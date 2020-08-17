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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за коронавируса религиозные праздники ограничат на Киевщине, - ОГА

Из-за коронавируса религиозные праздники ограничат на Киевщине, - ОГА

В Киевской области запретили религиозные мероприятия с участием более чем 1 человека на 5 кв. м. площади здания или территории.

Об этом председатель Киевской ОГА Василий Володин сказал на онлайн-встрече с представителями религиозных организаций Киевской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу обладминистрации.

На территории Киевской области запрещается проведение массовых религиозных мероприятий с участием более одного человека на 5 кв. метров площади здания или территории. Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение между участниками физической дистанции не менее 1,5 метров.

"Не имеем права расслабляться. Ответственное отношение к своему здоровью, воздержание от посещения храмов, отказ от поездок в другие регионы, соблюдение санитарных требований является предохранителем от перехода к более жестким ограничениям", - подчеркнул Володин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Степанов утверждает, что не призывал закрывать церкви из-за коронавируса

В августе традиционно православные христиане отмечают медовый, яблочный и хлебный (ореховый) спас, а также Преображение Господне (19 августа - второй спас) и Успение Пресвятой Богородицы (28 августа).

"Обращаемся к представителям религиозных организаций и верующих Киевщины с просьбой соблюдать требования законодательства и максимально ограничить проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Совет Церквей - Степанову: Не обвиняйте религиозные общины в распространении COVID-19, а внедряйте эффективные меры для защиты от вируса

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4241) религия (900) церковь (1325) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Володин Василий (44)


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Топ комментарии
+3
Головне щоб хасидів в Умань пустили.
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17.08.2020 19:11 Ответить
+2
А ось і лапті до нас в гості.
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17.08.2020 19:12 Ответить
+2
В нас декацапія
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17.08.2020 19:13 Ответить
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А ось і лапті до нас в гості.
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17.08.2020 19:12 Ответить
В нас декацапія
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17.08.2020 19:13 Ответить
Головне щоб хасидів в Умань пустили.
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17.08.2020 19:11 Ответить
Да уй они туда сами приедут
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17.08.2020 20:49 Ответить
Господи, не надо благодати - лучше подкинь деньжат, Отец небесный!

🤗
🤣🤣😇
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17.08.2020 19:17 Ответить
Пенсійний фонд України підкине пенсію.
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17.08.2020 19:21 Ответить
Ви що, в це вірите?!
Кому , що болить, тей про те й πздить!!
Ще РАЗ- ВИ НЕ ЦІКАВІ!!
Бувайте!!)))
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17.08.2020 19:26 Ответить
Тут же речь о религиозных праздниках, а религия иррациональна и не требует доказательств.
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17.08.2020 20:57 Ответить
Рационалистам она,религия, приносит нехилое бабло..
Я-АТЕИСТ..))
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17.08.2020 21:01 Ответить
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17.08.2020 21:04 Ответить
ага, оН и сам последнее заберет, а не подкинет))
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17.08.2020 19:57 Ответить
мож проще календарь подправить на мендельштрассе?
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17.08.2020 19:23 Ответить
***, корень из 5 даже я не сразу высчитаю, не говоря уже о пономаре.
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17.08.2020 19:25 Ответить
Зато пейсатим в Умані дозволили шабаш. От це буде вам від Вови Оманського подарочок з присмаком короновіруса.
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17.08.2020 19:30 Ответить
Альйо, робяти! А ви взагалі в курсі,що вже давним давно в ЦЕРНі відкрили бозон Хіггса? Ну і є ще така собі теорія струн,яка поєднує в собі ідеї квантової механіки та теорії відносності,і на її основі дуже скоро буде побудована теорія квантової гравітаціі. Що,не зрозуміло? Ну так ви у попа запитайте,він вас окропить,ну і відповідь дасть...
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17.08.2020 19:32 Ответить
Вера в мифический бозон ничем не лучше веры в другие мифические персонажи и предметы.
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17.08.2020 19:39 Ответить
Та ні,******,бозон Хіггса- це ніякий не міфічнийй персонаж,як ви зволили виразитись.Це,******-наука!!!
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17.08.2020 19:43 Ответить
О, канеш.
Ученые (которые распилили кучу бабла) заявляют, что им удалось, и дальше по тексту.
Попы, живущие от пожнртвований прихожан, заявляют, и дальше по тексту.

Товарищи! Всех вас, конечно, интересует вопрос: есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - это науке неизвестно. Главное, теперь вы знаете, где провести новогодний корпоратив!!! Асса!!!
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17.08.2020 19:53 Ответить
от ученых нету толку? та же вакцина от холеры и чумы - попы собирали орды дикарей "борясь с чусой" и потом вместе с ними подыхали, а ученые изобрели лекарство и миллионы других вещей.
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17.08.2020 19:56 Ответить
В далёком 1993 году пара умных дядек написали про бозон Хиггса книжечку, которую хотели назвать «That Goddamn Particle», но цензура ругательное название не пропустила. Пришлось парням идти на компромисс, и именем книги стало «The God Particle».

Западным христианам такое имечко пришлось зело по нраву, и, не читая дальше обложки, они побежали трубить по всем интернетам: «официальное доказательство существования Бога на Земле! Физики нашли частицу Бога!» Синхронные багеты и последующие фейспалмы физиков и прочих атеистов были слышны по всей Европе
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17.08.2020 20:14 Ответить
Ідіот! На Марсі з 2012 року ,щрб ти знав,дебіл,працює такий собі Curiositi. А до цього,плятт там вже працювали Spirit та Opportunity. Чмошник,ти б пива на завтра залишив...Та і закусить би...
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17.08.2020 20:39 Ответить
"Вот слушал я вас всех долго,терпеливо,и внимательно ,и понял наконец- ну и дураки же вы все" Це цитата для ідіота...
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17.08.2020 20:52 Ответить
вроде еще празднуют "обрезание хоспотнее"
лижут кости, жрут "плоть", пьют "кровь", чмокают ыконки, поклоняются куску ткани(кстати подделка, как и все "святыни"), воют мантры когда на них взбрызгнет водичкой толстое ссущество в платье, размахивают руками, бубнят речитатив и..... называют сумашедшими тех кто с этой архаичной ерунды посмеивается
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17.08.2020 19:54 Ответить
Почему то вспомнился День Независимости...
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17.08.2020 20:58 Ответить
 
 