Конфлікт на Донбасі має завершитися заради цивільного населення, - президент Швейцарії Соммаруга написала листа Зеленському

Президент Швейцарської Конфедерації Соммаруга направила лист подяки президентові Володимиру Зеленському за підсумками поїздки на Донбас. У своєму посланні президент Швейцарії дякує за теплий прийом у Києві, довіру і спільний візит на лінію розмежування.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі глави держави. 

"Ця поїздка з вами справила на мене глибоке враження. Коли я побачила матерів і дітей, які штовхають візки, завантажені речами і багажем, через цей міст (у Станиці Луганській) між двома мінними полями, моє переконання, що конфлікт повинен закінчитися заради цивільного населення по обидва боки, зміцнилося. Мене вразила сміливість, ваше бачення і ваша рішучість долати виклики, які є у вашої країни сьогодні", - звернулася Соммаруга в листі до Володимира Зеленського.

Вона відзначила діяльність українського уряду, зокрема, відновлення повноцінного контролю над територією України.

"Після спілкування з членами вашого уряду та обміну думками з молодими представниками українського громадянського суспільства і приватного сектора я переконалася, що ваша країна має світле, демократичне і процвітаюче майбутнє в Європі", - наголосила президент Швейцарії.

Соммаруга запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку Швейцарської Конфедерації на шляху просування реформ і мирного відновлення територіальної цілісності згідно з міжнародним правом.

"Будь ласка, розглядайте Швейцарію як надійного партнера в цих починаннях", - йдеться в листі.

Нагадаємо, 23 липня 2020 на рамках поїздки на Донбас президент України Володимир Зеленський і президент Швейцарської Конфедерації Соммаруга оглянули пішохідний міст через річку Сіверський Донець та ознайомилися з роботою контрольного пункту в'їзду/виїзду (КПВВ) "Станиця Луганська" на лінії розмежування.

+65
Нехай краще фуйлу надішле.
З вимогами покинути Донбас та Крим.
Черговий толераст обдовбаний
показати весь коментар
10.08.2020 23:02 Відповісти
+55
Конфликт на Донбассе должен быть завершен ради гражданского населения, - президент Швейцарии Соммаруга написала письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6648
показати весь коментар
10.08.2020 23:06 Відповісти
+37
Ну звісно...
Конфликт на Донбассе должен быть завершен ради гражданского населения, - президент Швейцарии Соммаруга написала письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 7847
показати весь коментар
10.08.2020 23:03 Відповісти
Совершенно по адресу! Уроды европейские,лицемеры.
показати весь коментар
11.08.2020 06:03 Відповісти
тю, заморозьте счета ***** и его приближенных в ваших банках и она сразу закончится
показати весь коментар
11.08.2020 08:15 Відповісти
Недовольньі поддержкой Украиньі Швейцарией ? К чему накинулись на ее президента , которая лично побьівала на Донбассе , прежде , чем определиться с позицией своей страньі ? Порохоботьі уже не знают , как еще обгадить Украину , имхо
показати весь коментар
11.08.2020 08:35 Відповісти
Что ты нам пишешь? Пукину пиши, чтобы закончить.
показати весь коментар
11.08.2020 09:29 Відповісти
Мы слушаем рекомендации страны, считающих конфедерацию лучшим государственным устройством.
А количество государственных языков - три, а лучше пять.
А нормальную зарплату учителей 7 000$.
Нам такое не надо?
показати весь коментар
11.08.2020 09:30 Відповісти
