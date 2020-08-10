УКР
Дев'ять областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, - МОЗ

Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ

На 10 серпня не відповідають одному або декільком критеріям МОЗ для пом'якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівенська, Сумська, Харківська і Чернівецька області.

Так, у Львівській та Чернівецькій областях перевищено показник заповненості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19: 52,48% і 55,63% відповідно за необхідних 50%.

Тут главное что бы Киев не попал в "вагон для некурящих", а то опять придется параметры менять. Ну то такЭ....
10.08.2020 11:53 Відповісти
Когда не соответствует девять областей, то есть практически треть страны, задумаешься - а Минздрав сам соответствует?
10.08.2020 11:56 Відповісти
Президент Степанов знает лучше чем все остальные вместе взятые.
10.08.2020 12:04 Відповісти
Ну, значит, ещё не все активы поделили заново.
10.08.2020 12:03 Відповісти
 
 