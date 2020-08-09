УКР
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни. ФОТО

Житель села Семенівка Первомайського району Харківської області загинув під час спроби розібрати боєприпас.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції від медиків 8 серпня близько 14:25.

За адресою працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Встановлено, що на подвір’ї 39-річний чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух. Дружина потерпілого відразу викликала швидку медичну допомогу.

З травматичною ампутаціє ніг та лівої руки його було терміново доставлено до харківської лікарні. Однак медикам не вдалося вятувати чоловіку життя.

Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Усі обставини події встановлюються.

+29
Один снаряд "розобрал", другие так президента выбрали...
09.08.2020 16:21 Відповісти
+14
Дарвин, естественный отбор.
09.08.2020 16:21 Відповісти
+14
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 9926
09.08.2020 16:41 Відповісти
Металоломщик похоже.
09.08.2020 16:14 Відповісти
та нє, фермер походу. тіко тупий. був
09.08.2020 16:16 Відповісти
Ні, то дарвініст-експериментатор.
09.08.2020 17:13 Відповісти
Він як той молдован з анекдота, мабуть пилкою пиляв !!))
09.08.2020 17:25 Відповісти
пытаясь разобрать снаряд времен Второй мировой войны

================
НАХЕРА ??? Хто дасть логічну відповідь нахера здорові дядьки розбирають іржаві снаряди,??? Там немає міді,золота
09.08.2020 17:38 Відповісти
Намагаються знайти кольорові метали.
09.08.2020 19:40 Відповісти
мідь є .
09.08.2020 20:24 Відповісти
тол, рибу глушити. він сам по собі не вибухає а горить. Судачи по фото різав автогеном, могла здетонувати киснево - пропанова суміш. А там уже і тол
09.08.2020 20:26 Відповісти
ниже написали - тол для рыбалки выплавляют. видимо хотел отверстие вырезать для выплавки
09.08.2020 22:33 Відповісти
видать резаком хотел разрезать, хорошо видно баллон кислородный, баллон пропан...
09.08.2020 20:37 Відповісти
Щось давно не було раба Аллаха, який на Харківщині пас баранів. Можливо щось знає, або не знає.
09.08.2020 16:37 Відповісти
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 392
09.08.2020 18:02 Відповісти
В голове -опилки
09.08.2020 16:15 Відповісти
Хорошо, что это не было 2500 т. селитры ! А то б соседям курятник бы разворошило б.
09.08.2020 16:18 Відповісти
09.08.2020 16:21 Відповісти
ага, в 2014-м в один тур !
09.08.2020 16:24 Відповісти
Або в 2019,обирали Голобородька ,а отримали Бубочку !!))
09.08.2020 17:32 Відповісти
ну не обнулять же было,как у недоразвитых
09.08.2020 17:41 Відповісти
What's the congestion charge in a county you live?
09.08.2020 17:45 Відповісти
Хто про шо, а петросян про шпінгалєти...
09.08.2020 16:31 Відповісти
Ти про це

Це перемога.Ще декілька мільйонів вибухів і Порошенко знову президент!
09.08.2020 17:31 Відповісти
то всьо по-совєцкі харашо образованниє

