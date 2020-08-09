Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни. ФОТО

Житель села Семенівка Первомайського району Харківської області загинув під час спроби розібрати боєприпас.

Повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції від медиків 8 серпня близько 14:25.

За адресою працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Встановлено, що на подвір’ї 39-річний чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух. Дружина потерпілого відразу викликала швидку медичну допомогу.

З травматичною ампутаціє ніг та лівої руки його було терміново доставлено до харківської лікарні. Однак медикам не вдалося вятувати чоловіку життя.

Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Усі обставини події встановлюються.

