Девять областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина, - Минздрав

Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения

На 10 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.

Так, во Львовской и Черновицкой областях превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 52,48% и 55,63% соответственно при необходимых 50%.

