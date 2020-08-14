Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони
На Донбасі з початку 14 серпня зафіксовано один обстріл українських позицій з боку найманців Росії.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.
"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації. Близько 10:00 противник зробив кілька черг зі стрілецької зброї в районі Авдіївки", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.
Зазначається, що з урахуванням провокаційного характеру обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Топ коментарі
+4 Вла
показати весь коментар14.08.2020 13:24 Відповісти Посилання
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.08.2020 13:08 Відповісти Посилання
+1 Власов Сергей #321358
показати весь коментар14.08.2020 14:06 Відповісти Посилання
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Сепары ни в кого не попали, а наши-огонь не открывали. Вот и слава богу!
запастись сгущенкой и закопаться поглубже в землю
Кто то чихнул рядом и оно нажало гашетку....
абезьяна с пулемётом. Чему тут удивляться?
Бо 100% прийде час, коли свинособаки порушать т.з. "перемир'я" прицільними обстрілами, але відсіч їм буде давати складніше.
Відсутність втрат зараз - це відкладені , а не уникнені події.
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Отец Солдата
@uspenovka19632
·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1294206981524336640 1 ч
Уламки по всьому тілу...-це "отсутсвие погибших и раненых"?!А ,ну да-небоевая жЫж потеря! На противотанковой мине,учтановленной вражеской ДРГ,в нарушение перемирия.Но,все равно -НЕ боевая,прально?!Вашими б устами да,только мед и пить,в Медовый Спас...Вы достигли уровня Батяра.