https://twitter.com/Did_Mitya

https://twitter.com/Did_Mitya Did Mitya @Did_Mitya

https://twitter.com/Did_Mitya https://twitter.com/Did_Mitya



Сьогодні в АТБ...
Пара.
Вона бере 67% майонез.
Він: - Навіщо береш такий дорогий?! Візьмемо два по 30%, змішаємо і буде шістдесятивідсотковий!
Вона: - Ой і справді! Який ти в мене розумний...
Викладає 67%, бере 2 х 30%.
А ви дивуєтесь тому, що хтось міг проголосувати за клоуна?!
09.08.2020 17:45 Відповісти
ну тупые) 30+30 67 не получается))))
10.08.2020 09:42 Відповісти
Дарвин, естественный отбор.
09.08.2020 16:21 Відповісти
от COVID-19
09.08.2020 16:22 Відповісти
Старина Дарвин-рулит.
09.08.2020 16:32 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2020 16:41 Відповісти
Гепа при рождении и лет 7 назад !
09.08.2020 20:34 Відповісти
сорокопятка, наверное. самый опасный советский снаряд.
09.08.2020 16:37 Відповісти
Ещё один сгорел на работе ...
09.08.2020 16:40 Відповісти
Ну да, де розбирати снаряд як не біля балону з газом.
09.08.2020 16:41 Відповісти
так он его горелкой грел .бо не мог взрыватель открутить...мабуть из понаехалов с северо-востока.
09.08.2020 17:43 Відповісти
Електорат преЗЕденте зменшується
09.08.2020 16:43 Відповісти
Це перемога.Ще декілька мільйонів вибухів і Порошенко знову президент!
09.08.2020 16:47 Відповісти
А до чого тут барига ??))
09.08.2020 17:27 Відповісти
ну не надо так уж примитизировать...у зебилов есть еще куча разных других способов самоликвидации окромя выбухов
09.08.2020 17:44 Відповісти
Уничтожил вражеский снаряд и лично доложил товарищу Сталину.
09.08.2020 16:44 Відповісти
Что он хотел найти в снаряде?
09.08.2020 16:45 Відповісти
Ответ на извечный вопрос: "Быть или не быть".
09.08.2020 16:49 Відповісти
Может и к лучшему что не выжил, что за жизнь без ног, руки и мозгов.
09.08.2020 17:03 Відповісти
Двір запущений, як циганський.
09.08.2020 17:31 Відповісти
Що йому не хватало, є балон з киснем, пропаном і пальник іди і роби людям ворота, огорожі і т.д. Ні вирішив обманути Дарвіна. В снарядах Другої світової робили вибухівку по скороченій технології, без доброго промивання від нітруючої суміші і інших реагентів, і вибухівка також була з численними домішками, тому стальний корпус снарядів, за роки перебування в грунті, реагує з залишками кислот нітруючої суміші і утворюює легкодетонуючі комплексні сполуки заліза. Тому краще не чіпати такі снаряди, які є дуже небезпечні. Їх сапери заливають рідким азотом, а потім вивозять для знешкодження. А цей пан вирішив зіграти в рулетку з смертю і... програв.
09.08.2020 17:33 Відповісти
Дружині "швидку" треба було викликати до вибуху, і саме "психушку". Тепер тільки катафалк...
09.08.2020 17:41 Відповісти
-1 избиратель опзж и кернеса
09.08.2020 17:45 Відповісти
Это как раз тот случай, когда актуальна руцькая дупомудрость - не всех больных война забрала...
09.08.2020 17:50 Відповісти
Человек разбирал снаряд, а снаряд разобрал человека.
09.08.2020 19:37 Відповісти
И разбирал он его кислородно-пропановой установкой...а кислородный балон раскручивал масляными руками...
Премия Дарвина
Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни - Цензор.НЕТ 7543
09.08.2020 19:51 Відповісти
Хорошо хоть разбирают относительно небольшие боеприпасы.
Но есть вероятность, что кому нибудь прийдет в голову идея разобрать 150-200 мм снаряд или авиабомбу...
09.08.2020 20:19 Відповісти
Меня один раз знакомый напугал...шли по грунтовке где рубеж обороны был...вдруг прямо посрели дороги снаряд 85мм и явно прошедший через канал ствола..я говолрю смотри снаряд...
И тот взял и вырвал его из земли...я даже позеленеть не успел...
Взрыватель был полностью разрушен коррозией...И корпус был целый....
Пытался что-либо ему сказать ..тот ржать начал...типа я ссыкло...((((
09.08.2020 20:46 Відповісти
Круто.
Довольно распространенный аргумент болванов.
Типа, че слабо.
09.08.2020 20:53 Відповісти
Кстати на счет 200 кг...
Решил начальник слада боеприпасов облегчить себе и личному составу борьбу с травой...договорился в агрофирме соседней и притаскал трактор с плугом...тот начал пахать и выпахал бомбу времен войны рядом со штабелем боеприпасов
Шо делать хрен его знает...и трактор незаконно и скрыть нельзя...Приехали окружники (не было еще тогда оперативных командуваннь)...тоже не знают что делать...начали решать с МЧС...те тоже не знают что делать....
Короче выпили..и приняли решение "вывезти эскаватором"...
Так и поступили за складами вырыли специально направленную яму...бомбу поддели эскаватором, вывезли в ту яму и там подорвали...
Короче МЧСникам примии, а эскаваторщику болт...бомба была найдена за пределами складов и никто ее не вывозил
09.08.2020 21:16 Відповісти
"Люди гибнут за металл" . (с) (желтый)
Наши за чугун. (черный)
09.08.2020 23:38 Відповісти
Тут властивість технічних знань бути пізнатими теоретичним та емпіричним шляхом призвела до смерті. Теоретичні основи використання природничо-наукових знань в технічному об'єкті не під силу дядьку із села, бо там і фізика, і хімія. Але конструкцію можна вивчити без теорії простою маніпуляцією з технічних об'єктом. Хоча для цього є інтернет, навіщо розбирати, якщо так цікава морфологія девайсу?
10.08.2020 11:19 Відповісти
 
 