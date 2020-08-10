Конфлікт на Донбасі має завершитися заради цивільного населення, - президент Швейцарії Соммаруга написала листа Зеленському

Президент Швейцарської Конфедерації Соммаруга направила лист подяки президентові Володимиру Зеленському за підсумками поїздки на Донбас. У своєму посланні президент Швейцарії дякує за теплий прийом у Києві, довіру і спільний візит на лінію розмежування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави.

"Ця поїздка з вами справила на мене глибоке враження. Коли я побачила матерів і дітей, які штовхають візки, завантажені речами і багажем, через цей міст (у Станиці Луганській) між двома мінними полями, моє переконання, що конфлікт повинен закінчитися заради цивільного населення по обидва боки, зміцнилося. Мене вразила сміливість, ваше бачення і ваша рішучість долати виклики, які є у вашої країни сьогодні", - звернулася Соммаруга в листі до Володимира Зеленського.

Вона відзначила діяльність українського уряду, зокрема, відновлення повноцінного контролю над територією України.

"Після спілкування з членами вашого уряду та обміну думками з молодими представниками українського громадянського суспільства і приватного сектора я переконалася, що ваша країна має світле, демократичне і процвітаюче майбутнє в Європі", - наголосила президент Швейцарії.

Соммаруга запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку Швейцарської Конфедерації на шляху просування реформ і мирного відновлення територіальної цілісності згідно з міжнародним правом.

"Будь ласка, розглядайте Швейцарію як надійного партнера в цих починаннях", - йдеться в листі.

Нагадаємо, 23 липня 2020 на рамках поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Соммаруга оглянули пішохідний міст через річку Сіверський Донець та ознайомилися з роботою контрольного пункту в'їзду/виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

