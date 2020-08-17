Из-за коронавируса религиозные праздники ограничат на Киевщине, - ОГА

В Киевской области запретили религиозные мероприятия с участием более чем 1 человека на 5 кв. м. площади здания или территории.

Об этом председатель Киевской ОГА Василий Володин сказал на онлайн-встрече с представителями религиозных организаций Киевской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

На территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метров.

"Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - подчеркнул Володин.

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В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа - второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

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