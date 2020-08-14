Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони

На Донбасі з початку 14 серпня зафіксовано один обстріл українських позицій з боку найманців Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації. Близько 10:00 противник зробив кілька черг зі стрілецької зброї в районі Авдіївки", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Зазначається, що з урахуванням провокаційного характеру обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

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