25 237 4
Дев'ять областей не відповідають вимогам для послаблення карантину, - МОЗ
Дев'ять областей України не готові до послаблення карантину.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ
На 10 серпня не відповідають одному або декільком критеріям МОЗ для пом'якшення карантину Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівенська, Сумська, Харківська і Чернівецька області.
Так, у Львівській та Чернівецькій областях перевищено показник заповненості лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19: 52,48% і 55,63% відповідно за необхідних 50%.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Андерсен #450397
показати весь коментар10.08.2020 11:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Frol Fedoroff
показати весь коментар10.08.2020 11:56 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
aquarius580 .
показати весь коментар10.08.2020 12:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
aquarius580 .
показати весь коментар10.08.2020 12:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль