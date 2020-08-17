Через коронавірус релігійні свята обмежать на Київщині, - ОДА
У Київській області заборонили релігійні заходи за участю більш ніж 1 людина на 5 кв. м. площі будівлі або території.
Про це голова Київської ОДА Василь Володін сказав на онлайн-зустрічі з представниками релігійних організацій Київської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обладміністрації.
На території Київської області забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території. Саме організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.
"Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – підкреслив Василь Володін.
У серпні 2020 року традиційно православні Християні відзначають три спаси – медовий, яблуневий та хлібний (горіховий). Також цього місяця відзначатимуть такі великі свята, як Преображення Господнє (19.08 – другий спас), Успіня Пресвятої Богородиці (28.08).
"Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🤗
🤣🤣😇
Кому , що болить, тей про те й πздить!!
Ще РАЗ- ВИ НЕ ЦІКАВІ!!
Бувайте!!)))
Я-АТЕИСТ..))
Ученые (которые распилили кучу бабла) заявляют, что им удалось, и дальше по тексту.
Попы, живущие от пожнртвований прихожан, заявляют, и дальше по тексту.
Товарищи! Всех вас, конечно, интересует вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно. Главное, теперь вы знаете, где провести новогодний корпоратив!!! Асса!!!
Западным христианам такое имечко пришлось зело по нраву, и, не читая дальше обложки, они побежали трубить по всем интернетам: «официальное доказательство существования Бога на Земле! Физики нашли частицу Бога!» Синхронные багеты и последующие фейспалмы физиков и прочих атеистов были слышны по всей Европе
лижут кости, жрут "плоть", пьют "кровь", чмокают ыконки, поклоняются куску ткани(кстати подделка, как и все "святыни"), воют мантры когда на них взбрызгнет водичкой толстое ссущество в платье, размахивают руками, бубнят речитатив и..... называют сумашедшими тех кто с этой архаичной ерунды посмеивается