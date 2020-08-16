Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим
Боевик не выдержал издевательств главарей и вышел к позициям защитников Украины. Оккупанты из-за дезертирства создают заградотряды.
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия", - сказано в сообщении.
Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств и решил добровольно сдаться ВСУ. Его передали компетентным органам.
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"По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. ... Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды", - сообщают в штабе.
По данным штаба, что рядом с оккупированным Луганским снайпер врага застрелил своего коллегу, самовольно оставившего место службы. "Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью", - пояснили в штабе.
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Потом тех, кто оттуда перебежал никто насильно не меняет. Только суд.
Пламенный фанат "русского мира" регионал Владимир Струк, который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.
Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.
Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает "великую отечественную войну", "символы победы", колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.
Тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла".
У переносчиков "русского мира" всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?
https://v-variant.com.ua/tema/83291-doch-i-vnuki-vladimira-struka-sozdavavshego-lnr-zhivut-v-ssha.html.
Може насочинял слегонца...