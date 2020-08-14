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Новини Агресія Росії проти України
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Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони

Біля Авдіївки зафіксовано один обстріл з боку найманців РФ, - Міноборони

На Донбасі з початку 14 серпня зафіксовано один обстріл українських позицій з боку найманців Росії.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"З початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано один обстріл українських позицій з боку збройних формувань Російської Федерації. Близько 10:00 противник зробив кілька черг зі стрілецької зброї в районі Авдіївки", - повідомив спікер Міноборони Михайло Шаравара в щоденному зведенні про обстановку в районі проведення ООС.

Зазначається, що з урахуванням провокаційного характеру обстрілу, українські військові вогонь не відкривали. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку режиму тиші на Донбасі зафіксовано 262 порушення, - звіт ОБСЄ

Автор: 

Міноборони (7519) обстріл (29558) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
а те, що макаки постійно укріплюються, мінують місцевість та ведуть розвідку з повітря ніяк керівництво країни не напружує?
Бо 100% прийде час, коли свинособаки порушать т.з. "перемир'я" прицільними обстрілами, але відсіч їм буде давати складніше.
Відсутність втрат зараз - це відкладені , а не уникнені події.
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14.08.2020 13:24 Відповісти
+3
Типа мышибрат случайно 1 раз на курок нажал?
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14.08.2020 13:08 Відповісти
+1
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1294206981524336640 1 ч

Уламки по всьому тілу...-це "отсутсвие погибших и раненых"?!А ,ну да-небоевая жЫж потеря! На противотанковой мине,учтановленной вражеской ДРГ,в нарушение перемирия.Но,все равно -НЕ боевая,прально?!Вашими б устами да,только мед и пить,в Медовый Спас...Вы достигли уровня Батяра.
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14.08.2020 14:06 Відповісти
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Типа мышибрат случайно 1 раз на курок нажал?
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14.08.2020 13:08 Відповісти
1 обстріл може тривати годинами.
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14.08.2020 13:30 Відповісти
Это не систематический.
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14.08.2020 13:09 Відповісти
игнорируем
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14.08.2020 13:20 Відповісти
Не буде там миру. Від слова НІКОЛИ.
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14.08.2020 13:11 Відповісти
А зебилы там еще и выборы демократические хотят. Да их даже в Бяларуси провести низя, что уже сказать за ордило
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14.08.2020 13:12 Відповісти
Это и называется "полное прекращение огня".
Сепары ни в кого не попали, а наши-огонь не открывали. Вот и слава богу!
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14.08.2020 13:12 Відповісти
главное - не поддаваться на провокации
запастись сгущенкой и закопаться поглубже в землю
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14.08.2020 13:14 Відповісти
Ну как говорится раз на п***с. Главное что наши храбро стерпели, вытерли сопли кулаком и не выстрелили в ответ.
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14.08.2020 13:15 Відповісти
Кунял, кунял под выпитым боярышником...
Кто то чихнул рядом и оно нажало гашетку....
абезьяна с пулемётом. Чему тут удивляться?
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14.08.2020 13:15 Відповісти
Да,да - помним, "Мир - это война!"
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14.08.2020 13:21 Відповісти
а те, що макаки постійно укріплюються, мінують місцевість та ведуть розвідку з повітря ніяк керівництво країни не напружує?
Бо 100% прийде час, коли свинособаки порушать т.з. "перемир'я" прицільними обстрілами, але відсіч їм буде давати складніше.
Відсутність втрат зараз - це відкладені , а не уникнені події.
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14.08.2020 13:24 Відповісти
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632


https://twitter.com/uspenovka19632
https://twitter.com/uspenovka19632

Отец Солдата

@uspenovka19632

·https://twitter.com/uspenovka19632/status/1294206981524336640 1 ч

Уламки по всьому тілу...-це "отсутсвие погибших и раненых"?!А ,ну да-небоевая жЫж потеря! На противотанковой мине,учтановленной вражеской ДРГ,в нарушение перемирия.Но,все равно -НЕ боевая,прально?!Вашими б устами да,только мед и пить,в Медовый Спас...Вы достигли уровня Батяра.
показати весь коментар
14.08.2020 14:06 Відповісти
 
 