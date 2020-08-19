Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" цього року не відбудеться, - організатори

Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові", який відбувається щорічно у вересні, в 2020 році скасували.

Про це повідомляють організатори, додаючи, що фестиваль BookForum відбудеться, як і було заплановано, онлайн, передає Цензор.НЕТ.

У своїй заяві організатори заявляють, що пропонували нову модель для проведення книжкового ярмарку за часів пандемії - "в рік пандемії і переходу в онлайн з'явилися нові виклики, а звичні моделі перестали працювати". ⠀

"Організатори планували оновити веб-сайт Книжкового ярмарку, створивши на ньому єдиний майданчик для продажу книжок спільно з нашим Партнером – онлайн-книгарнею. Усі відвідувачі сайту отримували можливість скористатися промокодом на знижку — для купівлі будь-якої книжки/книжок українських видавництв на одному сайті – онлайн-книгарні – Партнера ярмарку", - йдеться в заяві.

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"На жаль, не всі гравці ринку виявились готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів. Тому організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати Книжковий ярмарок", - пишуть організатори ярмарку.

Організатори закликають дбати "не тільки про власні бізнес-інтереси, а й функціонування всієї галузі" і пропонують ініціювати круглий стіл гравців ринку, щоб "обговорити моделі взаємодії і правила гри в період кризи". ⠀