Снайпер "ЛНР" добровільно здався українським військовослужбовцям
Бойовик не витримав знущань ватажків і вийшов до позицій захисників України. Окупанти створюють загороджувальні загони, щоб боротися з дезертирами.
Про це повідомляє пресслужба штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи об'єднаних сил затримали стрільця-снайпера, у якого був виявлений військовий квиток так званої" ЛНР ", невелика сума коштів у російських рублях і знеболюючий медичний препарат наркотичної дії", - сказано в повідомленні.
Затриманий зізнався, що не витримав сваволі і знущань і вирішив добровільно здатися ЗСУ. Його передали компетентним органам.
"За даними розвідки, в підрозділах противника, поряд із сильною неукомплектованістю, низький бойовий дух і морально-психологічний стан. ... Щоб боротися з дезертирством, збройні формування РФ сформували цілі "загороджувальні загони", - повідомляють у штабі.
За даними штабу, біля населеного пункту Луганське снайпер ворога застрелив свого ж колегу за самовільне залишення місця служби. Так ватажки окупантів залякують особовий склад і погрожують розправою і кров’ю", - пояснили в штабі.
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Потом тех, кто оттуда перебежал никто насильно не меняет. Только суд.
Пламенный фанат "русского мира" регионал Владимир Струк, который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.
Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.
Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает "великую отечественную войну", "символы победы", колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.
Тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла".
У переносчиков "русского мира" всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?
https://v-variant.com.ua/tema/83291-doch-i-vnuki-vladimira-struka-sozdavavshego-lnr-zhivut-v-ssha.html.
Може насочинял слегонца...