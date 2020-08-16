РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10422 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
17 219 57

Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим

Снайпер

Боевик не выдержал издевательств главарей и вышел к позициям защитников Украины. Оккупанты из-за дезертирства создают заградотряды.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделения объединенных сил задержали стрелка-снайпера, у которого был обнаружен военный билет так называемой "ЛНР", небольшая сумма средств в российских рублях и обезболивающий медицинский препарат наркотического действия", - сказано в сообщении.

Задержанный признался, что не выдержал произвола и издевательств и решил добровольно сдаться ВСУ. Его передали компетентным органам.

Читайте на Цензор.НЕТ: Боевики т. наз. "ЛНР" задержали "министра" Деркач, - СМИ

"По данным разведки, в подразделениях противника, наряду с сильной неукомплектованностью, низкий боевой дух и морально-психологическое состояние. ... Чтобы бороться с дезертирством, вооруженные формирования РФ сформировали целые "заградительные отряды", - сообщают в штабе.

По данным штаба, что рядом с оккупированным Луганским снайпер врага застрелил своего коллегу, самовольно оставившего место службы. "Так главари оккупантов запугивают личный состав и угрожают расправой и кровью", - пояснили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: С начала года в Донецкой области разоблачили более 200 участников НВФ, - полиция

Автор: 

боевик (16779) терроризм (18693) операция Объединенных сил (6766) Луганская область (6519)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Що за хрень, снайперів одразу мочать, він психічно хворий?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:17 Ответить
+17
Новости от Дениса Казанского: Сон разума и бесстыдство Мордора.
Пламенный фанат "русского мира" регионал Владимир Струк, который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.

Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает "великую отечественную войну", "символы победы", колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.

Тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла".

У переносчиков "русского мира" всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?

https://v-variant.com.ua/tema/83291-doch-i-vnuki-vladimira-struka-sozdavavshego-lnr-zhivut-v-ssha.html.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:36 Ответить
+15
Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 7473
показать весь комментарий
16.08.2020 18:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Загранотряды - очень действенное средство, изобретение Лаврентия Павловича, кстати...
показать весь комментарий
16.08.2020 18:16 Ответить
Подобие заградотрядов известно еще с античности.Берия ничего не изобретал.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:30 Ответить
Там просто була децимация.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:33 Ответить
Казнь каждого десятого по жребию -дисциплинарное наказание,в том числе и за дезертирство.Сталинские заградотряды не предусматривали никакого жребия.Наверное некогда было выяснять,кто вытянет короткую спичку.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:59 Ответить
Это изобретение ещё 1 мировой войны Генерала Брюсилова вроде бы
показать весь комментарий
16.08.2020 18:31 Ответить
Именно генерал Брусилов первый придумал заградотряды!И тут в московиты первые в пошлостях!
показать весь комментарий
16.08.2020 18:50 Ответить
Введены в действие Корниловым во время "Брусиловского прорыва". Именно они спасли армию от падения фронта и привели к успеху операции.
показать весь комментарий
17.08.2020 08:30 Ответить
Так і папашка нквдіст х#йловський служив в такому загоні, а потім був вертухаєм....а зараз синка цим забавляється.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:40 Ответить
Отряд не "заграничный" а "заградительный".
показать весь комментарий
16.08.2020 22:56 Ответить
Що за хрень, снайперів одразу мочать, він психічно хворий?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:17 Ответить
я також здивувався... на що він розраховує??? "насждутдома"...(але... тільки не снайперів...)
показать весь комментарий
16.08.2020 18:39 Ответить
А были ли такие случаи хоть раз? И кто мочить будет - чтобы срок себе схлопотать?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:58 Ответить
Снайпер "ЛНР" добровольно сдался украинским военнослужащим - Цензор.НЕТ 7473
показать весь комментарий
16.08.2020 18:18 Ответить
Снайперам есть прощение ?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:19 Ответить
Нема взагалі то, але з зеленими може щось змінилось.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:22 Ответить
Скажет,что на блокпосте по банкам стрелял. Поймут и простят,как обычно.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:22 Ответить
Так і є, просто не треба ховатись за спинами жінок і дітей.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:34 Ответить
Нет, конечно. Но он носитель информации. Его нужно именно поэтому беречь , чтобы довести живым до суда
показать весь комментарий
16.08.2020 18:37 Ответить
А потім його міняють на таксиста?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:41 Ответить
Сенцов был таксистом? Или наши моряки?
Потом тех, кто оттуда перебежал никто насильно не меняет. Только суд.
показать весь комментарий
16.08.2020 19:03 Ответить
чому він ще живий?????????????????
показать весь комментарий
16.08.2020 18:23 Ответить
Что бы за ним потянулись остальные.
показать весь комментарий
17.08.2020 00:55 Ответить
Этому дебилоиду , видать , перестали рубли платить ( по причине перемирия ) и не за шо стало покупать наркоту с водярой , - потому и сдался ( в Украине хоть кормить будут ) . В искренность этой собаки я не верю .
показать весь комментарий
16.08.2020 18:25 Ответить
може, по п'яні заблудився?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:26 Ответить
И нафиг его принимать? Верните в дынру, там его порешат
показать весь комментарий
16.08.2020 18:30 Ответить
Сначала его нужно обменять на Украинцев , а потом -- да , пусть собаки с собакой разбираются .
показать весь комментарий
16.08.2020 18:50 Ответить
Снайперів навіть в полон не беруть, а ліквідовують.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:30 Ответить
Якшо він дійсно снайпер , - то є цінний полонений . Може багато чого розповісти .
показать весь комментарий
16.08.2020 18:53 Ответить
Про що?Про калібр своєї гвинтівки?
показать весь комментарий
16.08.2020 19:00 Ответить
Ну калібр свого очка він вже показав своїм вчинком . А от хто дав йому в руки снайперську гвинтівку , - це вже буде цікаво нашій військовій прокуратурі , навряд шоб цей долбодятел знайшов її в " шахті " .
показать весь комментарий
16.08.2020 19:13 Ответить
Он же на блок посту стоял, и еще окопы копал,ему амнистия будет и квартиру в Киеве "за знущання" дадут .
показать весь комментарий
16.08.2020 22:18 Ответить
Новости от Дениса Казанского: Сон разума и бесстыдство Мордора.
Пламенный фанат "русского мира" регионал Владимир Струк, который в 2014 помогал боевикам ЛНР и добивался отделения Луганской области от Украины, свою дочку отправил жить в США. Да-да, в ту самую Америку, которая якобы устроила Майдан и заставляет Украину воевать против РФ.

