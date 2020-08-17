Через коронавірус релігійні свята обмежать на Київщині, - ОДА

У Київській області заборонили релігійні заходи за участю більш ніж 1 людина на 5 кв. м. площі будівлі або території.

Про це голова Київської ОДА Василь Володін сказав на онлайн-зустрічі з представниками релігійних організацій Київської області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обладміністрації.

На території Київської області забороняється проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв. метрів площі будівлі або території. Саме організатор заходу є відповідальним за дотримання між учасниками фізичної дистанції не менше ніж 1,5 метра.

"Не маємо права розслаблятися. Відповідальне ставлення до свого здоров‘я, утримання від відвідування храмів, відмова від поїздок в інші регіони, дотримання санітарних вимог є запобіжником від переходу до більш жорстких обмежень", – підкреслив Василь Володін.

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У серпні 2020 року традиційно православні Християні відзначають три спаси – медовий, яблуневий та хлібний (горіховий). Також цього місяця відзначатимуть такі великі свята, як Преображення Господнє (19.08 – другий спас), Успіня Пресвятої Богородиці (28.08).

"Звертаємося до представників релігійних організацій та вірян Київщини з проханням дотримуватися вимог законодавства і максимально обмежити проведення масових заходів", - йдеться в повідомленні.

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