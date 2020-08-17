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Новини Коронавірус і карантин
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Через коронавірус релігійні свята обмежать на Київщині, - ОДА

Через коронавірус релігійні свята обмежать на Київщині, - ОДА

У Київській області заборонили релігійні заходи за участю більш ніж 1 людина на 5 кв. м. площі будівлі або території.

Про це голова Київської ОДА Василь Володін сказав на онлайн-зустрічі з представниками релігійних організацій Київської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обладміністрації.

На території Київської області забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території. Саме організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.

"Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – підкреслив Василь Володін.

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У серпні 2020 року традиційно православні Християні відзначають три спаси – медовий, яблуневий та хлібний (горіховий). Також цього місяця відзначатимуть такі великі свята, як Преображення Господнє (19.08 – другий спас), Успіня Пресвятої Богородиці (28.08).

"Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", - йдеться в повідомленні.

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карантин (18172) Київська область (4134) релігія (387) церква (701) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Володін Василь (44)


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Топ коментарі
+3
Головне щоб хасидів в Умань пустили.
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17.08.2020 19:11 Відповісти
+2
А ось і лапті до нас в гості.
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17.08.2020 19:12 Відповісти
+2
В нас декацапія
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17.08.2020 19:13 Відповісти
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А ось і лапті до нас в гості.
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17.08.2020 19:12 Відповісти
В нас декацапія
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17.08.2020 19:13 Відповісти
Головне щоб хасидів в Умань пустили.
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17.08.2020 19:11 Відповісти
Да уй они туда сами приедут
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17.08.2020 20:49 Відповісти
Господи, не надо благодати - лучше подкинь деньжат, Отец небесный!

🤗
🤣🤣😇
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17.08.2020 19:17 Відповісти
Пенсійний фонд України підкине пенсію.
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17.08.2020 19:21 Відповісти
Ви що, в це вірите?!
Кому , що болить, тей про те й πздить!!
Ще РАЗ- ВИ НЕ ЦІКАВІ!!
Бувайте!!)))
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17.08.2020 19:26 Відповісти
Тут же речь о религиозных праздниках, а религия иррациональна и не требует доказательств.
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17.08.2020 20:57 Відповісти
Рационалистам она,религия, приносит нехилое бабло..
Я-АТЕИСТ..))
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17.08.2020 21:01 Відповісти
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17.08.2020 21:04 Відповісти
ага, оН и сам последнее заберет, а не подкинет))
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17.08.2020 19:57 Відповісти
мож проще календарь подправить на мендельштрассе?
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17.08.2020 19:23 Відповісти
***, корень из 5 даже я не сразу высчитаю, не говоря уже о пономаре.
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17.08.2020 19:25 Відповісти
Зато пейсатим в Умані дозволили шабаш. От це буде вам від Вови Оманського подарочок з присмаком короновіруса.
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17.08.2020 19:30 Відповісти
Альйо, робяти! А ви взагалі в курсі,що вже давним давно в ЦЕРНі відкрили бозон Хіггса? Ну і є ще така собі теорія струн,яка поєднує в собі ідеї квантової механіки та теорії відносності,і на її основі дуже скоро буде побудована теорія квантової гравітаціі. Що,не зрозуміло? Ну так ви у попа запитайте,він вас окропить,ну і відповідь дасть...
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17.08.2020 19:32 Відповісти
Вера в мифический бозон ничем не лучше веры в другие мифические персонажи и предметы.
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17.08.2020 19:39 Відповісти
Та ні,******,бозон Хіггса- це ніякий не міфічнийй персонаж,як ви зволили виразитись.Це,******-наука!!!
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17.08.2020 19:43 Відповісти
О, канеш.
Ученые (которые распилили кучу бабла) заявляют, что им удалось, и дальше по тексту.
Попы, живущие от пожнртвований прихожан, заявляют, и дальше по тексту.

Товарищи! Всех вас, конечно, интересует вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно. Главное, теперь вы знаете, где провести новогодний корпоратив!!! Асса!!!
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17.08.2020 19:53 Відповісти
от ученых нету толку? та же вакцина от холеры и чумы - попы собирали орды дикарей "борясь с чусой" и потом вместе с ними подыхали, а ученые изобрели лекарство и миллионы других вещей.
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17.08.2020 19:56 Відповісти
В далёком 1993 году пара умных дядек написали про бозон Хиггса книжечку, которую хотели назвать «That Goddamn Particle», но цензура ругательное название не пропустила. Пришлось парням идти на компромисс, и именем книги стало «The God Particle».

Западным христианам такое имечко пришлось зело по нраву, и, не читая дальше обложки, они побежали трубить по всем интернетам: «официальное доказательство существования Бога на Земле! Физики нашли частицу Бога!» Синхронные багеты и последующие фейспалмы физиков и прочих атеистов были слышны по всей Европе
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17.08.2020 20:14 Відповісти
Ідіот! На Марсі з 2012 року ,щрб ти знав,дебіл,працює такий собі Curiositi. А до цього,плятт там вже працювали Spirit та Opportunity. Чмошник,ти б пива на завтра залишив...Та і закусить би...
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17.08.2020 20:39 Відповісти
"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо,и внимательно ,и понял наконец- ну и дураки же вы все" Це цитата для ідіота...
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17.08.2020 20:52 Відповісти
вроде еще празднуют "обрезание хоспотнее"
лижут кости, жрут "плоть", пьют "кровь", чмокают ыконки, поклоняются куску ткани(кстати подделка, как и все "святыни"), воют мантры когда на них взбрызгнет водичкой толстое ссущество в платье, размахивают руками, бубнят речитатив и..... называют сумашедшими тех кто с этой архаичной ерунды посмеивается
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17.08.2020 19:54 Відповісти
Почему то вспомнился День Независимости...
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17.08.2020 20:58 Відповісти
 
 