Теперь Карина Марченко-Струк живет в Майами (штат Флорида), где родила уже двоих детей. По законам США дети, рожденные в этой стране, автоматически получают американское гражданство. Таким образом, внуки Владимира Струка, который звал луганчан на баррикады ради дружбы с Россией, стали американцами.

Типичный профессиональный русский. Автохтонам Струк впаривает "великую отечественную войну", "символы победы", колорадские ленточки и прочий совковый карго-культ. А свою семью отправил под крыло Дяди Сэма.

Тут Струк рассказывает лохам, что надо "защищать символы победы" и память о "великой отечественной войне". А его внуки будут учить историю по американским учебникам, в которых вообще нет такого понятия, как ВОВ, зато рассказывается про пакт Молотова-Риббентропа, а СССР изображается "империей зла".

У переносчиков "русского мира" всегда все по одной и той же схеме. Чужим людям - совок, ЛДНР и страшилки про "кровавую НАТУ". Себе - лучшие пляжи Америки, виллы в Альпах, счета в швейцарских банках. Зачем придумывать что-то новое, если это работает?

https://v-variant.com.ua/tema/83291-doch-i-vnuki-vladimira-struka-sozdavavshego-lnr-zhivut-v-ssha.html.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:36 Ответить
Може пора в наступление?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:36 Ответить
Вбивав чи не вбивав цей снайпер з цієї статті невідомо.
показать весь комментарий
16.08.2020 18:39 Ответить
По ********* стріляв?
показать весь комментарий
16.08.2020 19:03 Ответить
А что, разве есть сомнение в том, убивал или нет? По твоему, он просто склады охранял???
показать весь комментарий
16.08.2020 19:30 Ответить
Так само як вбивав російський актор пореченков Українських військових в донецьку . Але по відео видно , що вбивав би з задоволенням ... .
показать весь комментарий
16.08.2020 19:32 Ответить
так забей те его - на фоне 12тилетнего погибшего пацана этот ублюдок не радует
показать весь комментарий
16.08.2020 18:42 Ответить
А сколько он украинцев убил доложил?
показать весь комментарий
16.08.2020 18:47 Ответить
снайпер -то щур
показать весь комментарий
16.08.2020 18:48 Ответить
Это так мило и без обидно.. можно даже для детей на пиксельTV показывать...
показать весь комментарий
16.08.2020 18:53 Ответить
Если бы и сдался все руки переломали бы если снайпер .а тут еще и дал показания ...???
показать весь комментарий
16.08.2020 18:53 Ответить
"руки переломали бы "-это у кацапов так поступают с пленными.Даже в "мутном" четырнадцатом году, пленных сепаров на прифронтовых ВСП,кормили лучше чем наших "аватаров"
показать весь комментарий
16.08.2020 19:51 Ответить
Это официально а когда брали такого архаровца или инвалид или труп ..
показать весь комментарий
16.08.2020 20:56 Ответить
Бред какой-то....
показать весь комментарий
16.08.2020 19:55 Ответить
Ну якщо главарі знущалися - то потрібно підлікувати у Феофанії, виплатити компенсацію за знущання від України (війна у нас так досі і не обявлена, значить за все, що там відбувається несе відповідальність держава Україна) та надати квартиру у Києві, як переселенцю...
показать весь комментарий
16.08.2020 20:09 Ответить
Неужели правда? Сюр какой-то...
Може насочинял слегонца...
показать весь комментарий
16.08.2020 22:11 Ответить
Раз пошел на это ,значит надеялся....Может он после учебы и не был на боевых.
показать весь комментарий
16.08.2020 22:16 Ответить
 
 