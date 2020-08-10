Дев'ять областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, - МОЗ

Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ

На 10 серпня не відповідають одному або декільком критеріям МОЗ для пом'якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівенська, Сумська, Харківська і Чернівецька області.

Так, у Львівській та Чернівецькій областях перевищено показник заповненості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19: 52,48% і 55,63% відповідно за необхідних 50%.

Читайте також: Львівщина перейшла поріг завантаженості ліжок у медзакладах першої хвилі, відкриваємо лікарні другої хвилі, - Степанов