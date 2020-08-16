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Новини Агресія Росії проти України
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Снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям

Снайпер

Бойовик не витримав знущань ватажків і вийшов до позицій захисників України. Окупанти створюють загороджувальні загони, щоб боротися з дезертирами.

Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи об'єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого був виявлений військовий квиток так званої" ЛНР ", невелика сума коштів у російських рублях і знеболюючий медичний препарат наркотичної дії", - сказано в повідомленні.

Затриманий зізнався, що не витримав сваволі і знущань і вирішив добровільно здатися ЗСУ. Його передали компетентним органам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У зоні ООС немає обстрілів, противник облаштовує позиції, - штаб

"За даними розвідки, в підрозділах противника, поряд із сильною неукомплектованістю, низький бойовий дух і морально-психологічний стан. ... Щоб боротися з дезертирством, збройні формування РФ сформували цілі "загороджувальні загони", - повідомляють у штабі.

За даними штабу, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби. Так ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю", - пояснили в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бойовики так званої "ЛНР" затримали "міністерку" Деркач, - ЗМІ

бойовик (3414) тероризм (2869) операція Об’єднаних сил (6725) Луганська область (4902)


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Топ коментарі
+19
Що за хрень, снайперів одразу мочать, він психічно хворий?
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16.08.2020 18:17 Відповісти
+17
Новости от Дениса Казанского: Сон разума и бесстыдство Мордора.
Пламенный фанат "русского мира" регионал Владимир Струк, который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.

Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает "великую отечественную войну", "символы победы", колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.

Тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла".

У переносчиков "русского мира" всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?

https://v-variant.com.ua/tema/83291-doch-i-vnuki-vladimira-struka-sozdavavshego-lnr-zhivut-v-ssha.html.
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16.08.2020 18:36 Відповісти
+15
Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 7473
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16.08.2020 18:18 Відповісти
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Загранотряды - очень действенное средство, изобретение Лаврентия Павловича, кстати...
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16.08.2020 18:16 Відповісти
Подобие заградотрядов известно еще с античности.Берия ничего не изобретал.
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16.08.2020 18:30 Відповісти
Там просто була децимация.
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16.08.2020 18:33 Відповісти
Казнь каждого десятого по жребию -дисциплинарное наказание,в том числе и за дезертирство.Сталинские заградотряды не предусматривали никакого жребия.Наверное некогда было выяснять,кто вытянет короткую спичку.
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16.08.2020 18:59 Відповісти
Это изобретение ещё 1 мировой войны Генерала Брюсилова вроде бы
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16.08.2020 18:31 Відповісти
Именно генерал Брусилов первый придумал заградотряды!И тут в московиты первые в пошлостях!
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16.08.2020 18:50 Відповісти
Введены в действие Корниловым во время "Брусиловского прорыва". Именно они спасли армию от падения фронта и привели к успеху операции.
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17.08.2020 08:30 Відповісти
Так і папашка нквдіст х#йловський служив в такому загоні, а потім був вертухаєм....а зараз синка цим забавляється.
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16.08.2020 18:40 Відповісти
Отряд не "заграничный" а "заградительный".
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16.08.2020 22:56 Відповісти
Що за хрень, снайперів одразу мочать, він психічно хворий?
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16.08.2020 18:17 Відповісти
я також здивувався... на що він розраховує??? "насждутдома"...(але... тільки не снайперів...)
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16.08.2020 18:39 Відповісти
А были ли такие случаи хоть раз? И кто мочить будет - чтобы срок себе схлопотать?
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16.08.2020 18:58 Відповісти
Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 7473
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16.08.2020 18:18 Відповісти
Снайперам есть прощение ?
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16.08.2020 18:19 Відповісти
Нема взагалі то, але з зеленими може щось змінилось.
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16.08.2020 18:22 Відповісти
Скажет,что на блокпосте по банкам стрелял. Поймут и простят,как обычно.
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16.08.2020 18:22 Відповісти
Так і є, просто не треба ховатись за спинами жінок і дітей.
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16.08.2020 18:34 Відповісти
Нет, конечно. Но он носитель информации. Его нужно именно поэтому беречь , чтобы довести живым до суда
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16.08.2020 18:37 Відповісти
А потім його міняють на таксиста?
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16.08.2020 18:41 Відповісти
Сенцов был таксистом? Или наши моряки?
Потом тех, кто оттуда перебежал никто насильно не меняет. Только суд.
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16.08.2020 19:03 Відповісти
чому він ще живий?????????????????
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16.08.2020 18:23 Відповісти
Что бы за ним потянулись остальные.
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17.08.2020 00:55 Відповісти
Этому дебилоиду , видать , перестали рубли платить ( по причине перемирия ) и не за шо стало покупать наркоту с водярой , - потому и сдался ( в Украине хоть кормить будут ) . В искренность этой собаки я не верю .
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16.08.2020 18:25 Відповісти
може, по п'яні заблудився?
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16.08.2020 18:26 Відповісти
И нафиг его принимать? Верните в дынру, там его порешат
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16.08.2020 18:30 Відповісти
Сначала его нужно обменять на Украинцев , а потом -- да , пусть собаки с собакой разбираются .
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16.08.2020 18:50 Відповісти
Снайперів навіть в полон не беруть, а ліквідовують.
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16.08.2020 18:30 Відповісти
Якшо він дійсно снайпер , - то є цінний полонений . Може багато чого розповісти .
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16.08.2020 18:53 Відповісти
Про що?Про калібр своєї гвинтівки?
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16.08.2020 19:00 Відповісти
Ну калібр свого очка він вже показав своїм вчинком . А от хто дав йому в руки снайперську гвинтівку , - це вже буде цікаво нашій військовій прокуратурі , навряд шоб цей долбодятел знайшов її в " шахті " .
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16.08.2020 19:13 Відповісти
Он же на блок посту стоял, и еще окопы копал,ему амнистия будет и квартиру в Киеве "за знущання" дадут .
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16.08.2020 22:18 Відповісти
Новости от Дениса Казанского: Сон разума и бесстыдство Мордора.
Пламенный фанат "русского мира" регионал Владимир Струк, который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.

Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает "великую отечественную войну", "символы победы", колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.

Тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла".

У переносчиков "русского мира" всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?

https://v-variant.com.ua/tema/83291-doch-i-vnuki-vladimira-struka-sozdavavshego-lnr-zhivut-v-ssha.html.
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16.08.2020 18:36 Відповісти
Може пора в наступление?
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16.08.2020 18:36 Відповісти
Вбивав чи не вбивав цей снайпер з цієї статті невідомо.
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16.08.2020 18:39 Відповісти
По ********* стріляв?
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16.08.2020 19:03 Відповісти
А что, разве есть сомнение в том, убивал или нет? По твоему, он просто склады охранял???
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16.08.2020 19:30 Відповісти
Так само як вбивав російський актор пореченков Українських військових в донецьку . Але по відео видно , що вбивав би з задоволенням ... .
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16.08.2020 19:32 Відповісти
так забей те его - на фоне 12тилетнего погибшего пацана этот ублюдок не радует
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16.08.2020 18:42 Відповісти
А сколько он украинцев убил доложил?
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16.08.2020 18:47 Відповісти
снайпер -то щур
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16.08.2020 18:48 Відповісти
Это так мило и без обидно.. можно даже для детей на пиксельTV показывать...
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16.08.2020 18:53 Відповісти
Если бы и сдался все руки переломали бы если снайпер .а тут еще и дал показания ...???
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16.08.2020 18:53 Відповісти
"руки переломали бы "-это у кацапов так поступают с пленными.Даже в "мутном" четырнадцатом году, пленных сепаров на прифронтовых ВСП,кормили лучше чем наших "аватаров"
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16.08.2020 19:51 Відповісти
Это официально а когда брали такого архаровца или инвалид или труп ..
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16.08.2020 20:56 Відповісти
Бред какой-то....
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16.08.2020 19:55 Відповісти
Ну якщо главарі знущалися - то потрібно підлікувати у Феофанії, виплатити компенсацію за знущання від України (війна у нас так досі і не обявлена, значить за все, що там відбувається несе відповідальність держава Україна) та надати квартиру у Києві, як переселенцю...
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16.08.2020 20:09 Відповісти
Неужели правда? Сюр какой-то...
Може насочинял слегонца...
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16.08.2020 22:11 Відповісти
Раз пошел на это ,значит надеялся....Может он после учебы и не был на боевых.
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16.08.2020 22:16 Відповісти
 
 