Из-за коронавируса религиозные праздники ограничат на Киевщине, - ОГА
В Киевской области запретили религиозные мероприятия с участием более чем 1 человека на 5 кв. м. площади здания или территории.
Об этом председатель Киевской ОГА Василий Володин сказал на онлайн-встрече с представителями религиозных организаций Киевской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.
На территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метров.
"Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - подчеркнул Володин.
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В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа - второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).
"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
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Я-АТЕИСТ..))
Ученые (которые распилили кучу бабла) заявляют, что им удалось, и дальше по тексту.
Попы, живущие от пожнртвований прихожан, заявляют, и дальше по тексту.
Товарищи! Всех вас, конечно, интересует вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно. Главное, теперь вы знаете, где провести новогодний корпоратив!!! Асса!!!
Западным христианам такое имечко пришлось зело по нраву, и, не читая дальше обложки, они побежали трубить по всем интернетам: «официальное доказательство существования Бога на Земле! Физики нашли частицу Бога!» Синхронные багеты и последующие фейспалмы физиков и прочих атеистов были слышны по всей Европе
лижут кости, жрут "плоть", пьют "кровь", чмокают ыконки, поклоняются куску ткани(кстати подделка, как и все "святыни"), воют мантры когда на них взбрызгнет водичкой толстое ссущество в платье, размахивают руками, бубнят речитатив и..... называют сумашедшими тех кто с этой архаичной ерунды посмеивается