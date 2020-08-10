25 237 4
Девять областей не соответствуют требованиям для ослабления карантина, - Минздрав
Девять областей Украины не готовы к ослаблению карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ
На 10 августа не соответствуют одному или нескольким критериям Минздрава для смягчения карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ривенская, Сумская, Харьковская и Черновицкая области.
Так, во Львовской и Черновицкой областях превышен показатель по заполненности больниц, принимающих пациентов с COVID-19: 52,48% и 55,63% соответственно при необходимых 50%.
