповіла Седлецька.
Журналістка зазначила, що все ще сподівається, що перевірку буде проведено професійно і всебічно, з допомогою спеціальної техніки, якою оснащена для таких цілей Національна поліція.
Нагадуємо, раніше журналіст Михайло Ткач заявив про виявлення ознак пристрою для прослуховування у себе вдома.
https://www.youtube.com/watch?v=_h6roUeZuJc
То чего ждать от "эксперта"? Чемодана с инструментами и спецоборудованием? Хорошо что хоть отвертка была с собой и не послал Ткача в магазин - купить ее)
..
хватит и отвертки))))
то было наследие совка
А вы ржете через пятьдесят лет.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=3osnc2RX1Cg&feature=emb_logo
Возьмите веточку от каштана, росшую с южной стороны, спицу с пятилетней сушки и отвертку.
как же достал уже этот бесконечный трэш
Рассказывает женщина из бухгалтерии:
- Пришел. Поклонился компьютеру, Поднял руки к небу (потолку) и стал что то шептать. Сел на стул, раз 6 крутанулся в одну сторону, один раз в другую. Ещё раз поклонился. Включил компьютер и ушел. Всё работает.
Рассказывает системный администратор:
- ....... Эти курицы крутятся на стуле и намотали привод питания на ножку. Им что то доказывать бесполезно. Молча раскрутил и включил.
По ходу - в этой компании - она самая умная...
без етого закрома в доме журналиста не открываются...
навичек видимо....
Вище писали -тому отвору 50 років, через нього може крали електрику, провели т.б. чи і.нет кабель, кабель від т.б.антени.