УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13325 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
931 14

Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові" цього року не відбудеться, - організатори

Книжковий ярмарок

Книжковий ярмарок "Форум видавців у Львові", який відбувається щорічно у вересні, в 2020 році скасували.

Про це повідомляють організатори, додаючи, що фестиваль BookForum відбудеться, як і було заплановано, онлайн, передає Цензор.НЕТ.

У своїй заяві організатори заявляють, що пропонували нову модель для проведення книжкового ярмарку за часів пандемії - "в рік пандемії і переходу в онлайн з'явилися нові виклики, а звичні моделі перестали працювати". ⠀

"Організатори планували оновити веб-сайт Книжкового ярмарку, створивши на ньому єдиний майданчик для продажу книжок спільно з нашим Партнером – онлайн-книгарнею. Усі відвідувачі сайту отримували можливість скористатися промокодом на знижку — для купівлі будь-якої книжки/книжок українських видавництв на одному сайті – онлайн-книгарні – Партнера ярмарку", - йдеться в заяві.

Дивіться: "Дорослі українці люблять казки: вірять у казкових персонажів, нереальні обіцянки та мріють про диво", - екссекретар РНБО Турчинов презентував книжку "Казка про Добромола". ВIДЕО

"На жаль, не всі гравці ринку виявились готовими до нового формату. Відмова великих видавців від участі в ярмарку відповідно до запропонованих умов участі робить його неефективним і недоцільним для більшості учасників та відвідувачів. Тому організатори прийняли непросте рішення – у 2020 році скасувати Книжковий ярмарок", - пишуть організатори ярмарку.

Організатори закликають дбати "не тільки про власні бізнес-інтереси, а й функціонування всієї галузі" і пропонують ініціювати круглий стіл гравців ринку, щоб "обговорити моделі взаємодії і правила гри в період кризи". ⠀

Автор: 

карантин (18172) книги (450) Львів (3103) Форум (134) ярмарок (39) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Так що читай мемуари Мотороли: «Дамбасский лифт».
показати весь коментар
19.08.2020 13:11 Відповісти
+1
Він теж, так як і ти: «без грамотно» писав.
Совпадєніє?
показати весь коментар
19.08.2020 13:19 Відповісти
+1
Ніт.
А ти хтів, але розуму не вистачило?
показати весь коментар
19.08.2020 13:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
от жешь!
а я ТАК хотел купить "Майн кампф" Порошенка
показати весь коментар
19.08.2020 13:08 Відповісти
Так що читай мемуари Мотороли: «Дамбасский лифт».
показати весь коментар
19.08.2020 13:11 Відповісти
показати весь коментар
19.08.2020 13:14 Відповісти
оно ж было без грамотное!
показати весь коментар
19.08.2020 13:16 Відповісти
Він теж, так як і ти: «без грамотно» писав.
Совпадєніє?
показати весь коментар
19.08.2020 13:19 Відповісти
а ти був відмінніком? мабуть багато лупцювали за це?
показати весь коментар
19.08.2020 13:26 Відповісти
Ніт.
А ти хтів, але розуму не вистачило?
показати весь коментар
19.08.2020 13:34 Відповісти
шо воно таке "Ніт" ?
"Ніт" - лупцювали не за вімінні оціки? а за шо?
показати весь коментар
19.08.2020 13:42 Відповісти
Ніт, це NO.
Не лупцювали, від слова зовсім.
Туговато тобі доходить.
показати весь коментар
19.08.2020 14:09 Відповісти
хмм... отличительная черта шизофреников - изобретение новых слов
(учебник психиатрии)
показати весь коментар
19.08.2020 23:31 Відповісти
В этом году отменили, а в следующем и не надо будет.
показати весь коментар
19.08.2020 13:15 Відповісти
В наступному буде в Луганську.
показати весь коментар
19.08.2020 13:26 Відповісти
черт возьми, так хотел оторваться
показати весь коментар
19.08.2020 13:30 Відповісти
На бульбуляторє оторвьошся.
показати весь коментар
19.08.2020 13:35 Відповісти
 
 