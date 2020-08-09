Житель Харківщини загинув, намагаючись розібрати снаряд часів Другої світової війни. ФОТО
Житель села Семенівка Первомайського району Харківської області загинув під час спроби розібрати боєприпас.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Повідомлення про подію надійшло до Первомайського відділу поліції від медиків 8 серпня близько 14:25.
За адресою працювала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління обласного главку поліції. Встановлено, що на подвір’ї 39-річний чоловік намагався розібрати артилерійський снаряд часів Другої світової війни, в результаті чого стався вибух. Дружина потерпілого відразу викликала швидку медичну допомогу.
Відомості про вказаний факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України з приміткою "нещасний випадок". Усі обставини події встановлюються.
НАХЕРА ??? Хто дасть логічну відповідь нахера здорові дядьки розбирають іржаві снаряди,??? Там немає міді,золота
Це перемога.Ще декілька мільйонів вибухів і Порошенко знову президент!
https://twitter.com/Did_Mitya
https://twitter.com/Did_Mitya Did Mitya @Did_Mitya
https://twitter.com/Did_Mitya https://twitter.com/Did_Mitya
Сьогодні в АТБ...
Пара.
Вона бере 67% майонез.
Він: - Навіщо береш такий дорогий?! Візьмемо два по 30%, змішаємо і буде шістдесятивідсотковий!
Вона: - Ой і справді! Який ти в мене розумний...
Викладає 67%, бере 2 х 30%.
А ви дивуєтесь тому, що хтось міг проголосувати за клоуна?!
Премия Дарвина
Но есть вероятность, что кому нибудь прийдет в голову идея разобрать 150-200 мм снаряд или авиабомбу...
И тот взял и вырвал его из земли...я даже позеленеть не успел...
Взрыватель был полностью разрушен коррозией...И корпус был целый....
Пытался что-либо ему сказать ..тот ржать начал...типа я ссыкло...((((
Довольно распространенный аргумент болванов.
Типа, че слабо.
Решил начальник слада боеприпасов облегчить себе и личному составу борьбу с травой...договорился в агрофирме соседней и притаскал трактор с плугом...тот начал пахать и выпахал бомбу времен войны рядом со штабелем боеприпасов
Шо делать хрен его знает...и трактор незаконно и скрыть нельзя...Приехали окружники (не было еще тогда оперативных командуваннь)...тоже не знают что делать...начали решать с МЧС...те тоже не знают что делать....
Короче выпили..и приняли решение "вывезти эскаватором"...
Так и поступили за складами вырыли специально направленную яму...бомбу поддели эскаватором, вывезли в ту яму и там подорвали...
Короче МЧСникам примии, а эскаваторщику болт...бомба была найдена за пределами складов и никто ее не вывозил
Наши за чугун. (черный)