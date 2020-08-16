Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим

Боевик не выдержал издевательств главарей и вышел к позициям защитников Украины. Оккупанты из-за дезертирства создают заградотряды.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия", - сказано в сообщении.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств и решил добровольно сдаться ВСУ. Его передали компетентным органам.

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"По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. ... Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды", - сообщают в штабе.

По данным штаба, что рядом с оккупированным Луганским снайпер врага застрелил своего коллегу, самовольно оставившего место службы. "Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью", - пояснили в штабе.

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