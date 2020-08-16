Снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям

Бойовик не витримав знущань ватажків і вийшов до позицій захисників України. Окупанти створюють загороджувальні загони, щоб боротися з дезертирами.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи об'єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого був виявлений військовий квиток так званої" ЛНР ", невелика сума коштів у російських рублях і знеболюючий медичний препарат наркотичної дії", - сказано в повідомленні.

Затриманий зізнався, що не витримав сваволі і знущань і вирішив добровільно здатися ЗСУ. Його передали компетентним органам.

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"За даними розвідки, в підрозділах противника, поряд із сильною неукомплектованістю, низький бойовий дух і морально-психологічний стан. ... Щоб боротися з дезертирством, збройні формування РФ сформували цілі "загороджувальні загони", - повідомляють у штабі.

За даними штабу, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби. Так ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю", - пояснили в штабі.

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